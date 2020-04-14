 "Це переслідування не тільки Тані, а це переслідування української боротьби за незалежність під час Майдану", - Яценюк підтримав Чорновол

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили.

Вони тримали плакати: "Руки геть від героїв Майдану!", "Таню, Народний Фронт з тобою!", "Я теж був на Майдані!", "НІ реваншу!", "Суддя, пам'ятай, Ростов недалеко!"

Арсеній Яценюк наголосив, що проти Тетяни Чорновол, одного з ключових учасників Революції Гідності, "сфальшували кримінальну справу і здійснили злочин, коли звинуватили її в тому, що вона ніколи не робила": "Це – політичне переслідування, і це переслідування не тільки Тані, а це переслідування української боротьби за незалежність під час Майдану".

Він нагадав, що публічно звернувся і до президента, і до генерального прокурора зупинити політичні репресії проти Тетяни Чорновол.

"Сьогодні подивимося, як діятиме суд", - додав він.

"У мене є відчуття, що це закінчиться дуже погано для країни в цілому. Їх не вчить нічого історія. Історія їх не вчить того, що для тих, хто порушують закон і йдуть проти справедливості і правди, - потім приходить час для них розплати", - наголосив лідер НФ.

"Уже на їхньому місці були їхні попередники - і президенти, і генеральні прокурори, і прем'єри. Історія показала, що якщо ти порушуєш закон, якщо ти йдеш проти справедливості, раніше чи пізніше настає час розплати", - сказав Арсеній Яценюк.

"Вони вибрали Таню. Юридично ця справа нічого не має взагалі спільного з правом. А політично – вибрали Таню з особистої і помсти, і помсти всім майданівцям", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Олександр Турчинов своєю чергою наголосив, намагання принизити і скомпрометувати Майдан "працює виключно проти безпеки нашої держави": "Це намагання не тільки змінити нашу історію, але й змінити наше майбутнє. І я переконаний, що є в Україні люди, які зможуть захистити свою країну, як це було в 2013-му, і в 2014-му, в 2015-му, в 2016 роках. Ці люди є".







