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 Зараз не 1986 рік, ніхто не буде приховувати правду. Правда в тому, що ситуація контролюється, - Зеленський про пожежі навколо ЧАЕС

Президент Володимир Зеленський закликав українців не вірити фейкам і не піддаватися паніці. За його словами, ситуація з пожежами навколо ЧАЕС перебуває під контролем.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня впродовж останнього тижня глава Державної служби з надзвичайних ситуацій доповідає про перебіг подій. Вчора подолано шість осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів немає. Станом на зараз відкритий вогонь у Зоні відчуження не спостерігається", - сказав він.

Зеленський закликав громадян не піддаватися паніці. "Ми пам'ятаємо уроки 26 квітня 1986 року. І ніхто не буде приховувати від вас правду. Наразі правда полягає в тому, що ситуація там контрольована. Радіаційний фон у столиці та Київській області - у межах норми", - підкреслив глава держави.

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Президент зазначив, що стабілізації ситуації посприяла погода, але закликав також не забувати про співробітників ДСНС, які десять днів боролися з вогнем. Він нагадав, що до гасіння пожежі в зоні відчуження було залучено 1,5 тис. наших рятувальників і 110 одиниць техніки, зокрема, літаки і гелікоптери.

"Я щиро дякую нашим пожежникам та рятувальникам за мужнє виконання обов'язку. Все дні вони ризикують життям через бездумні дії окремих осіб. Дуже раджу всім, хто ще не зрозумів, чому не можна палити траву, подивитися фотографії з місця пожежі. Побачити стомлені обличчя пожежників, їх скривавлені, обпечені руки. Я вірю, що ми - розумна і доросла нація. Але якщо хтось все ще думає палити траву - знайте, що це може коштувати вам 153 тис. грн або навіть позбавлення волі", - вказав він.

Зеленський також нагадав, що Національна поліція України вже затримала осіб, які спровокували виникнення пожежі, і вони понесуть сувору відповідальність за свої дії.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189068
 
 
 Топ коментарі
 
>никто не будет скрывать правду
отправь эту шутку своим в 95-й, лол
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По Зеленскому контролируется - это ничего не делается. Почему землю не перекопали защитными полосами? Пожар потушен только после того как пошел дождь.
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оно 11 дней скрывало пожары в Зоне и чтобы отмазаться - вспомнило про 1986 год.. мол, тогда дольше отмазывались..
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чёт не могу вспомнить, когда тогда были первые официальные сообщения Сейчас не 1986 год, никто не будет скрывать правду. Правда в том, что ситуация контролируется, - Зеленский о пожарах вокруг ЧАЭС - Цензор.НЕТ 2995 помню, что на майском параде уже было "всё хорошо"
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>никто не будет скрывать правду
отправь эту шутку своим в 95-й, лол
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Да-да, Вова, как и правду о том не скрывали, что Украина "готова к коронавирусу".
Просто верить?!
Да хер вам.
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Огнетушители новой системы, в Мире таких исчо нету..
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Все пожары контролируются Зеленским. Дистанционно.
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через смартфон, где каждый имеет право на ошибку.
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Контролируется дождём, пока не пошел дождь чтож ты молчало?
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Шморкля не будет скрывать? У него ермак, венедиктова подчиняются портнову и кацапам, а он ...... думает что он умный и патриот? Фантазер.
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Да, конечно, не 1986 год. Как тут правду скроешь, если у каждого в телефоне интернет (держава в смартфоні), Земля облеплена спутниками и NASA не управляется из ОПы?
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после майсуого шабаша на рашке-говняшке будут прекрасные туристические марштуты на москву - как памятка о тупиковой ветви развития. Дибилы, не носящие сейчас маски и бухающие кучками на скамейках, в принципе, также самовыпилятся....
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В Чернобыле сгорела треть туристических объектов- а это чмо будет раскатывать , что все под контролем? Лживое и лицемерное животное
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А шо оно еще может сказать? Дождем потушило.
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Согласен с Бубочкой. Правду скрыть тяжело. Посмотришь по нету на членограя, его видосики - и сразу становится понятно шо избрали нам на голову зетипиллы.
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сейчас никто не будет скрывать правду,поэтому слушайте Зебильную сказку.
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Бубочка бреше не часто - лише як рота розкриває....
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Ок, давай рассказывай как сам? Как в Омане дела? Шо там у Ермака? Не 86 же, поговорим
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Спасибо Господу, что дождь потушил пожар. От и весь его контроль...
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Скільки виступів зелі за такий короткий час! Не дивно що в їх слугах штампують дубінські та шмаглюки правки до законів тисячами!
От тільки в Давосі конфуз вийшов.
Вєлічайший лідєр соврємєнності в Давосі.

Зараз не 1986 рік, ніхто не буде приховувати правду. Правда в тому, що ситуація контролюється, - Зеленський про пожежі навколо ЧАЕС - Цензор.НЕТ 6434
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Від Івана 8:44, Ваш батько диявол, і похоті батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить своє, бо він неправдомовець і батько неправді.
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