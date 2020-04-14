 "Антиколомойський" законопроєкт Рада, найімовірніше, розгляне після Великодня, зараз обговорюємо зміни до регламенту, - "слуга народу" Наталуха

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ голова економічного комітету ВР, народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха.

"Не на цьому тижні. Наступний тиждень, найімовірніше", - сказав нардеп, коментуючи дату розгляду законопроєкту про банки.

За його словами, наразі парламентарі не домовилися до конкретної схеми, за якою будуть ухвалювати законопроєкт №2571-д.

Він розповів, що під час засідання фракції "Слуги народу", яке відбулося ввечері 13 квітня, депутати обговорювали зміни до регламенту.

Наталуха зазначив, що під час фракції дійшли згоди у питанні того, що внаслідок відсутності політичної культури депутати зловживають своїми правами на подання поправок до законопроєктів.

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"У нас немає ані політичної відповідальності за такі дії депутата перед своїми виборцями, ні адміністративної чи іншої. Тому, очевидно, що потрібно шукати рішення у вигляді того, яким чином впровадити якусь процедуру окрему, коли парламент колективною більшістю зможе ухвалити рішення, що не може, наприклад, до 50 статей бути внесено 50 тисяч правок. Тобто має бути адекватний баланс", - сказав нардеп.

"Зараз розглядаються різні опції та редакції таких змін, узгоджуються між собою, з іншими народними депутатами. І ведеться активна дискусія щодо цієї теми", - додав він.

Наталуха зауважив, що "не підтримує ідею таких змін, якщо б у нас у країні була нормальна політична культура".

"Щоб депутат, який зробив 6 тис. правок, став би просто після цього нерукопожатним ні для своїх виборців, ні для своїх колег в залі. Але такого не відбувається, кожен зловживає правами, які йому надані законом. Очевидно, що в цей період історії такі права треба буде обмежити", - додав нардеп.

Він також підтвердив, що наразі депутати розглядають законопроєкт №1043 "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", як основний, за допомогою якого можуть внести зміни до регламенту.

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