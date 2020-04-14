 "Розслаблятися зарано, розслаблятися дуже небезпечно", - Зеленський розповів, коли чекати піку COVID-19

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Аналізуючи статистику хворих в Україні, останніми днями можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося і завдяки свідомості громадян, які дотримуються постійно самоізоляції. І це слід продовжувати. Повинні чітко усвідомити: розслаблятися зарано, розслаблятися дуже небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня", - сказав президент.
Зеленський також закликав українців утриматися від відвідування храму на Великдень і відсвяткувати її відома.
оно что - открытие сделало или сказало хоть ОДНО умное слово... вместо имитаций блеяния вислюка??
І таки пожиттєво.
Политика / Мнения 14-апр, 19:189 1 343 0
Эпидемия нового короновируса в Украине только ускорила приход реванша, его готовность продемонстрировать свою силу и готовность расправиться с каждым, кто защищал страну от криминального режима Януковича и российской агрессии
Об этом реванше предупреждали в 2019 году, когда украинцы на президентских и парламентских выборах голосовали за Владимира Зеленского и партию "Слуга народа".
В этот реванш не хотели верить те участники Майдана, которые поддержали нового президента, были его сторонниками и агитаторами, стали депутатами, министрами, чиновниками.
Теперь по статьям, по которым обвиняют Татьяну Черновол, могут прийти к каждому из них.
Сегодня - к Черновол. Завтра - к Авакову. На следующий день - к любому из депутатов от партии "Слуга народа", участвовавшему в Майдане. Ну и потом - к любому из избирателей этой партии.
Перед реваншем все равны.
Владимир Зеленский - вовсе не глава этого реванша. Он - орудие реванша.
Реваншистам был нужен слабый и некомпетентный президент, который не помешает им сформировать кадровую вертикаль и начать наступление на Украину, организовать тот самый "гражданский конфликт", о котором мечтает Владимир Путин, столкнуть власть и общество, облегчить Кремлю оккупацию новых украинских земель.
Ведь нужно же чем-то отвлечь россиян в период экономического кризиса. Почему не войной в Украине.
Короновирус отбросил Украину и весь остальной мир в начало ХХ века, эпоху беспомощности перед эпидемией. А обыск у Татьяны Черновол отбросил Украину в 2010 год, время беспомощности украинского общества перед криминальным режимом Виктора Януковича.
Мы опять в прошлом.
Виталий Портников
13.04.2020 Владимир Коваленко
Если и есть реванш, то Петр Порошенко самый яркий его представитель.
Пока целая пропагандистская машина олигарха Порошенко каждый день на протяжении целого года пытается уничтожить Президента Зеленского, рейтинги Медвечука и его партии перевалили за 20%. Если Порошенко и его пропагандисты будут продолжать в том же духе, то уже к осени Медвечук и его партия возьмут большинство голосов на местных выборах.
Весь эфир, все телеканалы, все сайты олигарха Порошенко, 24 часа в сутки заняты Зеленским. Там нет никакой журналистики. Одни и те же говорящие головы 24 часа в сутки рассказывают какой плохой Зеленский. Доходит до такого маразма, что в прямом эфире обсуждают какие трусы надел Зеленский в спортзале и какие у него ноги во время пробежки по парку.
Понятное дело, что эта шизофреническая пропаганда не несет вреда Зеленскому, однако она играет огромную роль для партии Медвечука и самого Путина.
Деятельность Порошенко прямо дискредитирует прозападные силы Украины. Штучный раздор в обществе, постоянные конфликты, грязная пропаганда, перманентные майданы, невероятно упоротые лозунги представителей Порошенко, полностью дискредитируют прозападный курс Украины и таким образом играют на руку исключительно Медвечуку и его партии.
Посудите сами.
Всего за 4 месяца рейтинги Медвечука выросли на 7%. Рейтинги Бойко с 13% выросли до 20%.
В это же время рейтинги Порошенко и его партии остаются неизменными - 6%.
Есть все предпосылки говорить, что уже через 4 года новым Президентом Украины станет полностью пророссийский политик, а прозападные силы окажуться в меньшинстве.Порошенко и есть самый яркий представитель реванша. Его деятельность полностью дискредитирует Украину, ее курс и прозападные политические силы.
Итак, они перекроили бюджет, увеличив заимствования до ₴300 млрд.
Никакой МВФ столько не даст, а внутренний рынок - и так подчищен.
Т.е. облигации будет покупать НБУ - за эмиссию.
Напомню, сейчас у нас ден. база - ₴0,5 трлн. Увеличим в 1,5 раза? Курс вырастет симметрично!Новый бюджет рассчитан курсом 29,5 (было - 27). Т.е. если не зафендюриться к твердой тридцаточке - снова будет та же бодяга с невыполнением бюджетных планов, на которую я назойливо обращаю Ваше внимание с декабря. Вы еще в гривне? Зря!
План по налоговым поступлениям на I кв. по состоянию на сегодня еще не выполнен. Налоговой собрано 113 млрд при плане на 1.04.20 в 117 млрд. Таможней: 73 млрд при плане 85 млрд. Теперь планы порезали и будут выполнять (почти). А бюджет закрывать - эмиссией. Просто и гениально!
Почему банки не смогут купить новые ОВГЗ? У них в кредитно-инвестиционном портфеле около 1 трлн. Они не переварят еще 300 ярдов. И в депозиты столько не привлекут даже теоретически: ставку придется бить выше, чем доходность ОВГЗ. А кроме банков, таких денег ни у кого нет и близко...
У гривни за последние 5 лет в соплях и муках выработалась страшная репутация идеальной, постоянно укрепляющейся валюты, показательно карающей паникеров и щедро одаривающей гривнедепозитчиков. Только эта уже иллюзия спасает нас от провала к стабильным 30 буквально завтра.
Сколько доллар стоил в феврале 2015? 33-35. Сколько он стоил в феврале 2020? 24,5. Внутри этого отрезка времени было с десяток колебаний (паник), после каждой из которых гривня укреплялась, наказывая паникеров. И они сделали выводы...
Это что, угроза или обещание стабильности, как у дважды несудимого.
Зеленский сказал И-А. Цензор процитировал.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
І, взагалі, він хто? Епідеміолог?