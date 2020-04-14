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 За кордоном, Здоров'я
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 Пік захворюваності COVID-19 ще попереду, - речниця ВООЗ Харріс

Пік захворюваності коронавірусною інфекцією у світі ще не настав.

Про це заявила речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що в Італії та Іспанії кількість нових випадків COVID-19 зменшується, а тим часом у Великій Британії і Туреччині - зростає.

"90% (нових) випадків фіксуються в Європі і Сполучених Штатах. Так що ми, звичайно, ще не бачимо піку", - заявила Харріс.

У зв'язку з цим ВООЗ рекомендує не послаблювати карантинні заходи поспіхом, хоча ситуація контролюється. Харріс також підтвердила, що вакцина від коронавірусу з'явиться через рік чи пізніше.

Нагадаємо, на ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померло 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз у розробці 70 вакцин від коронавірусу: три з них проходять випробування на людях, - ВООЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189035
 
 
 Топ коментарі
 
А чё она такая страшная как смерть? Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис - Цензор.НЕТ 7275
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Зебіли, ваше щастя попереду.
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За такие деньжищи секретаря можно было и посимпатишнее найтить.
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А толку? Вон у зели симпатиШные за большое бабло ,а зебобу вот вот снесут...
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Так вакцины еще нет? А кацапня то вакцину, то лекарство через день изобретают...
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Нашли кого слушать .... у них то америка враг,то от санкций на еще лучше , то хохлы фашисты.... каждый день новая методичка.даже далеко ходить не нужно ! Зе - вот вам типичный пример
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Та я их не слушаю-просто в тви встречаются)
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Знаю.поэтому стараюсь даже не читать или с юмором поржать с аквафрешей
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Скоро и у нас на олх - продам вакцину. И самое смешное - она будет работать какое-то время.
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Судя по всему в конце недели будет 5К заболевшивших . А власть вместо того чтоб действовать и думать - скорее всего сделает строгим карантин. Нужно было думать о народе - а не о собственном кармане.дебилы
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ну дв - ну да....- еще не все цели достигнуты ВОЗом ...- а уже начинает "дымить" с разных источников об этом " ПРИРОДНЕ" мутированом "Вирусе"....Спросите о годовом ДОВОЛЬСТВИИ той Тети из ВОЗа - только присядьте - а то рухнете...
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ВОЗ, вы реально достали, что ни день, то раздается - карр, карр, карр., на разные голоса и с разной инфой.
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А шо делать, работа у них такая. Им денежки платят, вот они и каркают!
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Они каркают, а наши кукарекают. А там хоть не рассветай. Ляшко уже отрыжку вызывает.
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Год назад так и произошло. Пік захворюваності COVID-19 ще попереду, - речниця ВООЗ Харріс - Цензор.НЕТ 2635 С той поры живем как в Тумане.
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Але смертність від вірусу в Україні висока, якщо навіть порівняти з Білоруссю - там на таку ж кількість захворівших всього 30 смертей.
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Все больше и больше хочется назвать эту организацию не здоровья, а больных. Китай он вылечился и без лекарств, как такое может быть? Ну зато сожрут все лекарства от малярии, выручат производителей.
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Пик заболеваемости COVID-19 уже позади. - Это так я сказала. Кто докажет, что она права? А, что, если права таки я... Достали уже... Они делают вброс, а наша власть к таким, как она и отот индус, прислушивается и творит черт знает что..
А фото её да... страшное. Даже страшнее вируса.
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тут очень подходит короткое но емкое высказывание: ВОЗ ПНХ!
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А ВОЗ и ныне там! В смысле, нихера не добились..
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Вчені Каліфорнійського Університету кажуть просту річь - відчиняйте вікна, вірус гине. https://www.yahoo.com/lifestyle/coronavirus-covid19-open-windows-natural-light-121546006.html
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Что не расслаблялись, ВОЗ шикует ) Бабосы хочет )
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С таким фейсом нужно в ужастиках сниматься. Опять кошмарить начали скоро главный негрило вылезет и вообще жути нагонит
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