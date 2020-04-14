 Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му

Про це сказано в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, опублікованій у 2015 році.
18 лютого 2014 року Шайтанов командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок. За офіційними даними, під час штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, троє майданівців (Олександр Клітинській, Володимир Топій та Олексій Трофимов) зазнали поранень і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька осіб загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні.
У квітні 2014 командир "Альфи" Човганюк і його заступник полковник Шайтанов саботували накази командування і не дозволяли відкривати вогонь по терористах, які оточили аеродром у Краматорську. Це викликало обурення в "Альфі". Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанова було знято з командування спецпідрозділом "Альфа".
Водночас, до Дня незалежності 23 серпня 2015 року Шайтанова президент України удостоїв звання "генерал-майор".
На затримання одного з лідерів партії "Укроп" Геннадія Корбана та обшуки в Дніпропетровську 31 жовтня 2015 року виїжджали бронеавтомобілі "Кугуар" з кулеметами 8-го управління Центру спеціальних операцій у боротьбі з тероризмом СБУ "Альфа", який базувався в Донецькій області. Керував ним заступник начальника ЦГЗ Валерій Шайтанов.
Нагадаємо, 14 квітня 2020 року контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів.
Вважаю що є ще один варіант: плівками Шайтанова затулюють плівки дЄрмака
А по уму надо было убить.
Цензор уже стесняется назвать фамилию этого президента - Порошенко. Когда все знали о предательстве. Но Порошенко он был нужен на крючке, чтобы разгромить днепропетровскую команду, которая в 2014-м реально спасла Украину
3 ч.
Сказать, что я в полном шоке - ничего не сказать!!
Сегодня генерал СБУ отложил, что все эти годы работал на россиян.
Представьте, сколько ужасных трагедий и смертей сделал этот генерал, пройдя русским все данные о войне. Во сколько смертей, беспредел, разбитые долах он виновен.
Он занимал лидерскую должность в АТО / ОС и передал все эти годы россиянам любое движение или операцию наших военных - все тайные операции, все агенты под прикрытием, всех, всех кто был отправлены на оккупированные территории и в Крым!!
А как вы думаете, вообще все наши поймали прямо на спину Крыма и убили или посадили???
Но. Это все хєрня по сравнению с тем, что раскрыто, если вы просто видите, что такое генерал.
Это Валерий Шайтанов. Совершенно хорошо известно тем, кто заинтересован в событиях на Майдане.
Именно так Шайтанов правил группой алфивцов-убийц штурмовали 18 февраля 2014 года дом профсоюзов на Майдане и сгорел там живых людей!
Это стало известно еще в мае 2014 года, но...
Он уже был заместителем председателя " Альфа " СБУ и вместе с главой " Альфа " Човганюком, когда получил приказ на штурм славянского, отказался следовать приказу и сбежал со всей огромной группой (240 человек) obíscânih от ужаса alphívcív.
Там он встретил и tovariŝuvav с гиркіним, с командиром Донецка "Альфа" предателем Сашей Ходаковского.
Если бы тогда штурм славянского было совершено и террористов уничтожили, может это бы закончилось бы и никакой войны годами.
Только героические усилия десантников аэропорта Кривоноса в Кроматорске удалось удержать, когда оттуда с ужасом, как верескливі свиньи, сотни алфитанов во главе с этим же шайтан.
Это все было красиво известно еще в 2014-2015 году. И как вы думаете, что произошло? Шайтанова отпустили и посадили в тюрьму?
23 августа 2015 года президент дал ему звание генерального майора!!!!!!!
Удивлен огромным количеством арестованных заключенных, убитых патриотами СБУ? Теперь их бизнес будет пересмотрен?
А теперь у меня главный вопрос - как, зная все это о Шайтанове с 2014 года, руководство СБУ (Грицак) и руководство страны могли дать ему звание генерала и поставить на руководящую должность в АТО, давая доступ к секретной информации??
