 Кличко: Ми розробляємо програму поступового виходу з режиму строгих обмежень

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Україна-24".
"Втілення цього плану прямо залежатиме від того, якою буде кількість хворих після Великодня. Наше головне завдання - не допустити спалаху захворювання. І ми робимо все можливе, щоб зупинити поширення вірусу", - підкреслив мер Києва.
За його словами, якщо кількість хворих через тиждень після Великодніх свят знижуватиметься, влада столиці розглядатиме питання про ослаблення обмежувальних заходів. Якщо ж кількість інфікованих ростиме - обмеження можуть посилити.
Також Віталій Кличко прокоментував інформацію деяких ЗМІ про те, що пік захворюваності в столиці очікують 24 квітня.
"Я спілкувався з багатьма епідеміологами, зокрема і з директором відомого у світі інституту імені Роберта Коха. І я просив прорахувати, коли Україна і, зокрема, Київ може досягти піку захворюваності. Так от, він сказав, що у нього немає відповіді на це запитання. І наголосив, що головне, на його думку, ми зможемо пройти так званий пік поширення хвороби без колапсу медичної системи, якщо дотримуватимемося запроваджених правил", - підкреслив Віталій Кличко.
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
якщо тобі подобається коли з тобою поводяться як із бидлом - це твоє право.
Они любят когда с ними по жестче ...
Хотя если вернется Леня-космос с гречкой, то Кличко будет курить в сторонке...
оно призналось, что просто издевается над народом. вот такой мерзкий глист сейчас регентом при зе.
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Кличко боксёр сразу закрыл метро у себя,а наш Собянин нет.Так скажите у кого из них голова отбита.А теперь шашлычники виноваты.
Про це повідомляє Daily Mail. Мільйони іспанських робітників - повернулися до своїх робочих місць 13 квітня, після того, як Мадрид зняв обмеження для продовження діяльності підприємств, які не відносяться до так званої критичної інфраструктури.
Поліція роздала людям мільйони масок у мережі метро, поїздах та автобусах країни.
Сьогодні Італія також починає поетапне повернення до нормального життя.
З 14 квітня у країні відновлюють роботу магазини книг, канцелярського приладдя, дитячого одягу. Далі уряд розглядає можливість послаблення ще певних обмежень. У Чехії та Данії відкрили школи. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель перебуває під тиском інших політиків та епідеміологів, які закликають полегшити обмежувальні заходи. Її просять відкрити школи вже з 20 квітня. А за ними також всі магазини та ресторани, якщо люди гарантуватимуть дотримання рекомендованої дистанції.
3 год ·
О "РЕЙТИНГАХ".
Я не против косилова бабла, но для "чистоты рук" стОит иногда их мыть. Дам то, что ложат чи кладут на стол Зе... Не спрашивайте откель у меня...
Утверждаю (и имею на это основания):
1. Слуги... 27% от тех, кто готов голосовать и менее 20% от всех. И тенденция мегаплохая...
2. Зе - 39% от тех кто готов и менее трети от всех. И это только начало экспоненциального падения.
НЕ? В глаза смотреть! ))))
А тренды? Чо показывают фокусы? Что к осени от Зе и МОКРОГО МЕСТА НЕ БУДЕТ... а власть будет валятся на земле.
При этом парламентским партиям НИКУА не светит больше, чем у них есть окромя Пороха, сожравшего рейтинг Голоса.
При этом либеральная ниша "соросят" сдулась до меньше стат погрешности...
Профсоюзы, Реконкиста и Большевизм (и пофик, нравится это или нет) за 50%... И это только начало....
АМИНЬ.
Видай указ про заборону відвідувати попам та монахам супермаркетів! Моя знайома зайшла до Сільпо навпроти Автодорожного інституту і побачила в торігвельному залі кілька осіб "у цивільному" явно з попівськими бородами. Хто не в'їхав, уточнюю: контингент з Лаври.
Пам'ятаєте, про вірусологів, що загинули на MH 17? Є ще така інформація.