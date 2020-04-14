 Виконувати повноваження прем'єр-міністра у випадку відсутності Шмигаля буде Резніков, - постанова Кабміну

"Встановити, що в разі відсутності прем'єр-міністра його повноваження здійснює віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - цитує Цензор.НЕТ постанову №274 від 25 березня. На сьогодні цю посаду обіймає Олексій Резніков.

Також документ визначає питання, що належать до компетенції віцепрем'єрів.

Зокрема, в доповненнях вказується, що в разі відсутності з поважних причин Резнікова його повноваження виконує віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, в разі відсутності Пристайка - його повноваження виконує віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у разі відсутності Федорова його повноваження виконує Резніков.