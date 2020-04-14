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 Політика України
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Все про:позачергове засідання (75) Арахамія (278)

 Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня, - Арахамія

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у четвер, 16 квітня, заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми ухвалили рішення післязавтра, у четвер, зробити ще одну позачергову сесію і основним питанням поставити зміни в закон про регламент, щоб боротися з так званим поправкотероризмом, який останнім часом охопив всю Верховну Раду", - заявив Арахамія у вівторок в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голова фракції "Слуга народу" сказав, що ініціюватиме проведення позачергового засідання президент Володимир Зеленський, а остаточне рішення про дату проведення ухвалено на 90%. "Ініціюватиме президент. Це на 90% ми собі так сформували, фінально підтвердимо завтра вранці. Якщо все добре, то президент відправляє лист на голову Верховної Ради і відповідно через добу можна проводити позачергову сесію", - додав нардеп.

За словами Арахамії, провести позачергове засідання ВР буде неможливо до 13:00, оскільки в цей час на парламентському телеканалі "Рада", який зобов'язаний транслювати всі засідання, показують онлайн-уроки для українських школярів.

Читайте також: Рада продовжує працювати у звичайному режимі: єдине - у нас більше комітетів і менше пленарних засідань, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189055
 
 
 Топ коментарі
 

По словам Арахамии, провести внеочередное заседание Рады будет невозможно до 13:00 поскольку завтрак у Юзика заканчивается не ранее 12:30.

Источник: https://censor.net.ua/n3189055
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Раду нежно отправить на карантин, они принимают такие законы, что просто ужас ужасный.Видно на них так вирус подействовал.
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ГБР под руководством Венедиктовой подло повторяет басни российской пропаганды о МайданеАпрель 14, 2020Без рубрикиКомментарии: 1Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6349Верховная Рада обязана инициировать слушания по результатам военно-тактической экспертизы на Майдане, и заслушать Венедиктову и Соколова по данным вопросам и по их заявлениям. И рассмотреть целесообразность дальнейшего пребывания в должностях руководителей, которые вместо законности и правопорядка подыгрывают пророссийским силам. Если власти это не сделают - значит никакого объективного расследования по Майдану проводить не собираются, и …Читать далее
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а с другой стороны чего удивляться если петро там ЖЕ
Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5547
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Главы фракций Голос и ЕС посетили вчера офис президента.

Тема встречи - голосование за антиконституционные изменения в регламент.

Главы фракций обещали голоса «за», и выдвинули взамен ряд условий.

Будем признательны руководству Офиса за разъяснение - какими были эти условия?

И можно ли считать их официальным оформлением коалиции с Голосом и ЕС?
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https://www.youtube.com/watch?v=en6Rhrv_TLg

Кремлевский заговор против Украины: что готовит штатная агентура
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у тебя есть доказательства что шайтанов в 2015 был предателем? и ты - все ПЯТЬ лет СКРЫВАЛ это?



п.с. лахта, вы с этим скрином зашкварились на медведчукском канале
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ТЫ КЛОУН ВООБЩЕ НЕ В ТЕМЕ
https://censor.net.ua/resonance/358742/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiyi_dom Юрий Бутусов.А я многократно требовал его увольнения из СБУ и привлечения к ответственности еще в 2014-м году - за отказ освобождать Славянск и за переговоры с террористами, написал большую статью о Шайтанове:https://censor.net.ua/…/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiy…Предателем называли Шайтанова офицеры «Альфы», которые хотели идти в бой. И.о президента Турчинов и глава СБУ Наливайченко отстранили Шайтанова после событий в Славянске.Но президент Петр Порошенко считал мои данные «зрадой», поэтому он восстановил Шайтанова в должности после отстранения, и поставил Шайтанову задание задержать Геннадия Корбана в 2015-м году в Днепре. А в награду за успешное выполнение присвоил звание генерал-майора.Я написал эту статью в ноябре 2015-го, и ее никто не опроверг - это все правда, есть свидетели предательских действий Шайтанова в Славянске.Контрразведка СБУ задержала генерала Шайтанова сегодня - за связи с российскими спецслужбами, спустя шесть лет все подтвердилось.К сожалению, в Украине действует система, когда даже предатели, бездарности и трусы могут успешно делать карьеру, если они демонстрируют политическую лояльность и выполняют заказы политиков. Поэтому не удивляет, что сейчас Шайтанов - участник штурма Майдана в 2014-м, называет по телефону своим российским кураторам Майдан «переворотом».Российская агентура действовала и действует во власти до сих пор.
Хочу высказать уважение контрразведчикам, Шайтанов - это самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным за годы войны
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Интересно, а сколько тысяч поправок будут к этому изменению в закон о регламенте
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мля как не ткни в зебобу у всех гребень на башне Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7973
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По словам Арахамии, провести внеочередное заседание Рады будет невозможно до 13:00 поскольку завтрак у Юзика заканчивается не ранее 12:30.

