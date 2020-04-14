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 Політика України
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 Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом

Кримінальні переслідування Тетяни Чорновол та інших активістів, учасників Революції Гідності під прикриттям епідемії коронавірусу не стали сюрпризом, адже у Зеленського не приховували свого справжнього ставлення до Майдану та його цінностей.

Про це під стінами Печерського суду, де обирають запобіжний захід Тетяні Чорновол, заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Він наголосив, що нинішній владі та ляльководам від Януковича не вдасться залякати учасників Майдану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"У нас не було жодних ілюзій щодо позиції і поведінки чинної влади, її ставлення до подій Революції Гідності. Бо коли весь український народ, мільйони людей вийшли на Майдани, – вони тоді жартували, звертаючись до президента Януковича: "а якщо озброїти Беркут ебонітовими паличками, а протестуючих одягнути у шерстяний одяг, чи можна так виробляти електрику", – нагадав Порошенко блюзнірські жарти про Майдан.

"Ми всі дуже добре пам’ятаємо і ‪30 листопада,‬ і ‪1 грудня‬ – з проломленими головами активістів і журналістів на Банковій, і ‪11 грудня‬ – перший нічний штурм Майдану, і перші жертви – Нігояна, Жизневського, в тому числі на Грушевського. Я дуже добре пам’ятаю ранок 18 лютого, коли пострілами Беркуту бійці 14-ої сотні падали пораненими і опів на дев’яту, і опів на десяту, і ми їх евакуювали з Маріїнського парку. Я дуже добре пам’ятаю, що нас тоді всі хотіли залякати. І ми чітко продемонстрували: ми нікого не боялися, не боїмося і не будемо боятися", – нагадав події 2013-2014 років п’ятий Президент.

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"Справи Софії Федини, Марусі Звіробій, Тетяни Чорновол ідуть абсолютно в цьому ракурсі. Вони хочуть нас залякати. Це божевілля. В умовах, коли країна занурилася в політично-економічно-безпеково-соціальну кризу, все, що ми робимо – намагаємось об’єднати Україну. Для того, щоб дати відсіч, для того, щоб захистити державу, народ, захистити людей від цих викликів", – переконаний Петро Порошенко.

"Що роблять поплічники Януковича, які зараз притягнуті знову до влади? Адвокат Єфремова Смирнов очолює в Офісі президента координацію роботи правоохоронних органів і судової гілки влади. Портнов радить ДБР, проти кого порушувати справи. А на комунікації в нього адвокат Януковича Бабіков, який безпосередньо технічно відповідає за організацію сьогоднішнього свавілля", – наголосив Порошенко.

Він вкотре попередив: активістів і учасників Майдану залякати неможливо. "Ми точно будемо боротися і продовжуватимемо боротьбу Революції гідності. Ми точно будемо робити все, щоб захистити Україну, і вони нас не не залякають. Сьогодні ми нікого не закликали сюди приходити, бо як там казали про соціальну дистанцію? Ми сьогодні в масках, ми дотримуємося дистанції, але ми не дамо владі скористатися коронавірусом для того, щоб потайки спробувати затиснути опозицію", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Він подякував усім, хто прийшов підтримати Тетяну Чорновол.

"Я радий тут у побачити своїх політичних партнерів і побратимів. Дуже шкода, що під вчорашньою заявою у Верховній Раді поки що зібрано лише 51 підпис, причому більше половини – це "Європейська Солідарність". Бо це є тест. В тому числі і тест парламенту. Бо в парламенті в різних політичних силах є учасники Революції гідності. Час об’єднуватись, щоб захищати Україну", – закликав Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189021
 
   
 Топ коментарі
 
Щас у ЗЕкалоедных ботов начнется кровавая диарея Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попробовать зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом - Цензор.НЕТ 6092 Наблюдаем за опущенными!
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Действительно пованивает сильно

Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попытаться зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом - Цензор.НЕТ 6438
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УхТы Яно просНулося!!! Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попробовать зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом - Цензор.НЕТ 3402
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А ты и не просыпалося. Спи блаженно дальше.
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Оно в анабиозе
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Невідома нульовка, якому лайкає така сама нульовка.
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Создают видимость массовости. У ботов это главное правило
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"Лоліта" замітає сліди після провалу агента "Бобиля".. Ще курва і генерала йому був дав.
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т.е. ты поддерживаешь действия портнова и расеи против Майдана? Да или НЕТ?
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І навіщо підлога країни має читати, що твоя мегера-жінка нарешті прокинулася?
Краще похмілитися їй налий!
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Щас у ЗЕкалоедных ботов начнется кровавая диарея Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попробовать зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом - Цензор.НЕТ 6092 Наблюдаем за опущенными!
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Сейчас еще подтянутся. Всем этажом срать начнут
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №496/2015
Про присвоєння військових звань Присвоїти військове звання генерал-майора:
полковнику ШАЙТАНОВУ Валерію Альбертовичу - першому заступнику начальника Центру - начальнику 8 управління Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
23 серпня 2015 року https://www.president.gov.ua/documents/4962015-19351
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у тебя есть доказательства что шайтанов в 2015 был предателем?
и ты - все ПЯТЬ лет СКРЫВАЛ это?
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Щас у ЗЕкалоедных ботов начнется кровавая диарея. Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 3893 Наблюдаем за опущенными!
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В 2010 пришли к власти откровенные восточноукраинские бандюки. Это сейчас тоже бандюки, но шифруются. Хитрые твари. Но момент истины уже начинает наступать.
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Не, они уже не шифруются, в открытую поперли
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Коломойський висуває нові аргументи для повернення Приватбанку та для отримання путінських грошей!
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блин,не верю!при пете пожарные инспекторы не вылазили из проверок вовкив,портновых,мевдчукчей,рабиновичей...?
брехло это бренд...
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..Негодяй ...нужно было делом заниматься .а то пять лет воровал теперь верещишь
..
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Юрію, тут політичний форум, а не психологічний. Сповіді про ваше життя протягом останніх 5 років - це до спеціаліста, церкви або дзеркала.
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Уже и Яйценюх и барыга пришли, скоро вся банда которая на крови майдана к власти дорвалась соберется. Круговая порука, они не ее защищают, а себя.
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Ошиблося, вообще-то по всем признакам недонаполеон у нас другой, величайший. Сами Ермак и Мендель сказали

Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 2407
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А де масочка ? Наполеону масочку дайте, бо конфвєти для порохоботів заразить.
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Петя, не шатай лодку. Коня на переправе не меняют. Хватит майданить за 200гривень, иди строй будки, евробляхер вонючий
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А ты кто такой?нюхачь.
Иди нюхай Зеленского,непора ли ЗЕублюдку менять подгузники.Путиносос конченый.
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О народе вспомнил, снова "мы" о себе, но поздно уже, теперь пускай не раскачивает будку
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Мрази 🤡💩🎪🤥🐲калозеленые скоро исчезните , как и 🦠вирус
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Спамить вас ЗЕблевотных троллей одно удовольствие. Шлюхи конченные
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смешно,спамщики недалёкие...так скоко рыгла петруха упаковал?
отож-бо...
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Он своих однопартийцев по партии рыгов не трогал.
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так отож...мсье переведенцев был сносным во внешней политике...
моника дыбилуватая во всех отношениях.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №496/2015
Про присвоєння військових звань Присвоїти військове звання генерал-майора:
полковнику ШАЙТАНОВУ Валерію Альбертовичу - першому заступнику начальника Центру - начальнику 8 управління Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
23 серпня 2015 року https://www.president.gov.ua/documents/4962015-19351
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Что то не вижу возле Пети 25%. Аууууу!!! Петеботы, вы где? Выходите пить каву
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Кицю обдурити неможливо. Киця знає, ху із ху.

Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 6080
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Петя, хватит шатать лодку, обращайся в суд имени 144 рехворм, который ты рехвормировал.
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Вот Пете счастье то подфартило с вирусом этим.Из за маски теперь не видно его сизого носа . И он в ней выглядит почти как трезвый . Нужно чтоб его адепты подали ему совет вообще не снимать этот намордник даже после карантина .Он в ней на Дарта Вейдера похож и может даже переманить у него часть электората
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Зеленая блевота слетается на тег "Порох", как стадо саранчи.
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Если бы хотели "жать" оппозицию - то к каждому за 1 день уже приехал бы воронок по маршруту в Лукьяновское сизо. Поця просто примазывается к чисто уголовному делу и пиарится на нем.
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Не митинговать надо, а власть у зеленой плесени забирать, пока они всю страну не развалили!!
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