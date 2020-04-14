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 За кордоном, Здоров'я
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 Генсек ООН Гутерреш попередив про світову "епідемію дезінформації", що супроводжує пандемію коронавірусу

Світова спільнота крім пандемії коронавірусу Covid-19 зіштовхнулася з валом дезінформації на цю тему, заявив у вівторок генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Поки світ бореться зі смертельною пандемією Covid-19 - з найважчим кризою, з якою ми стикаємося з часів Другої світової війни - ми також бачимо ще одну епідемію, епідемію дезінформації", - цитують західні ЗМІ витяги з його заяви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, в інформаційному просторі поширюються ненависть, "яка таврує і принижує людей і (соціальні - ІФ) групи", поради, небезпечні для здоров'я, і рекомендації, які не вирішують проблеми.

"Дикі конспірологічні теорії заражають інтернет", - зазначив генсек.

Водночас, уточнюють ЗМІ, Гутерреш не став називати країн і ЗМІ, які поширюють подібну шкідливу, на думку глави ООН, інформацію.

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У свою чергу він закликав світ об'єднатися для протидії пандемії і проявляти солідарність.

"Вакцина - це довіра", - підкреслив Гутерреш.

Також він віддав належне журналістам і особам, що перевіряють достовірність інформації, і закликав компанії, які управляють соціальними мережами, "викорінювати повні ненависті і згубні твердження про Covid-19".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189077
 
 
 Топ коментарі
 
Понятно: вирус ласку любит. Простить, понять и запустить платформу для примирения. Где-то я уже об этом слышал.... Генсек ООН Гутерреш предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса - Цензор.НЕТ 2230
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А от про нафту, правда:
«14 апреля 2020 В мире почти не осталось мест для хранения нефти.
Между тем в России нефтеперерабатывающим заводам также вскоре станет негде хранить продукцию, и они будут вынуждены арендовать цистерны у железнодорожных операторов. Остановить производство невозможно по техническим причинам.»
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Понятно: вирус ласку любит. Простить, понять и запустить платформу для примирения. Где-то я уже об этом слышал.... Генсек ООН Гутерреш предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса - Цензор.НЕТ 2230
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Ага. І очильник ВОЗ Гєбрєйісус, ну ні каплі не підігрував китайцям.
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Той хто носить масочку, буде їсти пасочку.
(а не гризти кулічі.)
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ну ты же сам любитель рассуждать что никакого вируса нет это всё внутренний конфликт и что Донбасс надо услышать и карантин придумали трусы и паникеры
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А от про нафту, правда:
«14 апреля 2020 В мире почти не осталось мест для хранения нефти.
Между тем в России нефтеперерабатывающим заводам также вскоре станет негде хранить продукцию, и они будут вынуждены арендовать цистерны у железнодорожных операторов. Остановить производство невозможно по техническим причинам.»
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Саудиты продают нефть в ЕС уже по 10 долларов. Кацапоконец скоро наступит.
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я вот все жду, когда они начнут говорить о том, что мол нам нужно объедениться и снять санкции с расее..
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Далась тебе та расея. Они просто чья то собака, например Ротшильдов.
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та она мне и на не на, просто бесят все эти чинуши западные, продажные твари, строят из себя ангелов.
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Там більшість що косять під ліваків, на підсосі Газпрома.
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Как Ротшильдофф? Ты правильно прочитал методичку? Не Рокфеллерофф?
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Бо гра з Господом, то гра, з нульовим результатом.
Гражданє, пам'ятайте це.
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Наскільки ж лицемірний Захід… всім ж ясно- говно кидає на вентилятор козломордія.
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Козломордія кидає а винуватий Захід.
Ага.
Логіка типу: «Голосував за Зєлєнского, протів Порошенка».
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Типа:- Фсе харрашо, пррекррасная Маркиза!
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Погляжу я на его "лицо", когда Трамп отправит всё это коммунистическое оон заседать в Африку вместо Нью-Йорка.
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Дикие конспирологические теории действительно появляются, в интернете нужен хайп для некоторых, хотя естественно всю правду народу тоже не расскажут, кто где за счет вируса решает свои интересы, что тоже естьИсточник: https://censor.net.ua/n
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КОЛИ НА ТАКИХ ВИСОКИХ ПОСТАХ ПРОФАНИ І КЛОУНИ А ООН МОЖЕ ТІЛЬКИ ВИСЛОВИТИ СТУРБОВАНІСТЬ ЧИ ЗАНЕПОКОЄННЯ У ВІДПОВІДЬ НА ВБИВСТВА ТО ЛЮДИ РЯТУЮТЬСЯ ЯК МОЖУТЬ.НЕКОМПЕТЕНТНІ КЕРІВНИКИ ТОМУ ВИНОЮ.
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"искоренять полные ненависти и пагубные утверждения о COVID-19". Источник: https://censor.net.ua/n3189077
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