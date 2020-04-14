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 Економіка
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Все про:енергетика (402) ДТЕК (49)

 ДТЕК вимушено зупиняє всі шахти

ДТЕК Енерго призупиняє підприємства ДТЕК Павлоградвугілля і три збагачувальні фабрики в зв'язку з погіршенням ситуації в енергетиці України.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко під час пресбрифінгу, передає Главком.

Гендиректор ДТЕК повідомив, що з 20 квітня припиняють роботу шахти і допоміжні підприємства об'єднання ДТЕК "Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики "Павлоградська", "Добропільська", "Курахівська", а також "Першотравенський ремонтно-механічний завод" і "Науково-виробничий центр". Таке рішення компанія прийняла у зв'язку з триваючим системною кризою в енергетичній галузі.

За словами Тимченка, підприємства переводяться в режим підтримки життєдіяльності, а співробітники виводяться в простій з оплатою згідно з колективним договором. Всього на 10 шахтах і допоміжних підприємствах ДТЕК "Павлоградвугілля", збагачувальних фабриках "Павлоградська", "Добропільська", "Курахівська", "Першотравенський РМЗ" і "НВЦ ДТЕК" працює близько 22 800 осіб.

Нагадаємо, раніше, ДТЕК "Енерго" вже був змушений призупинити 5 шахт ДТЕК "Добропільвугілля", шахту "Білозерська" і ЦЗФ "Жовтнева" в зв'язку з незатребуваність вітчизняною електроенергії. До цього гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бєдін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не отримав більш як 4 млрд грн за поставлену електроенергію від ДП "Гарантований покупець", якому постачає 85% всієї атомної електроенергії для потреб населення, і в результаті цього компанія зараз не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.

Раніше народний депутат, Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що криза у вуглевидобутку викликаний енергетичною політикою, яку курирує глава парламентського комітету Андрій Герус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188981
 
 
 Топ коментарі
 
Приходит системный трындец. А за кермом - шуты и парикмахеры....
Далее НЦБ (сокращение в сводках - нецензурная брань).
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ну и что ?

Сейчас Владимир Александрович издаст Указ, чтобы шахты не закрывались

и проблема решина.

А будет ахмет баловаться - нарвётся на видосик в инстаграмме.
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ну и что ?

Сейчас Владимир Александрович издаст Указ, чтобы шахты не закрывались

и проблема решина.

А будет ахмет баловаться - нарвётся на видосик в инстаграмме.
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Нет.............. это еще в начале марта Гончаренко заявил Нелогу в глаза с трибуны Рады - "Вы обещали шесть органов. Весна придет - посадки будут. А почему посадок нет? А потому что, кроме шести органов, не хватает еще двух, которые обычно мешают плохому танцору,"
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Один з головних крадіїв Неньки буде милостиню на
Паперті вимогати??
😜
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тридцати тысячам шахтёров будут из нашего кармана пособие по безработице платить
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А ВИ так і раніше виплачували..і трошки Я..
😁
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немножко не так.

Раньше эту развлекуху оплачивал Беня, покупая электричество по нормальной цене.

А теперь Беня покупает дешевую электрику.
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предприятия переводятся в режим поддержания жизнедеятельности, а сотрудники выводятся в простой с оплатой согласно коллективному договору. Источник: https://censor.net.ua/n3188981
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при простое шахтеру выплачивается приблизительно 27 % его среднемесячного заработка.

а став на учёт в Центр занятости он будет получать 8400 грн
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Ви напевно з якогось астероїда??
Перший раз на планеті Україна??
Рептилоїд чи моллюск??
Просто, цікавість..нічого іншого..
😁
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я не бачив на планеті Україна зупинки шахт при Пороху.

а ти бачив ?

по якому каналу ?
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Які такі "канали-анали"??
Дівчинко, розумію, зараз вимушенні канікули, вчить
уроки онлайн, не дивись ТВ-кака!
Не хочу Вас більше відволікати від навчання!
Не хворійте!!
😁
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Тобто на брехню типу "При Порошенко було так само" в тебе час мене відволікати знайшовся,

а як тебе мордою в твоє ж гівно ткнули, так зразу "дєтка, канікули, вчить уроки" ...

