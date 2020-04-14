 На засіданні в четвер ВР призначить міністра енергетики, - Арахамія

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас у четвер буде новий міністр. Дійсно, в енергетиці зараз криза, не вистачає особи, яка приймає рішення, тому ми обов'язково його отримаємо і вже з програмою і розрахунками", - заявив голова фракції "Слуга народу".
Він зазначив, що, незважаючи на відсутність призначеного парламентом міністра, ведеться робота з підготовки антикризового плану для вітчизняної енергетики.
За словами Арахамії, відтепер всі кандидати на пост міністрів проходять співбесіду в профільному комітеті парламенту, презентують програму розвитку своїх відомств і визначають ключові показники ефективності.
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Все-таки гарні маркетологи у партії «Слуга народу», адже гасло «Маю право на помилку» на футболках депутатів-слуг, у яких вони ходять на засідання ВР - це чудове і дуже ідеологічне гасло цієї політсили.
Особливо, гарно звучить, коли ставити його поряд з її виборчим гаслом: спочатку «Зробимо їх разом!», а потім- «Маю право на помилку!».
Аби стилізувати під українські народні традиції можна ще на початку додати слово «Ой!». Тоді вийде дуже динамічно: спочатку «Зробимо їх разом!», а потім - «Ой! Маю право на помилку!»
Sergiy TARAN, [14.04.20 16:08]
#ІНСАЙД Тисячі правок, які відтягують ухвалення Закону про банки мають на меті не заблокувати його, а дати час Коломойському, аби він домігся вигідних для нього рішень судів, після яких держава буде вимушена заплатити компенсації власниками ПриватБанку і пов'язаним з ними особам.
Саме в цьому і полягає зараз головна стратегія Зеленського - він не може піти на відкритий конфлікт з МВФ і тому «у Зеленського» вдаються до «хитрості»: закон ухвалять, але перед цим держава черед суди візьме на себе зобов'язанння заплатити колишніх власникам всі «збитки». І оскільки закон зворотньої сили не має, держава змушена буде заплатити Коломойському попри вимоги МВФ.
Да, мы ошиблись. Они над нами смеются? Выходит, что так. Но ведь есть пословица о том, кто смеется последним…
Нам продолжают напоминать о нашей ошибке. Прямо, грубо, нагло. Мы и так уже поняли, что ошиблись, зачем же тыкать в морду? Но, видно, это доставляет им удовольствие. Они нас так классно сделали, что отказать себе в удовольствии лишний раз напомнить нам, какие мы лохи, они не могут. Они смеются и потешаются. Такой себе садизм победителей.
Такие оценки высказала сегодня вечером в Фейсбуке популярная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
Какие там учителя? О праве на ошибку - это они про себя, любимых, которым до сих пор море по колено. Это от непонимания. От незнания. От умственной слепоты и духовной глухоты.
Десять дней назад все каналы в Греции уже гремели про пожар в Чернобыльском лесу. Я тогда подумала, что, наверное, фейк, потому что украинские СМИ молчали. Сегодня, на одиннадцатый день, всех пронесло. Президент написал, что призвал к себе начальника по пожаротушениям и другим срочным и опасным делам в Украине, для отчета. На одиннадцатый день, после дождичка.
А если бы дождик не пошел?
Правда, там половина жоппоблока помолилась раввину, захороненному в тех лесах, на предмет дождичка, говорят, услышал и организовал. Повезло Зеленскому.
Я так понимаю, что по случаю бедственного пожара в зоне непосредственной близости от саркофага, нам стоит теперь ожидать помощи от братской Албании, которая отплатит нам такой же суммой за нашу доброту и поддержку. Правда, мы запоздали на полгода с нашей добротой, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ждем ответной доброты…
Криклий сегодня разразился предвидением. После того, как мы все победим пандемию и выйдем из заточения, в Украине случится чудо. Всему миру приготовиться, потому что чудо случится в одной отдельно взятой стране Украине, больше нигде. Экономика у нас не просто поднимется, не просто возродится, а сделает бум и продемонстрирует Ренессанс.
