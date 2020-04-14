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 Суспільство, Здоров'я
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 Зеленський: від нашої поведінки на Великдень залежатимуть подальші терміни карантину

Президент України Володимир Зеленський укотре закликав українців святкувати Великдень вдома, від чого багато в чому залежатиме спокійне проходження епідемії коронавірусу в країні.

"Упевнений, ви знаєте про ситуацію в Києво-Печерській лаврі. Наразі на території монастиря підтверджено вже майже 100 хворих на коронавірус, і, на жаль, є два летальні випадки. Всім хворим ми бажаємо якнайшвидшого одужання. Але вся ця ситуація показує, що для коронавірусу не важлива ваша національність, стать або віросповідання. Демонструє, що не можна ставитися до хвороби легковажно", - сказав він у відеозверненні до українців у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський знову закликав українців на Великодні свята бути вдома, і радий, що, згідно з соціологічними опитуваннями, майже 90% українців так і планують зробити. Він нагадав, що є домовленості з українськими медіагрупами, і громадяни зможуть побачити трансляцію богослужінь з усіх церков на телевізійних каналах України.

"Кожен із нас розуміє, що цьогоріч доведеться змінювати традиції. І робити це заради власної безпеки - це зрілість і мудрість нації. Від нашої поведінки на Великдень, від нашої дисципліни залежатимуть подальші терміни карантину. Як я і казав раніше - ми всі хочемо якнайшвидше подолати хворобу, мати хороше і традиційне літо. Давайте разом постараємось заради спільної мети і будемо святкувати Великдень вдома. Це стосується не лише освячення кошиків, це стосується і традиційних пікніків та походів у гості. Не цього року. Будь ласка, заради безпеки себе і ближнього", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189069
 
 
 Топ коментарі
 
Вместо того чтобы потребовать от московского сатаната закрыть церкви, Нелошарик жуёт шмаркли.
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а чего это Зе-чмурьё про Пасху вспомнило? оно уже свою маман риму уговорило оставаться дома и не идти в синагогу? Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 1613
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Интересно, осудили уже тех, кто вывез все маски из Украины перед пандемией.Кто виновен? Или все шито крыто?
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бедный Вова Рогоносец Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 2451 Бедная Ленка жона рогоносца... Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 3641
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Интересно, почему Зеленский постоянно показывает на пальцах знак сатаны ? Что он этим хочет сказать? Кого рекламирует?
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Последний Президент сложил полномочия почти год назад. Но мы поддержим его конечно.
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Последний Президент? - ну что ж... последний.
будете Президента Последнего передачками поддерживать?
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Законно избранный Президент на данный момент это Зеленский.
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А теперь ответь, ты доволен результатами ,убогий?
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Если ты ,конечно,украинец,а не лугандонскозапоребриковая тварь...
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Твоя підтримка з калугі йому тіки допоможе.
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"иметь хорошее и традиционное лето"
шо с ним мендель делает?новое слово в извращениях...
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У Нас, в Україні, светское государство, не?
Вот топни ножкой и прикрой енто!!
Получается, тебя, през, за плохое поведение в
УГОЛ НЕ СТАВИЛИ, а били об него!!
😇
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...Не можна виключати, що цього року чи наступного треба проводити перевибори - і президентські, і парламентські. На тих самих підставах, як Зеленський оголошував парламентські вибори: через утрату суспільної довіри. От тільки тепер він може сам опинитися в такій саме ситуації. Він сам створив прецедент. За великим рахунком, виправити можна було минулого року, обираючи досвідчених політиків, а не дилетантів. Тепер літак веде стажер. Попереду - буря. Треба знайти законний спосіб, щоб штурвал із рук дилетантів у владі встигли перехопити ті, хто має досвід та необхідні компетенції. Уряд національної довіри, досвіду і професіоналізму. - https://gazeta.ua/articles/history/_mayemo-3-scenariyi-vihodu-********-z-krizi-istorik/960357
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Как он там собрался себя вести на Пасху, что нам карантин продлят?
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да как обычно...
две шаги налево,две шаги напгаво,шаг впегёд и повогот..
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в смысле отрицаешь и мендель и ленку? Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 4202 ну хай сам вальсирует.
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Уточняю. Для определения масштабов п#@деца...
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Вместо того чтобы потребовать от московского сатаната закрыть церкви, Нелошарик жуёт шмаркли.
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Чем больше подохнет попов и прихожан МП тем лучше. Тут он патриот Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 9319
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Они могут заразить приличных людей и занять их места в больницах.
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Это шимпанЗЕ все еще хрипит? Цензор ты издеваешься?
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"Иметь хорошее и традиционное лето" - цитаты великих
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Ну, это ладно. Хуже, если нетрадиционное.
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А у него традиции такие,нетрадиционные для нас.У них без табу.
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И делать это ради собственной безопасности - это зрелость и мудрость нации.

