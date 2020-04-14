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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Здоров'я
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 Забруднене повітря після пожеж у Зоні відчуження може рухатися на південь і південний схід, - прогноз Центру ядерної та радіаційної безпеки. КАРТА

Повітря, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні, рухатиметься в південному і південно-східному напрямку, але воно не завдасть шкоди населенню.

Як передає Цензор.НЕТ, такі прогнози оприлюднено на сайті Центру ядерної та радіаційної безпеки

У повідомленні зазначається: "За прогнозними розрахунками траєкторії руху 14 квітня і на початку 15 квітня, потенційно забруднені повітряні маси рухатимуться в південному і південно-східному напрямку.

У цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади приблизно до декількох мм/год.

Згідно з прогнозом максимальні концентрації Cs-137 (цезій-137) у приземному шарі повітря м.Києва можуть тимчасово досягати одиниць мБк/м3.

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Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, і не завдадуть шкоди здоров'ю населення".

Забруднене повітря після пожеж у Зоні відчуження може рухатися на південь і південний схід, - прогноз Центру ядерної та радіаційної безпеки 01

Цю інформацію центр повідомив станом на 12.00 14 квітня.

Зазначається, що в зоні відчуження налічується кілька окремих зон займання: в Денисовицькому, Котовському, Корогодському, Паришівському і Луб'янському лісництвах.

Водночас, вже після 14.00 14 квітня на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що пожежу в зоні відчуження ліквідували, але ще кілька днів рятувальники гаситимуть тління.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188989
 
 
 Топ коментарі
 
похоже, что ближайшую неделю лучше вообще из дома не выходить Грязный воздух после пожаров в Зоне отчуждения может направиться на юг и юго-восток, - прогноз Центра ядерной и радиационной безопасности - Цензор.НЕТ 9067
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Педрый признак "короны" -пропал нюх..
Хай щастить!!
😀
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Какая разница?
Вы что, не слышали - радиоктивный цезий из реактора атомной электростанции не вреден для здоровья!
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Период полураспада цезия-137 составляет 30 лет, сейчас страшен не цезий...
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или с учетом пандемии не ослабит ли защитные функции организма.
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малороси підпалили - тепер нехай малороси і дихають
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поцікався хто придумав малоросів і великоросів...і чому жидоугрофінобуряти ******* себе величати рузкімі...
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похоже, что ближайшую неделю лучше вообще из дома не выходить
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та да, в харьков может таки надуть.... сраные россияне!
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У тебя плохо с географией.
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Так все ж в норме. И фон, и содержание вредных веществ. Что это они за направление ветра заговорили?
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щас начнут требовать выделения денег на его очистку.
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конче заспа куда евакуироватся будет ?
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Мальдивы жжждут, но самопады на прриколе!!
Придетца делитца награбованним!

🤣🤣
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на Мальдиві надо за свои деньги лететь и потом декларацию подавать.

