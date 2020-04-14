 На засіданні в четвер ВР призначить міністра енергетики, - Арахамія

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас у четвер буде новий міністр. Дійсно, в енергетиці зараз криза, не вистачає особи, яка приймає рішення, тому ми обов'язково його отримаємо і вже з програмою і розрахунками", - заявив голова фракції "Слуга народу".

Він зазначив, що, незважаючи на відсутність призначеного парламентом міністра, ведеться робота з підготовки антикризового плану для вітчизняної енергетики.

За словами Арахамії, відтепер всі кандидати на пост міністрів проходять співбесіду в профільному комітеті парламенту, презентують програму розвитку своїх відомств і визначають ключові показники ефективності.

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