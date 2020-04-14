 Пік захворюваності COVID-19 ще попереду, - речниця ВООЗ Харріс

Про це заявила речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що в Італії та Іспанії кількість нових випадків COVID-19 зменшується, а тим часом у Великій Британії і Туреччині - зростає.

"90% (нових) випадків фіксуються в Європі і Сполучених Штатах. Так що ми, звичайно, ще не бачимо піку", - заявила Харріс.

У зв'язку з цим ВООЗ рекомендує не послаблювати карантинні заходи поспіхом, хоча ситуація контролюється. Харріс також підтвердила, що вакцина від коронавірусу з'явиться через рік чи пізніше.

Нагадаємо, на ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померло 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз у розробці 70 вакцин від коронавірусу: три з них проходять випробування на людях, - ВООЗ