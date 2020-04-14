 Терористи "ЛНР", попри поширення COVID-19, готуються до параду і стягують техніку до аеропорту, - ЗМІ

Про це Громадському радіо повідомило джерело, інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерела, в парк "Патріот" (його найманці РФ створили з нагоди святкування п'ятої річниці створення "НМ ЛНР" на території Луганського аеропорту) ще з лютого почали завозити військову техніку підрозділів 2 АК "НМ ЛНР" і залучили особовий склад.
"Залучено по 5 одиниць військової техніки: Стріла-10, 2С1, БМ-21, Д 30, 2А65, Т-72, БМП-2, БТР-80, 10 тягачів Урал-4320-31, 2 автомобілі УАЗ", - зазначило джерело.
9 травня на цю локацію підвозитимуть людей спеціальними рейсами.
Зазначимо, що станом на 14 квітня 2020 року на окупованій території Луганської області зафіксовано 14 випадків COVID-19.
І вірусу і артиллерії..
😇
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рецпублыки»? Знаем, как Градами , с территории ********* делались эти «народные республики» с июля по сентябрь 2014 и в каком кремле сидят террористы !!! Не забыли, что у ООН вызывало глубокую
озабоченность, когда руSSкие фашисты сжигали из гуково живьем под Зеленопольем
в 4.30 утра 150 человек (2 украинских батальона) установками Торнадо и Град 11 июля
2014 …Помним , что никто не понёс никакой ответственности за то, что эти
батальоны расположили в чистом поле, как для прогулки к границе Украины и
весёлого пикника…Хотим услыхивать, кто c кем тогда договорился «утилизировать
западенцив»??? ГБР -будем искать правду
или нет??? Или проще Черноволиху попрессовать....
Поди Порох договаривался о утилизации? Он же окапываться запретил? А по полю рассредоточится ни - ни? Вместо этого был приказ всем
трандеразговаривать по мобильникам? К сожалению умение боя кровью пишется.
писать, но после "парада пленных" и после этого издевательства, напишу. А
напишу я о своем опыте общения с этими даунбасско-лугандонскими тварями. В
начале боев за Луганск наткнулся я на волонтерскую страничку , где желающие
могли пригласить к себе беженцев. Посоветовались с женой и решили взять к себе
семью, так чтоб без взрослых мужиков. Благо места хватает, дом в два этажа, на
второй подымаемся только пыль вытирать. Дали обьявление. через пару дней
позвонили и к нам приехала семья из Луганска. Мама до 40 лет, дедушка и двое
детей .Пацану 15 лет , девочке 8. Приняли. как родных. Отдали весь второй этаж.
Большой телевизор. санузел. компьютеры, холодильник (и в холодильник) все там
есть, живи и пережидай беду. Прошла неделя. Кормили за свой счет, денег не брали
ни за что. жена готовила на всех. Они даже тарелки за собой не мыли. Не говоря
уже о уборке своих комнат. Первое . что насторожило, это то что с холодильника
пропал магнитик украинского флага. Ну пропал и пропал, может завалился куда.
Потом. когда они ушли гулять жена решила пойти наверх убраться. Включила ТВ и
позвала меня. С ресивера были удалены все украинские каналы. Тут уж меня
пробрало всерьез. Включаю комп, смотрю историю браузера - только сепараторские
сайты и одноклассники. Открываю "одноклассники" ( эта дура вышла с сайта просто
закрыв страницу), читаю сообщения - " видели бы вы как живут эти бандерлоги.
Двух этажные дома по всему городу, у нас таких и близко нет. Машины в каждом
дворе. Хавка, которую мы на праздники себе не позволяем. И это все они жируют
за наш счет. мало их мой там ******. К нам относятся вроде нормально. но
постоянно чувствуешь себя второсортной. даже комп малому дали гоневный какой то
, игры не все идут" Ну тд в том же духе. Причем написала раз , скопировала и
отослала всем друзьям. Иду на ноут малого. Там вообще шедевр. Пишет в контакте
- " ноут мне тут дали улетный, летает, моему далеко. Будем уезжать , я его
спижжу* Поняно , что по их приходу, они были ознакомлены с находками и через
час второй этаж опустел. А я сделал вывод, что им место возле белых медведей.
Людьми их уже не сделаешь! (из инета)