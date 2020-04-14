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 Київські новини
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Все про:КМДА (839) Поворозник (56)

 Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ. ФОТО

У приміщеннях Київської міської державної адміністрації (КМДА) увечері 14 квітня проводяться обшуки після того, як співробітники Служби безпеки України (СБУ) задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН у вівторок увечері з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Згідно з інформацією, чиновник вимагав хабар за вплив на ухвалення рішення про погодження містобудівних умов та обмежень у розмірі $125 тис. Він діяв через посередника, якого затримали співробітники СБУ під час одержання $60 тис. Також обговорювалися плани отримання $246 тис з іншого об'єкта будівництва.

Як передає видання НВ в КМДА триває обшук.

Видання намагається зв'язатися з Поворозником та отримати коментар, але його номер відключено.

Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ 01
Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ 02

Фото - НВ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189074
 
   
 Топ коментарі
 
Когда будут обыски в офисе осла или про пленки дЕрьмака уже забыли? Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 7145
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четвертий брат дЄрмака затриманий Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 778
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Пидалик на лисапете уже покидает киев
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еще полтора часа назад был уличен) педаля наверное уже на стреме....
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конечно нет. мало того и Паровозик спрыснет с кукана. задерживают не для того что бы посадить,а для того что бы потерявший берега барыга поделился. труханут и отпустят
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Апреліо!!!! Хватить!!! Швидше вже приходь-Аугусто!!!)))
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у мізкаї придуркуватого троля, онли.
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Пидалик на лисапете? Урааа Зеля ******* Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2920
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четвертий брат дЄрмака затриманий Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 778
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Когда будут обыски в офисе осла или про пленки дЕрьмака уже забыли?
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Что-то последователей секты "Брат Ермака" развелось.....
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о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс

Моя ты бубочка прелесть
А вступать в кооперативы не предлагал, случайно?
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геноцид гусичей...явно якась секта права затесалась в сбу.
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без любимого киевлянами Клыка , еврей Паворозник не мог действовать . Зато Притула - плохой , оч оч плохооооой .
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Что-то последователей секты "Брат Ермака" развелось.....
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ціле покоління виросло у умовах корупції та рішалова і врешті це все прийшло до влади.
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Та сколько таких дел уже было в Украине. Кого только не задерживали. И Ирпенского академика, и главу ГСЧС, и главного фискала. И ни одного приговора по топ-чиновнику так и не дождались...
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Ермакчуки! Сегодня во взяточный день не каждый может взять, вернее взять-то может каждый, не каждый сможет это безопасно делать.
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щас вообще опасно взятки давать. Ты дал, а он наутро корону подцепил. И вопрос не решённым остался.
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Этот также будет орать о "політичному переслідуванні"?
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А кто в нашей стране из чиновников не коррупционер? Он пришли зеленые слуги в ВР и продают голоса за 30-60к$, получают зп в конвертам. Этими СБУ вообще не занимается потому что низя. Хотя это тоже прямая коррупция. Ермак он тоже уже засветился в коррупции и даже незаконно обогатился купив мерседес. Но Зеленский почему-то не считает это коррупцией. Это же его люди, им наверное можно...
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шота резко много успехов сбу Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6430.какая то комбинация ?
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Это родной племянник Омельченко и сидит в администрации ещё с тех времён.
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Ну, що зебiли навибирали. Маховик репресiй .Спочатку герой Шайтанов, тепер ще один патрiот. Це реванш.
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с Ермаком не поделился, вот и мародер Зелупский обиделся
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Караул."Патриотов"прессуют.Это классика жанра в Украине.Одеялко,адвокатишко привезет или педалик сам подвезут на лисапеде.
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А что там по обыскам Ермаков, портновых и прочей сепарни? Не ждете уже?
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Ромка,своим чего не задавал вопросов 5 лет.Когда у них спросишь и этим тогда пройдешь задавать.Хотя бы по хенералу СБУ ответь про которого даже Бутусов писал,а петя ему звание дал.Не знал)))
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Ну так Порох же такой плохой был, вы же выбрали патриота😂 И что обосрались и стрелки переводим? Как там Портнов, Ефремов на свободе, Трухановы, Кернесы, как там АТОшники в тюрьмах, как там сепары на воле? Теперь чепушило тебе ответы давать Ну что побороли кацапов или пока Путлера с Новым годом поздравляем и отступаем на фронте?)))
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Ромка ты тоже переводишь стрелки.Отвечай за своего,а я за своего.Так ,что поц научись отвечать за себя и своего борова)))
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За своего кого, может мне за Кравчука или Кучмуответить? 😂Благодаря Вам клоун преЗедент вы и отвечайте. Вынимай гавницо из штанишек, это уже не Порох
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Поц тебя уже послали.Отвечай за свои слова.Ты интересен только самому себе.
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Межклановая борьба за год добралась до замов в городах.
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Виталик даже не догадывался, что его первый зам берет взятки в промышленных масштабах...
Тот самый случай, когда косить под тупого боксера-идиота будет очень выгодно...
Иначе тюрьма... Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6437
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Где то так и есть...Но судя по Ермаку со Шмыгалем поборы только возрастут.
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само - собой...
вместо него поставят еще большего проходимца...
В команде Зе порядочных нет...
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и придумали же выражение такое. неправомерная выгода. не измена, не воровство бюджета
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а как вам "лесная красавица" под новый год? Или "аутсорсинг"?
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Олег Пономарь 15 апреля 2019 г.

