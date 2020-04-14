 Зеленський звільнив Перевезенцева з посади представника Президента в Кабміні

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентських указах, розміщених на сайті Глави держави.

В указі №139 зазначається: "Звільнити Перевезенцева Олексія Юрійовича від виконання обов'язків Представника Президента України в Кабінеті Міністрів України".

В указі №140 зазначається: "Покласти на Кладієва Володимира Миколайовича - керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України - виконання обов'язків Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України (поза штатом)".

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