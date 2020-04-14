 "Розслаблятися зарано, розслаблятися дуже небезпечно", - Зеленський розповів, коли чекати піку COVID-19

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Аналізуючи статистику хворих в Україні, останніми днями можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося і завдяки свідомості громадян, які дотримуються постійно самоізоляції. І це слід продовжувати. Повинні чітко усвідомити: розслаблятися зарано, розслаблятися дуже небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня", - сказав президент.

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Зеленський також закликав українців утриматися від відвідування храму на Великдень і відсвяткувати її відома.