 Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це вона заявила під стінами Печерського суду, передає Цензор.НЕТ.
Чорновол нагадала, що розслідування у її справі почалося 18 жовтня 2019 року, ще до того Олександр Бабіков став заступником директора Державного бюро розслідувань.
"Все це відбувалося до "нормандських зустрічей" Зеленського і Путіна. Я абсолютно впевнена, що це частина того плану, який Зеленський називає мирним. Я б його так не називала, це здача України. А Путін вважає, що це план потрібної йому капітуляції України", - підкреслила екснардепка.
"Справа не в мені, зовсім не в мені. Це не особиста помста. Справа в тому, що переписується історія Майдану. Переписується якраз та героїчна сторінка нашої перемоги у війні з агресією РФ. Майдан це була перша перемога", - повідомила Чорновол.
Відзначимо, що підтримати Тетяну Чорновол під будівлю суду прийшли народні депутати та лідери Революції Гідності.
Титяна! No pasaran!
Чорновол може не подобатися, але тільки упороті ватні гниди можуть підтримувати розслідування підпалу офісу ригіаналів! Згорів офіс - і уй з ним!
Уже свалила?
Так шо закрийте пельку зі своїм Порохом, ви вже дістали зі своїм ШОКОЛАДНИМ ГІМНОМ....
Після МЕДВЕдчука, всі ці риговські недобитки почали як таракани повертатися в Україну.... через Медведчука, Кремль почав вливати скажені бабки на всі ці ОПЗЖ..., скуплятися масово канали, через які почалася формуватися нова, проросійська, а головне антимайданівська реальність.... Почали вилазити всякі українофоби типу Бужанські і Дубинські , яких після 14 року ми собі навіть не могли уявити, що таке може бути.....
В результаті ми ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ КРИМУ, БЕЗ ДОНБАСУ, з незначною, купкою проукраїнських сил у парламенті..... з повністю одебіленим населенням, яке голосувало незнати за що, аби не порошенко..... з владою прокримлівського утирька із кривого Рогу....
В Одессе действует преступный коррупционный клан, куда входят криминальные группировки, местные власти и силовики.
что сейчас происходит в Одессе, мало чем отличается от происходящего в Херсоне.
"В Одессе действует преступный коррупционный клан, куда входят криминальные группировки, местные власти и силовики. Бывший криминальный авторитет по кличке Ангерт и его партнеры из 90-х - нынешний мэр Одессы Труханов и его бизнес-партнер Галантерник - держат в городе все потоки, финансовые и информационные. Подавляет любое сопротивление общественности. В том числе и физически. Для того чтобы ликвидировать такие кланы по всей стране одного интервью экс-зампрокурора Виктора Трепака, который вел расследование нападения и убийства Екатерины Гандзюк, мало.
Нужна политическая воля первых лиц государства, и в том числе нового генерального прокурора Венедиктовой. Которая ключевые публичные заявления генерала Трепака о процветающих на местах криминальных кланах пропустила мимо ушей, озаботившись исключительно защитой мундиров прокуроров и скорейшим вручением мне подозрения при помощи находящегося в сговоре с местными элитами главы МВД Авакова. И это проблема национальной безопасности.
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https://zn.ua/UKRAINE/vlast-ne-hochet-idti-na-konflikt-s-avakovym-kotoryy-pokryvaet-odesskiy-klan-sternenko-351154_.html