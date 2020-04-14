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 Політика України
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Все про:законопроєкт (995) Южаніна (90) Приватбанк (417)

 Комітет щодо "антиКоломойського" законопроєкту перенесли з 16 на 21 квітня. Відбуваються справжні "дива" і фокуси, - Южаніна

Засідання профільного комітету, який мав розглядати поправки до так званого "антиКоломойського" законопроєкту, несподівано перенесено з 16 на 21 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна.

Вона переконана, що у Зеленського відсутня політична воля для ухвалення цього законопроєкту, тому країна стає заручницею олігархічних інтересів.

"Роздуми щодо прийняття законопроєкту №2571-д. Підтримати голосування цього законопроєкту президент Зеленський приїхав особисто в Раду. "Європейська Солідарність" віддала голоси заради фінансової стабільності України. А далі з документом 2571-д почалися справжні "дива" та фокуси. Від 16 тисяч поправок до затягування процесу розгляду в профільному Комітеті", - нагадала Южаніна.

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"Мої заяви про відсутність політичної волі для прийняття так званого антиколомойського закону отримують дедалі більше яскравих підтверджень. Сьогодні чергове. Строк подачі поправок для розгляду законопроєкту в другому читанні закінчився 6 квітня 2020 року. Як член профільного комітету жодного повідомлення про те, як просувається робота з підготовки таблиці, я не мала", - пише нардеп.

"Нарешті вчора, 13 квітня, через систему електронного документообігу отримала лист, що засідання комітету відбудеться 16 квітня 2020 року, тобто з моменту закінчення строку подання поправок пройшло 9 днів. До речі, ця таблиця, яка вже, сподіваюся, давно сформована, так і не надійшла народним депутатам на ознайомення. А тут знову фальстарт — Комітет переноситься на 21 квітня. Ще понад тиждень Україна житиме в умовах "туманного" фінансового майбутнього", - зазначає Южаніна.

"Прийнятий напередодні секвестр бюджету стає заручником політичної гри Офісу президента. Від якого так залежить голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики", - переконана нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188979
 
