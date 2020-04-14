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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (2817) Великдень (120) Онуфрій (45) Євстратій (Зоря) (73) COVID-19 (3699) коронавірус (2369)

 "Вся голова у виразках, і все серце зачахло", - архієпископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрію після заклику останнього йти до храмів на Великдень

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій (Зоря) жорстко розкритикував заклик предстоятеля УПЦ Онуфрія (Березовського) до своєї пастви, в якому він закликав на свято Великодня іти в храми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Зоря зазначив: "Після прочитання звернення митрополита Московського Патріархату в Києві владики Онуфрія ніякі інші стримані слова не приходять на думку, як слова Господні з книги пророка Ісаї: "У що бити ще вас, що продовжуєте свою затятість? Уся голова у виразках, і все серце зачахло." (Іс 1:5)

Кілька тижнів всі, хто лиш може, спонукають громадян залишатися вдома.

Наша Церква вустами рішень Синоду, звернень Предстоятеля - закликає ЛИШАТИСЯ ВДОМА. Пояснюючи це християнським обов‘язком турботи про ближніх. Інші конфесії роблять такі ж заяви.

Навіть особисто Московський патріарх - закликає лишатися вдома.

А митрополит Онуфрій, після скандалу навколо масових зібрань у Чернівцях та Рівному, після повідомлень про 90 хворих у Лаврі, після госпіталізації митр. Павла, який місяць тому закликав "нічого не боятися і всім приходити" - звертається до пастви.

Фактично промовчавши останні дні й тижні, коли треба було говорити ледь не кожні кілька днів, пояснюючи вірним і духовенству, що слід робити - він каже:

"Цього року свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Пасхальні богослужіння будуть звершуватися. Хочу втішити тих, хто через хворобу або З ЯКИХОСЬ ІНШИХ ПРИЧИН залишаться вдома: ви не будете покинуті, ви зможете побачити Пасхальну службу по телебаченню.

Завдяки владі, яка пішла нам на зустріч, Пасхальна служба буде транслюватися на телеканалах "Україна" та "Інтер". Ті ж віряни, ЯКІ ПРИЙДУТЬ НА БОГОСЛУЖІННЯ, стоятимуть і МОЛИТИМУТЬСЯ НА ВУЛИЦІ, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм" 

Зоря продовжив: "Ані слова про НЕОБХІДНІСТЬ залишатися вдома. Ані слова про те, що масові заходи заборонені.

Ані слова про чіткі роз‘яснення, які були отримані від Національної поліції, що скупчення біля храмів - не повинні мати місця. "У що бити ще вас, що продовжуєте свою затятість?"

Ми теж хочемо, щоби люди молилися на Великдень у храмах - але зараз вони мають залишатися вдома! Приклад Лаври наочно пояснює - чому.

Сподіваюся, що за дні Страсного тижня вдастся достукатися до свідомості керівництва МПвУ, щоби вони заявили хоча б те, що заявив їхній патріарх. Не треба більшого - просто процитуйте слово в слово".

Зоря навів звернення патріарха Московського Кирила (подаємо мовою оригіналу): "Да, мы обязаны соблюдать все нужные санитарные правила, ни в коем случае их не игнорируя, как делают люди зловредные, но именующие себя верующими, Которые заявляют: "где же вера наша, если мы боимся инфекции?" Какой-то мудрый человек, Отвечая на эту нелепость, сказал: "А ты перекрестись и спрыгны с пятого этажа! Но ведь ты этого не сделаешь, уповая на свою веру! Тогда почему ты людей подталкиваешь к тому, чтоб они нарушал правила, Которые нужно исполнять, Ссылаясь на веру?"

"Поэтому я Призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, Пока не будет особого Патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, а если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. У нас нет другого ответа, потому что мы любим свои храмы. 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходит в храмы, преодолевать тяготения собственной злой воли и внешних обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю свою жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов"

"Потому безответственность и недальновидность могут очень дорого обойтись Церкви - и из-за болезни, и усиления аргументов новейших "воинствующих безбожников", которые так же, как сто лет назад, только ищут "оправданного" повода для возмущения общества против Церкви.

