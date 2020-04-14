 До Зеленського позитивно ставляться 44% українців, до Шмигаля - 12%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати соцдослідження "Оцінка успішності влади і реакція суспільства на епідемію коронавірусу і політичні події в країні", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-11 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Нейтрально до Зеленського ставляться 31% респондентів (у березні - 33%), негативно - 25% (у березні - 21%). До Шмигаля нейтрально ставляться 60% тих, хто знає політика (в березні - 65%), негативно - 29% (у березні - 25%).

До голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% тих, хто знає політика (в березні стільки ж), нейтрально - 49% (у березні - 51%), негативно - 23% (у березні - 21%).

До міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова позитивно ставляться 14% (у березні - 12%) тих, хто знає політика, нейтрально - 54% (у березні - 53%), негативно - 32% (у березні - 35%).

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До глави Офісу президента України Андрія Єрмака позитивно ставляться 6% тих, хто знає політика (в березні стільки ж), нейтрально - 51% (у березні - 56%), негативно - 42% (у березні - 38%).

32% українців чули про скандал із відеозаписами брата Єрмака. Серед них 38% вважають, що президент Зеленський має відправити керівника свого офісу Єрмака у відставку, 50% - що має відсторонити на час розслідування, а рішення про відставку чи продовження роботи приймати за результатами розслідування; а 3% вважають, що Зеленський не повинен ніяк реагувати на публікації цих відеозаписів.

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Опитування проводилося CATI-методом (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Під час опитування було проведено 2000 інтерв'ю у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.