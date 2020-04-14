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Все про:Крим (8968) прокуратура (2138) торгівля людьми (137) Херсонщина (531)

 Троє жителів Херсонщини обманом вербували українських моряків на судна для перевезення нелегальних мігрантів із Туреччини в ЄС, - прокуратура АРК

Прокуратура і поліція Криму повідомили про підозру учасникам організованої групи, які вербували українських моряків для перевезення нелегальних мігрантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу прокуратури АРК, повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2011 року троє мешканців Херсонської області підшукували та вербували українців, у тому числі, мешканців тимчасово окупованої території АР Крим, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Надалі, обвинувачені, шляхом обману, експлуатували вказаних осіб як членів екіпажів для переправляння морем з території Турецької Республіки до країн ЄС нелегальних мігрантів переважно з Близького Сходу.

Кілька потерпілих від протиправних дій зловмисників були затримані правоохоронними органами країн ЄС, заарештовані та поміщенні до місць позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188976
 
 
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бинокль жителей херсонщины для вербовки матросов в музей сбу не забудьте отправить...
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Подозреваю , шо моряки даже не подозревали ентой
дупи..
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А потом сказали бы, что это украинцы возглавляют мафию, по пересылке беженцев в Европу и способствуют кризису нелегалов.
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Хорошо хоть не в Греции ))
Год назад там за перевозку нелегалов двух украинцев ( один музыкант известный ) посадили на 192 года тюрьмы каждого )
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сволочи мочить их...там дают 25 лет тюрьмы если ловят изза таких уродов...у знакомого брат сидит уже давно там...
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Почему если так называемые беженцы плывут на надувной лодке, то их спасают европейские Naval Forses. Почему если дикари штурмуют ограждение в Сеуте, то им тоже можно?
А сажают в итоге только бедных затурканных украинских моряков.
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