 Росія поширює світом фейки про COVID-19, - радник заступника голови Пентагону Купер

Про це повідомила заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони США.
Купер особливо вказала на випадки, коли російський уряд намагався поширювати фейки на Заході.
Так, у березні Russia Today і "Супутник" повідомили, що миття рук неефективне проти коронавірусу. Інше "альтернативне джерело новин" у Росії повідомило, що пандемії немає, а причина смертей в Італії - звичайний грип.
На початку січня російські новинні агентства повідомили, що знайшли ліки, що не відповідає дійсності. Крім того, зазначила Купер, вони обдурили, що саме американські фармацевтичні компанії поширюють чутки про вірус для розвитку бізнесу.
"Ви можете бачити, як вони можуть змусити окремих громадян діяти так, щоб це суперечило хорошим порадам, які їм дають чиновники охорони здоров'я", - сказала Купер.
Купер також зазначила, що Сполучені Штати закликають Росію та інші країни припинити поширювати фейки і дезінформацію про коронавірус.
Нагадаємо, викриття міфів російської пропаганди опублікувало НАТО. Зокрема, що Альянс не створював коронавірус як біологічну зброю, не намагається отримати більше грошей за рахунок медицини і не поширює COVID-19 під час навчань.
Г-н Ляшко, вы снова делаете методологическую ошибку. Отличие вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19) от вех известных пока науке вирусов (кроме вируса HIV-1\2) как раз и состоит в том, что он подавляет иммунный ответ организма и выработку антител. Потому использование тестов на антитела будут давать ложный результат в 40-70% случаев. Забудьте о них. Применяйте исключительно двойное тестирование тестами полимеразной цепной реакции. Нашу точку зрения разделяют Всемирная организация здравоохранения, US Army Biomedical Services и Public Health and Social Services Emergency Fund.
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31 окт. 2017 г. - Путин рассказал про собираемый иностранцами биоматериал в ... генетического материала представителей русского этноса ....
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Поясню. Аравия скинула цену для Китая и Индии еще на 4,2 доллара к той скидке, что действовала до этого времени. Китай сможет покупать саудовскую нефть еще дешевле. Но это не все.
«Aramco оставила свою OSP для арабской легкой нефти в Северо-Западную Европу без изменений с апреля со скидкой 10,25 долл. США за баррель для ICE Brent».
Это значит, что те убойные скидки, которые арабы давали потребителям Северной Европы с момента начала нефтяной войны с РФ и которые практически парализовали российский экспорт - оставлены в силе. А вот это уже нокаут. На обоих основных российски рынках, Аравия жестко и агрессивно играет против РФ и наоборот, Штатам дали послабление как раз за вот эту красоту. Проще говоря, Трамп и принц Аравии договорились, что Aramco недополучит прибыль по Штатам, но компенсирует ее на других рынках, где оперирует РФ. Штаты - не возражают.
И вот это - не просто победа, а победище Путина. Мало того, что его заставили срезать добычу, но еще и попросили с рынков. После всей этой красоты известный российский лозунг «Спасибо деду за победу», приобрел совсем другой и крайне положительный смысл. Дед Вова принес такую победу, что теперь возникает вопрос о том, как же будут называться куски того, что пока имеет имя РФ? Хотя, как говорит янелох : «Какая разница»?
Широким фронтом працюють товарісчі.