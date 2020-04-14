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 Політика України, Суспільство
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 Підозрювана Чорновол відмовилася від надання будь-яких свідчень, - ДБР

14 квітня 2020 року у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому в місті Києві, відбувся допит екснардепки Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР

"14 квітня 2020 року в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому в місті Києві, відбувся допит Чорновол Т., підозрюваної в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

У ГБР повідомили, що в ході допиту підозрювана відмовилася від надання будь-яких свідчень, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Раніше Чорновол заявила, що не даватиме свідчення слідчим ДБР.

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак, Віктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Також читайте: Підозра Чорновол - диверсійна кампанія за сценарієм Кремля, - нардепи "ЄС"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188961
 
   
 Топ коментарі
 
Вона вже пояснила- для того щоб генпрокурор Портнов- а всі ми розуміємо що він ним і є- не використав її слова проти інших майданівців.
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Януковичских прихвостней - на гілляку!
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Я колись писав -що бачив її обмотаною тросами-прикріплених до важковаговиків-чи до грейдерів якихось-не пам"ятаю вже. Так от-там би більшість чоловіків обісралися б-і я теж. Так кому вона повинна дати показання? цій мерзоті-що чинить зараз беззаконня під прикриттям зеленого клована?
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ага в результате прошло время и все на оборот
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дебилам из ГБР даже статья 63 Конституции как то не кошерная только жиденяткам и прыгам можна а гоям нет никакой Конституции зебеня ять ты кончишь скоро на фонарном столбе повесят как сученка овбанного...
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Про Конституцию вспоминают, когда им предьявляют обвинение.
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и вот она и вот она
залатана заштопана
кацапская зеленщина
опять восходит как луна
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Вона вже пояснила- для того щоб генпрокурор Портнов- а всі ми розуміємо що він ним і є- не використав її слова проти інших майданівців.
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Правильно. Она на суде им чертей даст. Если у зелёных мразей хватит идиотизма довести дело до суда, конечно.
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они будут делать вид что не замечают, пока портянка, которая 5 лет жила на параше, сейчас управляет всеми судами и прокурорами.
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а вбивство нападника прри обороні (під час третього нападу) а спільники нападників не затримані( бо з позиції ОГП(у) - "святі"... - свідчення цілеспрямованої антиукраїнської діяльності всього ЛІВОохоронного блоку... А Портнов, в кабінеті якого ніби-то знайшли "амбарну книгу" РИГів - не затриманий - хоча б для допиту... Це все ланки одного путінського ланцюга... А основну його ланку слід шукати на Банковій в ОП...
І попередні помилки, коли державні злочинці вже кілька разів втікли в Орду ЖИВИМИ і неушкодженими - більше допускати ніяк НЕ можна!!! НІЯК і НІКОЛИ...

14.04.20 12:24 - Затримувати Чорновол сторона обвинувачення не збирається, - ДБР (оновлено) Державне бюро розслідувань заявляє, що стосовно екснардепки Тетяни Чорновол ст...

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Рекомендую голодовку ей обьявить...
А че..
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что бздиваешься? Пришло время твое, имеешь право, так как все остальные потеряли все права
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Таки за право, на жаль, треба боротися..))
Влада положила на Конституцію..і попередники теж..
))
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вы победили, вам оплодисменты за сухой разгром
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Нагадай, бо я забув: "че" - це де у вас так гутарять-та? В маскве, вологде, казаня аль рязаня?
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Не можу нічим допомогти Вашій старчій інфантильності..
Зверніться до психіатра..))
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Я колись писав -що бачив її обмотаною тросами-прикріплених до важковаговиків-чи до грейдерів якихось-не пам"ятаю вже. Так от-там би більшість чоловіків обісралися б-і я теж. Так кому вона повинна дати показання? цій мерзоті-що чинить зараз беззаконня під прикриттям зеленого клована?
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Теперь следует ждать нагромождения недоулик и их бредового толкования от следственной группы. Как в криво сшитом деле Шеремета, которое просто застыло.
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Причём ни Антоненко, ни Кузьменко никто давно живыми не видел.

