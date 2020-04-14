 У всіх, хто в'їжджає до Києва, з 16 квітня вимірюватимуть температуру, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляється в офіційному Фейсбуці Київської міської державної адміністрації
Таке розпорядження прийняв керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
У разі ж, якщо температура тіла у того, хто в'їжджає в столицю перевищуватиме 38 градусів і у нього будуть симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), то буде викликатися бригада швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого, сказано в повідомленні.
Водно час, якщо в Київ прямує людина з нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати.
"Норма про обов'язкову термометрію почне діяти з 00:00 16 квітня на основних в'їздах до столиці. Забезпечуватиме її виконання поліція спільно з медиками. Перевірятимуть автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі і легкові автомобілі, які перевозять більше трьох осіб включно з водієм", - сказано в повідомленні.
(ще й ветеринар у ЛГБТ-футболці)
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
Турбота влади(і попіредників) за здоров'я рабів..
Температуру поміряти-і взад поїхав, пацталом!!
🤣
Багато заходів, які вживаються, можливо, не мають під собою епідеміологічного підгрунтя, але вони впливають на соціальний розрив»
Хрен где теперь тот градусник или зелёнку купишь.
Редко, кто тогда попрёт в Киев.
ЗЫ а через чобаны тоже низзя ездить будет?
второе - если , например, температура из за гангрены , то отвезут в инфекционку
....