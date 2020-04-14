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Все про:Альфа (25) СБУ (5498) Бутусов Юрій (1321) злочини проти Майдану (125) Шайтанов (2)

 Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му

Затриманий 14 квітня за підозрою у державній зраді і тероризмі генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську.

Про це сказано в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, опублікованій у 2015 році.

18 лютого 2014 року Шайтанов командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок. За офіційними даними, під час штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, троє майданівців (Олександр Клітинській, Володимир Топій та Олексій Трофимов) зазнали поранень і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька осіб загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні.

У квітні 2014 командир "Альфи" Човганюк і його заступник полковник Шайтанов саботували накази командування і не дозволяли відкривати вогонь по терористах, які оточили аеродром у Краматорську. Це викликало обурення в "Альфі". Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанова було знято з командування спецпідрозділом "Альфа".

Дивіться також: Затримання генерал-майора СБУ Шайтанова і фрагменти його агентурних зустрічей в Європі. ВIДЕО

Водночас, до Дня незалежності 23 серпня 2015 року Шайтанова президент України удостоїв звання "генерал-майор".

На затримання одного з лідерів партії "Укроп" Геннадія Корбана та обшуки в Дніпропетровську 31 жовтня 2015 року виїжджали бронеавтомобілі "Кугуар" з кулеметами 8-го управління Центру спеціальних операцій у боротьбі з тероризмом СБУ "Альфа", який базувався в Донецькій області. Керував ним заступник начальника ЦГЗ Валерій Шайтанов.

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189018
 
   
 Топ коментарі
 
...і скіко їх таких іще по конторах? на генеральських пенсіях..?
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Порошенко хорошо его прикрывал..
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ему на фактах докладывали что Шайтанов предатель...
читай статью...

Юрий Бутусов
2 год ·

Я называл Валерия Шайтанова предателем начиная с апреля 2014-го года, а сегодня его задержала контрразведка СБУ за работу на российские спецслужбы и попытку убийства Адама Осмаева. А я многократно требовал его увольнения из СБУ и привлечения к ответственности еще в 2014-м году - за отказ освобождать Славянск и за переговоры с террористами, написал большую статью о Шайтанове:
https://censor.net.ua/…/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiy…
Предателем называли Шайтанова офицеры "Альфы", которые хотели идти в бой. И.о президента Турчинов и глава СБУ Наливайченко отстранили Шайтанова после событий в Славянске. Но президент Петр Порошенко считал мои данные "зрадой", поэтому он восстановил Шайтанова в должности после отстранения, и поставил Шайтанову задание задержать Геннадия Корбана в 2015-м году в Днепре. А в награду за успешное выполнение присвоил звание генерал-майора. Я написал эту статью в ноябре 2015-го, и ее никто не опроверг - это все правда, есть свидетели предательских действий Шайтанова в Славянске. Контрразведка СБУ задержала генерала Шайтанова сегодня - за связи с российскими спецслужбами, спустя шесть лет все подтвердилось. К сожалению, в Украине действует система, когда даже предатели, бездарности и трусы могут успешно делать карьеру, если они демонстрируют политическую лояльность и выполняют заказы политиков. Поэтому не удивляет, что сейчас Шайтанов - участник штурма Майдана в 2014-м, называет по телефону своим российским кураторам Майдан "переворотом". Российская агентура действовала и действует во власти до сих пор.

Хочу высказать уважение контрразведчикам, Шайтанов - это самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным за годы войны.
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А гарненько сбушники цього Чорта перед Великоднем упіймали!
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как всегда есть кто "служит" Державе, а есть и те кто "выслуживается" - "контрики" в большинстве своем "Служат"...- и это факт , кто в "теме" те знают, потому и уважают...
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Кадри сивочолого гетьмана. Вони такі.
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а не яныка кадры часом? И тут Порох виноват?
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Если корбана задерживал, то все остальное ему могли приписать зебанаты -будем посмотреть)
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Это окончание войны с Печенегами или Половцами?
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У нас фсбешник зеля в президентах сидит -так что неизвестно сколько на этого сбушника навесили)
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Не ищите зраду. Презу приносят списки на награждение. И в этих списках наверняка не один только шайтанов был. Да и время смутное, некогда было особо разбираться, кто свой, кто чужой. Для этого есть спецслужбы. Вон зюзя поехал недавно на передок, раздал награды и назад, в теплую ванну. Наверно сразу и забыл тех кому вручал. Вот и вся проза жизни.
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Сергію, визнай, що дурню зморозив " некогда было особо разбираться, кто свой, кто чужой". Країна в стані війни.
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А за офіційними даними антиукраїнських прокремлівських ГПУ і ДБР, в ході штурму Будинку профспілок, і подальшої пожежі, три Майданівці отримали поранення і згоріли живцем. В ході розслідування виявилося що повністю винна українська патріотка Чорновол яка підступно хоче перекласти свою провину на кацапського диверсанта "шайтана". Але офіс ..резидента вже вже чітко розібрався хто винний у смерті згорілих, І залишилося тільки перевертням прокуворам і суддям Іудам винести для винної жорсткий вирок ..
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Цеж на противагу зроблено. Чорновол vs Шайтанов.
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А він на дійсниій службі, чи як усі генерали до самої смерти "в розпорядженні" ? Фігня якась, це як той киргиз підрив у Київі авто контрозвідника, якись ватнікі одніїє шашкою ТНТ намагались підірвати ЖД мости і ешелони. Напевне величезна і дорогуща многоходовочка ФСБ для прикриття потужних агентів на самій верхівці. А мож і Баканова ? Мол дивіться як ми ху№ловську агентуру хапаємо аж цілими косяками, то шо ми агенти москви, чи ми патріоти ? За останні роки ловлять якихось пенсіонерів із колишніх, з флешками і чєртєжами мишеловок.

