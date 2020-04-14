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 У НАТО обговорять нарощування Росією військового контингенту в Криму і дезінформацію під час пандемії, - Столтенберг

Міністри оборони країн НАТО зустрінуться онлайн 15 квітня, щоб обговорити виклики з безпеки, дезінформацію та кризу через коронавірус.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столбентерг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Серед питань обговорення - нарощення російських військ в Криму та агресія на сході України.

"Криза коронавірусу торкнулася всіх нас, але вона не прибрала виклики з безпеки, які стояли перед нами до кризи", - сказав Столтенберг.

"Ми бачимо, що Росія продовжує підтримувати сепаратистів в Україні, у східній Україні. Ми спостерігаємо надзвичайне нарощування ними військових сил у Криму і ми бачимо їхню присутність у Чорному морі. Це частина викликів з питань безпеки, які стоять зараз перед нами" - додав він.

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За словами генерального секретаря альянсу, НАТО збільшило свою присутність на землі у регіоні Чорного моря в рамках програми Tailored Forward Presence у Румунії, а також у повітрі та в морі.

"Ми також тісно співпрацюємо з країнами-партнерами у регіоні Чорного моря - з Україною та Грузією", - додав він.

Міністри оборони НАТО на засіданні 15 квітня обговорять також стримування та оборону країн НАТО, як підтримувати місії та операції альянсу впродовж пандемії.

На порядку денному також - важливість протидії дезінформації.

"Ми спостерігаємо, як деякі урядові і неурядові сили намагаються використати пандемію, щоб поширити неправдиву і шкідливу інформацію. І намагаються розділити нас. Союзники мають тісно співпрацювати, щоб ідентифікувати, відстежити і викрити їхні зусилля. Відкриті та прозорі ЗМІ є найкращою опорою від дезінформації та пропаганди", - заявив Єнс Столтенберг.

"Найкраща зброя, яку ми маємо проти дезінформації, це вільні, відкриті і незалежні ЗМІ. То ж те, що роблять журналісти, це дуже важливо. Особливо у час такої важкої кризи, в якій ми перебуваємо зараз", - додав очільник Північноатлантичного альянсу.​

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189067
 
 
 Топ коментарі
 
У терориста-исполнителя есть полчаса-час (условно) ,
чтобы покинуть это место не подвергая себя заражению .
Через полчаса капсула разлагается на воздухе и концентрированная среда COVID-19
оказывается в толпе людей на стадионе или фестивале,
в вагоне метро , в ресторане , в театре , в приёмной или в кабинете гос.учереждения .

Нет взрыва , нет запаха ,
нет никаких других признаков , что жертвы теракта уже смертельно инфицированы .
Это не волына , не пластид которые сейчас легко определяются таможней или охраной
при пересечении границы , на входе в здание итд .

это на сегодня капсула с вирусом COVID-19 идеальная террористическая бомба .
такую бомбу не сделает терорист-одиночка у себя на коленке .
но такую бомбу может сделать государство-террорист , государство-агрессор .
так речь и не идёт о том , что вирусные теракты в Италии, Франции, США, Великобритании ...
сделали выжившие из ума одиночки .

не-слу-чай-но вирусные теракты совпали с началом рассмотрения дела по MH17 .

ликвидируйте терориста , вместе с ним исчезнет пандемия COVID-19 .

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Нет взрыва , нет запаха , нет никаких других ВИДИМЫХ признаков теракта .

на сегодня капсула с вирусом COVID-19 является идеальной террористической бомбой.

Никакая таможня, полиция , охрана помещений , бодигарды , собаки
не способны сегодня выявить и предотвратить вирусный теракт ,
в том числе на дипломатических приёмах , встречах , переговорах ...

24.03.2020 г.
Уильям Стюарт, бывший президент Британской ассоциации развития науки, в свое время

сказал: «Первая мировая война была химической, Вторая мировая война была ядерной, и что
третья мировая война, не дай Бог, будет биологической».
Я не думаю, что сэр Стюарт был пророком - он определенно что-то знал.

Мы должны реально смотреть на положение вещей и трезво его оценивать -
http://Третья мировая война уже началась, и ее оружие - биологическое .

