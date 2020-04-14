 У всіх, хто в'їжджає до Києва, з 16 квітня вимірюватимуть температуру, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляється в офіційному Фейсбуці Київської міської державної адміністрації

Таке розпорядження прийняв керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У разі ж, якщо температура тіла у того, хто в'їжджає в столицю перевищуватиме 38 градусів і у нього будуть симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), то буде викликатися бригада швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого, сказано в повідомленні.

Водно час, якщо в Київ прямує людина з нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати.

"Норма про обов'язкову термометрію почне діяти з 00:00 16 квітня на основних в'їздах до столиці. Забезпечуватиме її виконання поліція спільно з медиками. Перевірятимуть автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі і легкові автомобілі, які перевозять більше трьох осіб включно з водієм", - сказано в повідомленні.

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