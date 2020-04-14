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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Екснардепка Тетяна Чорновол вважає, що підозра, висунута їй ДБР, - особиста помста в тому числі.

Про це вона заявила під стінами Печерського суду, передає Цензор.НЕТ.

Чорновол нагадала, що розслідування у її справі почалося 18 жовтня 2019 року, ще до того Олександр Бабіков став заступником директора Державного бюро розслідувань.

"Все це відбувалося до "нормандських зустрічей" Зеленського і Путіна. Я абсолютно впевнена, що це частина того плану, який Зеленський називає мирним. Я б його так не називала, це здача України. А Путін вважає, що це план потрібної йому капітуляції України", - підкреслила екснардепка.

"Справа не в мені, зовсім не в мені. Це не особиста помста. Справа в тому, що переписується історія Майдану. Переписується якраз та героїчна сторінка нашої перемоги у війні з агресією РФ. Майдан це була перша перемога", - повідомила Чорновол.

Відзначимо, що підтримати Тетяну Чорновол під будівлю суду прийшли народні депутати та лідери Революції Гідності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрювана Чорновол відмовилася від надання будь-яких свідчень, - ДБР

Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 01
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 02
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 03
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 04

Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 05
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 06
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 07
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 08
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188982
 
   
 Топ коментарі
 
Долой шоблу зелёных прислужников кацапстана! Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет мирным, - Чорновол под Печерским судом - Цензор.НЕТ 1896
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Маски зняті. Цією справою влада показала свої справжні плани та продемонструвала промосковське нутро.
Чи знайдуться ще обдурені люди, які продовжуватимуть вірити зеленим клоунам, тим самим зраджуючи загиблих на війні та на Майдані ?
Люди ! Припиняйте бути людиськами ! Де ж ваша совість ?! Де ваша гідність ?!
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У тебе особиста неприязнь до неї? Чи особиста неприязнь до усього, що має відношення до Майдану?
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Він не "проолігархічний", він олігарх
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ну так логично, зелена влада садит активистов якобы переворота, все, что связано с революцией достоинства - втаптывают в грязь, кремляди своему быдлонаселению показывают, что они мол типа были правы, ну а зелена влада что-то поимеет в замен.
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Порошенко і Яценюк - це все, що стосується революції? На хєр тоді таку "революцію"
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Пам'ятаєте фразу: «Дєвочку буду защищать!» Янелох захищає тільки прокацапських дєвочек, а щирих українок він хоче знищити. Зебілки, якщо хтось з вас розмовляє українською та вдягає вишиванку - будьте обережні, за вами теж прийдуть, бо настане час, коли ви та ваша позиція буде здаватися цій владі занадто українською.

Титяна! No pasaran!
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Гормональная перестройка.
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Начальник ГУЛАГа Путлер обратится в Нобелевский комитет о присвоении Зеле Нобелевской премии Мира за 2020 год.Кто против? кто воздержался? Единогласно... ОДОБРЯМ-с Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 4205 Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 4205
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Украина 24 передает,если бы сейчас были выборы президента Украины,Зеля получил бы 14 %,... Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 340
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Усі, хто тут в коментах підтримує обвинувачення Чорновол - москальські тролі!
Чорновол може не подобатися, але тільки упороті ватні гниди можуть підтримувати розслідування підпалу офісу ригіаналів! Згорів офіс - і уй з ним!
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Чорновол може подобатися тільки клієнтам дурки !!!
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КоронвиРУС сожрал рейтинг Зели,ужОс,73 % сдохли что мыльный пузырь
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Откуда ты эти 73% взял? Не было у него никогда такого рейтинга. 73% избирателей - это антирейтинг Пети Порошенко, а не рейтинг Нелоха
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Ага.КоронвиРУС подхватила... Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 6168Лежить и шевелится.Делает вид что спит.И ржет со всего что я вам тут калакаю...
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Порохоботіки.... Одне питання, A ONE QUESTION.... Хто? І за які домовленності повернув в українську політику МЕДВЕДЧУКА? Бо якраз після МЕДВЕДЧУКА ропочався процес масової міграції ригівських недобитків з Росії наза в Україну!!!!

Так шо закрийте пельку зі своїм Порохом, ви вже дістали зі своїм ШОКОЛАДНИМ ГІМНОМ....



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Порох свое отримав на виборах, а от чому нічого не робить твій яНелох, тут питання?
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Я голосував за Порошенка у другому турі, бо прекрасно розумів, яке прокацапське гімно рветься до влади..... Але давайте відверто... є як безперечні заслуги Порошенка, але є й відверті стратегічні помилки і фолти, які переважають ці заслуги.... Одна з головних, це повернення МЕДВЕДЧУКА (не знаю за які домовленості і здачі Кремлю це було зроблено, можна тільки здогадуватися).....