Этот аваковский протеже курит, колется или пьет? Не буду задавать глупые вопросы насчет того, слушал ли он экономистов из Англии, Германии и США? Слышал ли их оценки экономического состояния всего мира? Читал ли доклад МВФ, вышедший прямо сегодня, с убийственными цифрами экономических потерь?
Конечно, нет… Но я хочу этому выкормышу задать один вопрос - а чего Ренессанс у нас не настал до эпидемии? Ведь время было.
Или, ладно, во всей экономике, но почему Криклий не показал нам Ренессанса в отдельно взятой области экономики - на Укрзализнице, например? Потому что там все как было, так и осталось, а Ренессанс наступил исключительно для одного Сергея Лещенко.
Не буду распространяться про Черновол, которая, почему-то, для некоторых ассоциируется с Майданом, а у меня исключительно с Пашинским. Все эти потуги немного попугать папередников и возбудить всех тех, кто все еще хочет справедливости и наказания для воров и мародеров, выглядят как насмешка.
Порошенко съездил на Банковую перед голосованием закона о рынке земли и теперь ходит петухом, потому что без него невозможно протянуть антинародные законы. Сейчас Зеленский контролирует в своем монобольшинстве не больше 200 депутатов, вот и пригодился Петр Алексеич. Объединились против народа.
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Когда поняли, что облажались, решили Танюхой затушевать казус с Петей Алексеичем. Затушевать не получилось, поэтому Черновол бросили судить и сажать. Имеют же право на ошибку.
Я слушаю иногда этих слуг и думаю - что дальше? Там эта Ирина Верещук на всех каналах ораторствует за всех «слуг». Не понимаю, как она успевает. И какой бы вопрос ей ни задали, она всегда начинает свою мантру с того, что да, они ошибаются, но ошибки свои осознают и понимают. Этот как постоянно находиться в дурдоме, где сумасшедших спрашивать о чем-либо бесполезно, потому что они все равно будут тебе отвечать, что хотят.
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Вчера услышала, что рано или поздно, Ермака уберут с поста главы ОП. Кого же назначат? А следующего из 95 Квартала - Шефира. Они там в очереди стоят, как наследные принцы на престол и двигаются в этой очереди по мере того, как стоящий впереди вылетает.
Они все скопом - это большая ошибка. Недавно прочла один комментарий, где одна почитательница Зеленского гневно клеймила всех критикующих и пугала тем, что, если Зеленский уйдет, то на его место придет или Порошенко, или Аваков. Или реванш, или диктатура. Мы этого хотим?!
Хочу ей ответить очень просто - если Зеленский будет продолжать в таком же духе, то Порошенко или Аваков придут наверняка. И это будет исключительно его вина. Потому что те человеческие ошибки, которыми он себя окружил - его ответственность.
И чем дольше он будет с ними экспериментировать, тем очевиднее приход Авакова или возвращение Порошенко, которых он оставил, приблизил и пригрел. Тоже большая ошибка.
А самая большая ошибка «парня из соседнего двора» состоит в том, что он опять наплевал на народ.
Да, мы ошиблись. Они над нами смеются? Выходит, что так. Но ведь есть пословица о том, кто смеется последним…
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Елена Ксантопулос сопроводила этот пост скандальной фотографией (вверху)
Кстати, есть довольно много и таких, кто не ошибся на президентских выборах. Это те, кто не голосовал за Зеленского в первом туре, но проголосовал за него во втором - исключительно в качестве голосования против Порошенко…
tZE inform
Зеленский и К не могут найти человека, который бы согласился на пост министра энергетики. 9 отказалось. В этот "клуб самоубийц" никто записываться не хочет Сидите дома ! Иначе быть вам министром энергетики !
а ведь предупреждали-"сидите дома".наверняка в маршрутке и скрутили.