У меня только один ответ - есть огромная группа защищены, которая planomírno все эти годы разрушают Украину. А Шайтанов - не самый большой из них.
Это очень важный пост, пожалуйста, поделитесь.
да и юГик сказал самолично, что портянка ниучем ни винават, какие претензии у беларашЫнов?
При Порохе ВСУ медленно но уверенно освобождало территории и адекватно отвело на провокации. СБУ проводило успешные операции на оккупированных территориях в т.ч. Крыму а сейчас сплошной разводняк....
Украину даже на полном серьёзе обвинили во вмешательстве в выборы США.
Ну-ну, хавайте, на здоровье.
А вы продолжайте слушать его "поросячьи визги" за "патриотизЬм", который он использует для того, дабы избежать наказания.
Я всё могу понять, но дать хенерала черту с ТАКИМ "резюмэ".... Допустить его к секретной информации, от которой зависит ведение войны и безопасность государства..... Как ещё можно назвать ЭТО, кроме как НАМЕРЕННОЕ ВРЕДИТЕЛЬСТВО и ПРЕДАТЕЛЬСТВО?
по твоему Порошенко по заказу ***** отделил церковь от московии, восстановил армию и укрепил украинский язык?
1 ч. ·
А тепер давайте ПРЕДМЕТНО і ФАХОВО поговоримо про затриманого сьогодні генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ та займався вербуванням офіцерів нашої спецслужби для роботи на агресора.
Шайтанов був начальником відділу "А" СБУ в Харкові.
З приходом Януковича його підвищили до начальника інструкторського відділу "А" СБУ та перевели до Києва.
Завжди симпатизував московській "Альфі" та був вкрай лояльним до колишніх командирів ЦСО "А" СБУ, генералам Сірику та Присяжному, які свого часу закінчили Рязанське десантне училище.
Під час Революції Гідності знаходився під кураторством полковника московської "Альфи" Єгорова, який так само сидів у штабі "Альфи" Києва як і Шайтанов, а після анексії Криму "намалювався" в управлінні "А" в місті Симферополь.
Окремою сторінкою "служби Україні" з боку Шайтанова, можна вважати «штурм» будинку Профспілок під час Революції Гідності 18.02.2014, яким командував саме Шайтанов. Окремо можна згадати, що саме в ці дні до Києва прилетів тепер вже екс-радник Путіна Сурков, якого супроводжував по Києву та області інший зрадник України генерал-майор СБУ Бік (позивний "№2").
Після завершення Революції Гідності, наказами тодішнього голови СБУ Валентин Наливайченко, Шайтанов та інші керівники управлінь були звільнені та виведені в розпорядження для допитів у Генпрокуратурі.
Генерала Біка у 2014 році розшукали т изаарештували, а з Шайтановим та іншими прокуратура "воландалась".
Зрештою, він був знятий з посади в "Альфі" за ВІДМОВУ штурмувати Слов'янськ, де на той момент окопався Ґіркін зі своїми бойовиками
Він знову "сплив" у Службі з призначенням Василя Грицака першим заступником голови СБУ, який, в свою чергу, розробив проєкт "Шайтанбат" та залучив ветеранів Служби. Враховуючи той факт, що Шайтанова підозрюють в організації замаху на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - зрозуміло, які і чиї завдання "Шайтанбат" виконував. Напевно за це, указом Порошенка за поданням Грицака Шайтанову дали Генеральське звання...
То ж, що ми маємо: людина під час війни працювала на ФСБ, вела деструктивну діяльність, підривала нацбезпеку, але в той же час отримувала підвищення та підшефний проєкт, який займався ліквідацією ворогів... «Интересно девки пляшут»...
У зв'язку з цим, у мене виникає логічне запитання: а чи не почались вже торги за те, аби його відпустити до РФ в рамках обміну, аби він тут рота не відкрив? Скоріше за все - торги вже йдуть.