Пока еще есть время, владыки и братья с МПвУ, сделайте надлежащие шаги, "чтобы не дать повода ищущим повода" (2 Кор 11:12)!", - резюмував Зоря. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189081
 
   
 Топ коментарі
 
Це ж МП, який вже давно би мав бути за порєбріком, а не володіти українськими лаврами.
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Планомерно действует сатанинская церковь в Украине!
С начала, сеять ненависть и нетерпимость, сейчас добавилось, перезаразить и как можно больше уничтожить украинцев!
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да как был прав Остап Бендер, спрашивая у отца Федора..- "ТАК ПОЧЕМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА"???
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Вы чо! Они же потом нормальных людей заразят!
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тётя Роза

Ещё давным-давно поняла - теория мальтузиантства не канает.
Никакого перенаселения Земли не будет.
Система саморегулирующаяся.
Если нас станет слишком много, найдётся вирус, который поможет "навести порядок".
И, таки да!
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- А ты перекрестись и спрыгны с пятого этажа!....
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"Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах "Украина" и "Интер".

Имеется в виду гундяевского сатаната на парашных (к)аналах.
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Самая большая мечта на рашке сейчас, это чтобы в Украине была катастрофа с заболеваемостью, и чтобы Украина обратилась к ним за помощью.
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також відчувається, що їм тихесенько але активно підігрують в поліції і уряді..

і як зазвичай, куди ж без ожзпж
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да у нас здесь на форуме даже героев таких хватает
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Це ж МП, який вже давно би мав бути за порєбріком, а не володіти українськими лаврами.
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це буде до тих пір, поки до них ходитимуть.
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Лавру оточено. Нікого не пущають ані туди, ані звідти. Інфа від киянки яка мешкає неподалік. 14.04.
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Да пусть идут...
Привкрженцам секты мацковского сатаната я бы еще разрешил за буйки заплывать...и на красный свет дорогу переходить...
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так потім же нормальних людей позаражують
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Нормальные люди не общаются с сектантами мацковской церкви!
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- А ты перекрестись и спрыгны с пятого этажа!.... "Вся голова у виразках, і все серце зачахло", - архієпископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрію після заклику останнього йти до храмів на Великдень - Цензор.НЕТ 2709 "Вся голова у виразках, і все серце зачахло", - архієпископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрію після заклику останнього йти до храмів на Великдень - Цензор.НЕТ 4557
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Планомерно действует сатанинская церковь в Украине!
С начала, сеять ненависть и нетерпимость, сейчас добавилось, перезаразить и как можно больше уничтожить украинцев!
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В РПЦ ходят малороссы и хахлы,это их выбор,их путь.
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Мне их не жалко пусть идут, и дело не в короне.
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Небольшая цитата:
Апостол Павел использует понятие обрезания как символ обновления человека через веру в Иисуса Христа, которое он называет обрезанием Христовым. «Обрезание Христово» заключается в «совлечении греховного тела плоти» и совершается, в отличие от иудейского обряда, не ножом и не по букве Закона, а в сердце и по духу. Павел утверждает, что причастность к Богу основывается на внутреннем духовном обновлении человека. Тем самым обрезание, по его мнению, теряет свой смысл и становится ненужным и даже отступническим от Нового Завета. Свидетельством подлинности этого внутреннего обрезания служит крещение.
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Попы бы сейчас подумали о том, что настроили церквей, украсили их золотом, а ходить туда нельзя а почему?
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**#нные Масковские Попы, выходцы из КГБ выполняют директиву ***** по распространению коронвируса в Украине!!!
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Напиши: путин-*****. Только - с маленькой буквы.
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У Онуфрия задача от руководства из ФСБ - разогнать эпидемию в Украине - вот и старается, старый мерзавец.
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А уряд і президент їм у цьому допомагають.
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Поневоле вспоминаются слова из Святого Писания о "лжепророках"...
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У Києво-Печерській лаврі підтверджено коронавірусну інфекцію COVID-19 у майже 100 осіб.
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Я ВРАЧ, Я УМЕР И ЛЕЖУ...
Я умер и лежу в мешке,
Лежу не в морге, не в могиле,
Лежу на ком-то, кто вчера
Уже успел наш мир покинуть
Мне лет не много, не старик,
И не убогий, не пропойца.
Я просто тот, кто жить хотел,
Но должен был со злом бороться..
Я бился с глупостью людской.
Я вас тянул из сил последних,
Я вас спасал, я вас лечил.
За что вы так со мной, ответьте!!
Меня убил ваш эгоизм,
Беспечный позитив не кстати.
Плевать вам было на запрет,
Вы раздавали смерть без сдачи.
Чем чушь нести и рассуждать
О том, как все мы тут не вечны,
Пора бы мозг вам свой включать
И просто быть к другим сердечней.
Сидите дома, вашу мать,
Со всех экранов вам толдычат.
Но вам плевать, что там в мешках
Уже гниют останки чьи-то.
Вам хочется гулять, болтать,
С друзьями в клубах тусоваться,
Потом несётесь все ко мне,
Когда начнёте задыхаться.
Когда пропев и проплясав,
Вы время чьё-то сократили.
"СПАСИ МЕНЯ! "- шепнёте вы,
Но я уже вам не спаситель.
Я умер, я лежу в мешке…