Оккупационный фашстский режим понимает что терять ему нечего.
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Зеля - да, это мы в курсе. Двойник постоянно в маске шастает.
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Яка погана підозрювана... раз відмовилась точно винувата!
Дебіли, я би вас взагалі нах.й послав із такими підозрами, вона хоч просто мовчить...
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ага тебя посадят в пресс камеру в сизо, посмотрел как бы ты помолчал, если только смог бы сделать себе харакири, тогда спасен
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таких як вона. до прес-хат не саджають. Зараз взагалі туди саджають виключно для розводу на бабки. Не ті часи, не ті "понятия". Зараз навіть "петух" в почоті, якщо гарно гріє.
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не правы вы, конечно вы уже не спросите бывших атошников, которые после этого в петле оказались, но это всегда действует
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«Корделія.
Ї..лася, так і шо? Ї..еться гніда,
Ї..еться вош і бабка Степаніда!
Я помилялася в світогляді своєму. На мене вплинула розпуста буржуазна.
Але тепер, осяяная сяйвом ідейного прозріння,
Я дрочити буду сумлінно Англії на користь.» (Л. Подерев'янський, «Король Літр»)
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Юля відмовилась ставити підпис у підтримці Тетяни Чорновол !Хочу нагадати Юлії Тимошенко що вона не з багатьох яка захищала її коли вона була ув'язнення !
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І саме Майдан визволив з тюрми цю московську зозулю, куди її янукович запроторив, також з політичних мотивів. Але краще б вона там і згнила, хвойда продажна.
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Путинские выкормыши начали переворот....Надо их остановить пока не поздно!
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по ходу они уже остановили тех кто хотел остановить, так что не судьба
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мокша, ты сдурела?)))) вот сейчас твоих кацапских попов у нас начали поджигать целыми монастырями-неужели думаешь что до лета до рыгов не дойдет)
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ГБР в шоке! А шо так можно!? И пошли читать ст.63 Конституции Украины....
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Як це Танюха посміла палити офіс Петіної партії?
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Підозрювана Чорновол відмовилася від надання будь-яких свідчень, - ДБР - Цензор.НЕТ 723мы все украинцы зе дебилы с нами надо так
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Петюнчика, засновника партії, вже там не було..
Пересів на бульдозер..))
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Лаві, прасвєщайся. А то так дєбілам і памрьош.
Підозрювана Чорновол відмовилася від надання будь-яких свідчень, - ДБР - Цензор.НЕТ 7344
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Та бачу, гідний Ви адепт партєйки
ШаКАЛадної!!
Ваше, панське право на ІМХО!
😁
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А ви, шайтанови, чекали, що Тетяна піде свідчити проти майданівців
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и правильно сделала.еще какимто мразям портнтновсим что-то говорить
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Правильно, Танюша... Нечего "портновскому быдлу" предоставлять возможность определять направление своей защиты... Если тебе сейчас нет возможности доказать абсурдность обвинений, пусть они "бродят во тьме"... А в суде развернуться... Тогда можно не только "следаков", но и "купленого" судью "на жопу посадить"... Ведь от ознакомления с делом тебе отказать не смогут... Поэтому тебе и адвокату станет известна их позиция и доказательная база, которую они собрали. До рассмотрения дела в суде можно будет выработать систему защиты... И "вжарить им по яйцам"!!!...Кстати, в суде можно будет и потребовать проведения дополнительных следственных действий...Суд-то, будет открытым... А это означает присутствие в зале кучи людей, в том числе, журналистов... Посмотрим, что сделает судья, когда публично будут заявлены ходатайства...
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лолiботи , всi на Майдан ! Слава Чорновол !
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о как оригинально издевается, а аж набрал 10 балов из 10
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