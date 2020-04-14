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 Політика України, Суспільство
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 Захист Чорновол вимагає відведення судді Вовка

Адвокати колишнього народного депутата Тетяни Чорновол вимагають відведення судді Печерського районного суду Сергія Вовка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час судового засідання адвокат Ірина Кузіна заявила, що їй не вдалося знайти інформацію у відкритих джерелах про автоматичний розподіл судді.

"У мене є сумнів, що цей авторозподіл взагалі було здійснено відповідно до законодавства", - сказала адвокат. За її словами, це є підставою для відведення слідчого судді.

Відведення також попросила Тетяна Чорновол через "конфлікт інтересів".

"Пан Вовк свого часу виніс неправосудне рішення проти мого колеги Юрія Луценка, з яким ми разом конфіскували кошти Януковича - півтора мільярда доларів. Нинішня справа є помстою мені за цю конфіскацію", - сказала Чорновол.

Суддя зазначив, що питання відведення буде вирішене новим складом суду і засідання поки закінчено без визначення дати і часу.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк вимагає припинити політичні репресії проти Чорновол: президент і генпрокурор зобов'язані реагувати і зупиняти свавілля

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189007
 
 
 Топ коментарі
 
опять судью вовка ставят на "нужные" дела.. Совпадение? Защита Чорновил требует отвод судьи Вовка - Цензор.НЕТ 3030
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Досить відомий суддя, який працює на Портнова.
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Сергей Вовк - судья Печерского суда Киева / Скриншот из эфира "Громадського"
Судья Сергей Вовк выбирал меру пресечения подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко и принял держать их под стражей до 8 февраля 2020. А еще Вовк посадил Луценко на 4 года, снимал с розыска скандального Онищенко и взимал деньги в пользу одиозного Портнова. Волка 5 раз отстраняли от работы, и несмотря на все он до сих пор успешно работает.
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опять судью вовка ставят на "нужные" дела.. Совпадение?
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А там зебіли брешуть, що це Порох їм керує😄
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Дурака включил. Этот вовк при пети ставлен-оставлен.
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Сергей Вовк - судья Печерского суда Киева / Скриншот из эфира "Громадського"
Судья Сергей Вовк выбирал меру пресечения подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко и принял держать их под стражей до 8 февраля 2020. А еще Вовк посадил Луценко на 4 года, снимал с розыска скандального Онищенко и взимал деньги в пользу одиозного Портнова. Волка 5 раз отстраняли от работы, и несмотря на все он до сих пор успешно работает.
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Да уж...непотопляемое гавно этот Вовк...
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Да не все норм только он может принять нужное решения (поправ законом), так как ненавидит майдан
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Громкие дела судьи Сергея Вовка Мера пресечения подозреваемым по делу убийства ШереметаИменно Сергей Вовк выбирал меру пресечения Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко и принял держать их под стражей до 8 февраля 2020 года. Таким образом судья полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, проигнорировав аргументы адвокатов и их просьбу применить любую более мягкую меру пресечения.Четыре года тюрьмы для Юрия ЛуценкоИменно судья Сергей Вовк в 2012 году осудил будущего генпрокурора Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы за якобы незаконное празднование Дня милиции во дворце "Украина". Европарламент признал, что Юрия Луценко приговорили по политическим мотивам.Пять лет для экс-министра Валерия ИващенкоВовк был председательствующим в составе коллегии судей, которая осудила Иващенко, бывшего исполняющего обязанности министра обороны, к 5 годам лишения свободы. Иващенко обвинили в злоупотреблении служебным положением в 2009 году в подписании плана санации ГП "Феодосийский судомеханический завод" в Крыму. Европейский парламент в мае 2012 года признал, что Иващенко приговорили по политическим мотивам.7 миллионов для ПортноваВ августе 2019 года судья Сергей Вовк удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства. Вовк постановил взыскать с государственного бюджета почти 7 миллионов гривен в пользу Портнова.Неожиданное решение по делу об убийстве "Сармата"В июне 2019 года во время внезапного заседания суда Сергей Вовк отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Сигиды - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста и участника боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешко. Тогда Вовк отправил Сигиду из-под стражи под домашний арест.
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И это, как бы, автоматическим распределением судебных дел, не может быть такого случайного совпадения именно по резонансным делам, которые хочет протолкнуть власть с портянкой.
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Досить відомий суддя, який працює на Портнова.
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всё больше верю только в физическое замечание вовкам...
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Власть пошла по беспределу. Судей уже не система выбирает, а Портнов.
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Вовк - имя нарицательное для ВСЕГО нашего, ВЕЧНО РЕФОРМИРУЕМОГО, кривосудия!
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Опять Вовк? В стране судей нет других что ле?
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Зеленський свідомо іде на загострення конфлікту. Схоже, Кремль вимагає у нього Майдан.
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А замість цього зевлада отримає санкції.
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Влада Північної Кореї не страждає від санкцій. А от простий народ голодує і жере траву.
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Ні. Зелені депутати може в Європу і не в'їдуть, але завжди зможуть просадити грошенята в РФ.
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Интересно...существует ли хоть один человек с фамилией Вовк, который не был бы мерзавцем?
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А як говорити про тих, які тільки що брехали про те, що Вовк працює на Пороха?
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Каждый за свое пусть отвечает. В том, что Вовк до сих пор судья есть и вина Порошка - 5 лет у него было на это.
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опять вовк! )))))))))
на Чорно-вол бешенного (но удобного ) вовка позорного цепного выпустили ... абалдзеть!
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"...Господин Волк в свое время вынес неправосудное решение против моего коллеги Юрия Луценко, с которым мы вместе конфисковали средства Януковича - полтора миллиарда долларов...."

Так.... А где деньги? Луценку приготовиться.
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То, что этот "судья" ещё живой, априори не имеет ничего общего со справедливостью.
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На усі гнилі справи Вовка ставлять. Видно на гарному він гачку сидить.
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А как же колегия судей.. атестации люстрации судей ..Киреев тот убежал сразу в Крым
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В мене питання до адекватних виборців СН (ок, пограємо в цю гру).
Ну добре, Таня може там щось палила. Добре, чоловік помер. Як і що там було - добре, розбереться слідство.
Але як може до сих пір судити людина, вирок якої був визнаним політичним переслідуванням Європарламентом? Зебоби, ваш вихід. Майте мужність пояснити.
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