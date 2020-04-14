 "Вся голова у виразках, і все серце зачахло", - архієпископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрію після заклику останнього йти до храмів на Великдень

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Зоря зазначив: "Після прочитання звернення митрополита Московського Патріархату в Києві владики Онуфрія ніякі інші стримані слова не приходять на думку, як слова Господні з книги пророка Ісаї: "У що бити ще вас, що продовжуєте свою затятість? Уся голова у виразках, і все серце зачахло." (Іс 1:5)
Кілька тижнів всі, хто лиш може, спонукають громадян залишатися вдома.
Наша Церква вустами рішень Синоду, звернень Предстоятеля - закликає ЛИШАТИСЯ ВДОМА. Пояснюючи це християнським обов‘язком турботи про ближніх. Інші конфесії роблять такі ж заяви.
Навіть особисто Московський патріарх - закликає лишатися вдома.
А митрополит Онуфрій, після скандалу навколо масових зібрань у Чернівцях та Рівному, після повідомлень про 90 хворих у Лаврі, після госпіталізації митр. Павла, який місяць тому закликав "нічого не боятися і всім приходити" - звертається до пастви.
Фактично промовчавши останні дні й тижні, коли треба було говорити ледь не кожні кілька днів, пояснюючи вірним і духовенству, що слід робити - він каже:
"Цього року свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Пасхальні богослужіння будуть звершуватися. Хочу втішити тих, хто через хворобу або З ЯКИХОСЬ ІНШИХ ПРИЧИН залишаться вдома: ви не будете покинуті, ви зможете побачити Пасхальну службу по телебаченню.
Завдяки владі, яка пішла нам на зустріч, Пасхальна служба буде транслюватися на телеканалах "Україна" та "Інтер". Ті ж віряни, ЯКІ ПРИЙДУТЬ НА БОГОСЛУЖІННЯ, стоятимуть і МОЛИТИМУТЬСЯ НА ВУЛИЦІ, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм"
Зоря продовжив: "Ані слова про НЕОБХІДНІСТЬ залишатися вдома. Ані слова про те, що масові заходи заборонені.
Ані слова про чіткі роз‘яснення, які були отримані від Національної поліції, що скупчення біля храмів - не повинні мати місця. "У що бити ще вас, що продовжуєте свою затятість?"
Ми теж хочемо, щоби люди молилися на Великдень у храмах - але зараз вони мають залишатися вдома! Приклад Лаври наочно пояснює - чому.
Сподіваюся, що за дні Страсного тижня вдастся достукатися до свідомості керівництва МПвУ, щоби вони заявили хоча б те, що заявив їхній патріарх. Не треба більшого - просто процитуйте слово в слово".
Зоря навів звернення патріарха Московського Кирила (подаємо мовою оригіналу): "Да, мы обязаны соблюдать все нужные санитарные правила, ни в коем случае их не игнорируя, как делают люди зловредные, но именующие себя верующими, Которые заявляют: "где же вера наша, если мы боимся инфекции?" Какой-то мудрый человек, Отвечая на эту нелепость, сказал: "А ты перекрестись и спрыгны с пятого этажа! Но ведь ты этого не сделаешь, уповая на свою веру! Тогда почему ты людей подталкиваешь к тому, чтоб они нарушал правила, Которые нужно исполнять, Ссылаясь на веру?"
"Поэтому я Призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, Пока не будет особого Патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, а если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. У нас нет другого ответа, потому что мы любим свои храмы. 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходит в храмы, преодолевать тяготения собственной злой воли и внешних обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю свою жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов"
"Потому безответственность и недальновидность могут очень дорого обойтись Церкви - и из-за болезни, и усиления аргументов новейших "воинствующих безбожников", которые так же, как сто лет назад, только ищут "оправданного" повода для возмущения общества против Церкви.
Пока еще есть время, владыки и братья с МПвУ, сделайте надлежащие шаги, "чтобы не дать повода ищущим повода" (2 Кор 11:12)!", - резюмував Зоря.
тётя Роза
Ещё давным-давно поняла - теория мальтузиантства не канает.
Никакого перенаселения Земли не будет.
Система саморегулирующаяся.
Если нас станет слишком много, найдётся вирус, который поможет "навести порядок".
И, таки да!
Имеется в виду гундяевского сатаната на парашных (к)аналах.
і як зазвичай, куди ж без ожзпж
Привкрженцам секты мацковского сатаната я бы еще разрешил за буйки заплывать...и на красный свет дорогу переходить...
С начала, сеять ненависть и нетерпимость, сейчас добавилось, перезаразить и как можно больше уничтожить украинцев!
Апостол Павел использует понятие обрезания как символ обновления человека через веру в Иисуса Христа, которое он называет обрезанием Христовым. «Обрезание Христово» заключается в «совлечении греховного тела плоти» и совершается, в отличие от иудейского обряда, не ножом и не по букве Закона, а в сердце и по духу. Павел утверждает, что причастность к Богу основывается на внутреннем духовном обновлении человека. Тем самым обрезание, по его мнению, теряет свой смысл и становится ненужным и даже отступническим от Нового Завета. Свидетельством подлинности этого внутреннего обрезания служит крещение.
Я умер и лежу в мешке,
Лежу не в морге, не в могиле,
Лежу на ком-то, кто вчера
Уже успел наш мир покинуть
Мне лет не много, не старик,
И не убогий, не пропойца.
Я просто тот, кто жить хотел,
Но должен был со злом бороться..
Я бился с глупостью людской.
Я вас тянул из сил последних,
Я вас спасал, я вас лечил.
За что вы так со мной, ответьте!!
Меня убил ваш эгоизм,
Беспечный позитив не кстати.
Плевать вам было на запрет,
Вы раздавали смерть без сдачи.
Чем чушь нести и рассуждать
О том, как все мы тут не вечны,
Пора бы мозг вам свой включать
И просто быть к другим сердечней.
Сидите дома, вашу мать,
Со всех экранов вам толдычат.
Но вам плевать, что там в мешках
Уже гниют останки чьи-то.
Вам хочется гулять, болтать,
С друзьями в клубах тусоваться,
Потом несётесь все ко мне,
Когда начнёте задыхаться.
Когда пропев и проплясав,
Вы время чьё-то сократили.
"СПАСИ МЕНЯ! "- шепнёте вы,
Но я уже вам не спаситель.
Я умер, я лежу в мешке…
*Посвящено всем безвременно погибшим медикам в борьбе с эпидемией
Эти стихи Sharaf Domini выложил на своей странице в Фейсбук Василий Липилин, фельдшер скорой помощи. Через неделю, 8 апреля он скончался в реанимации 2-й клинической больницы Борисова. Ему было всего 50 лет.
обезьянникзаповедник!
Сейчас у ***** полная жопа по всем направлениям и чтобы жопа наступила и у нас он активизирует свои диверсионные сети
Я считаю, этого урода онуфрия надо было по другому послать, тогда дошло бы.
И еще непонятно, чего он крилла не слушает. Ненавижу мерзкого кацапа, но тут он все по делу сказал. Неужели наши настолько ослеплены алчностью заработков, что им и на своего кирилла наплевать??
для порохобота "Зелупа" равно "Петя Хоть Ссы В Глаза" ...
А українській філії МП, видав секретний указ, щоб не забороняли йти.
То що не те?
Чтоб уж наверняка.
"Чудотворньій" лик целуя.
Бабка рожей заразилась -
Вот тебе и Божья милость!"
(Совковий агітплакат 50-х років).