Источник: https://censor.net.ua/n3189055
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только фракция подневольных идиотов могла выбрать себе кэривныка с такой заточкой...
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там кращих немає, он подивись навіть на лізку богуцьку.
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а почему зрада не соблюдает карантин ? Или холопы только должны неукоснительно сидеть по своим норам ?
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А може не треба в чистий четвер, бо ще Великдень споганите?
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Бюджет Киева недополучает сотни миллионов: журналист раскрыл схему табачного мафиози из Слуги народа Андрея Холодова
[Дата] 13 апреля 2020 г.
Бюджет Киева недополучает сотни миллионов: журналист раскрыл схему табачного мафиози из Слуги народа Андрея Холодова
Бюджет Киева недополучает сотни миллионов: журналист раскрыл схему табачного мафиози из Слуги народа Андрея Холодова

С интересом слежу за таможенной активностью короля табачных киосков столицы "Т-киоск" нардепа от Слуги Андрея Холодова.

Предлагаю к его заявлению о схемах на Одесской таможне сразу приложить заявление о том, что некая сеть по продаже подакцизных товаров на остановочных комплексах "Т-киоск", занимается уклонением от уплаты налогов путем не выдачи покупателям фискальных чеков после покупки сигарет.

Таким образом бюджет Киева недополучает 5% (2-3грн.) с каждой проданной пачки. Они воруются. А во время эпидемии это вдвойне плохо.

Но это не все. Табачная розница без фискализации - основной сборщик кэша для обнальных центров.

Может даже для схем связанных с Одесской таможней. Думаю что это обязательно стоит добавить в заявлении.

Евгений Плинский
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.io/articles/149729-*************************************************************************************************************************
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ор Савчук

14 Апреля 11:26 29

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У «Слуг» куди не плюнь або аферисти, або корупціонери або посібники окупантів

Куди не подивись у «Слуг» або аферисти, або корупціонери або посібники окупантів.
При тому вся інформація доступна. Треба тільки придивитись.
Але СБУ, ДБР важніше посадити за бажання нормальної людини спалити нахрен ригів або за натяк жінок що главЗебіл якщо буде творити х%йню довго не протягне.

Розслідуйте краще діяльність своїх мародерів які роками заробляють на послугах терористам. Мабуть і податки в «Диру» платять.

Хрін там, не дочекаєтесь. Ніякі Єрмаків ,Радуцьких ніхто судити не буде. Це ж любі друзі Бубочки

О ось тут наприклад повний треш:

Клініка "Борис" радника Зеленського - Радуцького співпрацює з окупантами 6 років:

А тут пропагандон Коломойського Ткаченко вкрав у держави Одесську кіностудію та хоче разом з друганом Зеленського - Вавришем побудувати там новобудови
Депутати отримують зарплати в конвертах. Слуги Бєні тисячами вносять правки в "антиколомойський" закон, а новий прем'єр Шмигаль разом з головою податкової - Верлановим одразу беруться за "кришування" мільярдних схем розкрадання ПДВ.
І це ще тільки початок ...
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