Яке ж ти бздливе )))
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Так че по платежке в связи с кризисом гудку не платить?
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Не. Он дотаций потребует у зелени. Которые Яценюк ещё порезал. Пошантажирует забастовками. И пару млрд на карман из бюджета.
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Еще бы, столько лет без дотаций, обнищал поди. ДТЭК вынужденно останавливает все шахты - Цензор.НЕТ 2157 Еще гады и заставили прибыль не утаивать и налоги платить.
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нехай теперь пересматривают сериал про голобородька.
и сватов.
и ролики за весь последний год.

жрать не так хотеться будет.
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Приходит системный трындец. А за кермом - шуты и парикмахеры....
Далее НЦБ (сокращение в сводках - нецензурная брань).
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рінатка, вже начасі продавати вілу на лазурному березі?
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та сдаётся мне, шо не ринатка виллу продаст, а те 30 тысяч шахтёров в ломбарды пойдут.
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Зеленского за одно яйко держит Ахмет за другое Беня, а за пуй держит х#йло.
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Надо срочно помочь папутчику революции. Ато хутин нападе.
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зеленые шуты - ваш выход - голодный пролетариат это худшее ,шо может, даже представить власть
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пролетаріат, апріорі, не може бути ситим... бидло потрібно тримати голодним, щоб була мотивація ішачити на олігархів
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вопрос - а в штатах пашут не на олигархов или в той же Германии - мне просто интересно))
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в них це називається середній і великий бізнес.....
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они спонсируют политиков ,которые потом помогают бизнесу - все как и везде
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а олігарх - це представник великого капіталу з надмірним впливом у медіа та владі, що становить значну загрозу для стабільності та успіху держави. Чи є в Штатах і Німеччині бізнесмени, які загрожують власним державам?
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а вы как думаете - классика жанра - кто платить,тот и заказывает музыку - не как не иначе и так во всем мире
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а кто конкретно и по каким критериям устанавливает "становить значну загрозу для стабільності та успіху держави" ?
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тобто олігархом людину назвати можна тільки на підставі офіційної інформації служби безпеки країни про його загрозу для безпеки і успішності країни ?
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У них просто нет во власти Нелоха, при котором такой шантаж возможен. ДТЭК вынужденно останавливает все шахты - Цензор.НЕТ 5585
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(( скорее правила едины для ЕС - они сбалансированы, с учетом интересов, всех участников - опыт столетий - у нас же дикий капитализм ,как по учебнику - кто сильнее тот и прав )
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в штатах народ еще и десятину платит, кто из боговерующих
так что будьте спокойны, они долго еще рулить будут
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В ход пошел шантаж. Представляю как сейчас смешно Барыге.
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тут все проще ,ну на мой взгляд - просто ,в угоду Бене ,были изменены правила игры на энергорынке в целом - вот и ответка и да это прямой шантаж - но ведь весело же - наблюдаем шо будет дальше
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Ничего хорошего. Но это не помешает Бене навариваться на импорте электроэнергии.
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вы правы - получение прибыли это нормально ,но то шо он делаетэто уже по моему за гранью,но ведь дают делать,Пети уже нет ,вот и делает
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Нашла новость, что сейчас для обмена кацапы требуют убийцу начальника отдела Ровенского следственного изолятора Ивана Мамчура.
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могут ,по этому и требуют и получать, больше всего меня поразило сегодня - задержание Шайтанова - второй Ходаковский - печально ,даже больше чем печально ...
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Посмотрим ход этого дела и развязку. Уж слишком во-время. С учетом, что видео датированы еще прошлым годом. Что ждали, собственно в таком случае?
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Мдаа.... даже в 14 такой х*йни не было. Крысы бегут с Бенесуели.
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Дальше бойцы КОРД и СБУ должны взять штурмом ДТЭК, Ахметов арестован а все его активы арестованы и национализированы. У СБУ на этого бандита сотни томов дел как он еще не за решеткой для меня загадка.
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Дофига занешь про "контору" ? Виктор, там есть понятия ".. в данный момент политически нецелесообразно".
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помрий, помрий ДТЭК вынужденно останавливает все шахты - Цензор.НЕТ 1187