Для того, чтобы стать успешной и благополучной страной с высоким уровнем жизни, Украина должна избавиться от колониального статуса, стать полностью (по всем параметрам) независимой от России страной. Все страны (которые были колониями) проходили этот путь - это необходимое условие. Некоторым независимость давалась легче, некоторые выгрызали ее большой кровью и веками. Украина в силу географических, исторических, экономических и т.д. факторов - второй вариант.
Когда мне кто-то скажет - Нет, чтобы стать благополучной страной, нужно искоренить коррупцию - Я отвечу - Нет. Вначале независимость (это при том, что коррупция не искоренена ни в одной стране мира. Посмотрите на Рашагейт в США хотя бы).
Пример - Молдова.
Додон пришел (при помощи Москвы и это была их игра) к власти на антикоррупционных и пророссийских лозунгах. Ну и что? Искоренил он коррупцию? Но зависимость от России ползучим способом возвращает России назад.
Не было в истории колониальных стран без коррупции.
Но.
Для многих украинцев эти высокие слова о независимости - пустой звук. А после пятилетней полной ТВ-промывки мозгов - тем более.
Борьба за независимость - это опасно. Это хлопотно. Это напряг и требует жертв, лишений, терпения и страданий.
Лучше дайте мне дешевый (или бесплатный) паек к пиву и чтобы все были одинаковые. Зачем ответственность? Зачем усилия?
Нафиг мне ваша независимость?
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і все ж перше - це корупція. Через корупцію йде дестабілізація країни та спотворюється незалежність.
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хуже коррупции может быть только ошибка...на выборах.
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це -правда! Помилка на виборах 2010 коштувала тисячі життів та втрати територій.
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егеж...помилка на виборах 2019(подвійна) мабуть буде коштувати найдорожчого
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я так нее думаю...події розвиваються по непередбачуваному шляху, нафта, вірус. І , мабуть, це ще не все.
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а тебе оті 60 тис зелених не насторожують?якась срана однушка на вторинному ринку Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3094.і це від забудовника? Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7398
а то шо там 125 та 200 з гаком-то вже фантазії
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не насторожують...це 50% суми.
а в цілому, я не знаю порядку сум на цьому "ринку"
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ты перепутал...то они борются с каркаркаррррупцией,шоб помочь *****
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вот люди работают...,все на 90% в стране корупционеры...все кто у власти ..крутят вертят крышуют ... а всем говорят же и жене и детям когда спрашивают , откуда деньги папа? та заработал ваш папа..., это называется у них работал и заработал...жируют твари...целыми днями читаю новости...и дня нет что бы кого то не задержали за взятку во всех сферах силовиков и в эшелонах власти районов и городов,не выше...и не одного Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7746 среди задержанных как правило нет верхушки... а ведь с ними делятся низы..
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Кидайте в меня тапками, но без Саакашвили у власти, или же Порошенко, Украина всё больше катится в пропасть, скоро ***** будет командовать, вместе с клоуном.
Ботам Зели, аххх как не понравится мой коммент, много предателей живёт в Украине.
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раньше еще можно было подумать об этом...
но он сошел с ума, когда начал вслед за Зелей прыгать по фонтанам... Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5730
Вся Грузия месяц плевалась от такого позора...


