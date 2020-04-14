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 Суспільство
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Все про:МВФ (756) опитування (517) КМІС (86) ринок землі (151)

 60% українців виступають проти відкриття ринку землі, 46% не хочуть співпраці з МВФ, - соцопитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

26% українців підтримують голосування Верховної Ради за закон про продаж землі, 60% - не підтримують. 32% опитаних вважають, що краще продовжити співпрацю з МВФ, 46% виступають проти співробітництва.

Про це свідчать результати соцдослідження "Оцінка успішності влади і реакція суспільства на епідемію коронавірусу і політичні події в країні", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

"Якби всеукраїнський референдум щодо продажу землі сільськогосподарського призначення проходив у найближчий тиждень, 26% тих, хто взяв би учать у голосуванні, проголосували б за продаж землі; 74% - проти продажу землі", - сказано на сайті КМІС.

60% українців виступають проти відкриття ринку землі, 46% не хочуть співпраці з МВФ, - соцопитування КМІС 01

32% опитаних вважають, що зараз Україні краще співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ), отримуючи нові кредити; 46% дотримуються іншої думки і вважають, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нових кредитів.

60% українців виступають проти відкриття ринку землі, 46% не хочуть співпраці з МВФ, - соцопитування КМІС 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Зеленського позитивно ставляться 44% українців, до Шмигаля - 12%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося CATI-методом (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Під час опитування було проведено 2000 інтерв'ю у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189045
 
 
 Топ коментарі
 
А что эти 46% жрать будут без МВФ?
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Вопросы неверно поставлены. Нужно так.
Если Украина не откроет рынок продажи земли, то не будет сотрудничества с МВФ. И будет дефолт. Доллар будет по 200 гривен, при неизменной величине Вашей зарплаты. Ваше мнение.
а) я за
б) я против.

Что-то мне подсказывает, что цифры были бы другие 60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС - Цензор.НЕТ 7583
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Кому-то сильно захотелось повторить

60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС - Цензор.НЕТ 4980
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Zarobocani polnostiu spasajet ekonomiku Libana,Ukraina jest vo vtorom meste posle nix i Filipiny gde vnutreniuju valiutu spasajet imeno oni.Mozet i nenravistsia eto slisat no eto fakt,a teper perevodov jest mense no spasajet odno sto neft i gaz desiovy,a tak nebylo bi kem i roscytatsia za neft i gaz valiuti by nebylo.Mozet slugi naroda imeno na nix i nadejustisia obojti MVF kto znajet?
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А 90% хотят власть перевешать на столбах. Давайте выполнять требование народа
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Дайте этим идиотам то, что они хотят. Они заслуживают такой жизни.
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Тобто, 46% населення за дефолт?
Хм... Ну, можу зрозуміти ностальгію старшого покоління за 90-ми. Коли вони були молоді, у дідів була потенція, а у бабів груди ще до пупа не провисали.
Але я був дитиною і добре знаю як це рости без цукерки і в школу ходити в недоносках двоюрідного брата.
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Це означає що "Приват" бубочка віддає бєні . А українці і без землі і без 5 млрд. зелені вкрадених бєнєю . Опитування з таким результатом призначені для 73% дупоголової маси зазєлів щоб вірили бубочці .
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То НАТОю лякали, то Євросоюзом, тепер ще МВФом, в якого, до речі, не одна попередня влада брала позички.
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Развелось блин Экспертов , - Против рынка те , у кого нет не одного метра земли, и против Те , которые имеют тысячи гектаров и хотят довести людей до полной нищеты и забрать за копейки паи которые еще остались. Рынок подымит цену за гектар в десятки раз.А против МВФ , те которые выступают за неэффективное расходование полученных средств, - мол все равно Украдут , а отдавать Нам.
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60% не читали проект закона о Рынке земли и подогреваются сепарами с Жопоблока
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Черговий доказ політичної тупості українців. Саме політичної, бо в побуті українці зовсім інші - розумні, обережні, недовірливі.
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Прекрасно, коалиция Петра, Вакарчука и Арахамии проголосовали против требования народа! Сушите ласты, господа! 60% українців виступають проти відкриття ринку землі, 46% не хочуть співпраці з МВФ, - соцопитування КМІС - Цензор.НЕТ 5165
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Если бы все время "слушали народ", то земля до сих пор была бы плоской и стояла на трех слонах.
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Це нам такий рейтинг малюють, тому що треба виконувати домовленості з МВФ щодо антиколомойського закону
Не зліть, благаю, не зліть людей, бо тилу у вас не буде
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О рынке земли и речи не может быть в нашем положении. А то что, с этим президентом, этим КМ и этой ВР лучше и с МВФ не работать -это тоже правда.
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ЗЕбилы в своем репуртуаре. Дальше кухни с телевизором, к котором сваты и шморкля, они не видят. лугандон тому пример. Хотели руських шморклей, теперь черпают полной ложкой.
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Як же красиво розвели українців. МВФ наполягали на законодавчому врегулюванні банківської сфери, а не земельного питання.
Натомість наші керманичи доплели до питання кредиту ще й виведення. УСІХ с/х земель в товарний обіг.
ДАЛІ сама красота гри - землю зробили товаром завдяки змові "ворогів" і спільному голосуванню "Слуг Народу" і ПЕС (БПП)

