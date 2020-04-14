 У зоні відчуження ЧАЕС згоріло 30% туристичних об'єктів, - директор "Чорнобиль тур"

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив директор агенції "Чорнобиль тур" Ярослав Ємельяненко в ефірі hromadske.
"Більше ніж 30% туристичних локацій втрачено повністю і відновленню не підлягають. Тому що ми показували у багатоденних турах старенькі радянські бази відпочинку… Втрачені повністю дуже багато сіл поліських… Втрачені навіть деякі металеві локації", — сказав він.
За словами Ємельяненка, загалом пожежа завдала серйозного удару для "туризму, спадщини та історії".
"Будемо зараз розмовляти з адміністрацією. Частину локацій, вірогідно, будемо якось намагатись відтворити, можливо навіть з використанням навіть сучасних технологій, як додана реальність. Тому що ми маємо показати людям, які приїздять, принаймні, що тут було", — додав він.
Водночас, Ємельяненко зазначив, що основні туристичні локації не постраждали.
"Наприклад, містечко Чорнобиль, режимне, в якому працюють робітники, містечко Чорнобиль-2 два, військове, де розташована радіолокаційна станція… Місто Прип’ять, у ньому буквально по межі пройшов вогонь", — зауважив директор турагенції.
Там ще й замінувати все, щоб менше шастали.
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