ну да - клоун такой грозный, такой грозный! - щас каааак арестует усех.
даже вон лесника как-то уволил (правда, лесник уходить отказался)
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Націоналізувати все, що за ці роки вкрав ахметов я думаю каламойський буде не проти та й держава тільки виграє від цього, бо то все брехня коли кажуть, що те що державне, то не ефективне. Головне це контроль та кваліфіковане керівництво, а якщо цього не має, то і приватне стає не ефективним та загрозливим.
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Вся справа в тому, що Гудок і Каломойша у вас (мудрого народу України) все конфіскують, а не ви у них.
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и все деньги из офшоров, которые туда 30 лет отправлялись, тоже вернуть ?
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Рыжий , ка всегда просит дотаций .по старой привычке .
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Ця паскуда вириваэ з час1в Кучми , це й э його реальний гешефт з ус1х б1знес1в , а 1накше б зразу став банкрутом .
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На часі зупинка енергогенерації через проблему несплат.
Проблеми виживання населення у країні "єфективних менеджерів" приватних підприємств чесати не повинні.
Кожен сам за себе: держава з населенням - це одне, а ДТЕК з грошима - це щось зовсім інше.
Потім така ж муйня трапиться з землею і голодом.
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Блин, я далеко не фанат Рината, но интересно, хоть один зебил, требующий отнять и поделить, прочитал что такая ситуация возникла из-за того, что бенин подручный герус уронил производство отечественной электроэнергии импортом дешевой, крайне нужной заводам бени, из параши и Белоруси (т.е. той же параши)
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Ну конечно это Герус довел ДЕТЭК Энерго до банкротства,это Герус растрынькал кредиты энергетического монополиста,и не выплачивает по ним ни проценты,ни тело кредита.Это проклятый Герус не дал поднять цены на электроэнергию,сделав их в три,четыре раза больше,чем в Польше и Румынии(то ,что с апреля тариф увеличился на 30%,и цена выше в два раза,чем в Польше и Румынии,не катит,маловато будет).То,что в результате карантина падает производство,останавливаются предприятия и электротранспорт(метро например),и соответственно падает потребление электроэнергии,не в счет.В ЕС например несколько дней подряд цена на электрику ушла в минус, просто девать ее не куда,и потребителям приплачивают,что бы не снижали потребление.И представьте,там ни кто не увольняет людей, не устраивает истерики в поисках цапа видбувайла,и не наживается на потребителях,повышая тариф до небес.И главное,там нет монополий и монополистов,приближенных к телу императора,таких как Ахметов и Коломойский.
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золотые слова, обратите внимание, что гудковские зарубежные предприятия почему-то не простаивают, к чему бы?
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3 Роки Херус дурив людей із ротердамом. За рік при владі енергетику розвалив, ТЕС стоять, АЕС на межі, а дурні ще й досі з локшиною на вухах
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КакО неописЮемое горе (но не беда) постигло самого нищего олигарха.....надо подтолкнуть!
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а оте 30 кило шахтёров где деньги брать будут ?
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Был воровской барыжный Роттердам+.
Все работало.
Отменили Роттердам+, убрали барыгу.
Результат- электричество подорожало, генерация в глубокой ..опе.
Сделаем их вместе?
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Ахметка пошел на жесткий шантаж,хочет что бы зелька обосрался и разрешил ему продавать электрику лохам ещё дороже.
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Так і працюють закони економіки.
1 Герус Коломойського пролобіював експорт дешевої е/е і вугілля з рф,щоб Бєня отримав максимальний прибуток з феросплавів
2 Внаслідок цього демпінгу і аномально теплої зими впало споживання вугілля ахмєтовськими ТЕС
3 Накопичились величезні запаси незатребуваного вугілля
4 Закономірне закриття шахт.
Бидло :"Праклятий рижий гудок ! Вілла на мілліарди !"
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Шахты прошлый век, понемногу пора уже закрывать их.
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100% хотят поднять цены на электричество.
У Ахметова теперь есть карманный Премьер-министр.
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