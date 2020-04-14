 Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН у вівторок увечері з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Згідно з інформацією, чиновник вимагав хабар за вплив на ухвалення рішення про погодження містобудівних умов та обмежень у розмірі $125 тис. Він діяв через посередника, якого затримали співробітники СБУ під час одержання $60 тис. Також обговорювалися плани отримання $246 тис з іншого об'єкта будівництва.

Як передає видання НВ в КМДА триває обшук.

Видання намагається зв'язатися з Поворозником та отримати коментар, але його номер відключено.





Фото - НВ