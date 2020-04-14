 У Росії перенесли дату закінчення Другої світової війни, пославшись на указ президії ВР СРСР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на російські інформагентства.
У пояснювальній записці автори законопроєкту посилаються на указ президії Верховної Ради СРСР від 2 вересня 1945 року, згідно з яким 3 вересня оголошується Днем Перемоги над Японією.
"Формулювання "3 вересня - День закінчення Другої світової війни (1945 рік)" символізує перехід від стану війни до миру, пошуку шляхів примирення і співпраці", - сказано в пояснювальній записці.
У всьому світі днем закінчення Другої світової війни вважається 2 вересня 1945, коли Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію. Це сталося на борту американського лінкора "Міссурі".
Для початку замість присвоєння собі лаврів головного переможця у Другій світовій війні, примазався до вікторії над печенігами і половцями. У "апешичці" розробили критерії для губернаторів, за якими будуть судити про їхні успіхи в боротьбі з пандемією. Найважливіший критерій - створення позитивного іміджу Путіна. Інформаційні війська ведуть масовий наступ на мізки громадян, в режимі 24/7 вдовблюючи в них дві ідеї: весь світ здався перед коронавірусом і гине, а в Росії - острів стабільності і здоров'я завдяки мудрості Путіна.
Перезбірка путінської "більшості" під гаслом: "об'єднаємося навколо національного лідера перед лицем загрози пандемії" - йде повним ходом. На шляху цієї спецоперації неминуче постануть кілька великих перешкод. По-перше, в умовах різкого зубожіння більшості населення головним почуттям неминуче стане гостре невдоволення владою, яке досить швидко переросте в ненависть. По-друге, зубожіння неминуче торкнеться того ядра путінської підтримки, яке дозволяло здійснювати режим "суверенної демократії". Ніякі директори шкіл, ніякі гастарбайтери й інший безсловесний народ більше не допоможуть Путіну виграти навіть найбільш фейкові вибори. Зберегти владу він зможе тільки шляхом голого насильства. Путінізм пройшов "гібридну" стадію і повзе в бік класичної диктатури. - https://gazeta.ua/blog/53207/rosijska-vlada-vikoristovuye-pandemiyu-dlya-napovnennya-byudzhetiv
странно что не на 1 сентября перенесли) Заодно бы "праздновали" по школах))
теперь это песня о войне!
Ошибка вышла, вот о чём молчит наука... Вот где это было и кто от параши подписывал:
Вони вже не те, що забули свою власну історію, але стали переписувати навіть свою сфальсіфіковану! "Страна нєпуганьіх ідіотов" (с) х/ф "Геній"
Как СССР и Россия в НАТО просились - https://nepestrini.livejournal.com/8697.html
Ну й те добре...
2 вересня 1945 року від імені радянського Верховного Головнокомандування приймав капітуляцію Японської імперії.
Народився 14 листопада 1904 року в селі Косенівці на Уманщині. »
А напишуть, що: «Ви всьо врьоті ! Ето било трєтьяво сінтібря! І прінімал капітуляцію русскій гєнєрал Валєжніков - Бірьозкін ! »
По аналогии отечественная война 1941-1944 г.г закончилась, когда фашисты были изгнаны с территории СССР 07.11.44 г. о чем и сказано в приказе Сталина 220. А 9 мая это праздник Победы конкретно над гитлеровской Германией
Кстати, состояние войны с нацимткой Германии совок до был указа «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией» СССР подписал лишь через 10 лет после капитуляции гитлеровской Германии, 25 января 1955 года, поэтому окончание второй мировой войны в Европе для совка (и паРашки) должно стать 25 января!