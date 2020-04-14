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 Суспільство
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 Терористи "ЛНР", попри поширення COVID-19, готуються до параду і стягують техніку до аеропорту, - ЗМІ

Незважаючи на обмежувальні заходи через епідемію COVID-19 в окупованому Луганську бойовики готуються до параду Перемоги, який відбудеться 9 травня 2020 року.

Про це Громадському радіо повідомило джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерела, в парк "Патріот" (його найманці РФ створили з нагоди святкування п'ятої річниці створення "НМ ЛНР" на території Луганського аеропорту) ще з лютого почали завозити військову техніку підрозділів 2 АК "НМ ЛНР" і залучили особовий склад.

"Залучено по 5 одиниць військової техніки: Стріла-10, 2С1, БМ-21, Д 30, 2А65, Т-72, ​​БМП-2, БТР-80, 10 тягачів Урал-4320-31, 2 автомобілі УАЗ", - зазначило джерело.

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9 травня на цю локацію підвозитимуть людей спеціальними рейсами.

Зазначимо, що станом на 14 квітня 2020 року на окупованій території Луганської області зафіксовано 14 випадків COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189078
 
 
 Топ коментарі
 
Печенег с половцем - братья навек!.. Террористы "ЛНР", несмотря распространение COVID-19, готовятся к параду и стягивают технику к аэропорту, - СМИ - Цензор.НЕТ 7497

Террористы "ЛНР", несмотря распространение COVID-19, готовятся к параду и стягивают технику к аэропорту, - СМИ - Цензор.НЕТ 637
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и пусть теснее к друг другу становятся
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Хорошая новость была бы, если б их парад накрыло градом
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особенно когда они попрутся массово за украинскими пенсиями....
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Ну им же все равно как называется улица или кто убивает украинцев. Почему мы их должны понять и простить?
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вроде им хана была еще в средневековье, больше их нет
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От туди відправьту Крапку-У, хай фєйерверком насолодяться!
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Тю ёпта! Да канешнаж! Парад пацаны, за дедов! Да и пох этот вирус, ведь за дидов будем парад держать!!!Деды не сцали немцев, да и нам Кули тот китайский вирус, поддельный.... Пройдемся широким строем, пятерочкой в рядок, всю рать покажем пиндосам, пусть боятся!!! Левой, левой, раз два.три!
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Чем більше-тім краще, падлюк в одному місці зібрати!
І вірусу і артиллерії..
😇
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Чим більше сєпарів передохне від коронавірусу, тим краще для нас!
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ЩОБ ПАРАД БУВ ПОТУЖНИМ ТРЕБА СТЯГНУТИ ВСЮ ТЕХНІКУ ЯКА Є.СТАНЬТЕ ПОЩІЛЬНІШЕ ЩОБ БАНДЕРІВЦІВ НАЛЯКАТИ.Є ШАНС ВОЗЄДНАТИСЬ З ДІДАМИ.УПЦ МП В ДОПОМОГУ.
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Главное плотно держать строй и почаще репетировать
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вообще то и даже не начали, только отстегнули ширенку
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так дети ж малые! еще не испорченные взрослыми мокшанскими подонками
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маршем пройдут подготовительные, ясельные группы и груднички уже научившиеся ходить ....
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каждому своё - кому подыхать по чужбинам за "мядаль",а кому на своей родной земле жить..
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Не иначе Цензор обеспокоен здоровьем террористов? Вы им еще масок пришлите, чтоб они на параде не заболели. К чему эта новость?

