 У НАТО обговорять нарощування Росією військового контингенту в Криму і дезінформацію під час пандемії, - Столтенберг

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столбентерг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Серед питань обговорення - нарощення російських військ в Криму та агресія на сході України.

"Криза коронавірусу торкнулася всіх нас, але вона не прибрала виклики з безпеки, які стояли перед нами до кризи", - сказав Столтенберг.

"Ми бачимо, що Росія продовжує підтримувати сепаратистів в Україні, у східній Україні. Ми спостерігаємо надзвичайне нарощування ними військових сил у Криму і ми бачимо їхню присутність у Чорному морі. Це частина викликів з питань безпеки, які стоять зараз перед нами" - додав він.

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За словами генерального секретаря альянсу, НАТО збільшило свою присутність на землі у регіоні Чорного моря в рамках програми Tailored Forward Presence у Румунії, а також у повітрі та в морі.

"Ми також тісно співпрацюємо з країнами-партнерами у регіоні Чорного моря - з Україною та Грузією", - додав він.

Міністри оборони НАТО на засіданні 15 квітня обговорять також стримування та оборону країн НАТО, як підтримувати місії та операції альянсу впродовж пандемії.

На порядку денному також - важливість протидії дезінформації.

"Ми спостерігаємо, як деякі урядові і неурядові сили намагаються використати пандемію, щоб поширити неправдиву і шкідливу інформацію. І намагаються розділити нас. Союзники мають тісно співпрацювати, щоб ідентифікувати, відстежити і викрити їхні зусилля. Відкриті та прозорі ЗМІ є найкращою опорою від дезінформації та пропаганди", - заявив Єнс Столтенберг.

"Найкраща зброя, яку ми маємо проти дезінформації, це вільні, відкриті і незалежні ЗМІ. То ж те, що роблять журналісти, це дуже важливо. Особливо у час такої важкої кризи, в якій ми перебуваємо зараз", - додав очільник Північноатлантичного альянсу.​