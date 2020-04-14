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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
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 Росія поширює світом фейки про COVID-19, - радник заступника голови Пентагону Купер

Росія, Китай і Іран активно використовують пандемію коронавірусу для поширення дезінформації.

Про це повідомила заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони США.

Купер особливо вказала на випадки, коли російський уряд намагався поширювати фейки на Заході.

Так, у березні Russia Today і "Супутник" повідомили, що миття рук неефективне проти коронавірусу. Інше "альтернативне джерело новин" у Росії повідомило, що пандемії немає, а причина смертей в Італії - звичайний грип.

На початку січня російські новинні агентства повідомили, що знайшли ліки, що не відповідає дійсності. Крім того, зазначила Купер, вони обдурили, що саме американські фармацевтичні компанії поширюють чутки про вірус для розвитку бізнесу.

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"Ви можете бачити, як вони можуть змусити окремих громадян діяти так, щоб це суперечило хорошим порадам, які їм дають чиновники охорони здоров'я", - сказала Купер.

Купер також зазначила, що Сполучені Штати закликають Росію та інші країни припинити поширювати фейки і дезінформацію про коронавірус.

Нагадаємо, викриття міфів російської пропаганди опублікувало НАТО. Зокрема, що Альянс не створював коронавірус як біологічну зброю, не намагається отримати більше грошей за рахунок медицини і не поширює COVID-19 під час навчань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189026
 
   
 Топ коментарі
 
рашка вже дотринділась до тисяч хворих.
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только расея распространяет? ляшко, например, тоже:"Одним из элементов выхода из карантина будет тестирование на антитела"(с) Ляшко
Г-н Ляшко, вы снова делаете методологическую ошибку. Отличие вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19) от вех известных пока науке вирусов (кроме вируса HIV-1\2) как раз и состоит в том, что он подавляет иммунный ответ организма и выработку антител. Потому использование тестов на антитела будут давать ложный результат в 40-70% случаев. Забудьте о них. Применяйте исключительно двойное тестирование тестами полимеразной цепной реакции. Нашу точку зрения разделяют Всемирная организация здравоохранения, US Army Biomedical Services и Public Health and Social Services Emergency Fund.
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Та з паРашки цей вірусняк, наслідок вибуху на "Вектор"...
😎
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И эпицентр заразы попал в Ухань? Это глупая версия от Швеца и подобных.Всё проще.Просто знали где лаборатория (чтобы прикуп скинуть),приехали петровы и бошировы,пшикнули на базаре с мышками и уехали.Тем более он бил до мутации только азиатов.А то что это лапти сделали,куйло сам себя сдал ещё в 2017,когда сам щекотался...есть и видео даже
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31 окт. 2017 г. - Путин рассказал про собираемый иностранцами биоматериал в ... генетического материала представителей русского этноса ....
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Да что ты там пиз... ? А почему тогда 50 конгрессмен написали письмо принцу Саудовской Аравии ? Почему же вы не водите санкции за нет против России тогда ?
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Россея уже "дораспостранялась" - вскоре распостранять там некому будет.Россия распространяет по миру фейки о COVID-19, - советник замглавы Пентагона Купер - Цензор.НЕТ 8846 Россия распространяет по миру фейки о COVID-19, - советник замглавы Пентагона Купер - Цензор.НЕТ 7708
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рашка вже дотринділась до тисяч хворих.
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но отвлечь то надо - вот пожары в Украине и устраивают типа "у нас плохо, а сделаем ка соседям еще хуже"
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А потом родителей на заставишь дома сидеть, потому что по россми сказали, что нет никакого коронавируса. Насмотрятся по спутнику.
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та же фигня с парашной церковью и последователями ихнего гундонева.
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россия это фабрика по производству говнофейков
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скорее после 30 дней карантина на россии - помрут с голоду диды, доедающие ... без соли и вернутся талоны на хлеб....
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То може ви їм знову пришлете допомогу, щоб масковія в черговий раз встала с кален і почала кошмарити світ, бо ви мабуть мазахісти, які без проблем жити не можуть.
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просто усыпите главмокшу,никто не обидится!всем форумом цензора ручаемся!
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России нужно что бы у нас и у беларусов была похуже ситуация чем у них.
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дыбильная прога...хуйла после ботокса сделала украинцем,а монику турком...мама римма в шоке!
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Х..ла поимел Трамп, арабы, их верблюды и даже ишаки. Такого эпического или даже канонического разгрома с ним не случалось никогда, и посмаковать процесс решили все, кто так или иначе интересовался рынком нефти или вопросом о том, чем закончит Путин.«Государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Aramco установил майскую цену на свою светлую арабскую нефть в Азию с дисконтом в 7,3 доллара к среднему показателю Оман / Дубай, снизившись на 4,2 доллара за баррель с апреля».

Поясню. Аравия скинула цену для Китая и Индии еще на 4,2 доллара к той скидке, что действовала до этого времени. Китай сможет покупать саудовскую нефть еще дешевле. Но это не все.

«Aramco оставила свою OSP для арабской легкой нефти в Северо-Западную Европу без изменений с апреля со скидкой 10,25 долл. США за баррель для ICE Brent».

Это значит, что те убойные скидки, которые арабы давали потребителям Северной Европы с момента начала нефтяной войны с РФ и которые практически парализовали российский экспорт - оставлены в силе. А вот это уже нокаут. На обоих основных российски рынках, Аравия жестко и агрессивно играет против РФ и наоборот, Штатам дали послабление как раз за вот эту красоту. Проще говоря, Трамп и принц Аравии договорились, что Aramco недополучит прибыль по Штатам, но компенсирует ее на других рынках, где оперирует РФ. Штаты - не возражают.

И вот это - не просто победа, а победище Путина. Мало того, что его заставили срезать добычу, но еще и попросили с рынков. После всей этой красоты известный российский лозунг «Спасибо деду за победу», приобрел совсем другой и крайне положительный смысл. Дед Вова принес такую победу, что теперь возникает вопрос о том, как же будут называться куски того, что пока имеет имя РФ? Хотя, как говорит янелох : «Какая разница»?
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А буквально пару днів, тут на Цензорі, була величезна стаття, якогось кренделя, типу конспіролога, що пандемія коронавіруса то фейк.
Широким фронтом працюють товарісчі.
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