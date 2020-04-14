 МВФ спрогнозував падіння ВВП України в 2020-му на 7,7% і відновлення в 2021-му на 3,6%

Про це йдеться у Світовому економічному звіті МВФ, оприлюдненому 14 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітом, зростання споживчих цін за підсумками цього року становить 4,5%, а наступного - 7,2%.

Дефіцит поточного рахунку може вирости з 0,7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в цьому році з подальшим розширенням його до 2,4% ВВП у 2021-му, йдеться у звіті.

"За прогнозами, внаслідок пандемії світова економіка різко скоротиться на 3% ВВП у 2020 році - це більше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. У базовому сценарії, згідно з яким пандемія припиниться в другій половині 2020 року і її стримування може бути поступово ослаблене, зростання світової економіки прогнозується на 5,8% у 2021 році в міру нормалізації економічної активності, чому сприятиме політична підтримка", - зазначає МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ "полегшив тягар заборгованості" для 25 країн. України серед них немає. ПЕРЕЛІК

Скорочення ВВП в Європі очікується на рівні 6,6% цього року після 1,6% зростання у 2019-му. Проте в 2021 році економіка Європи повернеться до зростання і збільшиться на 4,5% ВВП, прогнозують аналітики фонду.