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 Політика України, Суспільство
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Все про:Аваков (1547) Зеленський (5059) опитування (517) КМІС (86) Разумков Дмитро (458) Єрмак Андрій (241) Денис Шмигаль (229) Єрмак Денис (60)

 До Зеленського позитивно ставляться 44% українців, до Шмигаля - 12%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Частка українців, які позитивно ставляться до президента України Володимира Зеленського, за місяць знизилася з 46% до 44%. Частка тих, хто позитивно ставиться до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за цей час зросла з 11% до 12%.

Про це свідчать результати соцдослідження "Оцінка успішності влади і реакція суспільства на епідемію коронавірусу і політичні події в країні", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-11 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Нейтрально до Зеленського ставляться 31% респондентів (у березні - 33%), негативно - 25% (у березні - 21%). До Шмигаля нейтрально ставляться 60% тих, хто знає політика (в березні - 65%), негативно - 29% (у березні - 25%).

До голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% тих, хто знає політика (в березні стільки ж), нейтрально - 49% (у березні - 51%), негативно - 23% (у березні - 21%).

До міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова позитивно ставляться 14% (у березні - 12%) тих, хто знає політика, нейтрально - 54% (у березні - 53%), негативно - 32% (у березні - 35%).

До Зеленського позитивно ставляться 44% українців, до Шмигаля - 12%, - опитування КМІС 01

Також читайте: 51% українців підтримує ухвалення "антиКоломойського закону", - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

До глави Офісу президента України Андрія Єрмака позитивно ставляться 6% тих, хто знає політика (в березні стільки ж), нейтрально - 51% (у березні - 56%), негативно - 42% (у березні - 38%).

32% українців чули про скандал із відеозаписами брата Єрмака. Серед них 38% вважають, що президент Зеленський має відправити керівника свого офісу Єрмака у відставку, 50% - що має відсторонити на час розслідування, а рішення про відставку чи продовження роботи приймати за результатами розслідування; а 3% вважають, що Зеленський не повинен ніяк реагувати на публікації цих відеозаписів.

До Зеленського позитивно ставляться 44% українців, до Шмигаля - 12%, - опитування КМІС 02

Читайте також: 70% українців вважають, що влада не впоралася з припиненням війни на Донбасі, 75% - з корупцією, - опитування КМІС

Опитування проводилося CATI-методом (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Під час опитування було проведено 2000 інтерв'ю у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189041
 
 
 Топ коментарі
 
А ДЕ ПРОВОДИЛИ ОПИТУВАННЯ ?
в ЦЕРКВІ МП ? бО ТІЛЬКИ ТАМ МОЖНА ЗУСТРІТИ БАГАТО ЛЮДЕЙ.
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Копатьковский КМИС это просто заказная контора, которая давно рисует рейтинги "под заказ". Реальные рейтинги были у покойной Бекешкиной.
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покойная как то раз обосралась по крупному и была позорно поймана, с тех пор не было особого доверия
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страна зебилов До Зеленського позитивно ставляться 44% українців, до Шмигаля - 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7899 это процент тех идиотов для которых зе-шут является отождествлением их самих
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долго так думали еу почему столько лет ничего не меняется а так все то же болото и остается и даже хуже а тут вон он ответ-44%
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Говорят, что два дебила - это сила, ну а три - то вже піzdець! Можно с уверенностью утверждать, что результаты подобных опросов высосаны из того, чем играет наш рояльный паганини. Кто платит, тот девушку и танцует.
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Возможно доверие коррелирует с мордой лица. Чем более человек Мойшагаль, Шмыгаль, тем меньше народ, наученный за тридцать лет правления мойшагалей, ему верит
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Ще одне фейкове замовне опитування. Чомусь серед моїх родичів та знайомих не знаю жодного,хто в останній час підтримує Зеленського,хоча багато з них за нього голосували,та й я в тому числі.Знову нам зас..рають мізки!!!
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Ещё месяц на карантине и народ будет отрицательно ко всем тем, кто мешает ему жить без запретов.
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Этого урода ненавидят 100% Украинцев!
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Так карантин только начался, ЗЕбильный скот ещё не все запасы проел..вот посидят ещё пару месяцев без денег и работы, и этот же люмпен который вчера усерался за своего ЗЕкловуна сам же его и проклянёт.
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Где они берут столько идиотов? Неужели не видно, что Бубочка "пускает пузыри"? Обещал закончить войну - 1. приказал ВСУ отступить; 2. военных гибнет больше; 3. подписали формулу Шт-ра и стали переводить Московию из статуса страны-агрессора в посредника-миротворца. В который раз убеждаюсь в непроходимой тупости и ослиного упрямства большинства моих сограждан. .
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Можно узнать, где вы проводили опрос? Где почти 50% за Зе???? Где это место??? Не офис ли это рейтинговой компании? Вы реально думаете, что в этот бред будут верить? Реально рейтинг 10%!!!
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Схоже, що опитування проводять серед розумово відсталих
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Либо вы уроды врете, либо почти 50 % идиотов и надо эмигрировать! Но я думаю, что вы врете! До Зеленського позитивно ставляться 44% українців, до Шмигаля - 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1260 До Зеленського позитивно ставляться 44% українців, до Шмигаля - 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8676
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И где такие цифры берут? Уже бы написали 150% за клоуна, чего уж там.
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Всіх хто за зе до печерської лаври на освячовання паски і облизування причастя
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