 Деякі соціально незахищені українці отримають одноразову виплату 1000 гривень, - Мінсоцполітики

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
Виплата допомоги передбачена постановою Кабінету Міністрів від 1 квітня.
Так, допомогу отримають:
- пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує 5000 гривень на 1 квітня 2020;
- діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства (крім тих, хто також отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника або соціальну допомогу дитині померлого годувальника);
- особи з інвалідністю;
- ті, хто досяг пенсійного віку, але не отримав права на пенсію.
Забезпечити ці виплати стало можливо після того, як 13 квітня Верховна Рада внесла зміни до держбюджету.
"Після вступу в силу змін до держбюджету потрібно близько 5 днів для того, щоб почати виплати, - зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна. - Рішення парламенту дає можливість додатково направити понад 10 млрд гривень для виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень більш ніж 10,6 мільйона осіб".
слугивороги народу
"«Голосувати головою, а не шлунком. І навіть не серцем»"
73,22% + Ви, абсолютно точно знали, що: «Кто угодно только не Порошенко».
Тобто у Вас, була можливість вибирати будь кого з ВСЬОГО населення України, за винятком тільки ОДНОГО Порошенка.
Ашоштакоє?
Прошлая пятница. Покупка на семью. На мясо денег не хватило
То есть зеленый мудак дает 1000 грн и тому у кого пенсия 1500 и тому, у кого она 5000. А вот тому, у кого она 5001 - тому хер. Офигенная справедливость...