 Загрози для ЧАЕС немає, з коронавірусом різкого стрибка кількості хворих не відбулося, - Зеленський у зверненні до українців. ВIДЕО

Відеозвернення глави держави опубліковано на сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я почну з розповіді про пожежі в лісах Зони відчуження. Щодня впродовж останнього тижня голова ДСНС повідомляє про ситуацію. Вчора подолані шість вогнищ вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів немає. Відкритий вогонь в зоні відчуження поки не спостерігається. Вже затримано осіб, які спровокували виникнення пожежі, вони понесуть сувору відповідальність. Всіх громадян я закликаю не піддаватися паніці. Ми пам'ятаємо уроки 26 квітня 86-го року. І ніхто не буде приховувати від вас правду", - сказав Зеленський.
"Тепер щодо боротьби з коронавірусом. Днями ми чекаємо на прибуття 3 літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту і медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття 8 літаків з цінними вантажами. Робота не зупиняється", - додав президент.
Глава держави подякував міжнародним партнерам, які допомагають Україні в боротьбі з хворобою.
"Особливу подяку висловлюю парламенту за ухвалення змін до державного бюджету. Незважаючи на спротив багатьох політичних партій, назви яких чудово вам відомі, ми змогли прийняти необхідні зміни для підтримки наших медиків, забезпечення лікарень, допомоги пенсіонерам, малозабезпеченим людям, підприємцям і тим, хто втратив роботу", - сказав він.
"Аналізуючи статистику хворих в Україні за останні дні, можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося - завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися небезпечно. Тому ще раз закликаю вас на Великодні свята бути вдома. Кожен із нас розуміє, що цьогоріч доведеться змінювати традиції. І робити це заради власної безпеки - це зрілість і мудрість нації", - додав Зеленський.
Им плевать на страну,им чем хуже, тем лучше
Хрен вам!
Все у нас будет хорошо! Не будет никакого дефолта, не будет полных моргов на радость путлеру- главное, в церковь не попритесь скопом иконы облизывать
"...питання заробітної плати 300% для наших медичних працівників за березень місяць за рахунок медичної субвенції, яка вже перерахована в регіони."Так как он человек новый и бюджета не читал, то мы ему сообщаем, что в бюджете 2020 г. медицина профинансирована только по первый квартал 2020 года (так заложена субвенция в бюджете). За первый квартал расходы бюджета на медицину профинансированы на 83,7%. Те деньги о которых нагло врет Степанов - это погашение задолженности по зарплатам персоналу. Решение о 300% надбавке врачам о которой говорил Зеленкий\Шмыгаль\Степанов никто не принимал .tZE inform
tZE informВсеобщее стенание продажных СМИ "Уже не горит", как то очень напоминает совсем недавнее "У нас нет заболевших !"
[Дата] 14 апреля 2020 г.
Пожар в Чернобыле. И при чем здесь начальник ГУВБ СБУ Наумов?
Пожар в Чернобыле. И при чем здесь начальник ГУВБ СБУ Наумов?
Пишет блогер Сергей Наумович: Началась война - мы скинулись бойцам на амуницию, снайперские прицелы, тепловизоры и отправили через волонтёров.
Началась эпидемия - собираем врачам на защитные очки и респираторы, а более крупные бизнесы закупают ИВЛки. Лесные пожары в Чернобыльской зоне - снова волонтёры, сбор средств на экипировку пожарным, на фонарики, дозиметры и т.д.
Оказалось, что в Чернобыльской зоне лесистую местность не делили на секторы в противопожарных целях. Точнее по документам эти мероприятия производились, а на практике… угадайте, что? С одной попытки. Правильно: деньги, выделенные на эти работы, просто разворовывались. Наши новые пожарные машины и новые пожарные вертолеты - на офшорных счетах чиновников, наши системы ПВО вывезли в виде налички за пределы страны, наши новые больницы - в лондонских квартирах власть имущих на протяжении 30 лет независимости. И всё в таком духе.
Теперь ситуация прямо сейчас: огонь вплотную подошёл прямо к тем местам зоны отчуждения, где осели те радиоактивные элементы, период полураспада которых исчисляется тысячами лет. Стремно. Жителям Киева, Чернигова, Житомира и т.д. приходится молиться, чтобы туча пришла, чтобы ветер подул куда надо и доставил осадки в нужное место. Плюс-минус пару часов «опоздания» дождевой тучи и наши населённые пункты может накрыть радиоактивный дым. Такой расклад, ребят.»
И при чем тут начальник ГУВБ Наумов? А вот при чем. Наумов в 2018 - 2019 годах возглавлял «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения». Той, которая сейчас горит из-за разворованных денег, выделенных на ее безопасность, в том числе и пожаробезопасность. И часть этих денег разворовал именно господин Наумов. Ныне - второе лицо в СБУ. Страшно теперь за «контору». Тоже ведь с таким начальством сгорит к херам.
