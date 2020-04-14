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 Політика України
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Все про:контррозвідка (230) СБУ (5498) ФСБ (893) Шайтанов (2)

 Уже чую розмови про "майданутих", бл##ь. Я в 14 році казав, а вони зараз кажуть, що це переворот, - генерал-майор СБУ Шайтанов, який працював на ФСБ РФ

Затриманий контррозвідкою СБУ генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов співпрацював із ФСБ РФ з ідеологічних мотивів.

Про це свідчить оприлюднений СБУ аудіозапис розмови Шайтанова з російським агентом, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз уже багато змінилося, зараз уже чую розмови про "майданутих", бл##ь, від тих, хто там Майдан підтримував, зараз усі, багато хто вже, бл#, так у відкриту кажуть, не бояться. Це я в 14 році казав, а вони зараз кажуть, що це переворот. Так це, що, не зрозуміло тоді було, що це був переворот, бл#?" - заявив у розмові Шайтанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уже чую розмови про майданутих, бл##ь. Я в 14 році казав, а вони зараз кажуть, що це переворот, - генерал-майор СБУ Шайтанов, який працював на ФСБ РФ 01

Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок і подальшої пожежі три майданівці отримали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 року Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188957
 
 
 Топ коментарі
 
при таких "генералах" и врагов не надо - сами страну угробят.
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ах ты ж падло! а мы тут теории заговора строим )))
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Да-да, зебилы быстро поправили это дело, теперь мразей убийц украинских детей отпускают на волю. Молодцы.
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Думаю **** зеленая скоро обменяет этого генерала на какого-нибудь донецкого таксиста... ***************!
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А донецкий таксист не человек?

Давайте вас телепортируем из солнечной Британии в донецкий подвал? Думаю, ваши родственники были бы готовы на любой обмен.
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Прежде чем материться,вспомни ,когда и от кого звучало это словосочетание!
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https://censor.net.ua/resonance/358742/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiyi_dom_profsoyuzov_i_provodivshiyi_zaderjaniya_v_dnepropetrovske_stal

Так чомуж при Порошенко не вичислили? Та роздмухали новину ще до того як не провели усі зв'язані затримання????
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Таких "идейных" еще много в СБУ, МВД и армии.... За разработку и арест СБУшникам респект и уважение!....Думаю, что годика два, минимум, вели этого засранца, тем более с фиксацией встреч в Европе и т.д...может и дезу через него сливали паРашкинцам...
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Зеленський його швидко обміняє або зробить своїм радником.
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Сейчас уже много изменилось, сейчас уже слышу разговоры про "майданутых"Источник: https://censor.net.ua/n3188957

Благодаря кому оно так изменилось всего за год, как думаешь?
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Да нет это Выти месяц и оно в ваЗЕлина пубет замом Бакана 49% гарантия
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Чувак говорит то, что сейчас говорят в ЗЕленом СБУ. Ничего нового он не сказал.

ГБР и прокуратура заводят дела га активистов Майдана и ветеранов АТО. Так что чувак просто констатировал факты.
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Його, суку, тільки по причині призвіща (ХВамілії) в СБУ брати було не можна! Уже чую розмови про "майданутих", бл##ь. Я в 14 році казав, а вони зараз кажуть, що це переворот, - генерал-майор СБУ Шайтанов, який працював на ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 486
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После Майдана по всей Украине были покрашены в жевто-блакитный цвет мосты-скамейки-деревья-дома-машины...Люди в флаги заворачивались...Сейчас это все облупилось и выглядит убого..А люстрации?Где они сейчас?А петиции на сайте Порошенко?Столько было волнений...В стране идет отрыжка от единства нации за Евроинтеграцию...Обманули?Или Путин победил?Куда делась твоя сила Украина?
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Схоже, при затриманні генерал, штани обгадив...Шайтан.
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