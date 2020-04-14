 Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня, - Арахамія

"Ми ухвалили рішення післязавтра, у четвер, зробити ще одну позачергову сесію і основним питанням поставити зміни в закон про регламент, щоб боротися з так званим поправкотероризмом, який останнім часом охопив всю Верховну Раду", - заявив Арахамія у вівторок в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Голова фракції "Слуга народу" сказав, що ініціюватиме проведення позачергового засідання президент Володимир Зеленський, а остаточне рішення про дату проведення ухвалено на 90%. "Ініціюватиме президент. Це на 90% ми собі так сформували, фінально підтвердимо завтра вранці. Якщо все добре, то президент відправляє лист на голову Верховної Ради і відповідно через добу можна проводити позачергову сесію", - додав нардеп.
За словами Арахамії, провести позачергове засідання ВР буде неможливо до 13:00, оскільки в цей час на парламентському телеканалі "Рада", який зобов'язаний транслювати всі засідання, показують онлайн-уроки для українських школярів.
Тема встречи - голосование за антиконституционные изменения в регламент.
Главы фракций обещали голоса «за», и выдвинули взамен ряд условий.
Будем признательны руководству Офиса за разъяснение - какими были эти условия?
И можно ли считать их официальным оформлением коалиции с Голосом и ЕС?
Кремлевский заговор против Украины: что готовит штатная агентура
п.с. лахта, вы с этим скрином зашкварились на медведчукском канале
https://censor.net.ua/resonance/358742/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiyi_dom Юрий Бутусов.А я многократно требовал его увольнения из СБУ и привлечения к ответственности еще в 2014-м году - за отказ освобождать Славянск и за переговоры с террористами, написал большую статью о Шайтанове:https://censor.net.ua/…/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiy…Предателем называли Шайтанова офицеры «Альфы», которые хотели идти в бой. И.о президента Турчинов и глава СБУ Наливайченко отстранили Шайтанова после событий в Славянске.Но президент Петр Порошенко считал мои данные «зрадой», поэтому он восстановил Шайтанова в должности после отстранения, и поставил Шайтанову задание задержать Геннадия Корбана в 2015-м году в Днепре. А в награду за успешное выполнение присвоил звание генерал-майора.Я написал эту статью в ноябре 2015-го, и ее никто не опроверг - это все правда, есть свидетели предательских действий Шайтанова в Славянске.Контрразведка СБУ задержала генерала Шайтанова сегодня - за связи с российскими спецслужбами, спустя шесть лет все подтвердилось.К сожалению, в Украине действует система, когда даже предатели, бездарности и трусы могут успешно делать карьеру, если они демонстрируют политическую лояльность и выполняют заказы политиков. Поэтому не удивляет, что сейчас Шайтанов - участник штурма Майдана в 2014-м, называет по телефону своим российским кураторам Майдан «переворотом».Российская агентура действовала и действует во власти до сих пор.
Хочу высказать уважение контрразведчикам, Шайтанов - это самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным за годы войны
https://www.youtube.com/watch?v=8TaznbtgIFc
По словам Арахамии, провести внеочередное заседание Рады будет невозможно до 13:00 поскольку завтрак у Юзика заканчивается не ранее 12:30.
Источник: https://censor.net.ua/n3189055
[Дата] 13 апреля 2020 г.
Бюджет Киева недополучает сотни миллионов: журналист раскрыл схему табачного мафиози из Слуги народа Андрея Холодова
Бюджет Киева недополучает сотни миллионов: журналист раскрыл схему табачного мафиози из Слуги народа Андрея Холодова
С интересом слежу за таможенной активностью короля табачных киосков столицы "Т-киоск" нардепа от Слуги Андрея Холодова.
Предлагаю к его заявлению о схемах на Одесской таможне сразу приложить заявление о том, что некая сеть по продаже подакцизных товаров на остановочных комплексах "Т-киоск", занимается уклонением от уплаты налогов путем не выдачи покупателям фискальных чеков после покупки сигарет.
Таким образом бюджет Киева недополучает 5% (2-3грн.) с каждой проданной пачки. Они воруются. А во время эпидемии это вдвойне плохо.
Но это не все. Табачная розница без фискализации - основной сборщик кэша для обнальных центров.
Может даже для схем связанных с Одесской таможней. Думаю что это обязательно стоит добавить в заявлении.
Евгений Плинский
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14 Апреля 11:26 29
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У «Слуг» куди не плюнь або аферисти, або корупціонери або посібники окупантів
Куди не подивись у «Слуг» або аферисти, або корупціонери або посібники окупантів.
При тому вся інформація доступна. Треба тільки придивитись.
Але СБУ, ДБР важніше посадити за бажання нормальної людини спалити нахрен ригів або за натяк жінок що главЗебіл якщо буде творити х%йню довго не протягне.
Розслідуйте краще діяльність своїх мародерів які роками заробляють на послугах терористам. Мабуть і податки в «Диру» платять.
Хрін там, не дочекаєтесь. Ніякі Єрмаків ,Радуцьких ніхто судити не буде. Це ж любі друзі Бубочки
О ось тут наприклад повний треш:
Клініка "Борис" радника Зеленського - Радуцького співпрацює з окупантами 6 років:
А тут пропагандон Коломойського Ткаченко вкрав у держави Одесську кіностудію та хоче разом з друганом Зеленського - Вавришем побудувати там новобудови
Депутати отримують зарплати в конвертах. Слуги Бєні тисячами вносять правки в "антиколомойський" закон, а новий прем'єр Шмигаль разом з головою податкової - Верлановим одразу беруться за "кришування" мільярдних схем розкрадання ПДВ.
І це ще тільки початок ...