*Посвящено всем безвременно погибшим медикам в борьбе с эпидемией
Эти стихи Sharaf Domini выложил на своей странице в Фейсбук Василий Липилин, фельдшер скорой помощи. Через неделю, 8 апреля он скончался в реанимации 2-й клинической больницы Борисова. Ему было всего 50 лет.
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Ну так он видимо за Лукашенко голосовал, который сказал что беларусам пофиг вирус и карантин! Врача конечно жалко, но там совковый обезьянник заповедник! "Вся голова у виразках, і все серце зачахло", - архієпископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрію після заклику останнього йти до храмів на Великдень - Цензор.НЕТ 2098
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Вот, например, у нас в Лавре был включен режим «Чарлз Дарвин», коронавирус там вспыхнул невзирая на то, что его рекомендовали лечить целованием крестов, икон и отдельных фрагментов тел попов. Как результат, целое кодло попов отправилось лечиться, а один из них - еще дальше. Как было отмечено в социальных сетях «архимандрит уже не хандрит». Но упоротой публике это не помеха и она по ночам собирается на свои сходки даже после этого. Что тут скажешь, Дарвин был прав. "Вся голова у виразках, і все серце зачахло", - архієпископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрію після заклику останнього йти до храмів на Великдень - Цензор.НЕТ 742
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Даже представить не могу сколько народу перезаразилось там и разнесло по городу.
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За распространение коронавируса в Украине.
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Московский пархат это по сути диверсанты ***** действующие у нас в тылу
Сейчас у ***** полная жопа по всем направлениям и чтобы жопа наступила и у нас он активизирует свои диверсионные сети
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Самое время возбудить уголовные дела против агентов ФСБ, хотя бы за нарушение карантинных норм...и закрыть уродов на территории той же лавры в одной из церквей пока все не заболеют и не передохнут
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Щоб агенти фсб відкривали справи на агентів фсб? Та ну...
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должен сказать, что наш Зоря очень сдержан.
Я считаю, этого урода онуфрия надо было по другому послать, тогда дошло бы.
И еще непонятно, чего он крилла не слушает. Ненавижу мерзкого кацапа, но тут он все по делу сказал. Неужели наши настолько ослеплены алчностью заработков, что им и на своего кирилла наплевать??
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С трудом понимаю что эта фесбешная контора делает в Украине...жаль ни ******* ни Зеля не погнал их за поребрик...не власть а овно в проруби!!
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А що, ішак вже не найвеличніший лідер світу?
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Не знаю, мне безразлична твоя родословная! Единственное что не меняется в этой стране это мозги у порохоботов "Вся голова у виразках, і все серце зачахло", - архієпископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрію після заклику останнього йти до храмів на Великдень - Цензор.НЕТ 5117 ещё раз для особо одаренных, для меня любая власть пыль, судят по заслугам а не по объёму тухеса.
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Чому ж ти за цей пил так топив нещодавно?
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Ещё раз, для меня: "Петя Свыночел" не означает "Зеля Хоть Ссы В Глаза".
для порохобота "Зелупа" равно "Петя Хоть Ссы В Глаза" ...
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Да ты бахнулся окончательно, цыклоп! Почитай с утра шо ты тут несёшь! "Вся голова у виразках, і все серце зачахло", - архієпископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрію після заклику останнього йти до храмів на Великдень - Цензор.НЕТ 9512
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ЗЕ пейсатый...он их не тронет из принципа...тут нужен жесткий атеист прагматик, которому плевать на блеянья зомбанутых...тут надо поступать как поступают светские власти Израиля
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твой зеля только ширку по вене может погнать "Вся голова у виразках, і все серце зачахло", - архієпископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрію після заклику останнього йти до храмів на Великдень - Цензор.НЕТ 19
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мне иногда кажется,что представители бога на Земле(так говорят),служат дьяволу...и я не понимаю бездействие наших властей в отношении откровенно враждебных действий к населению нашей страны?..
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Не обобщай, но насчет Московского патриархата - верно. Недаром его Сталин организовал.
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"Религия не совершенна, ибо не совершенны люди.."
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Секрет прост - УПЦ Московского патриархата получила приказ из Кремля распространять коронавирус в Украине. Элемент непрекращающейся войны.
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«Даже лично Московский патриарх - призывает оставаться дома.Источник: https://censor.net.ua/n3189081»

