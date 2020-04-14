 У Запоріжжі від коронавірусу перша смерть: чоловік довго займався самолікуванням

Про це повідомив головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, другий летальний випадок від COVID-19 у Запорізькій області стався в Запоріжжі. Помер 65-річний чоловік, що надійшов у відділення інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні з пневмонією. У ході дослідження у нього було виявлено COVID-19. Пацієнта було підключено до апарату ШВЛ. Однак через вірусні ускладнення він помер.
Як наголосив Терехов, хворий довго не звертався до медиків, і маючи високу температуру, самостійно лікувався парацетамолом.
За даними низки місцевих інтернет-агентств, йдеться про директора ринку Комунарського району Запоріжжя.
Станом на 14 квітня в м.Запоріжжя та в Запорізькій області зафіксовано відповідно 43 і 89 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. З них у 31 випадку джерела зараження не виявлено.
Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.
"больной занимался самолечение-сам виноват".
Что семейный кроме парацитомола посоветует пока ещё нет 38, уже лекарства изобрели или они лечат это аж бегом?
Подонки, лишь бы себя выгородить.
как понять эту эфемерную меру, когда уже можно или даже нужно обращаться ???
думаю директор рынка не бомжевал... и имел какие-то средства на лечение...
Парацитомол позволяет пережить инфекцию и жар.
Этот коронавируса отличается тем, что вызывает воспаление лёгких, очень быстрое и лечение от воспаления лёгких уже только на стационаре под присмотром врача. А как если они во время его не выявляют, а затягивают проблему уже когда человек не может дышать?
Что вы предлагаете?
наш же дурак весь провал экономики просто спишет на месячный частичный карантин
А вот нехрен болеть !
Нет , какого-нибудь енерала от инфантерии Хорошковского ещё вылечат , а вот директор базара из провинции - уже не фигура , нечего на такого лекарства переводить .
Чего уж тут про простых холопов думать ,это вообще не вариант ...