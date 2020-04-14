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 Київські новини, Здоров'я
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 Кличко: Ми розробляємо програму поступового виходу з режиму строгих обмежень

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада розробляє програму поступового виходу з режиму строгих обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Україна-24".

"Втілення цього плану прямо залежатиме від того, якою буде кількість хворих після Великодня. Наше головне завдання - не допустити спалаху захворювання. І ми робимо все можливе, щоб зупинити поширення вірусу", - підкреслив мер Києва.

За його словами, якщо кількість хворих через тиждень після Великодніх свят знижуватиметься, влада столиці розглядатиме питання про ослаблення обмежувальних заходів. Якщо ж кількість інфікованих ростиме - обмеження можуть посилити.

Читайте також: Пік захворюваності COVID-19 ще попереду, - речниця ВООЗ Харріс

Також Віталій Кличко прокоментував інформацію деяких ЗМІ про те, що пік захворюваності в столиці очікують 24 квітня.

"Я спілкувався з багатьма епідеміологами, зокрема і з директором відомого у світі інституту імені Роберта Коха. І я просив прорахувати, коли Україна і, зокрема, Київ може досягти піку захворюваності. Так от, він сказав, що у нього немає відповіді на це запитання. І наголосив, що головне, на його думку, ми зможемо пройти так званий пік поширення хвороби без колапсу медичної системи, якщо дотримуватимемося запроваджених правил", - підкреслив Віталій Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці: Закриття кладовищ, перенесення поминальних днів і посилений контроль на в'їздах до Києва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189036
 
 
 Топ коментарі
 
Это пока, скоро придут зелебобики и будет ещё хуже Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 7822
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Обосрался,с ног до головы, только твой зеля) да и актер он был откровенно хреновый...
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Это пока, скоро придут зелебобики и будет ещё хуже
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над нашими избирательными списками хочется плакать навзрыд. возможно, снова придётся за педалю.
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Двойной убийца-алкаш, вор и герострат, уничтоживший исторический центр Киева.
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Заховай бабусін паспорт, спаси Київ. Пам"ятаєш?
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розумієш ти всетаки що всрався, то не **********. гусєв, *******, голопупенко....ти наче їх знаєш.
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всрався ти, сашко. то ж витри дупу й не розмазуй. бо виглядатимеш ще більшим дурнем.
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Ні Кирило, потібно визнавати свої помилки, будь мужиком. Мені кажуть що краще за зєлєнського небуло ще президента в історії України, що я повинен вірити? 50 років назад керував режим, а не люди. і виборів ніяких не було.....
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заспокойся, дитинко. нам ще треба пережити велику купу карантинних знущань до яких твій уюблений кличко додає ще й від себе.
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
якщо тобі подобається коли з тобою поводяться як із бидлом - це твоє право.
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Я не Киянин, нехай Кияни і вибирають собі мера, а він поки лідер. в мене все.
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а я киянин. можливо, буду знову голосувати за нього як за кращого з гірших. він не лідер він якось сам по собі...
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твоє право і вибір. на даний час не найгірший.
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конечно лучшего из худших надо. Уже тут нагаласавали за одног тупого всех дурных, вот ща зато капуста дешева наверное
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Ты первую букву в слове лидер перепутал.
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це мені каже людина яка навіть свій нік не дописала, чи букви в ньому перепутала.
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Тоді ніхто не знав слова мер! І Гусєва теж знало дуже мало людей.
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бросьтИ цепляться за детали. называлось это так неофициально.
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Гусєв, попри те що з Донбасу, був адекватною людиною і фахівцем (інженером-будівельником).
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по соц.опросам Виталик киянам нравится..
Они любят когда с ними по жестче ... Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 2893
Хотя если вернется Леня-космос с гречкой, то Кличко будет курить в сторонке...

Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 4386
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я неясно выразился? могу продублировать - даже лёня был лучше.
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Льоня був корумпованою сволотою, яка товаришувала з ригами!
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можно подумать кличко сволочь не коррумпированная! Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 2369
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Подобное к подобному, все наркоманы тоскуют за космосом
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все наркоманы тоскуют ща с зеленским
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Дебил,на уровне адекватности зеленых. Видно употребление одних изменяющих мир веществ выводит их всех на один умственный уровень. А может просто природа поглумилась
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Щось дозволимо, а потім передумаємо дозволяти. За приклад маємо головного санітарного лікаря Ляшко... Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 3349
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https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
оно призналось, что просто издевается над народом. вот такой мерзкий глист сейчас регентом при зе.
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Эх Виталик, ну зачем ты туда полез? Ведь каким ты был спортсменов. И так обосраться😢
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Обосрался,с ног до головы, только твой зеля) да и актер он был откровенно хреновый...
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Ну да) зеля тебя обдрыстал и ты за него уже не топишь... дня два
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Вчера со "срусьвеной" про Кличко.
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Кличко боксёр сразу закрыл метро у себя,а наш Собянин нет.Так скажите у кого из них голова отбита.А теперь шашлычники виноваты.
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у вас закроют через неделю, когда бум настанет, зуб любого зелёного даю
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Європа покроково знімає карантин
Про це повідомляє Daily Mail. Мільйони іспанських робітників - повернулися до своїх робочих місць 13 квітня, після того, як Мадрид зняв обмеження для продовження діяльності підприємств, які не відносяться до так званої критичної інфраструктури.
Поліція роздала людям мільйони масок у мережі метро, поїздах та автобусах країни.
Сьогодні Італія також починає поетапне повернення до нормального життя.
З 14 квітня у країні відновлюють роботу магазини книг, канцелярського приладдя, дитячого одягу. Далі уряд розглядає можливість послаблення ще певних обмежень. У Чехії та Данії відкрили школи. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель перебуває під тиском інших політиків та епідеміологів, які закликають полегшити обмежувальні заходи. Її просять відкрити школи вже з 20 квітня. А за ними також всі магазини та ресторани, якщо люди гарантуватимуть дотримання рекомендованої дистанції.
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Німота може і буде дотримуватись, а нашим море по коліно.
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Иди в жопу дурак. Откуда такая ненависть к народу? Ты думаешь немцы все такие прям идеальные. Опустись на землю не летай в облаках
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Зараз на вулицях багато приватних автівок. Люди повертаються з роботи, хоча це дорого їздити так кожен день.
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І це я бачив, але автівок значно більше!
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Из серии "А в завтрашний день не все могут смотреть"
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Миха Чаплыга
3 год ·

О "РЕЙТИНГАХ".
Я не против косилова бабла, но для "чистоты рук" стОит иногда их мыть. Дам то, что ложат чи кладут на стол Зе... Не спрашивайте откель у меня...
Утверждаю (и имею на это основания):
1. Слуги... 27% от тех, кто готов голосовать и менее 20% от всех. И тенденция мегаплохая...
2. Зе - 39% от тех кто готов и менее трети от всех. И это только начало экспоненциального падения.
НЕ? В глаза смотреть! ))))
А тренды? Чо показывают фокусы? Что к осени от Зе и МОКРОГО МЕСТА НЕ БУДЕТ... а власть будет валятся на земле.
При этом парламентским партиям НИКУА не светит больше, чем у них есть окромя Пороха, сожравшего рейтинг Голоса.
При этом либеральная ниша "соросят" сдулась до меньше стат погрешности...
Профсоюзы, Реконкиста и Большевизм (и пофик, нравится это или нет) за 50%... И это только начало....
АМИНЬ.
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ключевое слово - постепенно - с зеленского языка это означает шо к осени закончится карантин,а вы живити как хотите,только незабывайте платить коммуналку и не нойте на счет "дайте денег "
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Боксере!
Видай указ про заборону відвідувати попам та монахам супермаркетів! Моя знайома зайшла до Сільпо навпроти Автодорожного інституту і побачила в торігвельному залі кілька осіб "у цивільному" явно з попівськими бородами. Хто не в'їхав, уточнюю: контингент з Лаври.
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синій кіт@syniy_kit 3 ч

Пам'ятаєте, про вірусологів, що загинули на MH 17? Є ще така інформація.

Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 8983
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Те саме і з літаком, збиття якого над Чорним морем кацапи намагалися приписати Україні: там летіли шестеро провідних ізраїльських науковців, досліжників проблеми так званої "біонафти". Повний склад носіїв секретів.
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Вона не швендяє по закладах для хворих на ПГМ. Я теж. Шо таке ПГМ - сам здогадаєшся?
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"Моржов" уже не будут в Днепре вылавливать?Или ещё будут?!
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Да, карантин ослабят, через Днепр вплавь и без маски разрешат переходить
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