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 Політика України
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 Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол. ВIДЕО

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід екснардепу Тетяні Чорновол.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.

Станом на 17.30 адвокати колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол вимагають відведення судді Печерського районного суду Сергія Вовка. Суддя зазначив, що питання відведення буде вирішене новим складом суду і засідання поки закінчено без визначення дати і часу продовження.

Читайте також: Підозра Чорновол - помста всім майданівцям і реванш антимайданівських сил, - Федина

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк вимагає припинити політичні репресії проти Чорновол: президент і генпрокурор зобов'язані реагувати і зупиняти свавілля

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту, - Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188993
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто зевлада пішла на загострення конфлікту.
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Міняли суддів. Це ваша зевлада. Не змінюйте нік після зміни влади.
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Тобто зевлада пішла на загострення конфлікту.
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Судьи при пети ставленные, никто их не менял. Так что крепитесь.
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Міняли суддів. Це ваша зевлада. Не змінюйте нік після зміни влади.
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Зайдіть на сайт президента і прочитайте про призначення суддів. Тобто це право президента міняти суддів і він повністю за це відповідає. Тому брехня саме від вас.
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Президент подписывает на назначение, а предлагают комитет доброчестности, который и создан при Пете.
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От я і кажу, що він підписав і цим керує, тому не бреши.
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Твой вопрос может понять только танюха)))
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Не бреши, бо на Форумі є твоє звернення на мене. А раніше ти брехав, що не пишеш на мене. Тому прощавай.
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Та я с тобой и не здоровался, ты мог бы свалить по тихому, кацапа)))
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То Петя винен, а Вовік ні? Хто б сумнівався
17 сентября, 2019Зеленский подписал указ о назначении более 40 судей
12.12.19 Зеленский назначил 93 судей в местные суды

24 Декабря, 2019 назначил 49 судей

4 января, 2020, Зеленский назначил более 50-ти судей

3 февраля 2020, Зеленский назначил двух суде

Пятница, 6 декабря 2019,Судебная реформа Зеленского угрожает стабильности и независимости системы - "Венецианская комиссия"
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Вже відповідав. Вся відповідальність на Зе.
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Ситуацією що склалася гріх не скористатися.
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неспорю но зачем выдалять то что написал .но это правда .а ботам цензоровским глаза режет .скоро и по их души продажные придет зеленый смрад
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не стоит спорить с главным стукачем форума Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 5655
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Я не видаляв, тому претензії не приймаю. Напиши краще свому товаришу, щоб дарма не писав на мене Адміну🙄
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Ты здесь? А я думал что зебилы покинули цензор.
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Кто год назад мог себе представить, что ГБР будет возглавлять адвокат Януковича, а ГПУ - Портнов?
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А чем ещё может закончиться воскрешения мертвечука петей?
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Любой нормальний президент должен будет распустить єтот гадюшник, на печерске.
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По цій статті тільки арешт? А що далі? В них нічого не можу бути, крім фальші. А за це потрібно буде відповідати!
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классно они придумали с моникой...за любую петарду пристроят антисемитом любого...
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А где намордник у Роттердамихи+? Покусает еще.
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дадут наверное домашний арест на время самоизоляции в связи с Ковидом .
Таня бери свой АК и стрельни - Портного . Ермака и Медведку . Украина поставит тебе памятник , считай жизнь прожита не зря .Ба-бах ! Шо всралися ?
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prorosijska vlast vziala uze verx, jesli takimi delami sud zanimajetsia
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що вовк обере в "кіреевському" суді міста києва заздалегіть відомо
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Ничего не остается всем тем, кто отдавал жизни на Майдане (ах) за свободу, защищать теперь свои жизни оружием против Зеленского и Путина!
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В дурдомі мітинг. Їх кобилу віддали на конюшню. )))
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Ее мужа убили в первые дни АТО. Она стояла на Майдане как и многие. То что кто-то воспользовался моментом и пришел к власти вроде: Авакова, Порошенко, Яценюка, Кличко не должно бросать тень на всех кто боролся с системой. А Зеленский выпустил весь беркут и отдал всех убийц и садит сейчас настоящих патриотов. Так что не называйся Миколой Українцем, ты спал, а кто-то жизни отдавал.
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Цей покидьок у мантії давно на гачку. Зараз Зелене перелякане чмо його хоче використати, бо обісцявся від спілкування з патріотами, і агент ФСБ Єрмак нашіптує Зє, що головна загроза Його Величності - це націоналісти і майданівці...
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А вот это уже не смешно! Это чистейшей воды преследования власти Зеленского всех кто принимал участие в революции достоинства. Если сейчас народ промолчит, потеряет и достоинство и свободу. А где все соратники Куля у лоб, Юля, Аваков, Порошенко, Кличко и остальные? Или они подставляли людей за свои посты и власть, а теперь садят и убивают всех патриотов и Майдановцев?!
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Всіх цих покидків під суд. Саме вони патріотів по тюрмам саджали , а Сашка Білого просто вбили. Щоб ці суки сіли і на довго !
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Танька - патриотка? Дурдом. Танька - психопатка и ее место в дурка до кнца ее дней.
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