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 "Розслаблятися зарано, розслаблятися дуже небезпечно", - Зеленський розповів, коли чекати піку COVID-19

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що різкого стрибка захворюваності на коронавірус в Україні не сталося, але поки не можна розслаблятися для того, щоб спокійно пройти ключовий період у 20-х числах квітня.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Аналізуючи статистику хворих в Україні, останніми днями можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося і завдяки свідомості громадян, які дотримуються постійно самоізоляції. І це слід продовжувати. Повинні чітко усвідомити: розслаблятися зарано, розслаблятися дуже небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський

Зеленський також закликав українців утриматися від відвідування храму на Великдень і відсвяткувати її відома.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189071
 
 
 Топ коментарі
 
14-е прошло, пройдёт и 20-е, затем пик перенесут на начало мая...
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поднадоел уже со своими нравоучениями... иди ты на х....
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14-е прошло, пройдёт и 20-е, затем пик перенесут на начало мая...
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Кто же такого может хотеть?Ты себя нормально чувствуешь?
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По-моему, судя по истерикам ляшко и зебленского, как раз вспышки ждете вы, зебилье племя.
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Свои мухоморные трипы пересказывай лекарю, придурок.
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Тебе еще одна медуза лайкнула ,любитель золотого батона ,нешапкокрад...
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Более 5000 граждан США присоединились к коллективному иску, авторы которого требуют от правительства Китая компенсировать ущерб, причиненный коронавирусом. По подсчетам экспертов, потенциальный иск США к Китаю за ущерб от COVID-19 может составить около $1,2 трлн. Аналитики утверждают, что Китай потенциально несет ответственность за ущерб от вспышки, поскольку "умышленно скрыл информацию от ВОЗ", что является нарушением Международных медико-санитарных норм.
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Скорее всего там замешана бессмысленная организация(воз)они как и оон обсе... Только бабло любят на остальное им глубоко пох
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Цензор, зачем это зеленское чморье раскидывать на десяток статей??
оно что - открытие сделало или сказало хоть ОДНО умное слово... вместо имитаций блеяния вислюка??
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Правильно. Щойно припинеться карантин, відразу почнуться масові акції проти Зєлі. Дотягне Зєля до осені? Думаю, що ні. Ставлю пляшку.
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Скорее всего до осени карантин будет минимум не такой жесткий но все же будет
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Так, Новий рік будемо зустрічати з Президентом Порошенком.
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То есть,ты,Шмаркля и Дерьмак? Отличная компания,только им не повезло,что вместе с тобой,много вони придется им нюхать.
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Нє, на довічне з конфіскацією... Ой, це ти! Ти повернешся додому, на Фучика, 12а.
І таки пожиттєво.
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На Фучика нема стаціонару. Стаціонар на Ігрені. Колись ця "дурка" греміла на весь Союз. Через Ігрень пройшло близько 500 політичних дисидентів і інших "непотрібних". Наприклад якийсь родич заважав користуватись майном. Йому родичі викликали швидку і домовлялись про лікування. Людина автоматично позбавлялась будь яких прав і його заколювали нейролептиками, які робили з нього рослину. Це могло продовжуватись без кінця. "Хворий" міг там утримуватись десятки років. Серед кримінальників Дніпропетровська Ігрень була не радістю, а покаранням.
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Любий друже, то ви, певно, марсіанин? "Расслабляться рано, расслабляться очень опасно", - Зеленский рассказал, когда ждать пика COVID-19 - Цензор.НЕТ 7520
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А ведь он прав. Пока зе у власти - расслабляться очень опасно
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Заберіть цю пародію на людину далі від України.
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Реванш больше не прячется
Политика / Мнения 14-апр, 19:189 1 343 0

Эпидемия нового короновируса в Украине только ускорила приход реванша, его готовность продемонстрировать свою силу и готовность расправиться с каждым, кто защищал страну от криминального режима Януковича и российской агрессии

Об этом реванше предупреждали в 2019 году, когда украинцы на президентских и парламентских выборах голосовали за Владимира Зеленского и партию "Слуга народа".

