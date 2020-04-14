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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном, Здоров'я
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 Коронавірус у 10 разів смертельніший за свинячий грип, - глава ВООЗ Гебреєсус

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що кількість жертв коронавірусу, порівняно зі свинячим грипом, вже вдесятеро більша.

Гебреєсус зазначив, що з січня 2009 року по серпень 2010-го заразилися свинячим грипом близько 1,6 млн осіб, 18 449 випадків виявилися летальними, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми знаємо, що COVID-19 швидко поширюється, і ми знаємо, що він смертельний - вдесятеро смертельно небезпечніший за пандемію грипу 2009 року", - зазначив Гебреєсус.

Гендиректор ВООЗ додав, що зупинити стрімке поширення вірусу можна за рахунок раннього виявлення випадків зараження, тестування, ізоляції та відстеження контактів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Главу ВООЗ запросили до Сенату США для звіту про боротьбу з коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188987
 
   
 Топ коментарі
 
О! Евреюс решил о себе напомнить. Ведь так не хочется чтоб шарашку разогнали за бесполезностью. Коронавирус в 10 раз смертельнее свиного гриппа, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 3620
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Как я согласен с Трампом в отношении ВОЗ
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100%, на сегодня организация бездарная. Да и вирус скорее всего искусственный для очищения населения.
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О! Евреюс решил о себе напомнить. Ведь так не хочется чтоб шарашку разогнали за бесполезностью. Коронавирус в 10 раз смертельнее свиного гриппа, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 3620
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В том то и дело, что не просто бесполезную
Это вредители, из-за которых эпидемия разгорелась в таких масштабах. Они до конца февраля, под китайскую дудку, убеждали всех, что ничего страшного и что сообщение с Китаем перерывать не надо
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Правильно! Не нужны нам ни ВОЗ ни МинЗдрав! У нас есть доморощенный гениталий Кирилл Лещенко и только он знает как всё на самом деле и у него есть идеальный план на любую тему, на которую пишет жёлтая пресса. Слава Кириллу!
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Бесполезность? Там вредительство 100%. Их за замалчивание опасности короны надо не разогнать, а судить. Если бы с Китаем перекрыли границы, пандемиии бы не было.
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Помпео сказал, что Китай ответит за то, что он наделал по всему миру - не перекрыл границ.. Обратите внимание - больше всего зараженных в развитых, богатых странах - Европе, США, Канаде, а в Африке, Южной Америке (беднейшие страны) больных и умерших единицы
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Чем больше пугают- тем больше пофик!!

Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
Говорил ломая руки краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колют нам второй укол.
Уважаемый редактор, может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор, ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то руины говорят.
Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год,
Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет,
А медикаментов груды - мы в унитаз, кто не дурак,
Вот это жизнь - и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так.
Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов.
Это их худые черти мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году,
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но тут примчались санитары и зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше:
"Развяжите полотенце, иноверы, изуверцы,
Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"
Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
Во как сильно беспокоят треугольные дела,
Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
Вон он змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то, значит: фельдшер, вырви провода.
И что ж, нам осталось уколоться, и упасть на дно колодца,
И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда.
Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
"Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно,
Мы скажем: "Удивительное рядом, но оно запрещено!"
Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник "Грюндиг",
Он его ночами крутит, ловит контру ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
Ну а к нам попал в волненьи жутком,
С расстревоженным желудком,
И с номерочком на ноге.
Он прибежал взволнован крайне и сообщеньем нас потряс
Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз,
Сгинул, топливо истратив, весь распался на куски,
И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки.
Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли,
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли.
"Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал,
Но механик только трясся и чинарики стрелял,
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж,
Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь?
Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник,
Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь,
Разошелся, так и сыпет, треугольник будет выпит,
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!
Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль,
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ,
Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"!
(С)
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Є більш підходяще з Висоцького.
Наприклад, Володимир Семенович вже давним давно попереджав про небезпеку для людей з ослабленим імунітетом під час вірусних епідемій. Коронавірус у 10 разів смертельніший за свинячий грип, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 985