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Знайомитися - нова помічниця прем'єра Шмигаля, Долгих Аліна Вікторівна. Щойно подала декларацію на посаду. Ще 2 роки тому шукала роботу через Інтернет. А раніше випускниця «кулька» Поплавського працювала у сфері хостес. І ось знайшла таки відповідну роботу! Респект!

Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7889

Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5837
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Насмокта... пардон, об'єктивно пройшла за конкурсом завдяки професійному рівню.
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что то у Шмыгаля со вкусом не того , или запросы не большие ,родовая травма.
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Как только рейтинги показали что все кандиты от шмарклей по Киеву сосут и опля обыски. А у Ермака и брата обысков нет.
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Ты опоздал. Экспертиза показала, что записи смонтированы. А вот кто и зачем это сделал, на букву П, ооочень интересно
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..посредника взяли, а Паворознику звонят?! Смешнее не придумали ничего. Подобраться напрямую и взять с поличным самого Паворозника не удалось. Сыграли спектакль с подставным посредником. Как же хочется Ткаченко в мэры Киева!!! )))
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Поворозник работал ещё у Попова и Черновецкого. И занимался именно земельными делами города.
Зачем его Кличко к себе взял - не понятно.
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Он верный сын воров Попова и Космоса . Но Клык не отстает , по своей тупизне он еще жаднее .
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Під час карантинів хабара брати не можна - це порушує заборону працювати. І де вони долляри взяли коли в Україні валюти немає? От тому і немає.
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Как-нибудь просто загляните в кафе на первом этаже КГГА. Там всегда за каждым столом сидят решалы и шушукаются с просителями. Я и сам через решалу давал взятку Мищенко
за продление договора аренды земли.
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В баре Интерконтиненталя серьезные вопросы решаются
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Так его даже на взятке не сумели взять?
О, дают!
Что то сегодня СБУ провело много отвлекающих маневров, только боюсь, что все рассыплется ещё до суда.
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Там СБУ уже записало тысячи часов аудио и видео, но пока нет политической воли, остается ждать, пока озвучит какой-будь "гео лерос"
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Ахахах, как только рейтинги сопли урода по Киеву опубликовали так сразу говно по трубам от сбу понеслось, сейчас еще мосейчукчу на г+г подключат
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Наконец-то! Хоть что-то ! Зря только не с трухи начали, сейчас оно будет на стреме
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Если бы так ловили и сажали при Порошенко, никто бы не знал выражения "зеленая шмаркля"
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Поки не вірю. Щось останнім часом у якась гіперактивність у "правоохоронців".
А про Оман ані пари з вуст, єрмаки на свободі, ті хто маски вивозив теж.
І взагалі, до чого тут СБУ? По корупціі начеб-то НАБУ.
Він що шпіон? Хабар за теракт від агента ФСБ брав?
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Наконец-то и у этого козла Поворозника лафа закончилась. Впрочем, есть еще у него надежда - Пещерный суд. Могут вынести решение, СБУ извиниться и выплатить компенсацию за моральный ущерб.
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обыск провели поверхностно-не заметили пакетик с белым порошком и два пистолетных патрона/ Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа"/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА, - Ткаченко/Из-за чего сыр-бор: Бюджет Киева- 57 млрд- лакомый кусочек для Коломойского . "Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".14 августа 2019.
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