луччє в Оман
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Зебилам пофгу.
Они не в курсе, что там на том юге.
Одесса, наверное.
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На карту с прогнозом посмотри, там Киев четко
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что ни есть - все к лучшему (только для большинства это не очевидно)!
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Вставляю "Крону" в дозиметр, противогазы есть!
Хер поможет, но - не сдаватца!!
🤣🤣🤣
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Зараз в Києві чисте повітря, гарь не відчувається.
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****** признак "короны" -пропал нюх..
Хай щастить!!
😀
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Нюх у мене нормальний. А для тебе нюх не треба, бо і без того ти смердиш сильно.
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А чого ви такий хамовитий??
Гени угорьсько-фінські даються взнаки??
Не хотів Вас зобидити, але так вдало вийшло..
😁
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Під час Чорнобильської аварії не відчувався запах озону, я колись працював і з радіоактивними речовинами і теж не було запаху озону. Тому це байки про радіацію.
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это научный факт... (гугл в помощь)
и я знал одну стерву, которая развелась с своим мужем ликвидатором (сама мне рассказывала) именно из за запаха его одежды...
мол стирала его вещи, а от них специфический запах....
все прошло давно, а запах в ее мозгу засел и на этом бзике они расстались...
Во как бывает...
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...коли радіаційний фон стає близький до 0,1 рентгена на год., то на язику відчувається різкий металевий присмак, ніби торкаєшся ним контактів пласкої батарейки
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Запах озону - ознака електричного іскрового або коронного розряду. І ще - жорсткого ультрафіолету (напр. спектральна лінія кварцевої лампи 185 нм). Якщо в рентгенкабінеті відчувається запах озону - слід терміново кликати техніка-сервісмена.
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Тобто час підпалу було розраховано. Під час війни Росії з Україною (юридично з 1918 року), першою версією подібної події має розглядатися російська диверсія.
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Ну и где наша хваленная ГСЧС. Почему не информируют население об угрозе радиоактивного заражения. Как магазины, кафешки щемить так они первые, а как реальная "чрезвычайная ситуация" так ни слуху, ни духу
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хто перся з інших областей до Києва, Броварів, в Ірпінь , Буча і тд - розкривайте рота.
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хорошо что мама Римма в безопасности...
Пишут, что Вова вывез их в Швейцарию вместе с внуком...
Это главное...
Спокойно президенту - спокойно и нам...
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...Не можна виключати, що цього року чи наступного треба проводити перевибори - і президентські, і парламентські. На тих самих підставах, як Зеленський оголошував парламентські вибори: через утрату суспільної довіри. От тільки тепер він може сам опинитися в такій саме ситуації. Він сам створив прецедент. За великим рахунком, виправити можна було минулого року, обираючи досвідчених політиків, а не дилетантів. Тепер літак веде стажер. Попереду - буря. Треба знайти законний спосіб, щоб штурвал із рук дилетантів у владі встигли перехопити ті, хто має досвід та необхідні компетенції. Уряд національної довіри, досвіду і професіоналізму. - https://gazeta.ua/articles/history/_mayemo-3-scenariyi-vihodu-********-z-krizi-istorik/960357
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Судя по карте, аккурат через Киев пойдет
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tZE inform

@tZEinform


В Киеве часов через 10-12 состоится эпическое сражение - дымовая взвесь из "Рыжего леса" против SARS-CoV-2
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по факту имеем: 1.два-три дня тому... Никого масштабного пожара возле ЧАЕС нет, только отдельные очаги возгорания. Все провокации и вражеская пропаганда.

2. Пожар возле ЧАЕС ..как бы есть, но только низовой. Никакой угрозы для ЧАЕС нет и быть не может.

3. Пожар возле ЧАЕС ..как бы есть, и очагов куча, но он низовой... никакой угрозы населению нет и быть не может.

4. Пожар как бы есть.. и он как бы верховой..так как сильный ветер, но никакой угрозы нет - т.к. ветер несет дым на юг и юго-восток .....
5. Ура дождь ))))
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Угрозы для ЧАЭС нет, не верьте фейкам, - ГСЧС. ВИДЕО официалное заявление ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЧЕРА Грязный воздух после пожаров в Зоне отчуждения может направиться на юг и юго-восток, - прогноз Центра ядерной и радиационной безопасности
А ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЖЕ СЕГОДНЯ
А что будет завтра?
Складывается впечатление что в Украине вообще нету правительства а тоько БЕЗДАРНЫЕ ЛГУНЫ,
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Коронный разряд на коротроне переноса в старых ксероксах,кто помнит,очень красивого цвета,выделяется озон,в небольших количествах даже полезен,запах типа после грозы, в больших вреден,вот почему на старых точках ксерокопирования рекомендовалась вентиляция в помещении и не более сотки коппий без нее за один прогон,и какая там н.... радиация...
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Кстати в дни пожара ветер дул в сторону Беларуси.
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