 МВФ спрогнозував падіння ВВП України в 2020-му на 7,7% і відновлення в 2021-му на 3,6%

Про це йдеться у Світовому економічному звіті МВФ, оприлюдненому 14 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно зі звітом, зростання споживчих цін за підсумками цього року становить 4,5%, а наступного - 7,2%.
Дефіцит поточного рахунку може вирости з 0,7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в цьому році з подальшим розширенням його до 2,4% ВВП у 2021-му, йдеться у звіті.
"За прогнозами, внаслідок пандемії світова економіка різко скоротиться на 3% ВВП у 2020 році - це більше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. У базовому сценарії, згідно з яким пандемія припиниться в другій половині 2020 року і її стримування може бути поступово ослаблене, зростання світової економіки прогнозується на 5,8% у 2021 році в міру нормалізації економічної активності, чому сприятиме політична підтримка", - зазначає МВФ.
Скорочення ВВП в Європі очікується на рівні 6,6% цього року після 1,6% зростання у 2019-му. Проте в 2021 році економіка Європи повернеться до зростання і збільшиться на 4,5% ВВП, прогнозують аналітики фонду.
и сново оно своих зебилов обмануло - не только с ростом ВВП, но СОКРАТИВ субсидии и соц.выплаты в новом бюджете-2020..
Карнавал скінчився. Тож пристебніть ремені і надіньте кисневі маски. Країна входить у піке.https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_pristebnit-remeni-ta-nadinte-kisnevi-maski-*******-vhodit-u-pike/960330
Реально, зебілізм невиліковний. Ну ніяк до того бидла не дійне, і не надійтесь.
ляшко признал, что многие введённые ограничения противоэпидемческого смысла не имеют
А что будет, если не будет сотрудничать?
Вспомним 2008 год, тогдашний кризис, правительством рулит Юлия Тимошенко, пославшая МВФ куда подальше. Дефолта тогда удалось избежать но падение ВВП составило 15%!
При этом баба Юля набаралась долгов, не от МВФ, к сожалению, а под куда более высокие проценты (не 2,5% - 3% как у МВФ, а 12% - 16%) - что-то около $27 млрд! Даже Янукович в последствии столько не брал, не говоря уж о Порошенко.
И тогда, в 2008 году, не надо было обслуживать такой внешний долг, как сегодня, когда в текущем году надо выплатить сумму, равную 40% бюджета Украины.
И тогда, в 2008 году, не было войны с Россией.
И тогда, в 2008 году, хоть не на много, но руководство страной было лучше, чем сейчас.
Так какое падение ВВП нам надо ждать в этом году, если не будет сотрудничества с МВФ?
30%? 50%?
И дефолт.
Занавес.
Сделаем не 7,7 а 27%.
Сергій Прач@sergey_prach 18 ч
Рік тому бюджет розпирало від профіциту +130 млрд.
Команда младорукожопиків розікрала його так, що в ньому тепер дірка на 300 мдрд, тобто сумарно поплило по кишеням 430 млрд дол.
Вітя-овоч вже всі яйця собі повідкушував від заздрощів