EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  32894  72
Матеріали за темою:
Все про:ПР (991) Яценюк (2290) Чорновол Тетяна (145) Євромайдан (708) ДБР (1049)

 "Це переслідування не тільки Тані, а це переслідування української боротьби за незалежність під час Майдану", - Яценюк підтримав Чорновол

Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов разом із соратниками з "Народного фронту" та Майдану прийшли підтримати Тетяну Чорновол до Печерського районного суду, де проходить засідання за політично вмотивованими обвинуваченнями ДБР.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили. 

Вони тримали плакати: "Руки геть від героїв Майдану!", "Таню, Народний Фронт з тобою!", "Я теж був на Майдані!", "НІ реваншу!", "Суддя, пам'ятай, Ростов недалеко!"

Арсеній Яценюк наголосив, що проти Тетяни Чорновол, одного з ключових учасників Революції Гідності, "сфальшували кримінальну справу і здійснили злочин, коли звинуватили її в тому, що вона ніколи не робила": "Це – політичне переслідування, і це переслідування не тільки Тані, а це переслідування української боротьби за незалежність під час Майдану".

Він нагадав, що публічно звернувся і до президента, і до генерального прокурора зупинити політичні репресії проти Тетяни Чорновол.

"Сьогодні подивимося, як діятиме суд", - додав він.

"У мене є відчуття, що це закінчиться дуже погано для країни в цілому. Їх не вчить нічого історія. Історія їх не вчить того, що для тих, хто порушують закон і йдуть проти справедливості і правди, - потім приходить час для них розплати", - наголосив лідер НФ.

"Уже на їхньому місці були їхні попередники - і президенти, і генеральні прокурори, і прем'єри. Історія показала, що якщо ти порушуєш закон, якщо ти йдеш проти справедливості, раніше чи пізніше настає час розплати", - сказав Арсеній Яценюк.

"Вони вибрали Таню. Юридично ця справа нічого не має взагалі спільного з правом. А політично – вибрали Таню з особистої і помсти, і помсти всім майданівцям", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Олександр Турчинов своєю чергою наголосив, намагання принизити і скомпрометувати Майдан "працює виключно проти безпеки нашої держави": "Це намагання не тільки змінити нашу історію, але й змінити наше майбутнє. І я переконаний, що є в Україні люди, які зможуть захистити свою країну, як це було в 2013-му, і в 2014-му, в 2015-му, в 2016 роках. Ці люди є".

Це переслідування не тільки Тані, а це переслідування української боротьби за незалежність під час Майдану, - Яценюк підтримав Чорновол 01
Це переслідування не тільки Тані, а це переслідування української боротьби за незалежність під час Майдану, - Яценюк підтримав Чорновол 02
Це переслідування не тільки Тані, а це переслідування української боротьби за незалежність під час Майдану, - Яценюк підтримав Чорновол 03
Це переслідування не тільки Тані, а це переслідування української боротьби за незалежність під час Майдану, - Яценюк підтримав Чорновол 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189013
 
 
 Топ коментарі
 
Руки порочь от Тани, руки прочь от Майдана. Слава Украине!
 показати весь коментар
 
Скоро Ольгіно підтягнеться. Що може бути мерзенніше кацапа? Тільки малороське лайно.
 показати весь коментар
 
ЗЕботы говноеды тут как тут
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Руки порочь от Тани, руки прочь от Майдана. Слава Украине!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
лолиботы , подымайте свои сраки и бегом на Майдан "Это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана", - Яценюк поддержал Чорновол - Цензор.НЕТ 7837
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Он ещё 6 лет назад начался. Правовой беспредел - это не Зелино достижение. Он и его просто использует. Это результат потужной судебной и мусорской реформ сивочолого свина.
 показати весь коментар
 
 
будет страшный террор. нада пилить мушки
 показати весь коментар
 
Получается , что зеленые - это голубые, а голубые - это зеленые.
 показати весь коментар
 