У підсумку - грошей (навіть з кредитом) не вистачить на покриття виплат за відсотками по попередніх кредитах, а ЗЕМЛЯ ВЖЕ ТОВАР і може піти в рахунок погашення боргів і забрана за кредити.

Українці, ви ЛОХИ ПО ЖИТТЮ!!!
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60% населення (городяни) проти того щоб власники цієї землі (селяни) її продавали
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"У мужиков, даже самых нацивилизованных посредниками, все-таки остается там, где-то в мозгу, тайничок (по этому тайничку легко узнать, что он русский человек), из которого нет-нет, да и выскочит мужицкое
понятие, что земля может быть только общинной собственностью." Н. Энгельгардт 1879 г.
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Опитування треба проводити серед власників землі .А так це пусте.
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То есть вы предлагаете опрос проводить среди олигархов и коррупционеров. Эдакий междусобойчик они уже провели и решили, что они будут ещё подкупать землцы по 10 000 га. И потому проголосовали за эдакий рынок земли.
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Как раз этой публике о которой вы говорите и не вгодно покупать землю(олигархам,коррупционерам) они ее берут за копейки в аренду или пользуются госземлей за даром.Не вводите людей в заблуждение.
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Да уж эти люди не излечимы - телевизор и фейки в интернете заменили мозги
Бідна ненька Україна (((
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а хто довіряє цій фірмі, яка увесь час "топила" за Ю.В.Тімошенко... брехня ці цифри...почитайте про форму опитування, я сміявся довго)))
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Гнати це МВФ куди подалі,як казав пан Шарій треба проводити реструктуризацію борги,та починати відбудовувати державу.
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Ну и кто все это сделает.Особенно по теме в!дбудовуваты державу?
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46% хоче пососати бамбук в Коломойші!!! Це реальна кількість ідіотів в державі!!!
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Люди часто любят потрындеть о том как надо чтобы было но никто не возмется этого достич.
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МВФ нічого і нікому не нав'язує, вони тільки вимагають при отримувані кредиту збалансованого бюджету,а ще неповертати Приват колишнім власникам з якого вони вивели 5,5 мільярдів доларів, в нас дира в бюджеті 300 мільярдів гривень за рахунок чого нинішня влада збираєтся покривати цей дифіцит? і ті 46% справді не розуміють чи наслугалися рашиської пропоганди чим гірше в Україні тим краще для москви.
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То чим пропонуєте повертати кредити МВФ?
П.С. Тільки з урахуванням реального стану економіки і пандемічну ситуації...
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Регулярно, хоч і важкувато. Ми так живемо останні 30 років, якщо не помітили.
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"Ми так живемо останні 30 років, якщо не помітили." Это вы всерьез? помоему вы не туда смотрели
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Если выгнать шмарклю с Коломойским, то и без кредитов проживём. А если нет, то и с кредитами будет дефолт, только не в этом году, а в следующем.
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При Порошенко кредиты у МВФ брали? Брали. Государственный долг при этом увеличился? Нет, уменьшился.

