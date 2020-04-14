 Нардепи зберуться на позачергове засідання Ради 16 квітня, будуть "чистити регламент від поправкового спаму", - "слуга народу" Качура

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Позачергове засідання ВР призначається на чистий четвер, післязавтра 16 квітня на 13:00", - сказано в повідомленні.
"Будемо чистити регламент від поправкового спаму", - додав нардеп.
Раніше повідомлялося, що народні депутати Верховної Ради попередньо домовилися в середу, 15 квітня, зібратися на ще одне позачергове засідання, щоб розглянути зміни до регламенту роботи парламенту.
Планується, що це прискорить розгляд законопроєкту, який має регулювати питання збанкрутілих і націоналізованих банків, більш відомого як "антиколомойський". Про це раніше заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.
Ни усилия Корниенко, ни усилия Арахамии реально ничего не изменили. Депутаты просто проигнорировали Зеленского.
Вопрос об "антиколомойском законе" зависает и надолго, со всем вытекающими отсюда последствиями.
Встреча показала, что реально никакой "партии" нет. Есть просто группы, которые пытаются решать свои собственные вопросы уже даже без оглядки на Зеленского.
догола будут раздевать эту страну...
Max Kidruk
@max_kidruk23 ч
Вісім мільярдів на культуру проти дев'яносто трьох мільярдів на поліцію - це в принципі все, що вам потрібно знати про цю країну.
то вже повний п#zдець чи ще треба трохи почекать?
Ці ДЛБ вони знову прийдуть з програмою кварталу 95 на футболці
Потому нет, что предъявить нечего.
Просто надо как-то оправдывать провалы ЗЕлени, вот и орут до сих пор о "барыге".
Sergey Naumovich
1 ч. ·
Глава филиала московской церкви РПЦ-ФСБ в Украине Онуфрий плевать хотел на карантинные мероприятия: «віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці!». Другими словами, массовые праздничные мероприятия на выходные в количестве более двух человек он отказался отменить, вопреки постановлению Кабмина, но в первую очередь - вопреки безопасности граждан Украины. Ведь на дворе кризис и выручка московскому церковному бизнесу нынче очень нужна, а клиенты - на вес золота.
Штош, вызов сделан. Вот теперь и посмотрим, кто здесь власть и у кого крепче каштаны.