 Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН у вівторок увечері з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
Згідно з інформацією, чиновник вимагав хабар за вплив на ухвалення рішення про погодження містобудівних умов та обмежень у розмірі $125 тис. Він діяв через посередника, якого затримали співробітники СБУ під час одержання $60 тис. Також обговорювалися плани отримання $246 тис з іншого об'єкта будівництва.
Як передає видання НВ в КМДА триває обшук.
Видання намагається зв'язатися з Поворозником та отримати коментар, але його номер відключено.
Фото - НВ
Моя ты
бубочкапрелесть
А вступать в кооперативы не предлагал, случайно?
Тот самый случай, когда косить под тупого боксера-идиота будет очень выгодно...
Иначе тюрьма...
вместо него поставят еще большего проходимца...
В команде Зе порядочных нет...
Для того, чтобы стать успешной и благополучной страной с высоким уровнем жизни, Украина должна избавиться от колониального статуса, стать полностью (по всем параметрам) независимой от России страной. Все страны (которые были колониями) проходили этот путь - это необходимое условие. Некоторым независимость давалась легче, некоторые выгрызали ее большой кровью и веками. Украина в силу географических, исторических, экономических и т.д. факторов - второй вариант.
Когда мне кто-то скажет - Нет, чтобы стать благополучной страной, нужно искоренить коррупцию - Я отвечу - Нет. Вначале независимость (это при том, что коррупция не искоренена ни в одной стране мира. Посмотрите на Рашагейт в США хотя бы).
Пример - Молдова.
Додон пришел (при помощи Москвы и это была их игра) к власти на антикоррупционных и пророссийских лозунгах. Ну и что? Искоренил он коррупцию? Но зависимость от России ползучим способом возвращает России назад.
Не было в истории колониальных стран без коррупции.
Но.
Для многих украинцев эти высокие слова о независимости - пустой звук. А после пятилетней полной ТВ-промывки мозгов - тем более.
Борьба за независимость - это опасно. Это хлопотно. Это напряг и требует жертв, лишений, терпения и страданий.
Лучше дайте мне дешевый (или бесплатный) паек к пиву и чтобы все были одинаковые. Зачем ответственность? Зачем усилия?
Нафиг мне ваша независимость?
а то шо там 125 та 200 з гаком-то вже фантазії
а в цілому, я не знаю порядку сум на цьому "ринку"
Ботам Зели, аххх как не понравится мой коммент, много предателей живёт в Украине.
но он сошел с ума, когда начал вслед за Зелей прыгать по фонтанам...
Вся Грузия месяц плевалась от такого позора...
Зачем его Кличко к себе взял - не понятно.
за продление договора аренды земли.
О, дают!
Что то сегодня СБУ провело много отвлекающих маневров, только боюсь, что все рассыплется ещё до суда.
А про Оман ані пари з вуст, єрмаки на свободі, ті хто маски вивозив теж.
І взагалі, до чого тут СБУ? По корупціі начеб-то НАБУ.
Він що шпіон? Хабар за теракт від агента ФСБ брав?