Нормальный бизнесмен берет кредит не для того, чтобы у него долги росли, а для того, чтобы у него развивался и рос бизнес, тогда у него, грубо говоря, активы растут быстрее пасивов, то есть, кроме всего прочего, долги уменьшаются.
То же верно и для государство, если государством руководят умные, честные, квалифицированные люди.
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Якщо пригадати скільки грошей втратило населення на курсовій різниці під час зростання долару з 8 до 27 грн, то "диво" з виплатами по зовнішнім боргам стане дуже зрозумілим пограбунком власного населення. Гроши не з'являються з вакууму і не щезають.
А про чесних і кваліфікованих - то окрема і дуже не смішна розмова. Достатньо згадати кредити на боротьбу з корупцією - це сміх крізь сльози. Як і інші потужні реформи ні про що.
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Задам лишь один вопрос - чем было обусловлено падение гривны с 8 до 27 за доллар в 2014 году? Кстати, даже не до 27, и за 30 выскакивала. И вспомни, насколько тогда упал ВВП и, тоже, чем это было обусловлено?
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С одной стороны, чтобы народ не то что поумнел, а хотя бы начал соображать, что в сложных специальных вопросах он просто ничего не понимает и не может выдать квалифицированное мнение, надо бы этот народ пропустить через дефолт. И то не факт, что что-то дойдет, найдет других виноватых, только не себя, хоть тех же рептилоидов.
С другой стороны, если таки строить нормальную страну, на неквалифицированное мнение народа по жизненно важным сложным специальным вопросам надо просто забить и не обращать на него внимания.
Впрочем, в faild state, куда движется Украина при Зеленском, всё будет сделано наоборот.
В итоге получим Венесуэлу, и то вряд ли, просто Россия прирастет территорией и мнение этого народа в принципе уже никого волновать не будет ни по каким вопросам.
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Неправильная постановка вопросов.60% не против продажи земли,а скорее просто не верят власти.Точнее не доверяют власти,в решении вопросов земельной реформы.Эти два понятия следует разделять.Потому как рынок земли должен быть и работать-это все понимают.Так же все понимают, що влада недостаточно прозрачна,коррумпированная и не внушает доверия.Проще говоря,вкладчики не доверяют вашему банку,но с радостью вложат деньги в тех,кому доверяют. 60% українців виступають проти відкриття ринку землі, 46% не хочуть співпраці з МВФ, - соцопитування КМІС - Цензор.НЕТ 4967
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Чого бідний? Бо дурний. А чого дурний? Бо бідний!
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Без законов о рынке земли и о привате просто сконаем,тут и обсуждать нечего.
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Ви і з ними сконаєте, але вже без землі у держави і в боргах по вуха.
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Хватит уже эту тупую ложь распространять. Надоело.
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Ну то розкажи нам не тупу інформацію про те, як і чим ти будеш повертати борги кредиторам (і МВФ в т.ч) з урахуванням кризи економічної в обставинах пандемії???
Залюбки послухаємо.
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Если уж совсем просто.
При сотрудничестве с МВФ в этом году в условиях кризиса нам светит падение ВВП от 5 до 8%. Без сотрудничества с МВФ в этом году нам светит падение большее, чем это было во время кризиса 2008 года, а тогда было падение 15% ВВП. Сколько точно? По ряду причин и глядя на нашего президента, его зе-команду и Коломойского впереди на лихом коне - 30% ВВП.
Как после большой войны.
Каждый процент ВВП дорогого стоит. В первом случае мы перейдем к росту ВВП уже в следующем году, во втором - просто сдохнем.
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За рахунок чого станеться цей дивний ріст ВВП? Де станеться шалене зростання виробництва?
І чим будете повертати бодай відсотки по попередніх кредитах?

(П.С. Це не стьоб, це чуйка "зростання лише на папері" від одних фінансових спекуляцій.)
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А кто говорит о "шаленом зростанні виробництва" в 2021 году? Скромные три процента уже будет хорошо, достаточно будет восстановления утраченого.
И какие, нафиг, финансовые спекуляции? В 2017 - 2019 годах у нас происходил рост ВВП за счет и промпроизводства, и сельхозпроизводства, строительства, сферы услуг. Внешний госдлог уменьшился тогда с 70% ВВП до почти 40% ВВП. Золотовалютные резервы выросли до 25 млрд. долларов. Это нормальная работа и квалифицированное управление.
Кончай ныть здесь бабы юлиными крокодильими слезами.
Лучше ты теперь расскажи, чем лучше падение ВВП на 30% чем на 5%.
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Вначале надо спросить-"Есть ли у вас земля ?",а потом спрашивать мнение.
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сначала ты за щеку должен взять
потом спросить разрешения сглотнуть
и токо потом патякать на цензоре
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jидоники просто хотят землю с ресурсами за копейки забрать и усЁ
да пара украинских jидяр нагреется а те 8 лярдов всеравно отдавать
а нарид в жооооооооооооооооооопеееееееееее
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