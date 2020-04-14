 Комітет щодо "антиКоломойського" законопроєкту перенесли з 16 на 21 квітня. Відбуваються справжні "дива" і фокуси, - Южаніна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна.
Вона переконана, що у Зеленського відсутня політична воля для ухвалення цього законопроєкту, тому країна стає заручницею олігархічних інтересів.
"Роздуми щодо прийняття законопроєкту №2571-д. Підтримати голосування цього законопроєкту президент Зеленський приїхав особисто в Раду. "Європейська Солідарність" віддала голоси заради фінансової стабільності України. А далі з документом 2571-д почалися справжні "дива" та фокуси. Від 16 тисяч поправок до затягування процесу розгляду в профільному Комітеті", - нагадала Южаніна.
"Мої заяви про відсутність політичної волі для прийняття так званого антиколомойського закону отримують дедалі більше яскравих підтверджень. Сьогодні чергове. Строк подачі поправок для розгляду законопроєкту в другому читанні закінчився 6 квітня 2020 року. Як член профільного комітету жодного повідомлення про те, як просувається робота з підготовки таблиці, я не мала", - пише нардеп.
"Нарешті вчора, 13 квітня, через систему електронного документообігу отримала лист, що засідання комітету відбудеться 16 квітня 2020 року, тобто з моменту закінчення строку подання поправок пройшло 9 днів. До речі, ця таблиця, яка вже, сподіваюся, давно сформована, так і не надійшла народним депутатам на ознайомення. А тут знову фальстарт — Комітет переноситься на 21 квітня. Ще понад тиждень Україна житиме в умовах "туманного" фінансового майбутнього", - зазначає Южаніна.
"Прийнятий напередодні секвестр бюджету стає заручником політичної гри Офісу президента. Від якого так залежить голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики", - переконана нардеп.
Они прикупили себе долларов 200 - 300 и спрятали под матрас. Они уверены - от дефолта они предохранились.
здадут неньку, хоть олигархам, хоть путлеру
здадут неньку, хоть олигархам, хоть путлеру
що ти можеш сказати у виправдання?
зюкодла - це те що наблював бєня, коли подивився 95-й квартал
так в методичці й написано: "чуділа в інтєрєсах олігархов"?
О барде швейцарський! Хай плоть твоя тлінна,
Та слово повчальне живе!..
Явивсь мені сон: обернулась країна
У дурнів судно і пливе.
Кок висунув товсту з камбуза мордяку:
- Вино кеп не взяв. Ая-яй!
Геть кепа! Як шефом візьмем злодіяку,
Побачим омріяний край!
- Не треба на хліб там святий гарувати,
Крутитись, мов в колбочці ртуть:
Жратву безкоштовно дарують пірати,
За пфенінґ камзола дають!..
На берег списали колишнього кепа,
В камзол злодіяку вдягли,
Старпомом став Допа, став штурманом Гепа -
Умить паруси пропили!
Кеп втік. Знову дурні зібралися разом,
Клубивсь тютюновий дурман…
- Зовіте сюди корабельного блазня!
Він буде у нас капітан.
«Завівся» матрос ( він підсушував порох ):
- Ви п'яні чи зовсім дурні?
- Хапайте його! Він - барига! Він ворог!
Хай в трюмній гниє глибині!
Кеп-блазень травичку курив у постелі,
Команди не знав, тільки жарт.
Він дурнів суденце торохнув об скелі
Та втік у далекий Левант.
Пробоїни дурні так-сяк залатали,
Старпомів кляв блазня язик.
Відчалили, знов капітана обрали -
Запеклий ним став ґвалтівник.
Шукає і далі кораблик-країна
Омріяний Рай Глупоти…
Велика, кохана, соборна, єдина -
Дай, Боже, кудись приплисти!
Зараз щодня Шмигаль розказує, що дефолту і без грошей МВФ не буде, а НБУ що валютних резервів і без МВФ достатньо. Це все свідчить про те, що ніякого антиколомойського закону не буде. Бидло 73% ще раз заплатить бєні 5,5 млрд доларів, які він через років п'ять знов виведе в офшори. Але тобі не буде президента Порошенка і голови НБУ Гонтаревої, і тоді як грохне вся банківська система то бидло, яке привело до влади бєніного клоуна, відчує на власній шкурі ціну обіцянок квартального блазня.
Голова у него, как сидалище.
В его жилах дерьмо, а не кровь.
Посадить бы его во влагалище
И начать переделывать вновь.
А про свої законодавчі художества вже забула?
Мовчало б уже непорозуміння і не ганьбилося.