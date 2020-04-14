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 Суспільство
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 Деякі соціально незахищені українці отримають одноразову виплату 1000 гривень, - Мінсоцполітики

У рамках боротьби з негативними наслідками поширення коронавірусу деякі українці отримають одноразову виплату в сумі 1000 гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Виплата допомоги передбачена постановою Кабінету Міністрів від 1 квітня.

Так, допомогу отримають:

- пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує 5000 гривень на 1 квітня 2020;

- діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства (крім тих, хто також отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника або соціальну допомогу дитині померлого годувальника);

- особи з інвалідністю;

- ті, хто досяг пенсійного віку, але не отримав права на пенсію.

Дивіться також: 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна. ВIДЕО

Забезпечити ці виплати стало можливо після того, як 13 квітня Верховна Рада внесла зміни до держбюджету.

"Після вступу в силу змін до держбюджету потрібно близько 5 днів для того, щоб почати виплати, - зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна. - Рішення парламенту дає можливість додатково направити понад 10 млрд гривень для виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень більш ніж 10,6 мільйона осіб".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189082
 
 
 Топ коментарі
 
Такое впечатление, что про эту тысячу я слышу уже всю жизнь. Еще неделю-другую, и придется писать Бубочке: "Подавись ты этой тысячей".
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ну можно купить хороший респиратор за 900 гривень, еще сотня останется
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ну можно купить хороший респиратор за 900 гривень, еще сотня останется
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Люди втратили роботу, весь свій заробіток за місяць ! Скасовуйте комуналку, не ганьбіться, слуги вороги народу
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Такое впечатление, что про эту тысячу я слышу уже всю жизнь. Еще неделю-другую, и придется писать Бубочке: "Подавись ты этой тысячей".
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еще неделю-другую - и от этой тысячи останется жалкая тень
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Вже немає цієї розумної і світлої людини, а її слова актуальні, ніби були пророчі ще рік тому!
"«Голосувати головою, а не шлунком. І навіть не серцем»"Деякі соціально незахищені українці отримають одноразову виплату 1000 гривень, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6854
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В такому раз на останніх виборах не було жодного кандидата, щоб за нього проголосувати, на попередніх також, в Україні в такому разі треба взагалі відміняти вибори, бо мудак сидить на мудаку і мудаками поганяє.
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Ну чому не було жодного ?
73,22% + Ви, абсолютно точно знали, що: «Кто угодно только не Порошенко».
Тобто у Вас, була можливість вибирати будь кого з ВСЬОГО населення України, за винятком тільки ОДНОГО Порошенка.
Ашоштакоє?
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Проходь мимо зі соєю порохнявою шмаклею, тут взагалі нема чого обговорювати.
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Хто заважав піти самому в кандидати? Немає грошей на заставу? Так сколоти свою партію, назбирай, ума то палата! За клоуном пішли і за тобою б пішли.
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Так, навiть за клоуном пiшли, а за мудаком нi.
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ничего себе какая щедрость, интересно, сколько нужно для этого собрать справок и в очередяк отстоять? на 1000 это же обожраться можно Деякі соціально незахищені українці отримають одноразову виплату 1000 гривень, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3769
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Чтоб без пи?ды - огласите ваши покупки на один раз в АТБ на 1000 грн)
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ЗЕ лохторат оживился, судя по коменту.
Прошлая пятница. Покупка на семью. На мясо денег не хватило
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Юрий, сьогодні був в АТБ, 460 гривень, м'ясо зовсім не брав, з риби-тількі оселедця. Сир подивився-44 гривні 250 грам, понюхав, і положив на полицю. П?зді не було, може й купив би.
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Никаких выплат. Деньги есть у всех. Хватит на три карантина!
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да...сказать шо "обломались"-ничего не сказать...а началось всё с визита к Меркель...(первые симптомы)...а дальше понеслось...просто джин из квартала... Деякі соціально незахищені українці отримають одноразову виплату 1000 гривень, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4757
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эта долбаная вера в "святлое будущае" нас преследует уже больше 100 лет...совок и шара-это наследие кацабов...вернее их важдей...
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Все цыгане,достигшие пенсионного возраста,не получившие права на пенсию уже ждут
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пенсионерам, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен..

То есть зеленый мудак дает 1000 грн и тому у кого пенсия 1500 и тому, у кого она 5000. А вот тому, у кого она 5001 - тому хер. Офигенная справедливость...
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«Юлина тысяча» стала традиционной для всех президентов
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А бубочка не говорил что инвалиды детства и получающие по утрате кормильца -эту тысячу не получат. Он сказал что все у кого пенсия меньше 5000 тысяч. Так вот пенсия инвалида детства с пенсией по утрате кормильца всего состовляет 3500. Так что " Я не Лох " за свои слова не отвечает. Думайте люди за кого вы отдали свои голоса. Обидно за Державу.
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Ух ты, прям по тыще? А по скольку ж тогда наши бедные мильярдэры отхватят?
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США выплачивают по 1200 долларов каждому гражданину. Тут имеем меньше 40, да и то не всем, а лишь пенсам с инвалидами. Я бы ещё понял, если хотя бы каждому по сотке дали для поддержания штанов. А так, господи, какое же днинское днище... Либерия, Кения, Зимбабве...
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