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Мы тоже всё это обсудим. Если НАТО нужен совет, мы здесь!
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Все правильно, козломордые должны страдать, напоминать им об этом нужно при каждом удобном случае.
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то, как кацапсы силой, в спешном порядке депортировав целые народы сделали территорию Крыма своей, запечатлено в исторических документах:https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Президиума_ВС_РСФСР_от_14.12.1944_№_621/6т.е 11 мая 1944 года НКВД приступили к вывозу населения ,
а 14 декабря того же года - изменили названия всех населенных пунктов на руSSкие… как говорится, сам Бог велел после этого кацапсам
славить сралина в Крыму?Исторические названия сёл, изменённые в
1945-1949 годах после депортации народов Крыма,

Горяинов А. В. Исторические названия
населённых пунктов Крыма. Справочник. Симферополь, 2007 и т.д.
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Наше лучшее оружие против дезинформации - это свободные, открытые и независимые СМИ
================
и это правильно .
если врач , в данном случае НАТО , правильно поставит диагноз ,
во вылечит и устранит как основную болячку , так и всё сопутствующие .

в настоящее время капсула с вирусом COVID-19
является идеальной террористической бомбой,
которая может применяться и для локального теракта
и для массового поражения людей , причём абсолютно скрытно .

существуют вещества которые разлагаются на воздухе .
из такого вещества изготавливается капсула (две , три , сто ... ) ,
которая наполняется концентрированной средой вируса COVID-19 .
Капсула покрывается герметичной вакуумной оболочкой , как пакет с презервативом .
Исполнителям(-ю) теракта
остаётся доставить капсулу в упаковке в место проведения теракта
и нарушить вакуумную упаковку .
У терориста-исполнителя есть полчаса-час (условно) ,
чтобы покинуть это место не подвергая себя заражению .
Через полчаса капсула разлагается на воздухе и концентрированная среда COVID-19
оказывается в толпе людей на стадионе или фестивале,
в вагоне метро , в ресторане , в театре , в приёмной или в кабинете гос.учереждения .

Нет взрыва , нет запаха ,
нет никаких других признаков , что жертвы теракта уже смертельно инфицированы .
Это не волына , не пластид которые сейчас легко определяются таможней или охраной
при пересечении границы , на входе в здание итд .

это на сегодня капсула с вирусом COVID-19 идеальная террористическая бомба .
такую бомбу не сделает терорист-одиночка у себя на коленке .
но такую бомбу может сделать государство-террорист , государство-агрессор .
так речь и не идёт о том , что вирусные теракты в Италии, Франции, США, Великобритании ...
сделали выжившие из ума одиночки .

не-слу-чай-но вирусные теракты совпали с началом рассмотрения дела по MH17 .

ликвидируйте терориста , вместе с ним исчезнет пандемия COVID-19 .

 показати весь коментар
 
 
У терориста-исполнителя есть полчаса-час (условно) ,
чтобы покинуть это место не подвергая себя заражению .
Через полчаса капсула разлагается на воздухе и концентрированная среда COVID-19
оказывается в толпе людей на стадионе или фестивале,
в вагоне метро , в ресторане , в театре , в приёмной или в кабинете гос.учереждения .

Нет взрыва , нет запаха ,
нет никаких других признаков , что жертвы теракта уже смертельно инфицированы .
Это не волына , не пластид которые сейчас легко определяются таможней или охраной
при пересечении границы , на входе в здание итд .

это на сегодня капсула с вирусом COVID-19 идеальная террористическая бомба .
такую бомбу не сделает терорист-одиночка у себя на коленке .
но такую бомбу может сделать государство-террорист , государство-агрессор .
так речь и не идёт о том , что вирусные теракты в Италии, Франции, США, Великобритании ...
сделали выжившие из ума одиночки .

не-слу-чай-но вирусные теракты совпали с началом рассмотрения дела по MH17 .

ликвидируйте терориста , вместе с ним исчезнет пандемия COVID-19 .

 показати весь коментар
 
 
Нет взрыва , нет запаха , нет никаких других ВИДИМЫХ признаков теракта .

на сегодня капсула с вирусом COVID-19 является идеальной террористической бомбой.

Никакая таможня, полиция , охрана помещений , бодигарды , собаки
не способны сегодня выявить и предотвратить вирусный теракт ,
в том числе на дипломатических приёмах , встречах , переговорах ...

24.03.2020 г.
Уильям Стюарт, бывший президент Британской ассоциации развития науки, в свое время

сказал: «Первая мировая война была химической, Вторая мировая война была ядерной, и что
третья мировая война, не дай Бог, будет биологической».
Я не думаю, что сэр Стюарт был пророком - он определенно что-то знал.

Мы должны реально смотреть на положение вещей и трезво его оценивать -
http://Третья мировая война уже началась, и ее оружие - биологическое .

 показати весь коментар
 
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