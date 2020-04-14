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 Кожного четвертого українця непокоять фінансові труднощі, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Понад третина українців непокояться за здоров'я своїх близьких, майже третина стурбовані подорожчанням продуктів, а в кожного четвертого виникли фінансові труднощі.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

"Говорячи про проблеми і труднощі, які їх зараз непокоять, респонденти найчастіше називали такі (можна було вибрати до 3 відповідей): переживають за здоров'я близьких - 36%; дуже виросли ціни на продукти харчування - 29%; виникли фінансові труднощі - 26 %; складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції - 20%; побоюються, що не зможуть отримати медичну допомогу в разі потреби - 20%", - зазначають у КМІС.

Кожного четвертого українця непокоять фінансові труднощі, - опитування КМІС 01

Цікаво, що порівняно з березневим опитуванням, кількість тих, хто турбується про зростання цін, залишилося на колишньому рівні. Але кількість людей, у яких виникли фінансові труднощі, зросла на 6% (в березні таких респондентів було 20%).

Переживання щодо здоров'я рідних трохи ослабли - в березні на них вказувало 38% респондентів, у квітні - 36%. А ось тих, хто сам боїться захворіти, у квітні 13%, а в березні було 12%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

З березня по квітень помітно зросла кількість тих, кому важко сидіти вдома і не виходити на вулицю - з 7% до 12%.

Постійно переживають через невизначеність ситуації 13% українців, а 11% вказують на тривогу у зв'язку з тим, що потрібно поїхати в інший населений пункт, а транспорт не ходить. Для 10% труднощі пов'язані з тим, що потрібно їздити на роботу, а громадський транспорт майже не працює.

Про те, що їх відправили в неоплачувану відпустку, кажуть 5% респондентів, також 5% бачать загрозу втрати роботи.

Стало важко вести свою підприємницьку діяльність - 5%; виникли складнощі з купівлею продуктів харчування і необхідних у побуті речей - у 4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 70% киян схвалюють закриття метро, ​​65% - заборону гуляти в парках, - опитування "Рейтингу"

Опитування КМІС проводилося з 7 по 11 квітня 2020 методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старших) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування було проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Кожного четвертого українця непокоять фінансові труднощі, - опитування КМІС 02
Кожного четвертого українця непокоять фінансові труднощі, - опитування КМІС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189080
 
 
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Хай не переймаються, #хуженебудет, так, зеговно?
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не бедно живем или привыкли к бедности
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К выживанию "жиддя по новому" и "жиддя без бідності"..
))
Все презы лапки нагрели.))
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Зебилы, а почему пока 73% украинцев последний хрен без соли доедают наши слуги народа жируют? Каждого четвертого украинца беспокоят финансовые трудности, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 9678
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конкретно з чорненьким - погоджуюсь.
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Толька у 8%%...більше всіх верещать, чомусь..))
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Це нормально: зазвичай самі іпануті і є самими галасливими..
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это видно пастушок - превратился скотыняка в авцу...)
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Это только начало конца епохи бідності. А в конце этого конца придёт пушной зверь.
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Какие результаты будут через месяц. Ну провели жёсткий карантин, далее ЧТО? После запретной весны, пролетит лето, осень и зима покажет ошибочность действий, нельзя жертвовать страной ради выживания 0.001-0.01% от населения. P.S. В зоне риска в квадрате(диабет+60 лет).
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якщо населення почне хворіти масово і тяжко, уявіть що тоді станеться з країною.
чи ви думаєте іншим робити нічого і вони заради приколу на карантин закрились ?
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Самое правильное - переживать из-за неопределенности ситуации. По сути вся жизнь человека - неопределенная ситуация.
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Вибори були шлунком!Кожного четвертого українця непокоять фінансові труднощі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 193
тепер приходять реалії, і знову через шлунок! Все як у дикому світі, а кажете цивілізовані! Освічені, смартфоном користуємось!
Кожного четвертого українця непокоять фінансові труднощі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5266
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Но большинству однако нравится сидеть хоть бы и всю жизнь на карантине, лишь бы с сохранением зарплаты.
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сложно верить зелебобиусу, когда сидишь без работы и денег.
ну наконец-то холодильник побеждает телевизор!
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Всё окуено продукты питание всё дистанционно, досвидос.
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