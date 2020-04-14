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 Політика України
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Все про:ВР (7494) Качура (41)

 Нардепи зберуться на позачергове засідання Ради 16 квітня, будуть "чистити регламент від поправкового спаму", - "слуга народу" Качура

Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня, планується, що нардепи розглядатимуть поправки до законопроєктів.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Позачергове засідання ВР призначається на чистий четвер, післязавтра 16 квітня на 13:00", - сказано в повідомленні.

"Будемо чистити регламент від поправкового спаму", - додав нардеп.

Раніше повідомлялося, що народні депутати Верховної Ради попередньо домовилися в середу, 15 квітня, зібратися на ще одне позачергове засідання, щоб розглянути зміни до регламенту роботи парламенту.

Планується, що це прискорить розгляд законопроєкту, який має регулювати питання збанкрутілих і націоналізованих банків, більш відомого як "антиколомойський". Про це раніше заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Нардепи зберуться на позачергове засідання Ради 16 квітня, будуть чистити регламент від поправкового спаму, - слуга народу Качура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189012
 
 
 Топ коментарі
 


Max Kidruk

@max_kidruk23 ч

Вісім мільярдів на культуру проти дев'яносто трьох мільярдів на поліцію - це в принципі все, що вам потрібно знати про цю країну.
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а страну которая сдерживает нашествие орков не освободил...
догола будут раздевать эту страну...

Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5488
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с отчётным докладом выступит начальник подотдела очистки регламента от поправочного спама местный шариков. в дебатах примут участие его сотоварищи )
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Встреча в ТРЦ "Парковый" вылилась в откровенный провал коммуникации Зеленского с собственной партией.
Ни усилия Корниенко, ни усилия Арахамии реально ничего не изменили. Депутаты просто проигнорировали Зеленского.
Вопрос об "антиколомойском законе" зависает и надолго, со всем вытекающими отсюда последствиями.
Встреча показала, что реально никакой "партии" нет. Есть просто группы, которые пытаются решать свои собственные вопросы уже даже без оглядки на Зеленского. Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5503
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а страну которая сдерживает нашествие орков не освободил...
догола будут раздевать эту страну...

Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5488
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Афганистан выгнал кацапов со своей земли, а Украина пока еще нет...
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Max Kidruk

@max_kidruk23 ч

Вісім мільярдів на культуру проти дев'яносто трьох мільярдів на поліцію - це в принципі все, що вам потрібно знати про цю країну.
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не "над", а випадає на Київ дощем-снігом
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Долбанные "слуги" сами заспамили законопроект, а теперь героически будут чистить регламент от спама. Достал этот моносброд зебилов и их придурошное шимпанЗЕ
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МАЙДАНбандерівка ретвитнул(а)




то вже повний п#zдець чи ще треба трохи почекать?
Ці ДЛБ вони знову прийдуть з програмою кварталу 95 на футболці

Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8943

Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1915
Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 3458
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Порошенко со своей шоблой довели страну до дефолта, в этом году отдавать 17 ярдов долларов только процентов с его долгов, и громадные проценты по ОВГЗ себе, любимому. А теперь шантажирует страну, чтобы принять явно антиконституционный закон. Который отбеливает Порошенко и Гонтареву от сознательного убийства финансовой системы Украины. Залоги уничтоженных при Гонтаревой банков составляли 500 ярдов, их всего за 5% продавали своим, а с вкладчиками рассчитывались из бюджета. Кроме того, НБУ выводится из юрисдикции Украины и подчиняется каким-то внешним мутным дельцам. НБУ с гонтаревско-порошенковским Смолием может абсолютно с неба обанкротить любой банк, и через эту процедуру накопить громадные земельные ресурсы, ведь ограничений на размер земли в залоге у банка нет! Поэтому Порошенко с подельниками так проталкивают оба закона - по земле, и по банкам, шантажом загнав Зеленскогов угол
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И где тогда судебные дела по Порошенко и Гонтаревой? Вон на Чорновил дело за 2014 год завели, а на них ничего нет.
Потому нет, что предъявить нечего.
Просто надо как-то оправдывать провалы ЗЕлени, вот и орут до сих пор о "барыге".
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Sergey Naumovich
1 ч. ·

Глава филиала московской церкви РПЦ-ФСБ в Украине Онуфрий плевать хотел на карантинные мероприятия: «віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці!». Другими словами, массовые праздничные мероприятия на выходные в количестве более двух человек он отказался отменить, вопреки постановлению Кабмина, но в первую очередь - вопреки безопасности граждан Украины. Ведь на дворе кризис и выручка московскому церковному бизнесу нынче очень нужна, а клиенты - на вес золота.
Штош, вызов сделан. Вот теперь и посмотрим, кто здесь власть и у кого крепче каштаны.
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