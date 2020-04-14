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Все про:карантин (2817) кредит (276) Приватбанк (417)

 "Приватбанк" запровадив відтермінування з обслуговування кредитів на машину і квартиру

"Приватбанк" запровадив додаткові "кредитні канікули" для позичальників програм кредитування "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" і "Кредит під заставу нерухомості".

Про це повідомляє пресслужба банку, передає Цензор.НЕТ.

"Кредитні канікули" надаються банком клієнтам, що стикнулися з фінансовими труднощами (звільнення, відпустка за свій рахунок тощо) через обмеження, пов’язані з карантином.

Такі клієнти матимуть право на перенесення строків усіх чергових платежів до 31 липня 2020 року з відповідним укладанням додаткових угод до кредитного договору чи договору лізингу після завершення карантину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для оформлення "кредитних канікул" за зазначеними програмами достатньо заповнити заявку на сайті банку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188964
 
 
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а шо это они бениными деньгами распоряжаются....ниче вот беня все взад повернет семь шкур с каждого сдерет...
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всё это только выглядит заботой о клиенте, на самом деле, они понимают, что им негде будет парковать весь этот хлам, если клиенты откажутся платить
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Многие сидят по домам без работы и доходов. Приходится пользоваться кредитными карточками. Так почему бы ПБ на период карантина не снизить процентную ставку за пользование кредитными деньгами /кредитная карточка/. Это было бы реальная помощь простым украинцам. А так поблажка для богатых.
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Тем более, по Привату 3,5% (42% годовых !!!) - а это совсем не обоснованный размер кредита. Но этот вопрос зеленой шмаркле и его подельникам неинтересен.
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По привату еще с времен Коломойского при снятии налички с кредитки минимум 4%. А это 48% годовых. И попробуй не положить до 25. Обдерут как липку.
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ЧС есть, а это форс мажор, любой заемщик выиграет дело в суде у банка (если действительно есть правосудие, к Украине, видимо это не относится)!
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