Після МЕДВЕдчука, всі ці риговські недобитки почали як таракани повертатися в Україну.... через Медведчука, Кремль почав вливати скажені бабки на всі ці ОПЗЖ..., скуплятися масово канали, через які почалася формуватися нова, проросійська, а головне антимайданівська реальність.... Почали вилазити всякі українофоби типу Бужанські і Дубинські , яких після 14 року ми собі навіть не могли уявити, що таке може бути.....
В результаті ми ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ КРИМУ, БЕЗ ДОНБАСУ, з незначною, купкою проукраїнських сил у парламенті..... з повністю одебіленим населенням, яке голосувало незнати за що, аби не порошенко..... з владою прокримлівського утирька із кривого Рогу....
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Це почалося раніше- "ПУТІН ДАВ ЗАВДАННЯ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ДИСКРЕДИТУВАТИ МАЙДАН: ЧОРНОВОЛ ЗРОБИЛА ГУЧНУ ЗАЯВУ 5 Березня 2020 16:55https://prm.ua/putin-dav-zavdannya-zelenskomu-diskredituvati-maydan-chornovol-zrobila-guchnu-zayavu/
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Бачу "ЕС" і бувших депутатів "Народного Фронту". А де нацсуки такі агресивні і "бойові" до несправедливості? Ау, де ви беркутовці з нашивками поверх "нацсуки"?
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Може вони не хочуть з'являтись поруч з токсичними Порошенками і Яценюками?
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А де ж ще один "герой" Пашинський? А то тільки петіки, кролики та інші херої підтянулись.
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Портнов правит. Зеле нужен рейтинг, поэтому любой ценой нужно сделать обмен, поэтому через портнова кровавый адольф путлер шантажирует зелю. Наверное эта власть считает, что пришли на всю оставшуюся жизнь.
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Власть не хочет идти на конфликт с Аваковым, который покрывает одесский клан - Стерненко. Потому не удивительно что сепарок ватный и бандит Труханов до сих пор не в тюрьме. Аваков покрывает бандитов Труханов и крышует их. То же самое в Херсоне и Харькове. за десятки лет сформировались мощные мафиозные ОПГ, в руках которых власть, силовики и очень большие средства. А СБУ саботирует все.

В Одессе действует преступный коррупционный клан, куда входят криминальные группировки, местные власти и силовики.

что сейчас происходит в Одессе, мало чем отличается от происходящего в Херсоне.
"В Одессе действует преступный коррупционный клан, куда входят криминальные группировки, местные власти и силовики. Бывший криминальный авторитет по кличке Ангерт и его партнеры из 90-х - нынешний мэр Одессы Труханов и его бизнес-партнер Галантерник - держат в городе все потоки, финансовые и информационные. Подавляет любое сопротивление общественности. В том числе и физически. Для того чтобы ликвидировать такие кланы по всей стране одного интервью экс-зампрокурора Виктора Трепака, который вел расследование нападения и убийства Екатерины Гандзюк, мало.
Нужна политическая воля первых лиц государства, и в том числе нового генерального прокурора Венедиктовой. Которая ключевые публичные заявления генерала Трепака о процветающих на местах криминальных кланах пропустила мимо ушей, озаботившись исключительно защитой мундиров прокуроров и скорейшим вручением мне подозрения при помощи находящегося в сговоре с местными элитами главы МВД Авакова. И это проблема национальной безопасности.
Полностью читать тут -

https://zn.ua/UKRAINE/vlast-ne-hochet-idti-na-konflikt-s-avakovym-kotoryy-pokryvaet-odesskiy-klan-sternenko-351154_.html
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Это карма за удаление Свободы из парламента.
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РЕВАНШ РИГІВ, РЕВАНШ МАЛОРОСІВ, РЕВАНШ ВОРГІВ УКРАЇНИ. ОСЬ ВАМ І РЕЗЮМЕ ЦІЄЇ СПРАВИ. КОЖНА РЕВОЛЮЦІЯ ПОВИНА ВМІТИ ЗАХИЩАТИСЬ. МАЙДАН НЕ ЗНИЩИВ ВОРОГІВ УКРАЇНИ ПОРТНОВИХ, БОЙОК, МЕДВЕДЧУКІВ, РАБІНОВИЧІВ, ШУФРИЧІВ, ...., НЕ ВИПАЛИВ ІДЕЙ РУСЬКОГО МІРА ІЗ ЗМІ І З ГОЛІВ МАЛОРОСІВ. А ВИНЕН ПОРОШЕНКО І ЙОГО ОТОЧЕННЯ. ВОНИ СКОРИСТАЛИСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ І ПРИЙШЛИ ДО ВЛАДИ В УКРАЇНІ. А ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛИ, НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛИ ЩОБ ЗАХИСТИТИ НАДБАННЯ РЕВОЛЮЦІЇ, ДЕРЖАВУ ВІД ВОРОГІВ. ВОНИ З НИМИ ЗАГРАВАЛИ, ВОНИ НЕ ЗАЧИСТИЛИ КОРУМПОВАНУ СУДОВО-ПРОКУРОСЬКУ СИСТЕМУ, ВОНИ НЕ ЗРУЙНУВАЛИ КОРУПЦІЮ В ВЛАДНИХ СТРУКТУРАХ... І ЦЕ ВСЕ ПЛОДИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ.
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Это попытка Зеленского унизить и скомпрометировать Революцию Достоинства.
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Ну прямо как дети малые - "я тоже был на Майдане". Почему никто не написал "я тоже участвовал в поджоге здания с людьми"?
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