 Кличко: Ми розробляємо програму поступового виходу з режиму строгих обмежень

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Україна-24".

"Втілення цього плану прямо залежатиме від того, якою буде кількість хворих після Великодня. Наше головне завдання - не допустити спалаху захворювання. І ми робимо все можливе, щоб зупинити поширення вірусу", - підкреслив мер Києва.

За його словами, якщо кількість хворих через тиждень після Великодніх свят знижуватиметься, влада столиці розглядатиме питання про ослаблення обмежувальних заходів. Якщо ж кількість інфікованих ростиме - обмеження можуть посилити.

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Також Віталій Кличко прокоментував інформацію деяких ЗМІ про те, що пік захворюваності в столиці очікують 24 квітня.

"Я спілкувався з багатьма епідеміологами, зокрема і з директором відомого у світі інституту імені Роберта Коха. І я просив прорахувати, коли Україна і, зокрема, Київ може досягти піку захворюваності. Так от, він сказав, що у нього немає відповіді на це запитання. І наголосив, що головне, на його думку, ми зможемо пройти так званий пік поширення хвороби без колапсу медичної системи, якщо дотримуватимемося запроваджених правил", - підкреслив Віталій Кличко.

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