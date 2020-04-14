 Чоловік зі зброєю увірвався до церкви на Кіровоградщині і вкрав великодній хліб

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області, передає Цензор.НЕТ.
"З повідомленням до поліції звернулися представники однієї з релігійних громад, які повідомили про те, що невідомий зі зброєю зайшов до культової споруди та, погрожуючи присутнім, викрав великодній хліб. Менш ніж за годину патрульні поліцейські затримали зазначеного громадянина. Ним виявився 38-річний місцевий житель, раніше судимий за скоєння майнових злочинів", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.187 Кримінального кодексу України "Розбій". Санкцією статті за вказані дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
А нічого і нікого більше грабувати??
Та в Конченій Заспі ітп валом!!
😁
вдрєбєзгі-пополам...))
Я так понимаю просто попросить западло.
"На Великдень на соломі
Против сонця діти
Грались собі крашанками
Та й стали хвалитись
Обновами. Тому к святкам
З лиштвою пошили
Сорочечку. А тій стьожку,
Тій стрічку купили.
Кому шапочку смушеву,
Чобітки шкапові,
Кому свитку. Одна тілько
Сидить без обнови
Сиріточка, рученята
Сховавши в рукава.
- Мені мати куповала.
- Мені батько справив.
- А мені хрещена мати
Лиштву вишивала.
- А я в попа обідала. -
Сирітка сказала." (Т. Шевченко).
Видно, этот "хмырь" плохо знал традиции...
И на сколько мне известно в Украине нет РПЦ. Есть УПЦ МП, где кстати долгое время прихожанином был Порошенко. А на счет РПЦ мне неизвестно где есть такие церкви в Украине.
- Учитель, правильно-ли судят христиане, что за зло следует платить добром?...
Конфуций ответил:
- Если за зло платить добром, то чем же платить за добро? За зло надлежит платить по справедливости...
Вот поэтому НИ ОДНО христианское государство не просуществовало более тысячи лет... А Китай насчитывает уже ПЯТЬ ТЫСЯЧ...
переседит бубочкино правление без особых потерь.
Скорострільні коляки, точняк, згодяться...
😇