В этот реванш не хотели верить те участники Майдана, которые поддержали нового президента, были его сторонниками и агитаторами, стали депутатами, министрами, чиновниками.

Теперь по статьям, по которым обвиняют Татьяну Черновол, могут прийти к каждому из них.

Сегодня - к Черновол. Завтра - к Авакову. На следующий день - к любому из депутатов от партии "Слуга народа", участвовавшему в Майдане. Ну и потом - к любому из избирателей этой партии.

Перед реваншем все равны.

Владимир Зеленский - вовсе не глава этого реванша. Он - орудие реванша.

Реваншистам был нужен слабый и некомпетентный президент, который не помешает им сформировать кадровую вертикаль и начать наступление на Украину, организовать тот самый "гражданский конфликт", о котором мечтает Владимир Путин, столкнуть власть и общество, облегчить Кремлю оккупацию новых украинских земель.

Ведь нужно же чем-то отвлечь россиян в период экономического кризиса. Почему не войной в Украине.

Короновирус отбросил Украину и весь остальной мир в начало ХХ века, эпоху беспомощности перед эпидемией. А обыск у Татьяны Черновол отбросил Украину в 2010 год, время беспомощности украинского общества перед криминальным режимом Виктора Януковича.

Мы опять в прошлом.

Виталий Портников
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Юлєфоб Портніков добре зважив і вирішив стати мародером. Мабуть не дурень
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Особливо цинічно лунають завивання Портнікова про Авакова - це щось просто феєричне...
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Путин в восторге от Порошенко: «Петя молодец…»
13.04.2020 Владимир Коваленко "Розслаблятися зарано, розслаблятися дуже небезпечно", - Зеленський розповів, коли чекати піку COVID-19 - Цензор.НЕТ 9803
Если и есть реванш, то Петр Порошенко самый яркий его представитель.
Пока целая пропагандистская машина олигарха Порошенко каждый день на протяжении целого года пытается уничтожить Президента Зеленского, рейтинги Медвечука и его партии перевалили за 20%. Если Порошенко и его пропагандисты будут продолжать в том же духе, то уже к осени Медвечук и его партия возьмут большинство голосов на местных выборах.
Весь эфир, все телеканалы, все сайты олигарха Порошенко, 24 часа в сутки заняты Зеленским. Там нет никакой журналистики. Одни и те же говорящие головы 24 часа в сутки рассказывают какой плохой Зеленский. Доходит до такого маразма, что в прямом эфире обсуждают какие трусы надел Зеленский в спортзале и какие у него ноги во время пробежки по парку.
Понятное дело, что эта шизофреническая пропаганда не несет вреда Зеленскому, однако она играет огромную роль для партии Медвечука и самого Путина.
Деятельность Порошенко прямо дискредитирует прозападные силы Украины. Штучный раздор в обществе, постоянные конфликты, грязная пропаганда, перманентные майданы, невероятно упоротые лозунги представителей Порошенко, полностью дискредитируют прозападный курс Украины и таким образом играют на руку исключительно Медвечуку и его партии.
Посудите сами.
Всего за 4 месяца рейтинги Медвечука выросли на 7%. Рейтинги Бойко с 13% выросли до 20%.
В это же время рейтинги Порошенко и его партии остаются неизменными - 6%.
Есть все предпосылки говорить, что уже через 4 года новым Президентом Украины станет полностью пророссийский политик, а прозападные силы окажуться в меньшинстве.Порошенко и есть самый яркий представитель реванша. Его деятельность полностью дискредитирует Украину, ее курс и прозападные политические силы.
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Настоящий Президент имеющий поддержку населения, в отличии от антирейтинга Порося в 90%
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имеет право на ошибку...там разница то всего см 5 "Расслабляться рано, расслабляться очень опасно", - Зеленский рассказал, когда ждать пика COVID-19 - Цензор.НЕТ 6558
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Адам Смит@_Smithchenko 13 апр.

Итак, они перекроили бюджет, увеличив заимствования до ₴300 млрд.