И этот про мудрость. Почему-то эта мудрая нация десятилетиями в жопе сидит по самые ноздри. Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 8366
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прямо сейчас зама педалика сбу принимает за взятку,а он о пасхе.... педалик не заснет сегодня видимо - расколоться поворозник может запросто... и - прощай выборы....
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Премия Дарвина - премия, присуждаемая выдающимся представителям подвида homo sapiens, освободившим генофонд от своих генов...Очищенное таким образом от генетического мусора человечество, согласно теории Дарвина, получает больше шансов на дальнейшее прогрессивное развитие.
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Да какое поведение, на западных границах опять очереди, люди начали массово ломится домой на Пасху.
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Мы знаем, и обязательно проследим за вашим поведением. Особенно как вы будете относиться к нарушению карантина со сторны ЗАО УПЦ МП. Или штрафовать на 17к/34к можете только ловя по 10 человек переплывающих Днепр или торгующих в кафешках на вынос?
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Сопля, ты кто такой? Терпеть не могу жидов.
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Так разгоняй шабаши! Водометы с хлоркой, раз не понимают - они побеснуются, а потом бегут в больницу - лечи меня. Да если бы еще только они, а то перезаражают еще кучу нормальных.
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Пусть до Пасхи потренируется в Эпицентре....там столько людёв собирается....
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Другими словами Янелох первый сказал-если будете шастать по улицам на пасху-закрою вас в квартирах до Рождества.Не зря же Шмыгаль оговорился и назвал пасху рождеством. Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 5665
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Опять, как всегда, слова правильные, а как до дела - всё с точностью до наоборот! Языком, вернее ерундой, болтать - не мешки ворочать! Попы на одесщине уже пообещали на Пасху массовые мероприятия, посмотрим на "принципиальность" гидранта или гаранта (ему ведь без разницы!).


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от нашего /типа какая разница, кто воюет а кто четырежды уклонист.Кто работает в тылу а кто на потеху русскому миру называет Украину порноактрисой.
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На карантин надо было сажать те 650 тыс. человек, которые пересекли границу после объявления карантина, а не всю Украину.
Теперь спасти экономику Украины может разве что Бог, если он есть.
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Вам нагло врут.На самом деле границу пересекло 100500 человек Зеленський: від нашої поведінки на Великдень залежатимуть подальші терміни карантину - Цензор.НЕТ 994

За период с 01.01.по 01.04.2020 г. в Украину вернулось 179 809 человек. В основном из Европы -140 250 человек ( около 78 %)..
Возвращение количественно шло крайне неравномерно. Основной массив возвращающихся попал в Украину в период с 10 по 20 марта - 143 277 человек.
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уже............... от твоего поведения, а именно запущенными и разогнанными тобою по домам сотнями тысяч приехавших из за рубежа заражена вся Украина. пик на пасху, пик в конце или в начале. ты за почти год не осознал что ВСЕ происходящее в стране, плохое хорошее, за все в ответе ты. не твои алчные тупорылые помощники. именно ты
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Киев пора НА ПАСХУ полностью закрывать на 14 дней карантина, включая закрытие промышленного производства. Также и вьезд и выезд из города. Иначе будет как в Италии. Столицу накроют трупы, а священники помогут. Пора закрывать церкви для входа прихожан в храм на уровне власти и прекращать богослужение на улице. Батюшки в этот период должы понимать ответственность и службу проводить в пустых храмах.
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Верующие возлагают свою безопасность на Бога. Настоящий христианин не поменяет веру в Бога на призрачную безопасность ...100% смертность у людей...Сохранитесь от вируса, помрёте от Зайцевой, пожара, угарного газа , паленой водки, маньяка, судорги в воде и т.д. Другое дело попросить о расстоянии, о дезинфекции, о проветривании...Тем более Зе на всю Украину заявлял о своём атеизме...
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Бубочке хорошо,у него Песах с 9 и послезавтра оканчивается.А у христиан только пост заканчивается.Ему это не понять.
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Краще слухати Бога,ніж слухати дебіла.
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