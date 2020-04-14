 У Росії перенесли дату закінчення Другої світової війни, пославшись на указ президії ВР СРСР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на російські інформагентства.

У пояснювальній записці автори законопроєкту посилаються на указ президії Верховної Ради СРСР від 2 вересня 1945 року, згідно з яким 3 вересня оголошується Днем Перемоги над Японією.

"Формулювання "3 вересня - День закінчення Другої світової війни (1945 рік)" символізує перехід від стану війни до миру, пошуку шляхів примирення і співпраці", - сказано в пояснювальній записці.

У всьому світі днем ​​закінчення Другої світової війни вважається 2 вересня 1945, коли Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію. Це сталося на борту американського лінкора "Міссурі".

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