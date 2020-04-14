 Забруднене повітря після пожеж у Зоні відчуження може рухатися на південь і південний схід, - прогноз Центру ядерної та радіаційної безпеки. КАРТА

Як передає Цензор.НЕТ, такі прогнози оприлюднено на сайті Центру ядерної та радіаційної безпеки
У повідомленні зазначається: "За прогнозними розрахунками траєкторії руху 14 квітня і на початку 15 квітня, потенційно забруднені повітряні маси рухатимуться в південному і південно-східному напрямку.
У цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади приблизно до декількох мм/год.
Згідно з прогнозом максимальні концентрації Cs-137 (цезій-137) у приземному шарі повітря м.Києва можуть тимчасово досягати одиниць мБк/м3.
Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, і не завдадуть шкоди здоров'ю населення".
Цю інформацію центр повідомив станом на 12.00 14 квітня.
Зазначається, що в зоні відчуження налічується кілька окремих зон займання: в Денисовицькому, Котовському, Корогодському, Паришівському і Луб'янському лісництвах.
Водночас, вже після 14.00 14 квітня на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що пожежу в зоні відчуження ліквідували, але ще кілька днів рятувальники гаситимуть тління.
Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.
Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.
14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.
Вы что, не слышали - радиоктивный цезий из реактора атомной электростанции не вреден для здоровья!
Придетца делитца награбованним!
🤣🤣
луччє в Оман
Они не в курсе, что там на том юге.
Одесса, наверное.
Хер поможет, но - не сдаватца!!
🤣🤣🤣
Хай щастить!!
😀
Гени угорьсько-фінські даються взнаки??
Не хотів Вас зобидити, але так вдало вийшло..
😁
и я знал одну стерву, которая развелась с своим мужем ликвидатором (сама мне рассказывала) именно из за запаха его одежды...
мол стирала его вещи, а от них специфический запах....
все прошло давно, а запах в ее мозгу засел и на этом бзике они расстались...
Во как бывает...
Пишут, что Вова вывез их в Швейцарию вместе с внуком...
Это главное...
Спокойно президенту - спокойно и нам...
tZE inform
@tZEinform
В Киеве часов через 10-12 состоится эпическое сражение - дымовая взвесь из "Рыжего леса" против SARS-CoV-2
2. Пожар возле ЧАЕС ..как бы есть, но только низовой. Никакой угрозы для ЧАЕС нет и быть не может.
3. Пожар возле ЧАЕС ..как бы есть, и очагов куча, но он низовой... никакой угрозы населению нет и быть не может.
4. Пожар как бы есть.. и он как бы верховой..так как сильный ветер, но никакой угрозы нет - т.к. ветер несет дым на юг и юго-восток .....
5. Ура дождь ))))
А ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЖЕ СЕГОДНЯ
А что будет завтра?
Складывается впечатление что в Украине вообще нету правительства а тоько БЕЗДАРНЫЕ ЛГУНЫ,