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 Політика України
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Все про:Зеленський (5059) Кабмін (4064) представництво (47)

 Зеленський звільнив Перевезенцева з посади представника Президента в Кабміні

Президент України Володимир Зеленський звільнив представника президента в Кабміні Олексія Перевезенцева і поклав виконання обов'язків на Володимира Кладієва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентських указах, розміщених на сайті Глави держави.

В указі №139 зазначається: "Звільнити Перевезенцева Олексія Юрійовича від виконання обов'язків Представника Президента України в Кабінеті Міністрів України".

В указі №140 зазначається: "Покласти на Кладієва Володимира Миколайовича - керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України - виконання обов'язків Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України (поза штатом)".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188980
 
 
 Топ коментарі
 
неистово долбит хером по клавишам, а музыки все нет... Зеленский уволил Перевезенцева с должности представителя Президента в Кабмине - Цензор.НЕТ 7835
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Он что, если раз в день кого-то не перетасует, считает, что день прожит напрасно?
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Алексея Юрьевича освободили, а на Владимира Николаевича возложили.
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Алексея Юрьевича освободили, а на Владимира Николаевича возложили.
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Он что, если раз в день кого-то не перетасует, считает, что день прожит напрасно?
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неистово долбит хером по клавишам, а музыки все нет...
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Уже другого представника у Кабміні звільнив (першим був Герус). Цей пробув 4 місяці ...
Одноразові там у нього усі.
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Прибарахлиться , что хватит и внукам многие хотят, поэтому частые замены.
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кровати еще не замучаялся передвигать. созидатель ты наш обрезанный
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Одного кацапа поміняв на іншого.
Там, схоже, агенти еФесБе в черзі стоять, шоб потрапити на посади до Вовіка...
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А ВЫ .друзья,как не садитесь,то за роялем лишь годитесь.
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