Вважаю що є ще один варіант: плівками Шайтанова затулюють плівки дЄрмака
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Будет как обычно, дадут генерал-полковника, извинятся и отпустят.(большой брат ***).
А по уму надо было убить.
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короче ясно, все так вовремя случилось, видать очень нужно было вылить грязь на пороха именно сейчас, ато порох наберает очки а Зе теряет, не порядок да? никому верить нельзя, такая грязь.
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===В то же время, в День независимости 23 августа 2015 года Шайтанов удостоен президентом Украины звания "генерал-майор". ===
Цензор уже стесняется назвать фамилию этого президента - Порошенко. Когда все знали о предательстве. Но Порошенко он был нужен на крючке, чтобы разгромить днепропетровскую команду, которая в 2014-м реально спасла Украину
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Суд, який реформувала Лола Мальдівська. Да, такого "палева" свого шефа, штатні соєві дуполизи не очікували. Якісь до того примітивні виправдання сивочолого брехуна звучать з їхнього боку, що аж поспівчувати їм хочеться. Щас дозвіздяться до того, що хряк тому вбивці майдановців дав звання генерала так, щоб той обжерся на генеральській зарплаті та здох, падло. А він живучим виявився і попри щирого бажання сивочолого "батька нації", підставив його.
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Станислав КрасновПодписаться

3 ч.

Сказать, что я в полном шоке - ничего не сказать!!
Сегодня генерал СБУ отложил, что все эти годы работал на россиян.
Представьте, сколько ужасных трагедий и смертей сделал этот генерал, пройдя русским все данные о войне. Во сколько смертей, беспредел, разбитые долах он виновен.

