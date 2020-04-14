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Все про:Кабмін (4071) постанова (42) Резніков (28) Денис Шмигаль (229)

 Виконувати повноваження прем'єр-міністра у випадку відсутності Шмигаля буде Резніков, - постанова Кабміну

За відсутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля його повноваження виконує віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Встановити, що в разі відсутності прем'єр-міністра його повноваження здійснює віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - цитує Цензор.НЕТ постанову №274 від 25 березня. На сьогодні цю посаду обіймає Олексій Резніков.

Також документ визначає питання, що належать до компетенції віцепрем'єрів.

Зокрема, в доповненнях вказується, що в разі відсутності з поважних причин Резнікова його повноваження виконує віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, в разі відсутності Пристайка - його повноваження виконує віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у разі відсутності Федорова його повноваження виконує Резніков.

Виконувати повноваження премєр-міністра у випадку відсутності Шмигаля буде Резніков, - постанова Кабміну 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189051
 
 
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Шмиргалюка вже "коронувалася"??!
🤯
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зачем скрывать свою фамилию, мы же видим что он не Резников
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Записную книжку пора заводить. За этим калейдоскопом не уследить. Вот жеш дали пацану игрушку, никак не наиграется. Исполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Шмыгаля будет Резников, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 169
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дожились..все рабиновичи в экзыле.
берегите дениску!так земелькой барыжить будет резников?
вы хоть для проформы этим гусичам осэлэдци накладные из бюджета нарисуйте...
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Здається, що у світі не залишилось країни, как б не витерла об фуйла ноги. Та зеленський наполегливо призначає максимально прокацапських особин. З чого б це? Мабуть, через недосвідченість ( самрказм)
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Куда это он намылился? Там министра энергетики еще нет, 9 уже отказались. Теперь и Шмыгаль хочет спетлять? Не выйдет, друг. До конца придется испить из этого зеленого болота.
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а что, третий пошол?????? отвечать кто будет?????
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Ну чисто клоунада - пообещаем лохам 40 процентов подъёма экономики,не получилось - пообещаем им 500 тысяч рабочих мест,не пройдет - пообещаем менять обещальщиков через месяц,главное что бы у лохов не переставали течь слюньки на обещания.
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Исполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Шмыгаля будет Резников... А Шо вже є передумови?...
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Шмигаль, Рєзніков, Чєчьоткін, Єрмак, Шайтанов, Нєфьодов, Бібіков, Фьодоров, Стєпанов, Нємчінов, Аваков, Чєрнишов, Шубін...
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Шо вылупился?Я новое молодое поколение после Андропова
Исполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Шмыгаля будет Резников, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 1211
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А що , Шмигаль зібрався на Паску в Лавру йти , до попів з МПвУ ? 😁😁😁
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