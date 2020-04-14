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 Суспільство, Здоров'я
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 На Житомирщині зафіксовано 12 випадків коронавірусу у лікарів, - ОДА

У Житомирській області зареєстровано 114 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, 12 з яких - у медичних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної державної адміністрації.

"Станом на 10:30 в Житомирській області зареєстровано 114 лабораторно підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в повідомленні.

За словами начальника управління охорони здоров'я ОДА Миколи Суслика, за минулу добу було проведено 15 тестів, за результатами яких захворювання COVID-19 підтверджено у двох жителів області, один із яких - лікар.

Він також додав, що на сьогодні на коронавірусну інфекцію в області захворіло 12 медиків.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188977
 
 
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У нас уже более 400 зараженных врачей. И в разы больше на обсервации. Кто из зеленой пошести будет нести личную уголовную ответственность, что накануне эпидемии распродали адекватные средства защиты врачей, оставив их "босыми и голыми".?!
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А кто их заразил, если Пасхи еще не было ?
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Посетители в поликлинику только на Пасху ходят?
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А посетители поликлиники где заразились, если Пасхи еще не было?
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А люди заражаются исключительно на Пасху? Или пандемия начинается аккурат на Пасху?
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