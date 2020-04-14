EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  2963  23
Матеріали за темою:
Все про:Запоріжжя (587) карантин (2817) смерть (4043) COVID-19 (3699) коронавірус (2369)

 У Запоріжжі від коронавірусу перша смерть: чоловік довго займався самолікуванням

У Запоріжжі від COVID-19 помер 65-річний чоловік, який тривалий час займався самолікуванням.

Про це повідомив головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, другий летальний випадок від COVID-19 у Запорізькій області стався в Запоріжжі. Помер 65-річний чоловік, що надійшов у відділення інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні з пневмонією. У ході дослідження у нього було виявлено COVID-19. Пацієнта було підключено до апарату ШВЛ. Однак через вірусні ускладнення він помер.

Як наголосив Терехов, хворий довго не звертався до медиків, і маючи високу температуру, самостійно лікувався парацетамолом.

За даними низки місцевих інтернет-агентств, йдеться про директора ринку Комунарського району Запоріжжя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру Запоріжжя Буряку вручили повістку у справі про порушення правил карантину

Станом на 14 квітня в м.Запоріжжя та в Запорізькій області зафіксовано відповідно 43 і 89 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. З них у 31 випадку джерела зараження не виявлено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188960
 
 
 Топ коментарі
 
Медицина старается максимально избегать госпитализации, даже если речь идет о тяжелых случаях. И когда ситуация доходит до крайней точки, спасать уже поздно.

Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.
 показати весь коментар
 
то сидите дома и лечитесь парацетамолом...то ой...поздно обратился...
как понять эту эфемерную меру, когда уже можно или даже нужно обращаться ???
думаю директор рынка не бомжевал... и имел какие-то средства на лечение...
 показати весь коментар
 
"Обращайтесь как только температура будет выше 38 и в экстренных случаях."

"больной занимался самолечение-сам виноват".

Что семейный кроме парацитомола посоветует пока ещё нет 38, уже лекарства изобрели или они лечат это аж бегом?

Подонки, лишь бы себя выгородить.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ойц!! Не смешите! Нашли козла отпущения за системні помилки та злочини!
 показати весь коментар
 
 
Медицина старается максимально избегать госпитализации, даже если речь идет о тяжелых случаях. И когда ситуация доходит до крайней точки, спасать уже поздно.

Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.
 показати весь коментар
 
 
"Обращайтесь как только температура будет выше 38 и в экстренных случаях."

"больной занимался самолечение-сам виноват".

Что семейный кроме парацитомола посоветует пока ещё нет 38, уже лекарства изобрели или они лечат это аж бегом?

Подонки, лишь бы себя выгородить.
 показати весь коментар
 
 
Риночники в тому районі дуже були обурені,що їх закрили...
 показати весь коментар
 
 
то сидите дома и лечитесь парацетамолом...то ой...поздно обратился...
как понять эту эфемерную меру, когда уже можно или даже нужно обращаться ???
думаю директор рынка не бомжевал... и имел какие-то средства на лечение...
 показати весь коментар
 
 
Млять, я понимаю, что ему 65, но он же не совсем из пещеры вылез... КАК МОЖНО ЛЕЧИТЬСЯ ПАРАЦЕТАМОЛОМ??? Мозги отбитые?
 показати весь коментар
 
Ну вот семейные врачи что советуют? Сидеть и лечиться тем же самым парацетамолом. А скорые, которые по три раза не хотят забирать больных? А потом - ой, поздно обратился, занимался самолечением.
 показати весь коментар
 
А чем вы лечитесь когда болеете гриппом, уже лекарства нашли?
Парацитомол позволяет пережить инфекцию и жар.

Этот коронавируса отличается тем, что вызывает воспаление лёгких, очень быстрое и лечение от воспаления лёгких уже только на стационаре под присмотром врача. А как если они во время его не выявляют, а затягивают проблему уже когда человек не может дышать?

Что вы предлагаете?
 показати весь коментар
 
это всё сезонная вспышка пневмонии.. те страны, которые показывают высокие показатели смертности якобы от короновируса преследует цель подоить потом Китай в качестве миллиардных компенсаций.. хитро придумано, чё
наш же дурак весь провал экономики просто спишет на месячный частичный карантин
 показати весь коментар
 
 
Это - не первая эпидемия вируса. И сколько денег надоили те страны за прошлые эпидемии?
 показати весь коментар
 
а что прошлые эпидемии устраивали подобные карантины?
 показати весь коментар
 
 
но люди то умирали, или за людей не надо платить. Китай, кстати не заставлял никого карантины вводить
 показати весь коментар
 
а так подумати на здорову голову , чим його лічити як грошей мало
 показати весь коментар
 
"самолечение" - это не причина, не факт, он мог умереть еще раньше, если бы попал на "лечение" в стационар"
 показати весь коментар
 
Если даже директор рынка предпочел заниматься самолечением, то реформа шиксы Супрун удалась.
 показати весь коментар
 
 
Во всём виноваты сами больные .
А вот нехрен болеть !
Нет , какого-нибудь енерала от инфантерии Хорошковского ещё вылечат , а вот директор базара из провинции - уже не фигура , нечего на такого лекарства переводить .
Чего уж тут про простых холопов думать ,это вообще не вариант ...
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы промолчали, Вроде в больнице есть чем лечить.
 показати весь коментар
 
 
Можно подумать, что деда бы в больницу взяли - на звонок "врачи" отвечают стандартно: "пейте чай", у вас не те симптомы.
 показати весь коментар
 
 
судить их нужно и таких чиновников и лже-врачей...- от попробуйте сейчас "семейному" достучаться, что у вас подозрение на Короновирус: Скажет не паникуйте ( часто с этим согласен) - дальше говорит , что "симптомы" не те ...- ну, а дальше - " занимался" самолечением ...Занавесь...
 показати весь коментар
 
Но таких случаев на 38 миллионную страну можно каждый день печатать до нового года. И держать зато страну на карантине/) только потом люди вынесут эту верховную раду в ухань
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору