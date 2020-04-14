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 Економіка, Суспільство
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 МВФ "полегшив тягар заборгованості" для 25 країн. України серед них немає. ПЕРЕЛІК

Виконавча рада МВФ затвердила негайне полегшення тягаря заборгованості 25 країнам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВФ.

Директор-розпорядник Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) пані Крісталіна Георгієва зробила таку заяву: "Я рада повідомити, що сьогодні наша Виконавча рада затвердила негайне полегшення тягаря заборгованості для 25 країн-членів МВФ в рамках переглянутого механізму МВФ - Трастового фонду для обмеження і подолання наслідків катастроф (ККРТ) - як частину заходів у відповідь Фонду для сприяння в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

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Це рішення надає гранти нашим бідним і найбільш уразливим державам-членам для покриття їхніх боргових зобов'язань перед МВФ на початковому етапі протягом наступних шести місяців і допоможе їм направити більше своїх обмежених фінансових ресурсів на надання життєво важливої ​​невідкладної медичної та іншої допомоги.

Зараз ККРТ може надати близько 500 млн доларів США для полегшення обслуговування боргу на основі грантів, включаючи нещодавнє зобов'язання Сполученого Королівства на суму 185 млн доларів США, а також 100 млн доларів США, надані Японією у вигляді ресурсів, негайно доступних для використання. Інші країни, в тому числі Китай і Нідерланди, також оголошують про значні внески. Я закликаю інших донорів надати нам допомогу в поповненні ресурсів Трастового фонду і в подальшому підвищенні нашої здатності надавати додаткове полегшення тягаря заборгованості протягом цілих двох років нашим бідним державам-членам".

Зазначається, що полегшення тягаря заборгованості сьогодні надається таким країнам: Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Гаїті, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Коморські Острови, Ємен, Демократична Республіка Конго, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Непал, Нігер, Руанда, Сан-Томе і Прінсіпі, Соломонові Острови, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканська Республіка та Чад.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188956
 
 
 Топ коментарі
 
МВФ не збирається фінансувати одну бородату пенсіонерку..... приймайте закон і буде вам щастя МВФ "облегчил бремя задолженности" для 25 стран. Украины среди них нет - Цензор.НЕТ 6711
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чиорт, про наш нигер забыли! наверное потому, что эпоха зубажыння закончилась с уходом Порошенко ))))
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чиорт, про наш нигер забыли! наверное потому, что эпоха зубажыння закончилась с уходом Порошенко ))))
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Ну вот, а мы все зебил, зебил... Гордиться надо! МВФ "облегчил бремя задолженности" для 25 стран. Украины среди них нет - Цензор.НЕТ 1808
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галя...зебил говоришь только ты и твои порохорвотные порошки по ботовской работе...дура
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Так наказала міжнародна мафія, ласа на українську земельку?
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МВФ не збирається фінансувати одну бородату пенсіонерку..... приймайте закон і буде вам щастя МВФ "облегчил бремя задолженности" для 25 стран. Украины среди них нет - Цензор.НЕТ 6711
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речь о другом, но вы понимать смысл не научены
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ну звичайно, не всім ж дано зрозуміти глибокий зміст збагачення одного бородатого козла за рахунок всіх громадян України
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Официально МВФ это обьяснил тем, что это беднейшие страны. И Украины среде них нет. А как тогда же вопли юлеботов и прочих даунов про тотальне зубожіння и про самую бедную страну мира Украину?
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А с трусами и ворами НИКТО никогда переговоров не ведёт и на уступки не идёт !!! Надо быть БОЙЦАМИ а не мудаками ....
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вот даже затрудняюсь как на это реагировать. С одной стороны послабление это благо, но находиться среди перечисленных стран это вообще днище. Впрочем за 29 лет мы опустились так что ниже только некоторые страны Африки.
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Та если б мы в этом списке были, то это позорище на весь мир.
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проголосованые поправки ВЗрадой к бюджету намедне ,помогли МВФ не облегчать бремья задолженности для Украины,она избрала тропу которую бабломойский указал...
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галя...зебил говоришь только ты и твои порохорвотные порошки по ботовской работе...дура
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Жадины могут вообще ничего не получить, вместо того, чтоб сделать широкий жесть и предоставить Украине отсрочку(каникулы) по причине пандемии и вызванного ею экономического кризиса, барыги рискуют потерять всем вложенное в Украину бабло!
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