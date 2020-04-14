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 Події, Суспільство
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Все про:злодійство (314) Кіровоградщина (208) Великдень (120) Нацполіція (9305) Стерненко (62)

 Чоловік зі зброєю увірвався до церкви на Кіровоградщині і вкрав великодній хліб

У Кіровоградській області правоохоронці затримали чоловіка, який зі зброєю увірвався до храму і вкрав великодній хліб.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області, передає Цензор.НЕТ.

"З повідомленням до поліції звернулися представники однієї з релігійних громад, які повідомили про те, що невідомий зі зброєю зайшов до культової споруди та, погрожуючи присутнім, викрав великодній хліб. Менш ніж за годину патрульні поліцейські затримали зазначеного громадянина. Ним виявився 38-річний місцевий житель, раніше судимий за скоєння майнових злочинів", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.187 Кримінального кодексу України "Розбій". Санкцією статті за вказані дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо люди масово підуть на Великдень до церкви, це зведе нанівець усі досягнення карантину, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188953
 
 
 Топ коментарі
 
А в тюрьме сейчас макароны дают! (с)
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По всем признакам жрать хотел
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Агга...на державне , декілька рокове, харчування поласився..)))
А нічого і нікого більше грабувати??
Та в Конченій Заспі ітп валом!!
😁
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В тій заспі його хіба що маслиною нагодують, зате на все життя...
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Та в народу накі "кокоси" накопичилися, що півмаєтка
вдрєбєзгі-пополам...))
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....Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений...

Я так понимаю просто попросить западло.
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Кстати, в православии есть традиция - хлеб и другие подношения, приносимые верующими в церковь, в качестве пожертвований, священники ОБЯЗАНЫ раздавать страждущим...
"На Великдень на соломі
Против сонця діти
Грались собі крашанками
Та й стали хвалитись
Обновами. Тому к святкам
З лиштвою пошили
Сорочечку. А тій стьожку,
Тій стрічку купили.
Кому шапочку смушеву,
Чобітки шкапові,
Кому свитку. Одна тілько
Сидить без обнови
Сиріточка, рученята
Сховавши в рукава.
- Мені мати куповала.
- Мені батько справив.
- А мені хрещена мати
Лиштву вишивала.
- А я в попа обідала. -
Сирітка сказала." (Т. Шевченко).
Видно, этот "хмырь" плохо знал традиции...
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Не стоит приплетать политику там где ее нет. Данного фрукта меньше всего интересует
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Данного фрукта думаю меньше всего интересует кто есть кто в политике.
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порохоботи в РПЦ не вхожі.... рвотний рефлекс спрацьовує на вході
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А где из статьи видно что это РПЦ?
И на сколько мне известно в Украине нет РПЦ. Есть УПЦ МП, где кстати долгое время прихожанином был Порошенко. А на счет РПЦ мне неизвестно где есть такие церкви в Украине.
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упц мп это парафия рпц, но для вас, зебанатов, это непостижимо, конечно)
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А, что, вам Порох то же по ночам в постель какает, а днём в штанишки писает, как Сивохе? Чоловік зі зброєю увірвався до церкви на Кіровоградщині і вкрав великодній хліб - Цензор.НЕТ 9812
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а! ну так тут всё понятно. "наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет".
Мужчина с оружием ворвался в церковь на Кировоградщине и украл пасхальный хлеб - Цензор.НЕТ 6134
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Релігія не дозволяє поділитися хлібом або пробачити голодному його злодійство?7-12 з конфіскацією? Ви серйозно? У нас зрадникам -колаборантам дають менше чи зовсім відпускають,бо їх хтось "ждуть дома".
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Пусть у тебя вечером с оружием карманы вывернут, а ты прости злодейство.
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Не вывернут - я дома сижу и нигде не хожу . Чоловік зі зброєю увірвався до церкви на Кіровоградщині і вкрав великодній хліб - Цензор.НЕТ 4779
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Когда нибудь выйдешь. Потом вспомнишь тех старушек перепуганных. Им для инфаркта много не надо. И до ковида не доживут
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А яка нечиста сила їх понесла з дому,коли вони повинні були сидіти вдома на самоізоляції?
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ТаДа.. Затарюйся не хлібом а набоями..
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может голодный был человек, по-христиански нужно простить, а вы уголовное дело отрываете (попы ябиды и жмоты)!
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Пусть к тебе в дом с оружием такая скотина залезет, когда там будут старенькие родители одни.
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совершенно неадекватное сравнение, у меня дома не богадельня, я не проповедую о прощении и милосердии!
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Пусть у тебя не богадельня, но с оружием к тебе заявиться было бы правильно.
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не путайте частный дом, с общественным местом организации , которая провозглашает высшими ценностями милосердие, прощение, смирение и т.п. (публичная оферта по сути)
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Когда-то давно жена рассказывала (я в командировке был). "Прибежала дочка с улицы. "Мама, я есть хочу!" А у меня обед не готов. Я ей намазала маслом хлеб, разрезала кусок колбасы надвое и половинку сверху положила. Ушла малая. Тут звонок в дверь. Стоит цыганка с ребёнком: "Подайте!... Ребёнок голодный...". Сделала такой же бутерброд, отдала... Та ушла. Сварила обед. Зову дочку. Та приходит и говорит - "Мама, а цыганка твой бутерброд собакам выкинула...". Поэтому никогда цыганкам не подаю... Этот урод - из той же категории...
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«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.» 1 Петра 3:8-9.
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Не поощряйте преступление безнаказанностью.
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Пришли к Конфуцию ученики, и спросили:
- Учитель, правильно-ли судят христиане, что за зло следует платить добром?...
Конфуций ответил:
- Если за зло платить добром, то чем же платить за добро? За зло надлежит платить по справедливости...
Вот поэтому НИ ОДНО христианское государство не просуществовало более тысячи лет... А Китай насчитывает уже ПЯТЬ ТЫСЯЧ...
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ну,самоизолироваться можно по разному...если дома-надо самому о макаронах заботиться.а в тюрьме так дают.
переседит бубочкино правление без особых потерь.
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Треба було просто йому подарувати ту паску і не писала цю статтю!
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Он зашел с оружием, и угрожал им. Пусть бы у Зели с оружием пол вареника украл.
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Заплатил коммунальные услуги и всё,деньги кончились
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Как мойша говорит - долги платят трусы.
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Скоро людожери розплодяться??
Скорострільні коляки, точняк, згодяться...
😇
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По всем признакам местная вата даже без путинских 200 евро расшатывает общественное спокойствие дибильными выходками. И все это под пожар в Чернобыле и саботаж зеленых ушлепков.
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