Скоро Ольгіно підтягнеться. Що може бути мерзенніше кацапа? Тільки малороське лайно.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что там Кулявлоба визжит по поводу реванша? Реванш произошел еще в 2014 году, когда соевая команда не дала уничтожить патриотам всю сепарскую и воровскую мразь. Помню когда соя кричала что Украины- це Европа, мы либералы, обращайтесь в суд. Теперь обращайся в суд, а не качай лодку или будку или что ты там сейчас качаеш
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Всi на Майдан ! Слава Яценюку "Это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана", - Яценюк поддержал Чорновол - Цензор.НЕТ 9388
 показати весь коментар
 
Ne tolko po Maidanu no dalneisem mozet vsex v tom cisle i vojenix sudit sto Donbase vojevali i vojujet.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Воры, мародеры, казнокрады, теперь еще и строитель стены, которую даже собака порвет, но строитель взял миллиард. Очень символична команда поддержки любительницы подержать вора за .... прямо в стенах Верховной Рады.
 показати весь коментар
 
 
та ми в курсі, що вам, злидням, більше подобаються шухрічі/льовочкіни та інші "суки православні". Замовкни вже.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Що ж робити, що ж робити.....
"Это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана", - Яценюк поддержал Чорновол - Цензор.НЕТ 796
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
З чого мені втішатися?? Ці лідери довели країну до зневіри, за що і поплатилися посадами і спокоєм. Тепер треба відповідати за непокарану корупцію, рейдерство, свинарчуків, пресування добробатів, згорілі арсенали і т.д. і т.п.
 показати весь коментар
 
 
І за брата, якого Порох у Молдові зарізякав, зґвалтував і з'їв.
 показати весь коментар
 
 
А почему молчит Юля, она как бы тоже была за Майдан.
 показати весь коментар
 
 
Світ перевертається. Слів не маю. Зе! Це суд над вами. Згадайте краще Никола́е Чауше́ску.
 показати весь коментар
 
 
піздно всрався, треба було виконувати свою справу, коли мав такі можливості.
 показати весь коментар
 
 
то пішов би ти і "виконав" ту "справу". Чи кишка затонка? Тільки на попукування і вистачає?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Танька влипла,як сливка в лайно...
 показати весь коментар
 
 
гляди, всім нульовкам, новоспеченим тролям подобається твій опус)).. Аж дві вподобайки..
 показати весь коментар
 
Чорновол не соромно і на посаду президента обрати.
 показати весь коментар
 
 
ага.. вам тільки за зеків та клоунів НЕ соромно.. А за всіх інших соромно.
 показати весь коментар
 
Потрібно вже думати про,антизелебенський майдан і проукраїнського диктатора, бо на хріна потрібна буде демократія, якщо не буде України, а буде Малоросійський Федеральний округ!!!!
Руки геть від Т. Чорновіл зелебенські гниди!
 показати весь коментар
 
 
Это все результат ваших люстрацый,кастрацый...и т.д,
только ,теперь вы останетесь сами и будете расхлебывать
последствия своего сволочного правления.
 показати весь коментар
 
Сеня подрастратил в США все украденные во время своего премьерства бюджетные денежки и теперь настало время "пополнить" семейный бюджет снова, а это возможно сделать только попав во власть. Но в настоящее время Сеня лузер и политический лох, поэтому ему только остается кукарекать лишь бы что в унисон с воровской сектой Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
почему народный фронт ( неужели народный ? народа я не вижу ) иже с ними , дал амнистию злочынной владе ? ли не было такой ?
ведь злочынци должны сидеть в тюрьме
 показати весь коментар
 
 
Скорей это символ тех кто пришел к власти после Майдана.
 показати весь коментар
 
 
Причому тут Майдан до справи психічної Чорновол? Всюди де можуть і не можуть прикриваються Майданом! Якщо невинна - то відпустять, а якщо винна - треба заджати!
 показати весь коментар
 
слухайте, люди, звідки така кількість нульовок на сайті, майже у всіх темах якесь засилля тролятини?? Прискають отрутою невтомно. Шо, новая партія старушек?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору