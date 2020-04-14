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Все про:контррозвідка (230) СБУ (5498) теракт (724) ФСБ (893) Осмаєв Адам (86) Шайтанов (2)

 Розшифровка розмов генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Отримаєш паспорт ... Посвідчення офіцера запасу". - "Та ну н ##й". АУДIО

СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов затриманого контррозвідкою генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за співпрацю з ФСБ РФ зі своїм російським куратором полковником ФСБ Ігорем Єгоровим і російським агентом.

Цензор.НЕТ пропонує розшифровку оприлюднених розмов Шайтанова (Наводимо текст мовою оригіналу).

Планирование терактов

Франция, ноябрь 2019 г.

"Н": - Мы сейчас работаем по одному типу, по Осмаеву, точка.

Егоров И.А.: - Капитан. Все. Дальше просто фамилию эту вообще не называть.

"Н": - Мы не называем больше никаких фамилий. Мы…

Егоров И.А.: - Даже, даже предлагаю по другому. "Капитан" уже приелось, назовем его "Марадоной".

"Н": - "Марадона"? Он был капитаном команды?

Егоров И.А.: - Конечно.

"Н": - "Диего Марадона". (смеется) (неразб.) "Марадона".

Егоров И.А.: - (неразб.) надо менять (неразб.). Как буржуи нас учат, они ж меняют (неразб.)...

"Н": - Я хочу точно понимать, что конкретно нужно сделать.

Егоров И.А.: - Отправить его в страну вечной охоты.

"Н": - Ликвидировать.

Егоров И.А.: - Подожди, нет, слово мы это говорить не будем – объясню почему, что это.

"Н": - "Марадона". Дальше вместо "ликвидировать" говорим – "отправить"…

Егоров И.А.: - В страну вечной охоты

"Н": - В страну вечной охоты.

Егоров И.А.: - Да.

"Н": - Все. Он уезжает в страну вечной охоты. Каким образом?

Егоров И.А.: - На твое усмотрение. Ты (неразб.), мне без разницы…

"Н": - Эти все вещи, они потом вызывают какой-то определённый резонанс...

Егоров И.А.: - Значит, смотри, по нему этих резонансов уже было столько, ровно на один день.

"Н": - А. Угу...

Егоров И.А.: - Для обывателя – одним больше, одним меньше.

"Н": - Хорошо, значит второй пункт – какой должен быть результат. Он должен уехать в страну вечной охоты.

Читайте також: Уже чую розмови про "майданутих", бл##ь. Я в 14 році казав, а вони зараз кажуть, що це переворот, - генерал-майор СБУ Шайтанов, який працював на ФСБ РФ

Киев, ноябрь 2019 г.

Шайтанов: - Итого, мы концентрируемся на капитане. То есть, у нас задачи понятны мы их запускаем.

"Н": - "Капитан, капитан".

Шайтанов: - Все возможности. Значит, ты если будешь уезжать, то ты мне сбросишь это самый, аккуратненько сбросишь вот это с путешествием. Я пойму, что ты…

"Н": - Угу;

Шайтанов: - Поехал;

"Н": - Да, да, да, да.

Шайтанов: - Вот по приезду потом, ну обозначишься.

"Н": - Хорошо.

200 тыс. долл. США – вознаграждение за теракты

Франция, ноябрь 2019 г.

"Н": - Смотри, ну если это будет, например, такие ресурсы, кх-кх, ты че-то там говорил 10% каких-то, это что такое?

Егоров И.А.: - Я сказал, ну, примерно, условно мы сумму берем там. Я, я просто (неразб.), чтобы считать. Там условно сотка, да, у.е., естественно.

"Н": - Ни, ни рублей, ни тугриков, ни крон.

Егоров И.А.: - Да, американских рублей. То есть, мы, примерно там, ну 10-20%, то есть где-то. Ну я просто условно говорю.

"Н": - Хорошо, значит, смотри. Не потому, что я тебя обидеть хочу там.

Егоров И.А.: - Нет, нет, не надо.

"Н": - Да, если это будет, например, там, если это полностью в комплексе под ключ. Это вся полностью, например, будет стоит 200 тысяч баксов. Это нормально будет?

Егоров И.А.: - Ну, ну раз ты говоришь, что 200. Нормально.

Обсуждают, как организовать убийство и спрятать следы

Франция, ноябрь 2019 г.

Егоров И.А.: - Методы выбираешь ты, еще раз, мы возвращаемся шаг назад.

"Н": - Угу.

Егоров И.А.: - Я не хочу говорить так, что, допустим, давай там несчастный случай или что-то. Нет. Ты на месте, тебе видней. И выбор способов за тобой.

"Н": - Хорошо.

Киев, февраль 2020 г.

Шайтанов: - Хорошо, вот теперь самый главный вопрос, ну то есть, допустим, ты (неразб.) сделал, бл**ь. Меня больше тревожит тот момент, первое, закапывание, потому что закапывание - это время, это раз. Второе, бл**ь, второе, частички грязи на твоих ботинках, бл**ь, которые будут из этого региона, это два. То есть, ботинки нужно будет все утилизировать, их вообще не должно быть.

"Н": - Одежду, ботинки.

Шайтанов: - Да.

"Н": - Переодеть, а то все сжечь.

Шайтанов: - Ну это вопросы как-бы потом. И плюс не забывай, что, бл**ь, ну волосы падают и прочая, прочая х**ня.

"Н": - Ага, то есть мне нужно одеть…

Шайтанов: - Ну, шапка, чтобы оно не выпадало у тебя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Егоров обещает агенту российский паспорт и оформить военную

Франция, ноябрь 2020 г.

"Н": - Все, ну тогда, значит, смотри – тогда я получу какой-то статус беженца.

Егоров И.А.: - Нет, статус беженца ты не получишь, но получишь паспорт.

"Н": - Так, как мы с тобой договаривались.

Егоров И.А.: - Конечно.

"Н": Ты мне вручаешь... Российский паспорт.

Егоров И.А.: И удостоверение офицера запаса.

"Н": - Та ну на**й.

Егоров И.А.: - Российских вооруженных сил. Почему, а как? Это все в комплекте.

"Н": - А, а почему бы и нет, кстати?

Егоров И.А.: - Пенсия, все как положено. Все…

Робота Шайтанова на ФСБ РФ и вознаграждение за нее

Киев, октябрь 2019 г.

"Ш": - Это был достаточно длительный эпизод, и пока там вышли люди на меня, бл*, (неразб.) передают приветы, пока я сообразился с тем, что это реально, бл*, что бы не попасть под (неразб.) под писюнов некоторых, которые там, ну оно быстро не делается вот.

"Н": - Ну коммуникация уже есть.

"Ш": - Коммуникация-то есть…

"Н": - Так а в чем, бл*, что вот сейчас, блин, проблема с принятием решения?

"Ш": - Нет, нужно конкретно обговорить бюджет…

"Н": - Я про что и говорю.

"Ш": - Передача денег, откуда они пойдут, чтобы этот портфель с деньгами – он уже был у тебя для того, чтобы…

"Н": Или у вас. Вот тогда я спокойно сплю.

Германия, февраль 2020 г.

Егоров И.А.: - Он, он нужен там, где нужен. Вот для вот таких вещей, вот где ты, ну это не его уровень, просто он человек уже немножко другого полёта стал, слишком много натворил. Я думаю, что он, чем он тебе поможет?

"Н": - Я сказал "Дедушке" следующее, он что начал, блин: "Как ты там, что?". Я говорю: "Дед, давай сделаем так – чтоб ты не бегал там, не крысятничал, вот если ко мне будут какие-то задания, я буду за них получать какое-то вознаграждение, я тебе честно буду отдавать половину".

Поддержка российской идеологии – один из мотивов сотрудничества с ФСБ

"Н": - Не, вас понятно, вот вы ходите, вы "гомо советикус", вас не переделаешь. Получается, блин, "деда" подальше отсюда, что бы он, бл**ь, не пи**дел, что, потому что слишком много на начали жаловаться везде, кругом, и, наверное, на меня тоже, что рылом не вышел козлорог.

Шайтанов:

- Сейчас уже много изменилось, сейчас уже слышу разговоры про "майданутых", бл**ь, от тех, кто там Майдан поддерживал, сейчас все, многие уже, бл*, так в открытую говорят, не боятся. Это я в 14-м году говорил, а они сейчас говорят, что это переворот. Так это, что, не понятно тогда было, что это был переворот, бл*?

Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і вчиненні терактів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок і подальшої пожежі три майданівці отримали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 року Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188966
 
 
 Топ коментарі
 
задержали, а что толку, если сейчас такие в руководство ГБР назначены.
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а у вас есть записи по ермаку&братках на минских переговорах нащёт консультативного совета? скорее всего они не многим отличаются по смыслу от вышеприведённых. ну может только по суммах та у "мерса" погоняло другое ))
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Самая смешная в мире спецслужба. В книгах по истории наивысшие достижения СБУ опишут так: рекорд по самому быстрому и массовому рывку на службу врага.
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задержали, а что толку, если сейчас такие в руководство ГБР назначены.
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а тепер версія адвокатів генерала, як це було насправді! https://www.youtube.com/watch?v=TruZmML2Z7g
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Что то dct как в прямом эфире...Сливают весь допрос...в реальном времени..Зачем?А тайна следствия?Или это прокатка мозгов народу?
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Як в СБУ можуть працювати люди з прізвищами шайтанОВ ?!!! Там таких шайтанОВ 40% це точно. Такі і Крим з Донецьком та Луганськом здавали. І документи у дворах палили після революції.
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Купа людей з прізвищами, які закінчуються на на -ов, -єв, є патріотами України, і навпаки купа людей прізвища яких закінчуються на -чук, -ко, є зрадниками і сепарастами! Розшифровка розмов генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Отримаєш паспорт ... Посвідчення офіцера запасу". - "Та ну н ##й" - Цензор.НЕТ 1353
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Главное кого вместо этого генерала назначат?Если он сказал что все в моем окружении считают майдан переворотом?!
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Самая смешная в мире спецслужба. В книгах по истории наивысшие достижения СБУ опишут так: рекорд по самому быстрому и массовому рывку на службу врага.
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я уже совсем запутался ... а кто ж враг то?
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Только представить, сколько жизней на этой путинско-фашистской мрази...
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Согласен...А сколько таких как он ?
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а у вас есть записи по ермаку&братках на минских переговорах нащёт консультативного совета? скорее всего они не многим отличаются по смыслу от вышеприведённых. ну может только по суммах та у "мерса" погоняло другое ))
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Ничего, скоро обмен. На таксиста поменяют.
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Генерал Шайтанов государев человек...И если он так открыто все говорит значит что уверен что наверху за него впрягутся..И выведут без потерь)Это пока лишь шоу)Смотрим дальше
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часом эти два клоуна нэ працювалы сценаристами 95-го квартала?
страна вечной охоты и врождённого долбо@бизма...
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Там половина в СБУ , которые работают на парашостанские спецслужбы
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Мюллер : Штирлиц,а вас я попрошу остаться.
Щтирлиц : группенфюрер меня ждет агент НКВД профессор Клейшнер и агент НКВД пастор Шлаг.
Мюллер : передайте привет товарищу Берия.мы честно выполняем братский Договор Молотов-Риббентроп.хайль Гитлер. Розшифровка розмов генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Отримаєш паспорт ... Посвідчення офіцера запасу". - "Та ну н ##й" - Цензор.НЕТ 4739
Ауффидэрзеенн Розшифровка розмов генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Отримаєш паспорт ... Посвідчення офіцера запасу". - "Та ну н ##й" - Цензор.НЕТ 4739
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Прочитала этот бред и стойкое чувство, что нас........... даже слова не найду. Ну короче говоря - постановочное шоу.
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Не любишь анекдоты про быдло?твои проблемы,квартал 95 смотри и ржи что лошадь Пржевальского Розшифровка розмов генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Отримаєш паспорт ... Посвідчення офіцера запасу". - "Та ну н ##й" - Цензор.НЕТ 7402
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Бред не у Вас, а в статье. Розшифровка розмов генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Отримаєш паспорт ... Посвідчення офіцера запасу". - "Та ну н ##й" - Цензор.НЕТ 914 , точнее в расшифровке записи.
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Украинцы..Вам не грустно живется))Я с утра как проснусь первым делом международные новости хезаю а потом сразу к Вам....Адреналин!!!!
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Це один кого дозволили виловили, а інші портнови, бужанскі, дубінські, венедиктові, ОПЗЖ, 112, ЗІК?
Активістів, волонтерів та ветеранів АТО переслідують
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а хто їх переслідував до того, довбень?
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Треба, треба ...
Тепер зрадника Зеля на чергового таксиста поміняє, і отримає Шайтанов у Росії статус офіцера запасу та війскового пенсіонера
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После распада СССр в 1991 году в 18 Управлениях КГБ СССр числилось по штату 1 миллион 770 тысяч агентов и сексотов разных мастей в 178 странах Мира.....представляете сколько быдла сидело на шее народа.а были еще ГРУ,СВР и прочие мелкие быдлососки... Розшифровка розмов генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Отримаєш паспорт ... Посвідчення офіцера запасу". - "Та ну н ##й" - Цензор.НЕТ 7523
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Про зрадника:
18 лютого 2014 року керував штурмовою групою, котра в Києві захопила Будинок профспілок під час Євромайдану.
В квітні 2014-го у складі підрозділу «Альфа» вів перемовини з керівником терористичного формування «Восток» Олександром Ходаковським.
31 жовтня 2015-го керував групою з арешту Геннадія Корбана.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кремль официально проводит в Украине теракты, заказные убийства, взрывы, а Украина до сих пор официально не выдвинула Рашке притензий
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Как же такую мразь земля носит.
Наверное, очень много чего есть перед сдачей крыма компромата на некоторых особ. Когда -то мы все узнаем. Не просто так полуострова без единого выстрела в защиту отдаются.
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Украина единственная страна мира, где не пойман ни один агент ФСБ с 24 августа 1991 года и до 1 марта 2014 года.НИ ОДИН!!!
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Как ты им предлагаешь самим себя ловить? Других то не было...
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При Ющенко ловили. А, взагалі, договір був про неведення одне проти одного розвідувальної діяльності
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Как-то по-детски неправдоподобно звучит... И 200к за голову, чет многовато...

Не хочу сказать, что задержанный хороший мальчик (не знаю), но как-то все слишком тупо и переговоры звучат тупо и бессмысленно, не похоже на то как общаются люди в жизни. Может так дети в песочнице так общаются, когда играют, но взрослые...
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Какой идиот человека с фамилией Шайтанов , взял в СБУ? Или это просто взяли бомжа и сделали с него генерала СБУ Шайтанова? Завтра Сталина и Гитлера в органах найдут. А народ и это сьест.
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