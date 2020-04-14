 60% українців виступають проти відкриття ринку землі, 46% не хочуть співпраці з МВФ, - соцопитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати соцдослідження "Оцінка успішності влади і реакція суспільства на епідемію коронавірусу і політичні події в країні", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.
"Якби всеукраїнський референдум щодо продажу землі сільськогосподарського призначення проходив у найближчий тиждень, 26% тих, хто взяв би учать у голосуванні, проголосували б за продаж землі; 74% - проти продажу землі", - сказано на сайті КМІС.
32% опитаних вважають, що зараз Україні краще співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ), отримуючи нові кредити; 46% дотримуються іншої думки і вважають, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нових кредитів.
Опитування проводилося CATI-методом (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Під час опитування було проведено 2000 інтерв'ю у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.
Хм... Ну, можу зрозуміти ностальгію старшого покоління за 90-ми. Коли вони були молоді, у дідів була потенція, а у бабів груди ще до пупа не провисали.
Але я був дитиною і добре знаю як це рости без цукерки і в школу ходити в недоносках двоюрідного брата.
Не зліть, благаю, не зліть людей, бо тилу у вас не буде
Натомість наші керманичи доплели до питання кредиту ще й виведення. УСІХ с/х земель в товарний обіг.
ДАЛІ сама красота гри - землю зробили товаром завдяки змові "ворогів" і спільному голосуванню "Слуг Народу" і ПЕС (БПП)
У підсумку - грошей (навіть з кредитом) не вистачить на покриття виплат за відсотками по попередніх кредитах, а ЗЕМЛЯ ВЖЕ ТОВАР і може піти в рахунок погашення боргів і забрана за кредити.
Українці, ви ЛОХИ ПО ЖИТТЮ!!!
понятие, что земля может быть только общинной собственностью." Н. Энгельгардт 1879 г.
Бідна ненька Україна (((
П.С. Тільки з урахуванням реального стану економіки і пандемічну ситуації...
Нормальный бизнесмен берет кредит не для того, чтобы у него долги росли, а для того, чтобы у него развивался и рос бизнес, тогда у него, грубо говоря, активы растут быстрее пасивов, то есть, кроме всего прочего, долги уменьшаются.
То же верно и для государство, если государством руководят умные, честные, квалифицированные люди.
А про чесних і кваліфікованих - то окрема і дуже не смішна розмова. Достатньо згадати кредити на боротьбу з корупцією - це сміх крізь сльози. Як і інші потужні реформи ні про що.
С другой стороны, если таки строить нормальную страну, на неквалифицированное мнение народа по жизненно важным сложным специальным вопросам надо просто забить и не обращать на него внимания.
Впрочем, в faild state, куда движется Украина при Зеленском, всё будет сделано наоборот.
В итоге получим Венесуэлу, и то вряд ли, просто Россия прирастет территорией и мнение этого народа в принципе уже никого волновать не будет ни по каким вопросам.
Залюбки послухаємо.
При сотрудничестве с МВФ в этом году в условиях кризиса нам светит падение ВВП от 5 до 8%. Без сотрудничества с МВФ в этом году нам светит падение большее, чем это было во время кризиса 2008 года, а тогда было падение 15% ВВП. Сколько точно? По ряду причин и глядя на нашего президента, его зе-команду и Коломойского впереди на лихом коне - 30% ВВП.
Как после большой войны.
Каждый процент ВВП дорогого стоит. В первом случае мы перейдем к росту ВВП уже в следующем году, во втором - просто сдохнем.
І чим будете повертати бодай відсотки по попередніх кредитах?
(П.С. Це не стьоб, це чуйка "зростання лише на папері" від одних фінансових спекуляцій.)
И какие, нафиг, финансовые спекуляции? В 2017 - 2019 годах у нас происходил рост ВВП за счет и промпроизводства, и сельхозпроизводства, строительства, сферы услуг. Внешний госдлог уменьшился тогда с 70% ВВП до почти 40% ВВП. Золотовалютные резервы выросли до 25 млрд. долларов. Это нормальная работа и квалифицированное управление.
Кончай ныть здесь бабы юлиными крокодильими слезами.
Лучше ты теперь расскажи, чем лучше падение ВВП на 30% чем на 5%.
потом спросить разрешения сглотнуть
и токо потом патякать на цензоре
да пара украинских jидяр нагреется а те 8 лярдов всеравно отдавать
а нарид в жооооооооооооооооооопеееееееееее