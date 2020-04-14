 Загрози для ЧАЕС немає, з коронавірусом різкого стрибка кількості хворих не відбулося, - Зеленський у зверненні до українців. ВIДЕО

Відеозвернення глави держави опубліковано на сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я почну з розповіді про пожежі в лісах Зони відчуження. Щодня впродовж останнього тижня голова ДСНС повідомляє про ситуацію. Вчора подолані шість вогнищ вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів немає. Відкритий вогонь в зоні відчуження поки не спостерігається. Вже затримано осіб, які спровокували виникнення пожежі, вони понесуть сувору відповідальність. Всіх громадян я закликаю не піддаватися паніці. Ми пам'ятаємо уроки 26 квітня 86-го року. І ніхто не буде приховувати від вас правду", - сказав Зеленський.

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"Тепер щодо боротьби з коронавірусом. Днями ми чекаємо на прибуття 3 літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту і медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття 8 літаків з цінними вантажами. Робота не зупиняється", - додав президент.

Глава держави подякував міжнародним партнерам, які допомагають Україні в боротьбі з хворобою.

"Особливу подяку висловлюю парламенту за ухвалення змін до державного бюджету. Незважаючи на спротив багатьох політичних партій, назви яких чудово вам відомі, ми змогли прийняти необхідні зміни для підтримки наших медиків, забезпечення лікарень, допомоги пенсіонерам, малозабезпеченим людям, підприємцям і тим, хто втратив роботу", - сказав він.

"Аналізуючи статистику хворих в Україні за останні дні, можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося - завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися небезпечно. Тому ще раз закликаю вас на Великодні свята бути вдома. Кожен із нас розуміє, що цьогоріч доведеться змінювати традиції. І робити це заради власної безпеки - це зрілість і мудрість нації", - додав Зеленський.