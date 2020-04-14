 Нардепи зберуться на позачергове засідання Ради 16 квітня, будуть "чистити регламент від поправкового спаму", - "слуга народу" Качура

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Позачергове засідання ВР призначається на чистий четвер, післязавтра 16 квітня на 13:00", - сказано в повідомленні.

"Будемо чистити регламент від поправкового спаму", - додав нардеп.

Раніше повідомлялося, що народні депутати Верховної Ради попередньо домовилися в середу, 15 квітня, зібратися на ще одне позачергове засідання, щоб розглянути зміни до регламенту роботи парламенту.

Планується, що це прискорить розгляд законопроєкту, який має регулювати питання збанкрутілих і націоналізованих банків, більш відомого як "антиколомойський". Про це раніше заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

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