   
 Топ коментарі
 
"Она убеждена, что у Зеленского отсутствует политическая воля" - У зеленского отсутствует порядочность и совесть.
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какая может быть "порядочность и совесть" у имитатора-писюаниста, который всегда врёт, бегалО от повесток, ржало над погибшими на Майдане и называло свою страну - "проституткой"? Комитет по "антиКоломойскому" законопроекту перенесли с 16 на 21 апреля. Происходят настоящие "чудеса" и фокусы, - Южанина - Цензор.НЕТ 6302 да у любого наркомана чести больше - чем у вислюка оманського
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Зебилы, дефолт коснётся и вас тоже. Все сбережения, зарплаты, пенсии обнулятся. Массовая безработица, бандитизм, грабежи - всё это вы почувствуете и на своей шкуре. Молитесь, чтобы этого не случилось.
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"Она убеждена, что у Зеленского отсутствует политическая воля" - У зеленского отсутствует порядочность и совесть.
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какая может быть "порядочность и совесть" у имитатора-писюаниста, который всегда врёт, бегалО от повесток, ржало над погибшими на Майдане и называло свою страну - "проституткой"? Комитет по "антиКоломойскому" законопроекту перенесли с 16 на 21 апреля. Происходят настоящие "чудеса" и фокусы, - Южанина - Цензор.НЕТ 6302 да у любого наркомана чести больше - чем у вислюка оманського
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Чмо 🤥🤢🤡 рождённое 💩каломоем , никогда не сможет пойти против его преступлений !У бени на «янелоха» куча компромата
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Зеленский на шпагате между США и бандитом Коломойским. Кому служишь, зеленая нечисть?
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мадам,в зеркало орать просто не слишком эстетично...
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у народа есть право на отзыв депутата по округу, пора воспользоваться им!!!!!
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Мародёр это Ленин сегодня: Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский
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скоро беня с рабиновичем на местных египтят нашлёт 10 казней...
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Зебилы, дефолт коснётся и вас тоже. Все сбережения, зарплаты, пенсии обнулятся. Массовая безработица, бандитизм, грабежи - всё это вы почувствуете и на своей шкуре. Молитесь, чтобы этого не случилось.
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Если ты думаешь, что до зебилов это дойдёт, то ты высокого мнения о них.
Они прикупили себе долларов 200 - 300 и спрятали под матрас. Они уверены - от дефолта они предохранились. Комитет по "антиКоломойскому" законопроекту перенесли с 16 на 21 апреля. Происходят настоящие "чудеса" и фокусы, - Южанина - Цензор.НЕТ 6070
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Когда всё начнётся и они начнут метаться как испуганные мартышки, то, возможно, они вспомнят что их предупреждали. Они должны понимать свою ответственность за ту херню, которую "вони зробили разом". Они должны с этим жить и не внушать себе, что они тут ни при чём.
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Два финансиста. Гонтарева и Гончарук. Одна обещала дефолт через пол года, другой рост ВВП 40%. Один из них оказался прав.
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Лучше б в свое время предохранились их родители...
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От молитв и твоего сфиздежа угроза дефолта не исчезнет.
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им приказано тявкать, вот они и тявкают Комитет по "антиКоломойскому" законопроекту перенесли с 16 на 21 апреля. Происходят настоящие "чудеса" и фокусы, - Южанина - Цензор.НЕТ 6927
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Происходят настоящие "чудеса" и фокусы. В переводе с дипломатического языка: у власти выродки и иуды, которые грабят страну.
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Ну и в дополнение: 86 человек из СН готовы проголосовать "антиколомойский" закон. У всех чудес есть свое пояснение. Но сказанного выше это не отменяет.
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Зеленски и Ко, ради собственной выгоды
здадут неньку, хоть олигархам, хоть путлеру
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Зеленски и Ко, ради собственной выгоды
здадут неньку, хоть олигархам, хоть путлеру
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в ознаменование дня рождения вошдя и шоб сгладить горечь обнулённого по поводу переноса братского референдума "за!" его обнуление. "дружбе крепнуть!"
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"Блазень" "сидит на двух стульях": примут закон - "папа Беня" обидится...", не примут - новый "Майдан" его "порвёт"...". Вот только не знает он, что при "сидении на двух стульях" интересные казусы случаются... В 90-м проходил плановый медосмотр в госпитале. Увидел мужчину, лет 30-ти, из разряда "легче перепрыгнуть, чем обойти...". Сосед по палате рассказал о нём: "Начальник штаба отдельного батальона. На стуле тяжело сидеть было. Как-то сел сразу на два. А у одного ножки подломились и ему как-то яйца защемило. От болевого шока спасли, а яйца пришлось ампутировать... Теперь на комиссации...". Думаю, что у "Блазня" будет то же самое...
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Так воно щось має бути, щоб його ампутувати...
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Та, мабуть, щось є... Хіба що Лєнка "така затуркана", і не розуміла, хто її "халапудрив"...
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Які там чудЄса, млять?! Пейсате кодлоодло бені во всєй красЄ...
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Ніяких чудес. Порошенка пошили в лохи. Він підтримав закон про землю, сподіваючись, що буде прийнятий антиколосойський закон. А треба було навпаки. Цікаво, як би Зеленський без прийнятого закону про дерибан землі сьогодні казав, що йому деяолт не страшний?
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пошили в лохи тебе, коли вмовили голосувати за зюзю
що ти можеш сказати у виправдання?
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а почему тогда за пороха там мало отдали голосов - значит, кондом
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а шо тут дивного?
зюкодла - це те що наблював бєня, коли подивився 95-й квартал
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Ну, тётя Нина тоже не святая! В своё время чудила в интересах олигархов, когда была главой комитета.....
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та шо ти гаваріш!
так в методичці й написано: "чуділа в інтєрєсах олігархов"?
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А ты почитай изменения в налоговый кодекс и бюджеты страны в её бытность!
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особенно, отечественный автохлам васядзе...Не?
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Це типовий примітивний прийомчик зеботів. Називається - САМ ДУРАК. Для виправдання дій зеленої влади.
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по существу есть, что сказать...? на зеленую власть мне насрать, такое же дерьмо...
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Пам'яті Себастіана Бранта

О барде швейцарський! Хай плоть твоя тлінна,
Та слово повчальне живе!..
Явивсь мені сон: обернулась країна
У дурнів судно і пливе.

Кок висунув товсту з камбуза мордяку:
- Вино кеп не взяв. Ая-яй!
Геть кепа! Як шефом візьмем злодіяку,
Побачим омріяний край!

- Не треба на хліб там святий гарувати,
Крутитись, мов в колбочці ртуть:
Жратву безкоштовно дарують пірати,
За пфенінґ камзола дають!..

На берег списали колишнього кепа,
В камзол злодіяку вдягли,
Старпомом став Допа, став штурманом Гепа -
Умить паруси пропили!

Кеп втік. Знову дурні зібралися разом,
Клубивсь тютюновий дурман…
- Зовіте сюди корабельного блазня!
Він буде у нас капітан.

«Завівся» матрос ( він підсушував порох ):
- Ви п'яні чи зовсім дурні?
- Хапайте його! Він - барига! Він ворог!
Хай в трюмній гниє глибині!

Кеп-блазень травичку курив у постелі,
Команди не знав, тільки жарт.
Він дурнів суденце торохнув об скелі
Та втік у далекий Левант.

Пробоїни дурні так-сяк залатали,
Старпомів кляв блазня язик.
Відчалили, знов капітана обрали -
Запеклий ним став ґвалтівник.

Шукає і далі кораблик-країна
Омріяний Рай Глупоти…
Велика, кохана, соборна, єдина -
Дай, Боже, кудись приплисти!
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В Украине сегодня нет президента, просто нет. От слова "совсем".
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Не буде голосування у другому читанні. Якби Буба хотів прийняти той закон, то Разумков поставив би його на голосування зразу після першого читання за основу і в цілому. Антиколомойський закон - це черговий випуск шоу квартал 95.
Зараз щодня Шмигаль розказує, що дефолту і без грошей МВФ не буде, а НБУ що валютних резервів і без МВФ достатньо. Це все свідчить про те, що ніякого антиколомойського закону не буде. Бидло 73% ще раз заплатить бєні 5,5 млрд доларів, які він через років п'ять знов виведе в офшори. Але тобі не буде президента Порошенка і голови НБУ Гонтаревої, і тоді як грохне вся банківська система то бидло, яке привело до влади бєніного клоуна, відчує на власній шкурі ціну обіцянок квартального блазня.
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Порошенко со своей шоблой довели страну до дефолта, в этом году отдавать 17 ярдов долларов только процентов с его долгов, и громадные проценты по ОВГЗ себе, любимому. А теперь шантажирует страну, чтобы принять явно антиконституционный закон. Который отбеливает Порошенко и Гонтареву от сознательного убийства финансовой системы Украины. Залоги уничтоженных при Гонтаревой банков составляли 500 ярдов, их всего за 5% продавали своим, а с вкладчиками рассчитывались из бюджета. Кроме того, НБУ выводится из юрисдикции Украины и подчиняется каким-то внешним мутным дельцам. НБУ с гонтаревско-порошенковским Смолием может абсолютно с неба обанкротить любой банк, и через эту процедуру накопить громадные земельные ресурсы, ведь ограничений на размер земли в залоге у банка нет! Поэтому Порошенко с подельниками так проталкивают оба закона - по земле, и по банкам, шантажом загнав Зеленскогов угол
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И будет ооочень неудобно, когда другие юрисдикции - на Кипре и в Британии- придут к выводу, что у Суркисов тупо отжали все деньги, с потолка признав их связанными лицами
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У этого ж..а ЗЕянелоха нет и никогда не было ни стыда, ни совести, ни порядочности. Это подонок, подлец, сволочь, враг и предатель.
Голова у него, как сидалище.
В его жилах дерьмо, а не кровь.
Посадить бы его во влагалище
И начать переделывать вновь.
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нема шо сказать... - цензурные слова закончились, остались одни неприличные выражения...

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Зелений грає по нотах Коломойського.А за дефолт барани будуть власними шкурами платити.
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Як тільки на гавноканалі Беня+Зеля перестануть крутити квартал і їх гній, то це сигнал до того, що президент взяв сторону народу.
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"Сімейна бухгалтерша" Чоколядного Мюнхаузена вознєгодовала? Комітет щодо "антиКоломойського" законопроєкту перенесли з 16 на 21 квітня. Відбуваються справжні "дива" і фокуси, - Южаніна - Цензор.НЕТ 7925
А про свої законодавчі художества вже забула?
Мовчало б уже непорозуміння і не ганьбилося.
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