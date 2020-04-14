 "Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми нарощуємо кількість тестувань на коронавірус. Зараз кількість щоденних тестувань збільшено втричі. Це дуже важливо, адже своєчасне виявлення вірусу допомагає зупинити його поширення і рятує життя українців", - сказав він.

Зеленський закликав усіх громадян, які контактували з хворими або у яких є ознаки ГРВІ, звертатися до сімейного лікаря.

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"Якщо у вас його немає - до швидкої допомоги. Захворіти на коронавірус - не соромно. Будь ласка, не бійтеся. І тим паче не думайте, що якось воно само обійдеться. Звертайтеся до лікаря та проходьте тестування", - сказав президент.