И напомним детали этой истории.
Две новости пришли почти одновременно. Председатель СБУ Иван Баканов наградил первого заместителя начальника УВБ СБУ Андрея Наумова наградным пистолетом. Видимо, за выдающиеся успехи во взаимовыгодным сотрудничестве с контрабандистом Аминевым, о чем мы недавно писали.
И вторая новость. Тоже смешная.
«Глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук уволен с должности. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 12 октября.
Правительство объявило новый конкурс. Временное исполнение обязанностей главы агенства возложили на первого заместителя Владимира Фещенко, пишет 368.media
Напомним, что ГБР расследует коррупционную схему по строительству фотоэлектростанции (ФЭС) в Чернобыльской зоне. Кроме того, менеджмент Государственного агентства по управлению зоной отчуждения под управлением Виталия Петрука проверяют на причастность к хищению бюджетных средств в особо крупных размерах и злоупотреблении властью при строительстве комплекса интегрированных систем безопасности и контроля доступа на КПП «Лелев».
Почему эта новость смешная? Да потому, что Виталий Петрук, человек бывшего министра экологии Остапа Семерака - это чиновник, который назначил экс-завхоза ГПУ Андрея Наумова на весьма «сладкую» должность директора Государственного предприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения».
И, естественно, не для того, чтобы порядок там наводить. А для воровства на всем, что только можно. Чем господин Наумов успешно и занимался полтора года, пока журналисты не обратили внимание на странный тендер по реконструкции, которой занимался «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения». Этот тендер выиграла КМП «Монолит», предложившее не самую дешевую цену на работы.
Пока не выяснились серьезные финансовые махинации на пропусках в зону ЧАЭС.
А потом выяснились и более масштабные вещи. К примеру, многомиллионное воровство бюджетных средств.
В результате Наумов был вынужден с должности уйти, но тут же появился на высокой должности … в СБУ. Возможно, благодаря связям своего отца - известного днепропетровского «мецената», возможно, благодаря поддержке днепропетровской «синагоги» - пока не знаем, выясняем.
Весьма забавно также то, что вместо находящегося под следствием Петрука правительство временное исполнение обязанностей главы агенства возложило на первого заместителя Владимира Фещенко. Это несколько странно, учитывая, что Фещенко был подельником Петрука и Наумова и, естественно, постарается «подчистить» все хвосты. Этим же занимается сейчас и Наумов, используя как свою нынешнюю должность, так и широкие связи в ГПУ.
Вобщем, все это печально. Особенно то, что в СБУ «рулят» мошенники из обоймы Коломойского и компании.
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.io/articles/149841-pozhar_v_chernobyle._i_pri_chem_zdesj_nachaljnik_guvb_sbu_naumov
14 Апреля 08:54 1
1
Украина превратилась в одну большую чрезвычайную ситуация.
Утро.
Сводки из АТО.
Сводки Коронавируса.
Сводки пожара в Чернобыле.
Сводки загрязнения воздуха.
Курс валют.
Рядовой швейцарец или там нидерландец уже бы повесился на дереве от этого ритма.
Как эта наша прекрасная страна ещё не **********?!
Мы просто перманентно живем в одном сплошном *******, где на смену одному без перерыва на обед приходит новый ******.
Украина превратилась в одну большую чрезвычайную ситуация.
Круглосуточно работают три еле дышащие экстренные службы:
101 - пожарные
102 - полиция
103 - врачи
И украинские военные все так же круглосуточно на войне.
При этом.
Всем на всех *****.
Одни жгут листву и жарят шашлыки в обход запретов.
Другие ходят в церковь когда надо сидеть дома.
Третьи разворовывают остатки бюджета когда надо его наполнять.
Четвёртые 25 лет не могут реформировать советскую бесплатную медицину.
Пятые блокируют законы, чтобы себе урвать.
Враньё, бездействия, слабость, популизм и полная профнепригодность стали символом нашего времени.
А ещё тотальное *******, неуважение друг к другу и безбожное воровство.
Вот такую страну мы все вместе построили и продолжаем дальше строить.
А пока.
Вместо ветра перемен мы все дружно молимся дождю и с ужасом ждём ветер из Чернобыля.
С кем, о чём и с каким результатом вы договаривались в Омане?
где же обещанный вами иск в суд против журналистов "Свободы" за якобы ложь о встрече президента Зеленского с Патрушевым?
Или встреча / контакт / договорённости - были?Почему вы не отправляете в отставку Андрея Ермака или не приостанавливаете его деятельности на период расследования?