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
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ТакиТак!! Цитати викладую регулярно!
Передбачив!!
Царство Йому Небесне!))
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зашивелилось кодло коррупционерное, будут показывать бурную деятельность.
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Гады такие! Лучше бы мир взял на вооружение твой план! Ну вот тот самый, который у тебя есть по любому поводу - от экономики до покорения космоса, а также 10 способов выпутаться из смирительной рубашки, чтобы написать вумный комент.
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100%, на сегодня организация бездарная. Да и вирус скорее всего искусственный для очищения населения.
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Було багато досліджень походження цього вірусу. Найбільш вірогідна версія це "Вектор" у Новосибірську та перевезення вірусу в Ухань.
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Америка года 2 назад сняла фильм именно об этом. Совпадение? Вспомните заседание по экологии, чем оно закончилось, а теперь пишут, как очистился воздух над городами Европы. Да и возможность контролировать население без наказания классная появилась. Страны с большой смертностью отменяют тотальные карантины. Значит, что исследования показали что то другое, а не очень смертельную патологию.
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Цей вірус не на всіх смертельно впливає! Але треба визнати, що він дійсно небезпечний, бо значно легше чіпляється до людей і викликає ускладнення. До речі треба сказати, що ускладнення йдуть не тільки на легені.
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типа свынкою прикидывайтесь тымчасово?яка польза от инфы?
трампонадзэ таки прав,лишить финансирования до...
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От мене постійно цікавить одне питання, як в Азії де проживає найбільше скупчення людей на квадратний кілометер, де вони практично один на одному їздять так швидко подолали спалах хвороби?! Як півтораміліардний Китай и тим паче півтораміліардна Індія і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!! Що дуже дивне твориться у світі. Чому там постійно виникають різні чуми, атипові пневмонії, пташині та свинячі грипи, різні віруси, а вони спокійно переживають їх це при тому, що про якусь гігієну в побуті та харчуванні там навіть не чули. Чи може саме через це? І популяція їхня не зменшується, а світ вони при цьому страшно засирають викидами та відходами. Дивні речі творяться в цьому світі.
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А взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі
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Оцей вброс про те що вірус в 10 раз смертельніше свинного грипп. Навіщо таке вбрасивать? Із самого початку з Китаю приходили відео як люди прям на вулиці падають від коронавірусу. Чомусь такого ми не зустрічаємо в Європі чи ще десь! Це все залякування населення і закривання їх на карантині це ще такого цинічного шоу людство не бачило!
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Всё предсказуемо: лохов держат за лохов
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І такого обрали ті, хто був проти Пороха.
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Свыше 6 000 000 000 зЭлени в год на "орган" который" служит мега коррупцией, обслуживанием транснационал фарм корпораций - глупое Человечество....
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А что здесь такого,если остановить никто его не в состоянии то и нефиг устанавливать никаких карантинов,Кто подохнет тот и так подохнет а жрать хочется уже сегодня а купить-то незачто так как сидим дома без денег и компенсаций и из ограничением выхода на улицу.Выход один,ногами вперед.
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Есть многие, кто убежден и убеждает других, что никакого вируса нет и что Земля не круглая, а плоская.
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кто убеждает по дурости, а кто и за копеечку малу.
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Всё относительно. Нужно сравнивать что то с чем то.
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Карантин оказался хуже свиного гриппа. Коронавірус у 10 разів смертельніший за свинячий грип, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 9935
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Поделить смертность от ковид19 на птичий грипп. Я такие глубокие выводы готов делать гораздо дешевле, чем ВОЗ. 😔 Кстати, вы заметили, что ООНовские паразитики последние годы прямо каждый кризис лажают. Фукусима когда случилась--МАГАТЕ тутже исчез на три недели и не подавал признаков жизни.
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Самая распространенная болезнь, это жизнь!
Передается половым путем, со 100% смертельным исходом.
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а где этот баклажан, был в январе ? сколько народу можно было спасти !
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