А українській філії МП, видав секретний указ, щоб не забороняли йти.
То що не те?
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Та шо ж таке? Ну не виходить в кацапів громадянська у нас - хоч плач.
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Онуфрій остаточно з мізками посварився.. Наражати, і навіть призивати людей скупчуватись, це злочин ! Штрафуйте його.. Разів 500 !!
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Та хто завгодно на це піде. Нашо ти за всіх розписуєшся?
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а чего? Все правильно призывает! Пусть идут капзламордые и зебильных пусть возьмут тоже!
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Не богохульствуйте! Не паши-мерседеса, а преподобного Мерседесия)
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Пусть этот онуфрий перекрестится, но на всякий случай спрыгнет не с пятого этажа, а с двадцатого.
Чтоб уж наверняка.
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Не мешайте Онуфрию.У него обряд в некроманты.А по обряду,треба много душ на жертвенный алтарь загнать.Сатанинская секта,она и в Африке Вуду "Вся голова у виразках, і все серце зачахло", - архієпископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрію після заклику останнього йти до храмів на Великдень - Цензор.НЕТ 254
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Кличко нужно Лавру на Пасху открыть, впустить ВСЕХ желающих...и выпустить после Троицы...тех шо остануться..
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Позбавили кацапсин усіх основних джерел доходів, нафта, газ, какс а зараз і церковні збори!! "Вся голова у виразках, і все серце зачахло", - архієпископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрію після заклику останнього йти до храмів на Великдень - Цензор.НЕТ 8744 кацапсинські прихожани усі до церкви, фін допомога мордору необхідна.
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Шепчет бабка "Алилуйя!",
"Чудотворньій" лик целуя.
Бабка рожей заразилась -
Вот тебе и Божья милость!"
(Совковий агітплакат 50-х років).
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