Он занимал лидерскую должность в АТО / ОС и передал все эти годы россиянам любое движение или операцию наших военных - все тайные операции, все агенты под прикрытием, всех, всех кто был отправлены на оккупированные территории и в Крым!!
А как вы думаете, вообще все наши поймали прямо на спину Крыма и убили или посадили???
Но. Это все хєрня по сравнению с тем, что раскрыто, если вы просто видите, что такое генерал.
Это Валерий Шайтанов. Совершенно хорошо известно тем, кто заинтересован в событиях на Майдане.
Именно так Шайтанов правил группой алфивцов-убийц штурмовали 18 февраля 2014 года дом профсоюзов на Майдане и сгорел там живых людей!
Это стало известно еще в мае 2014 года, но...
Он уже был заместителем председателя " Альфа " СБУ и вместе с главой " Альфа " Човганюком, когда получил приказ на штурм славянского, отказался следовать приказу и сбежал со всей огромной группой (240 человек) obíscânih от ужаса alphívcív.
Там он встретил и tovariŝuvav с гиркіним, с командиром Донецка "Альфа" предателем Сашей Ходаковского.
Если бы тогда штурм славянского было совершено и террористов уничтожили, может это бы закончилось бы и никакой войны годами.
Только героические усилия десантников аэропорта Кривоноса в Кроматорске удалось удержать, когда оттуда с ужасом, как верескливі свиньи, сотни алфитанов во главе с этим же шайтан.
Это все было красиво известно еще в 2014-2015 году. И как вы думаете, что произошло? Шайтанова отпустили и посадили в тюрьму?
23 августа 2015 года президент дал ему звание генерального майора!!!!!!!
Удивлен огромным количеством арестованных заключенных, убитых патриотами СБУ? Теперь их бизнес будет пересмотрен?
А теперь у меня главный вопрос - как, зная все это о Шайтанове с 2014 года, руководство СБУ (Грицак) и руководство страны могли дать ему звание генерала и поставить на руководящую должность в АТО, давая доступ к секретной информации??
У меня только один ответ - есть огромная группа защищены, которая planomírno все эти годы разрушают Украину. А Шайтанов - не самый большой из них.
Это очень важный пост, пожалуйста, поделитесь.
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Не зря Порошенко дал ему генерала, заслужил
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Та я зрозумів, на ФБ українською, а тут - генерал сбу отложил, пройдя руским все данние, разбитие долах Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му - Цензор.НЕТ 7662
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А Порошенко якого біса цю паскуду нагородив ? Його курва судити тре було за Краматорськ а не нагороджувати
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Риторический вопрос. Отвечать на него нужно со времен беспрепятственного пропуска Гиркина из Славянка в Донецк, со времен "зеленого коридора" для наших защитников и т.д. Думаю, СБУ уже на верном пути. Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му - Цензор.НЕТ 7908
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Прохід отряда Гіркина це взагалі непонятка з непоняток й хрін знайдешь кінці...
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Нагородив , бо він виступив як захисник олігархічного Вінницького клану проти олігархічного клану з Дніпра ! А коли б'ються між собою олігархічні клани, то весь патріотизм відходить на задній план , а головним виступає Економічний інтерес = ГРОШІ !
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Зраду нужно Чем то Разбавить вот и отправили на пенсию престарелого и немощного не способного на диверсии против Украины . А займут молодые и перспективные работающие на ФСБ с утроенным энтузиазмом и все затихнет .Клин клином выбивают.Потрясти нужно более сильнее . Власть одна сменяет другую , а СБУ всегда и нужно быть в Душе патриотом и не обращать внимание на назначенцев от Власти если они не патриотичны .
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ну теперь зебилы понесут - ооооо а чого це порох його не посадив ааа???
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можешь сам за него ответить. Он еще его за это НАГРАДИЛ!
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за это? ты идиот? кого подготовили в списке на награждения, того и наградил, или ты думаешь, что порошенко это такой себе супер-компьютер, который управляет всеми процессами, короче не беси.
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Сам идиот. Грицак подготовил списки, которого назначил Порошенко!
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и что с того, что назначил? Зелемойшу не хочешь спросить за Ермака?
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Это значит из двух одно, или Порошенко дурак, не знает кого назначает, или подлец - саботажник. Сам выбирай
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попроси кого-то из старших, пускай тебе еще раз перечитают то, что я тебе написал.
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Мені дуже смішно,коли ви весь народ України називаєте зебілами -і хто голосував за нинішнього Президента,і хто ні. Ви,мабуть,не українець?
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ты что-то путаешь, я всех не называл. А еще я уверен, что ты кацапка.
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Но то, что Портнов вернулся и стал "активистом и общественным деятелем" по словам новой генпрокурорши,(а в реале смотрящим от ФСБ) зебилов не волнует! У них новый фетиш.
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у портянки как бы нет хенеральской должности, и никто вроде ему не присваивает хенерала, в отличии от...
да и юГик сказал самолично, что портянка ниучем ни винават, какие претензии у беларашЫнов?
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Важна не посада а влияние.
При Порохе ВСУ медленно но уверенно освобождало территории и адекватно отвело на провокации. СБУ проводило успешные операции на оккупированных территориях в т.ч. Крыму а сейчас сплошной разводняк....
Украину даже на полном серьёзе обвинили во вмешательстве в выборы США.
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ага, ага, освобождали...под руководством хенералов ФСБ...
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Теперь ясно, каким таким чудесным образом Гиркин смылся с Славянска. Уже бы давно война закончилась. Осталось выяснить что за это получил Порошено?
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просто пораскинь своими ватными мозгами, стал бы агент ***** отделять веру от московского сатаната? стал бы восстанавливать армию и укреплять украинский язык? но ты не видишь ничего дальше своего носа, просто удивительные вы люди.
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Это всё, что вам нужно знать о "патриёте" Потрошенке и его истинном отношении к Майдану.... Кстати вспомнилось, как сразу после Майдана и своего прихода к власти, Потрошенка "убрал" всех промайдановских силовиков, а на их место поставил отребье типа Шайтанова. Несмотря на возмущение и протесты общественности. Агент Лолита, что сказать... Тут если "копнуть" самого Пецю, то мы ещё ооооочень много "открытий" сделаем... Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му - Цензор.НЕТ 5760
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он всегда мстил Майдану за то, что они его освистали.
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ахаха вот это логика зебуина, браво! Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му - Цензор.НЕТ 7873
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Они этого не помнят. Они думают, что это Потрошенка "организовал Майдан"! Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му - Цензор.НЕТ 997 Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му - Цензор.НЕТ 997 Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му - Цензор.НЕТ 997
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Палить генерала СБУ убийством какого то абрека?
Ну-ну, хавайте, на здоровье.
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Порошенко присвоил ему звание "генерал-майор"-пишет Бутусов... наверное шоб путин не напал.
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Вот вам, дякулы, и ответ на вопрос- почему для страны было ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО отстранить Потрошенку от власти и не допустить его на второй срок. Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му - Цензор.НЕТ 8169
А вы продолжайте слушать его "поросячьи визги" за "патриотизЬм", который он использует для того, дабы избежать наказания. Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му - Цензор.НЕТ 8169

