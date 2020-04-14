 Терористи "ЛНР", попри поширення COVID-19, готуються до параду і стягують техніку до аеропорту, - ЗМІ

Про це Громадському радіо повідомило джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерела, в парк "Патріот" (його найманці РФ створили з нагоди святкування п'ятої річниці створення "НМ ЛНР" на території Луганського аеропорту) ще з лютого почали завозити військову техніку підрозділів 2 АК "НМ ЛНР" і залучили особовий склад.

"Залучено по 5 одиниць військової техніки: Стріла-10, 2С1, БМ-21, Д 30, 2А65, Т-72, ​​БМП-2, БТР-80, 10 тягачів Урал-4320-31, 2 автомобілі УАЗ", - зазначило джерело.

Читайте також: Парад Перемоги в Москві відбудеться 9 травня або пізніше, - Пєсков

9 травня на цю локацію підвозитимуть людей спеціальними рейсами.

Зазначимо, що станом на 14 квітня 2020 року на окупованій території Луганської області зафіксовано 14 випадків COVID-19.