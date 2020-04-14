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 Київські новини, Здоров'я
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 У всіх, хто в'їжджає до Києва, з 16 квітня вимірюватимуть температуру, - КМДА

У ніч на 16 квітня всім водіям і пасажирам транспорту на в'їздах до Києва обов'язково вимірюватимуть температуру, і якщо у когось вона буде вище 37,5 градусів і спостерігатимуться ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби і відправлятимуть на самоізоляцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляється в офіційному Фейсбуці Київської міської державної адміністрації

Таке розпорядження прийняв керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У разі ж, якщо температура тіла у того, хто в'їжджає в столицю перевищуватиме 38 градусів і у нього будуть симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), то буде викликатися бригада швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого, сказано в повідомленні.

Водно час, якщо в Київ прямує людина з нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати.

"Норма про обов'язкову термометрію почне діяти з 00:00 16 квітня на основних в'їздах до столиці. Забезпечуватиме її виконання поліція спільно з медиками. Перевірятимуть автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі і легкові автомобілі, які перевозять більше трьох осіб включно з водієм", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці: Закриття кладовищ, перенесення поминальних днів і посилений контроль на в'їздах до Києва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189046
 
 
 Топ коментарі
 
оперативненько, ..боксерский моск работает)))
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Кабмин выделил на каждую область, в т.ч. и на Киевскую 5000 тестов. И на ВР 5000 тоже. Вот такие наши "суки ненарода"
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Ойц... бідолашна киця У всех въезжающих в Киев с 16 апреля буду измерять температуру, - КГГА - Цензор.НЕТ 4634
(ще й ветеринар у ЛГБТ-футболці)
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и, в связи с футболкой, дальнейшая судьба жЫвотного стремная...
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Главное не удивляться футболкам тех, кто будет мерять температуру на въезде в Киев...
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головне - не дивуватися ЯК САМЕ будуть вимірювати температуру - аби потім не мати такі ж здивовані очі , як у коте на першому фото У всех въезжающих в Киев с 16 апреля будут измерять температуру, - КГГА - Цензор.НЕТ 4825.....))
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Нормальна я температура кота 39,5 .Что на этом фото хотели показать?
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оперативненько, ..боксерский моск работает)))
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А середню температуру по палаті потім будуть оприлюднювати?
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мне позавчера померили на входе в "Сільпо". 34,2. и почему я до сих пор живой... У всех въезжающих в Киев 16 апреля буду измерять температуру, - КГГА - Цензор.НЕТ 9230
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Так нормальная температура... Комнатная...
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Valery Greff, Характер Скрытный да вы пацаны с образованием. Пора вас Главсанврачом и мэром Киева ставить ))
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Конкуренция большая, сэр. Никак нам, сирым, не пробиться! Так-от, смеемся, бо плакать надоело.
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Тут мабуть потрібно робити навпаки у всіх тих хто з Києва виїжджає. Країна дурнів...
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Це все, що може дати столиця і держава яким ми платимо податки.
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Кабмин выделил на каждую область, в т.ч. и на Киевскую 5000 тестов. И на ВР 5000 тоже. Вот такие наши "суки ненарода"
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Власть и тесты и деньги делит всем поровну. Половину себе- половину народу
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Ляшко признался, что запугивает население , чтобы оно было послушным, совершенно излишними строгостями. Издевается, гад.
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
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фервекс, парацетамол, и едь дальше, кто захочет поехать хоть и болен они их предупредили вобщем
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Таки це як імпотенти іммітують коїтус..
Турбота влади(і попіредників) за здоров'я рабів..
Температуру поміряти-і взад поїхав, пацталом!!
🤣
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Хотелось бы знать, что в понимании Ляшка означает СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ ?
Багато заходів, які вживаються, можливо, не мають під собою епідеміологічного підгрунтя, але вони впливають на соціальний розрив»
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Та, этот кретин закрыл все аптеки в проветриваемых помещениях, оставил в этих стекляшках, куда нормальный человек, который боится что то подхватить, не пойдет.
Хрен где теперь тот градусник или зелёнку купишь.
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Розповідала менеджер відділення банку: на вході охоронець вимірює температуру кожному клієнту. І якщо температура вище встановленої межі, клієнта запрошують типу до актово-лекційного зальчику, замикають там і викликають медслужбу. Чи вже були такі випадки, дівчина не сказала. Очевидно це корпоративний секрет.
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Виталик ещё не закупил ректальные, а ко лбу прикладывать, они КИТАЙСКИЕ (врут), надо кацапские, ректальные, с дубинку гаишную, они точно определяют.
Редко, кто тогда попрёт в Киев.
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Походу до етих еще не дошла новость что коронавирус до нескольких недель может сидеть в организме безсимптомно и без температуры
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до 4-х лет безсистемно может сидеть, Уже по телику говорили
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В случае температуры при въезде в Киев, всех будут отправлять в Киев,.. на самоизоляцию.
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Это ж какие пробки будут на въезде в Киев...
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Деццкий сад вторая четвирть. Если зонд не ректальный, то температура лобешника на 99% зависит от окружающей: вклюяай кондей и едь куда хошь.

ЗЫ а через чобаны тоже низзя ездить будет?
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первое, что приходит на ум - всех будут заражать во время процедуры,
второе - если , например, температура из за гангрены , то отвезут в инфекционку
....
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