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 У Чорнобильській зоні виявили два нові займання, - держагентство з управління зоною відчуження. КАРТА

Станом на 12:00 в в зоні відчуження виявлено два нові загоряння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення держагентства України з управління зоною відчуження.

"Станом на 12:00 14.04.2020 виявлені нові загоряння в с. Крива Гора Парішівського лісництва, і в районі залізничної станції Янів Луб'янській лісництва", - йдеться в повідомленні.

Далі тривають заходи з ліквідації пожеж, а саме: поблизу с. Чистогалівка і с. Лелів на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на площі близько 20 гектарів.

На території Денисовецького лісництва в заплаві р. Грезля спостерігається тління трав'яного настилу і чагарників окремими вогнищами.

Також читайте: Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано, тління погасять через кілька днів, - глава ДСНС Чечоткін (оновлено)

На території Котовського лісництва спостерігається тління трав'яного настилу між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.

У Чорнобильській зоні виявили два нові займання, - держагентство з управління зоною відчуження 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188967
 
 
 Топ коментарі
 
явно кацапы подпаливают, больше нет вменяемых причин, почему это происходит.
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Бездарный актёр гидрант пускает все под откос.
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Ну явное же поджигание и поджигатели просто издеваются над правоохранителями, а тем пох, не ловят. Находят каких-то алкашей и объявляют, что это и есть поджигатели.
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100 млн. выделило правительство на тушение пожара. а с дождиком жлобы расплатиться забыли - вот и "возгорелось".
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я бы спички у рабиновичей у кышэнях шукав..
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кстати, интересная версия. Исподтишка, вполне возможно.
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явно кацапы подпаливают, больше нет вменяемых причин, почему это происходит.
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Бездарный актёр гидрант пускает все под откос.
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Случайность и после десятого раза все еще остается случайностью? Целенаправленная диверсия.
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Украина 24 сообщила пожар потушен.Кому верить?
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Кривая Гора - это за рекой, там открытое место + болота, т.е. огню чтобы "перелететь" надо больше километра телепортироваться. Или поджигателям на автотранспорте подъехать.
И поджечь там не так просто - там песчаные холмы с соснами, сухой травы практически нет, редкие кустики травки торча из меска, там бензина налей и подожги - пожара не будет. Лес сосновый тоже очень рассредоточеный, дерево от дерева далеко.
Надо очень сильно постараться чтобы найти место где есть трава+лес. Никакого "самовозгорания" с последующим пожаром там невозможно. Только поджог в нужном месте.
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Похоже всё делается за ранее установленном сценарии из Мордора.
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квадрокоптер? как и склады с боеприпасами?
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Так дождь кончился)Или бензин кацапы подвезли))))
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Явная диверсия, нужно быть бдительными!
Пока отвлекают внимание на Чернобыль и перетягивают туда все силы, враг может нанести удар с какой-то другой стороны!
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Блін, так дощі ж ідуть (в нас у Києві навіть з мокрим). Як воно там загоратися може?
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