Я всё могу понять, но дать хенерала черту с ТАКИМ "резюмэ".... Допустить его к секретной информации, от которой зависит ведение войны и безопасность государства..... Как ещё можно назвать ЭТО, кроме как НАМЕРЕННОЕ ВРЕДИТЕЛЬСТВО и ПРЕДАТЕЛЬСТВО?
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Поймали ???????????? А то что 6 лет назад благодаря этотому ****** убивали людей ,вы не знали???
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К кому претензии? К барыге-мародеру? Знал. Потому и назначал/хенерала давал.
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Tolko nenado ego meniat. ego nado rastreliat ili pust sam povesitsia kamere
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За такого можно в обмен Донбасс вернуть на своих условиях. Не меньше Иначе вся агентурная сеть путлера под угрозой
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Наконец стало ясно, почему у Порошенко российский адвокат.
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Уверен, что рошен у беса путлера числится генерал-лейтенантом, масштабный человечище, супер-шпион.
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Хочется услышать комментарии дяди Пети , по этому поводу!!
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как всегда скажет, что это провокация против идеалов Майдана.
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Вот теперь мои подозрения о псевдопатриотизме Порошенко и его работе на Путина еще более укрепились. Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му - Цензор.НЕТ 5127
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о как, ***** написала с большой буквы, прям уважительно как!
по твоему Порошенко по заказу ***** отделил церковь от московии, восстановил армию и укрепил украинский язык?
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Назар Приходько
1 ч. ·

А тепер давайте ПРЕДМЕТНО і ФАХОВО поговоримо про затриманого сьогодні генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ та займався вербуванням офіцерів нашої спецслужби для роботи на агресора.
Шайтанов був начальником відділу "А" СБУ в Харкові.
З приходом Януковича його підвищили до начальника інструкторського відділу "А" СБУ та перевели до Києва.
Завжди симпатизував московській "Альфі" та був вкрай лояльним до колишніх командирів ЦСО "А" СБУ, генералам Сірику та Присяжному, які свого часу закінчили Рязанське десантне училище.
Під час Революції Гідності знаходився під кураторством полковника московської "Альфи" Єгорова, який так само сидів у штабі "Альфи" Києва як і Шайтанов, а після анексії Криму "намалювався" в управлінні "А" в місті Симферополь.
Окремою сторінкою "служби Україні" з боку Шайтанова, можна вважати «штурм» будинку Профспілок під час Революції Гідності 18.02.2014, яким командував саме Шайтанов. Окремо можна згадати, що саме в ці дні до Києва прилетів тепер вже екс-радник Путіна Сурков, якого супроводжував по Києву та області інший зрадник України генерал-майор СБУ Бік (позивний "№2").
Після завершення Революції Гідності, наказами тодішнього голови СБУ Валентин Наливайченко, Шайтанов та інші керівники управлінь були звільнені та виведені в розпорядження для допитів у Генпрокуратурі.
Генерала Біка у 2014 році розшукали т изаарештували, а з Шайтановим та іншими прокуратура "воландалась".
Зрештою, він був знятий з посади в "Альфі" за ВІДМОВУ штурмувати Слов'янськ, де на той момент окопався Ґіркін зі своїми бойовиками
Він знову "сплив" у Службі з призначенням Василя Грицака першим заступником голови СБУ, який, в свою чергу, розробив проєкт "Шайтанбат" та залучив ветеранів Служби. Враховуючи той факт, що Шайтанова підозрюють в організації замаху на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - зрозуміло, які і чиї завдання "Шайтанбат" виконував. Напевно за це, указом Порошенка за поданням Грицака Шайтанову дали Генеральське звання...
То ж, що ми маємо: людина під час війни працювала на ФСБ, вела деструктивну діяльність, підривала нацбезпеку, але в той же час отримувала підвищення та підшефний проєкт, який займався ліквідацією ворогів... «Интересно девки пляшут»...
У зв'язку з цим, у мене виникає логічне запитання: а чи не почались вже торги за те, аби його відпустити до РФ в рамках обміну, аби він тут рота не відкрив? Скоріше за все - торги вже йдуть.
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Гавноеды возмущены, Порошенко лично все знал и не арестовал этого татарина СБУшного. Хотя сейчас во главе Украины стоит предатель и наркоман. Бгггг Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му - Цензор.НЕТ 7836
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Вот сейчас повылазят гнойные %у^лопорощенковцы и закакарекают " Эта риванш! Зебилы прессуют патриотав! Парашенка наш бох, гигант мысли, атец димакратии, назначил Шайтана, знчит так была нада! "
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