 ДТЕК вимушено зупиняє всі шахти

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко під час пресбрифінгу, передає Главком.
Гендиректор ДТЕК повідомив, що з 20 квітня припиняють роботу шахти і допоміжні підприємства об'єднання ДТЕК "Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики "Павлоградська", "Добропільська", "Курахівська", а також "Першотравенський ремонтно-механічний завод" і "Науково-виробничий центр". Таке рішення компанія прийняла у зв'язку з триваючим системною кризою в енергетичній галузі.
За словами Тимченка, підприємства переводяться в режим підтримки життєдіяльності, а співробітники виводяться в простій з оплатою згідно з колективним договором. Всього на 10 шахтах і допоміжних підприємствах ДТЕК "Павлоградвугілля", збагачувальних фабриках "Павлоградська", "Добропільська", "Курахівська", "Першотравенський РМЗ" і "НВЦ ДТЕК" працює близько 22 800 осіб.
Нагадаємо, раніше, ДТЕК "Енерго" вже був змушений призупинити 5 шахт ДТЕК "Добропільвугілля", шахту "Білозерська" і ЦЗФ "Жовтнева" в зв'язку з незатребуваність вітчизняною електроенергії. До цього гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бєдін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не отримав більш як 4 млрд грн за поставлену електроенергію від ДП "Гарантований покупець", якому постачає 85% всієї атомної електроенергії для потреб населення, і в результаті цього компанія зараз не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.
Раніше народний депутат, Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що криза у вуглевидобутку викликаний енергетичною політикою, яку курирує глава парламентського комітету Андрій Герус.
Сейчас Владимир Александрович издаст Указ, чтобы шахты не закрывались
и проблема решина.
А будет ахмет баловаться - нарвётся на видосик в инстаграмме.
Паперті вимогати??
😜
😁
Раньше эту развлекуху оплачивал Беня, покупая электричество по нормальной цене.
А теперь Беня покупает дешевую электрику.
а став на учёт в Центр занятости он будет получать 8400 грн
Перший раз на планеті Україна??
Рептилоїд чи моллюск??
Просто, цікавість..нічого іншого..
😁
а ти бачив ?
по якому каналу ?
Дівчинко, розумію, зараз вимушенні канікули, вчить
уроки онлайн, не дивись ТВ-кака!
Не хочу Вас більше відволікати від навчання!
Не хворійте!!
😁
а як тебе мордою в твоє ж гівно ткнули, так зразу "дєтка, канікули, вчить уроки" ...
Яке ж ти бздливе )))
и сватов.
и ролики за весь последний год.
жрать не так хотеться будет.
Далее НЦБ (сокращение в сводках - нецензурная брань).
так что будьте спокойны, они долго еще рулить будут
ну да - клоун такой грозный, такой грозный! - щас каааак арестует усех.
даже вон лесника как-то уволил (правда, лесник уходить отказался)
Проблеми виживання населення у країні "єфективних менеджерів" приватних підприємств чесати не повинні.
Кожен сам за себе: держава з населенням - це одне, а ДТЕК з грошима - це щось зовсім інше.
Потім така ж муйня трапиться з землею і голодом.
Все работало.
Отменили Роттердам+, убрали барыгу.
Результат- электричество подорожало, генерация в глубокой ..опе.
Сделаем их вместе?
1 Герус Коломойського пролобіював експорт дешевої е/е і вугілля з рф,щоб Бєня отримав максимальний прибуток з феросплавів
2 Внаслідок цього демпінгу і аномально теплої зими впало споживання вугілля ахмєтовськими ТЕС
3 Накопичились величезні запаси незатребуваного вугілля
4 Закономірне закриття шахт.
Бидло :"Праклятий рижий гудок ! Вілла на мілліарди !"
У Ахметова теперь есть карманный Премьер-министр.