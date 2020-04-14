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Все про:пожежа (2125) туризм (388) зона відчуження (128) Ємельяненко Ярослав (7)

 У зоні відчуження ЧАЕС згоріло 30% туристичних об'єктів, - директор "Чорнобиль тур"

У Чорнобильській зоні відчуження внаслідок масштабних пожеж згоріли 30% туристичних об’єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив директор агенції "Чорнобиль тур" Ярослав Ємельяненко в ефірі hromadske.

"Більше ніж 30% туристичних локацій втрачено повністю і відновленню не підлягають. Тому що ми показували у багатоденних турах старенькі радянські бази відпочинку… Втрачені повністю дуже багато сіл поліських… Втрачені навіть деякі металеві локації", — сказав він.

За словами Ємельяненка, загалом пожежа завдала серйозного удару для "туризму, спадщини та історії".

"Будемо зараз розмовляти з адміністрацією. Частину локацій, вірогідно, будемо якось намагатись відтворити, можливо навіть з використанням навіть сучасних технологій, як додана реальність. Тому що ми маємо показати людям, які приїздять, принаймні, що тут було", — додав він.

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Водночас, Ємельяненко зазначив, що основні туристичні локації не постраждали.

"Наприклад, містечко Чорнобиль, режимне, в якому працюють робітники, містечко Чорнобиль-2 два, військове, де розташована радіолокаційна станція… Місто Прип’ять, у ньому буквально по межі пройшов вогонь", — зауважив директор турагенції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189040
 
 
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От і добре.
Там ще й замінувати все, щоб менше шастали.
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Та щоб всі ваші тупистичні об*єкти погоріли - мені не жаль. А дуже прикро, що загинули сотні диких тварин і ліси, для відновлення яких потрібно багато років. Туристи хренові, не чипайте дику природу, підараси.
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а видео Зе-недоумка будет...?
Вчерась вечером оно написало, что все под его личным контролем...

Слава Богу дождь пошел..., но сейчас ветер радиоактивный....




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Згоріло 30% відсотків туристичних об'єктів, але радіаційний фон в нормі. В зоне отчуждения ЧАЭС сгорело 30% туристических объектов, - директор "Чернобыль тур" - Цензор.НЕТ 4137
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Хайпуют тур агенства....причОм одно и тоже! Боги зоны отчуждения ***!
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много объектов вывезли на метал ещё раньше и ничего
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отличная новость! меньше шастать там будете! присосались к МЧС, понавыписывали себе коррупционных пропусков и давай бабло косить на волне популярности сериала Чернобыль, ничего при этом не вкладывая ни в дороги, ни в инфраструктуру...
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А хто це там такий вже будує ТУРИСТИЧНІ обєкти?! У зоні відчудження та підвищенної небезпеки! У зоні відчуження ЧАЕС згоріло 30% туристичних об'єктів, - директор "Чорнобиль тур" - Цензор.НЕТ 4782
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Я взагалі проти екскурсій в Чорнобильську зону - виглядає як танці на кістках
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