 Кожного четвертого українця непокоять фінансові труднощі, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

"Говорячи про проблеми і труднощі, які їх зараз непокоять, респонденти найчастіше називали такі (можна було вибрати до 3 відповідей): переживають за здоров'я близьких - 36%; дуже виросли ціни на продукти харчування - 29%; виникли фінансові труднощі - 26 %; складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції - 20%; побоюються, що не зможуть отримати медичну допомогу в разі потреби - 20%", - зазначають у КМІС.

Цікаво, що порівняно з березневим опитуванням, кількість тих, хто турбується про зростання цін, залишилося на колишньому рівні. Але кількість людей, у яких виникли фінансові труднощі, зросла на 6% (в березні таких респондентів було 20%).

Переживання щодо здоров'я рідних трохи ослабли - в березні на них вказувало 38% респондентів, у квітні - 36%. А ось тих, хто сам боїться захворіти, у квітні 13%, а в березні було 12%.

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З березня по квітень помітно зросла кількість тих, кому важко сидіти вдома і не виходити на вулицю - з 7% до 12%.

Постійно переживають через невизначеність ситуації 13% українців, а 11% вказують на тривогу у зв'язку з тим, що потрібно поїхати в інший населений пункт, а транспорт не ходить. Для 10% труднощі пов'язані з тим, що потрібно їздити на роботу, а громадський транспорт майже не працює.

Про те, що їх відправили в неоплачувану відпустку, кажуть 5% респондентів, також 5% бачать загрозу втрати роботи.

Стало важко вести свою підприємницьку діяльність - 5%; виникли складнощі з купівлею продуктів харчування і необхідних у побуті речей - у 4%.

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Опитування КМІС проводилося з 7 по 11 квітня 2020 методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старших) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування було проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.



