 Зеленський: від нашої поведінки на Великдень залежатимуть подальші терміни карантину

"Упевнений, ви знаєте про ситуацію в Києво-Печерській лаврі. Наразі на території монастиря підтверджено вже майже 100 хворих на коронавірус, і, на жаль, є два летальні випадки. Всім хворим ми бажаємо якнайшвидшого одужання. Але вся ця ситуація показує, що для коронавірусу не важлива ваша національність, стать або віросповідання. Демонструє, що не можна ставитися до хвороби легковажно", - сказав він у відеозверненні до українців у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський знову закликав українців на Великодні свята бути вдома, і радий, що, згідно з соціологічними опитуваннями, майже 90% українців так і планують зробити. Він нагадав, що є домовленості з українськими медіагрупами, і громадяни зможуть побачити трансляцію богослужінь з усіх церков на телевізійних каналах України.

"Кожен із нас розуміє, що цьогоріч доведеться змінювати традиції. І робити це заради власної безпеки - це зрілість і мудрість нації. Від нашої поведінки на Великдень, від нашої дисципліни залежатимуть подальші терміни карантину. Як я і казав раніше - ми всі хочемо якнайшвидше подолати хворобу, мати хороше і традиційне літо. Давайте разом постараємось заради спільної мети і будемо святкувати Великдень вдома. Це стосується не лише освячення кошиків, це стосується і традиційних пікніків та походів у гості. Не цього року. Будь ласка, заради безпеки себе і ближнього", - підкреслив він.

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