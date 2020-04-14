 Генсек ООН Гутерреш попередив про світову "епідемію дезінформації", що супроводжує пандемію коронавірусу

"Поки світ бореться зі смертельною пандемією Covid-19 - з найважчим кризою, з якою ми стикаємося з часів Другої світової війни - ми також бачимо ще одну епідемію, епідемію дезінформації", - цитують західні ЗМІ витяги з його заяви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, в інформаційному просторі поширюються ненависть, "яка таврує і принижує людей і (соціальні - ІФ) групи", поради, небезпечні для здоров'я, і рекомендації, які не вирішують проблеми.

"Дикі конспірологічні теорії заражають інтернет", - зазначив генсек.

Водночас, уточнюють ЗМІ, Гутерреш не став називати країн і ЗМІ, які поширюють подібну шкідливу, на думку глави ООН, інформацію.

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У свою чергу він закликав світ об'єднатися для протидії пандемії і проявляти солідарність.

"Вакцина - це довіра", - підкреслив Гутерреш.

Також він віддав належне журналістам і особам, що перевіряють достовірність інформації, і закликав компанії, які управляють соціальними мережами, "викорінювати повні ненависті і згубні твердження про Covid-19".

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