.
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Это просто завидно, что карантина нет. Без маски в магазин не пустят, но школы и садики работают. В ОРДЛО короновируса нет.
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шо опять… «народные
рецпублыки»? Знаем, как Градами , с территории ********* делались эти «народные республики» с июля по сентябрь 2014 и в каком кремле сидят террористы !!! Не забыли, что у ООН вызывало глубокую
озабоченность, когда руSSкие фашисты сжигали из гуково живьем под Зеленопольем
в 4.30 утра 150 человек (2 украинских батальона) установками Торнадо и Град 11 июля
2014 …Помним , что никто не понёс никакой ответственности за то, что эти
батальоны расположили в чистом поле, как для прогулки к границе Украины и
весёлого пикника…Хотим услыхивать, кто c кем тогда договорился «утилизировать
западенцив»??? ГБР -будем искать правду
или нет??? Или проще Черноволиху попрессовать....
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да. там пацанов точно выставили под расстрел на уже прицеленное место. только кто ответит?
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Бляха, да там с 30ки экскаваторы с инженерами стояли, почему блть не окапывались?побило бы технику люди бы выжили многие и не складывали бы в камаз потом тела по кускам.
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Бри́тва Хэ́нлона - презумпция, согласно которой при поисках причин неприятных событий должны прежде всего предполагаться человеческие ошибки, и лишь во вторую очередь - чьи-то сознательные злонамеренные действия. Обычно выражается фразой: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью
Поди Порох договаривался о утилизации? Он же окапываться запретил? А по полю рассредоточится ни - ни? Вместо этого был приказ всем транде разговаривать по мобильникам? К сожалению умение боя кровью пишется.
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Такие новости надо читать только утром....весь день отличное настроение.
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Не хотел этого
писать, но после "парада пленных" и после этого издевательства, напишу. А
напишу я о своем опыте общения с этими даунбасско-лугандонскими тварями. В
начале боев за Луганск наткнулся я на волонтерскую страничку , где желающие
могли пригласить к себе беженцев. Посоветовались с женой и решили взять к себе
семью, так чтоб без взрослых мужиков. Благо места хватает, дом в два этажа, на
второй подымаемся только пыль вытирать. Дали обьявление. через пару дней
позвонили и к нам приехала семья из Луганска. Мама до 40 лет, дедушка и двое
детей .Пацану 15 лет , девочке 8. Приняли. как родных. Отдали весь второй этаж.
Большой телевизор. санузел. компьютеры, холодильник (и в холодильник) все там
есть, живи и пережидай беду. Прошла неделя. Кормили за свой счет, денег не брали
ни за что. жена готовила на всех. Они даже тарелки за собой не мыли. Не говоря
уже о уборке своих комнат. Первое . что насторожило, это то что с холодильника
пропал магнитик украинского флага. Ну пропал и пропал, может завалился куда.
Потом. когда они ушли гулять жена решила пойти наверх убраться. Включила ТВ и
позвала меня. С ресивера были удалены все украинские каналы. Тут уж меня
пробрало всерьез. Включаю комп, смотрю историю браузера - только сепараторские
сайты и одноклассники. Открываю "одноклассники" ( эта дура вышла с сайта просто
закрыв страницу), читаю сообщения - " видели бы вы как живут эти бандерлоги.
Двух этажные дома по всему городу, у нас таких и близко нет. Машины в каждом
дворе. Хавка, которую мы на праздники себе не позволяем. И это все они жируют
за наш счет. мало их мой там ******. К нам относятся вроде нормально. но
постоянно чувствуешь себя второсортной. даже комп малому дали гоневный какой то
, игры не все идут" Ну тд в том же духе. Причем написала раз , скопировала и
отослала всем друзьям. Иду на ноут малого. Там вообще шедевр. Пишет в контакте
- " ноут мне тут дали улетный, летает, моему далеко. Будем уезжать , я его
спижжу* Поняно , что по их приходу, они были ознакомлены с находками и через
час второй этаж опустел. А я сделал вывод, что им место возле белых медведей.
Людьми их уже не сделаешь! (из инета)
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Бытие определяет сознание. а С приходом совесткой власти и гибелью миллионов и миллионов украинцев от голода и воен там на Донбасе бытие было известно какое. Я служил в армии с донецкими еще при СССР. Они даже тогда от нас днепропетровских разительно отличались своей дремучей совковостью и обруселостью. Туда всякого человеческого хлама насвозили из россии. Заселили опустевшие хаты убитых сталинским голодомором украинцев. Так что там генетика соответствующая
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Начинить снаряды коронавирусом и пустить в ихнюю сторону.
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Как раз наша арта спокойно может накрыть всю технику врага одним махом. Интересно, будут наши уничтожать террористов или как всегда будут ждать пока те опять займут позиции и будут уничтожать наших людей?
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вот и славненько,пусть собираются.СКОЛЬКО МОЖНО НЕПТУН В ПУСТУЮ ГОНЯТЬ,да и ольха тоже скучает
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