Никакой МВФ столько не даст, а внутренний рынок - и так подчищен.
Т.е. облигации будет покупать НБУ - за эмиссию.
Напомню, сейчас у нас ден. база - ₴0,5 трлн. Увеличим в 1,5 раза? Курс вырастет симметрично!Новый бюджет рассчитан курсом 29,5 (было - 27). Т.е. если не зафендюриться к твердой тридцаточке - снова будет та же бодяга с невыполнением бюджетных планов, на которую я назойливо обращаю Ваше внимание с декабря. Вы еще в гривне? Зря!

План по налоговым поступлениям на I кв. по состоянию на сегодня еще не выполнен. Налоговой собрано 113 млрд при плане на 1.04.20 в 117 млрд. Таможней: 73 млрд при плане 85 млрд. Теперь планы порезали и будут выполнять (почти). А бюджет закрывать - эмиссией. Просто и гениально!
Почему банки не смогут купить новые ОВГЗ? У них в кредитно-инвестиционном портфеле около 1 трлн. Они не переварят еще 300 ярдов. И в депозиты столько не привлекут даже теоретически: ставку придется бить выше, чем доходность ОВГЗ. А кроме банков, таких денег ни у кого нет и близко...
У гривни за последние 5 лет в соплях и муках выработалась страшная репутация идеальной, постоянно укрепляющейся валюты, показательно карающей паникеров и щедро одаривающей гривнедепозитчиков. Только эта уже иллюзия спасает нас от провала к стабильным 30 буквально завтра.
Сколько доллар стоил в феврале 2015? 33-35. Сколько он стоил в феврале 2020? 24,5. Внутри этого отрезка времени было с десяток колебаний (паник), после каждой из которых гривня укреплялась, наказывая паникеров. И они сделали выводы...
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Кэп, да мы после включения вашего турбо-режима вообще забыли, что такое расслабиться.
Это что, угроза или обещание стабильности, как у дважды несудимого.
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Там нужен консилиум психотерапевтова. Может Вовке уже на дурку пора.
Зеленский сказал И-А. Цензор процитировал.
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Вава тебе твої другани вже зачекались. Аттянітєсь.....

"Расслабляться рано, расслабляться очень опасно", - Зеленский рассказал, когда ждать пика COVID-19 - Цензор.НЕТ 8352
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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а чего не расслабиться?? у нас пятьмиллиардов масок, респираторов, 5 тыс. тонн антисептика костюмы на нз................................ БЫЛИ до нового года. ивл аж 38 штук. можно и расслабиться
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Зеленский - брехливое , некомпетентное ничтожество ! Какой смысл в карантине , если каждый день в Украину заезжают тысячи (!!!)потенциально инфицированых людей ?
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У этой твари было 1.5 месяца чтобы подготовится к эпидемии. А что оно делало все это время? Продало все маски из гос резерва, шастало по оманам сдавая страну кацапам, грабило бюджет страны. Так что все кто подхватил короновирус в Украине смело могут подавать в суд на зеленую ишачину, ведь именно этот выродок сделал все чтобы в Украине было как можно больше заболевших.
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Скажи спасибо Зеленскому, что ввел жесткий карантин сразу. Аврально ликвидирует зашквары Порошенка, который в 2017-м разогнал санэпидемслужбу, ликвидировал должность санврача, вычеркнул медицинские товары из держрезерва.
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дебил - с папами кгбистами шота делай после пасхи полстраны заразится .А оно зелёное чмо не хрена не шевелиться
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А Ляшко казав, що пік 17 квітня буде.
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Киев пора НА ПАСХУ полностью закрывать на 14 дней карантина, включая закрытие промышленного производства. Также и вьезд и выезд из города. Иначе будет как в Италии. Столицу накроют трупы, а священники помогут. Пора закрывать церкви для входа прихожан в храм на уровне власти и прекращать богослужение на улице. Батюшки в этот период должы понимать ответственность и службу проводить в пустых храмах.
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Карантин будет продолжаться до тех пор, пока врачам не надоест получать пятикратно увеличенные зарплаты за лечение коронарных пациентов.
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Що він меле? Яка стабілізація? Кожен день зростання кількості заражених.
І, взагалі, він хто? Епідеміолог?
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Сміх сміхом, а Зеля тест на наркотики так і не здав.
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