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 "Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський

Кількість щоденних тестувань на коронавірус в Україні збільшено втричі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми нарощуємо кількість тестувань на коронавірус. Зараз кількість щоденних тестувань збільшено втричі. Це дуже важливо, адже своєчасне виявлення вірусу допомагає зупинити його поширення і рятує життя українців", - сказав він.

Зеленський закликав усіх громадян, які контактували з хворими або у яких є ознаки ГРВІ, звертатися до сімейного лікаря.

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"Якщо у вас його немає - до швидкої допомоги. Захворіти на коронавірус - не соромно. Будь ласка, не бійтеся. І тим паче не думайте, що якось воно само обійдеться. Звертайтеся до лікаря та проходьте тестування", - сказав президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189073
 
 
 Топ коментарі
 
Заболеть коронавирусом не стыдно, стыдно вывезти все маски перед началом тяжелой эпидемии в стране.А потом продавать их в аптеках в десять раз дороже, чем были. И стыдно гуманитарной помощью торговать.
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клоун, имитирующий обязаности презЕдента, советует обращаться к врачам если заболели - это реально видосик онли для зебилов
как совсем недавно:

"Заболеть коронавирусом - не стыдно. ... Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9256
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А порохотом бути взагалі ганьба
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Батьки і суспільство! Визнали тебе за нормальну істоту "Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський - Цензор.НЕТ 161
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придворный дохтор переметнулся к рабиновичу?
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чы то моника просто объедает комарницкого?
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Быть типиллом-членограем тоже не стыдно, да. Бубочка?
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Заболеть коронавирусом не стыдно, стыдно вывезти все маски перед началом тяжелой эпидемии в стране.А потом продавать их в аптеках в десять раз дороже, чем были. И стыдно гуманитарной помощью торговать.
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А это, уважаемая, капитализм в самом привычном для него проявлении.
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Капитализм есть капитализм, но должны еще быть и государственные интересы, кроме личного кармана, если ты уже во власть собрался, а то слияние бизнеса и власти у нас боком выходит.
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ты дурак, это не капитализм. скорее протекционизм, омсновное экономическое качество феодализма
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Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели
румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
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заболеть в Украине не стЫдно ,но всех голосовавших за "зе" заболевших должны принимать врачи в халатах с надписью-"Имею право на ошибку"
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Тобі то тест зроблять. А як на рахунок звичайного громадянина, твого виборця ?
Пошлють його чимдалі.
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Стыдно, что 73% таки проголосовали "за это"...
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Заболеть короновирусом не стыдно,а вам не стыдно было голосовать за клоуна,или по приколу?
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Заболеть коронавирусом - не стыдно/ Очередное откровение из обезъянника Коломойского : Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом/"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая /депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход".
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За месяц карантина иммунитет у многих лёг от сидения дома без свежего воздуха и прогулок под солнцем. Почему не прислушиваются к иммунолога и вирусологам. Может какие-то другие цели преследуются, а не здоровье нации?
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шо воно ліпить? дохтур комаровський он чітко дав понять - "не зайопуйте лікарів, слухайте їх прікази"
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лучше мозги себе нарасти наращиватель....
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Какое тестирование? Пусть внимательно читает приказы МОЗ -только со средней и тяжёлой формой, и только для госпитализированных, остальные консультируются .по телефону с семейным врачём и самоизоляция, а он ли это( коронавирус) или грипп время покажет - тоесть пневмония с РДС синдромом покажет)))
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Севодня шо, вечерний квартал по телевизору?
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Уже как год этот квартал не слазит со всех каналов.ему мало было гастролировать по корпоративам,так теперь это ***** уже учит всех как нужно жить.пусть лучше брехать научится мудак
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Интересно, сколько раз вовочка триппером переболел, что у него такие оговорки по Фрейду про грипп? "Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8387
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Понять не могу .... либо тупая его шутка либо он действительно дебил ! Стыдно загнать народ по норам творить что хочет при этом учить жить людей так как это чмо считает нужным.и самое главное находясь гарантом конституции - плевать на основной закон страны
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гнусавый наркоша,стыдно быть е.анутым на всю голову,как ты
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Понятненько "Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3689 Зеля решил бабла срубить и на тестах "Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8497
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В невеличкому містечку на Полтавщині. У нього виявили COVID 19..."Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3015
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"Заболеть коронавирусом - не стыдно" Стыдно быть зеДебилом!!!
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Стыдно давать 1млн$ ЗА вакцину, а не НА вакцину...
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Зеленский призедент ******** .. "Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1896 "Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський - Цензор.НЕТ 319 , я переболел дома короновирусом и 103 меня послали по номерам тф . на сегодня звонил на "горячку" и послали туда же. Сегодня хожу где хочу , и по Шарабану. "Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський - Цензор.НЕТ 319
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