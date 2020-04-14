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 Політика України
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Все про:банки (420) ВР (7483) Железняк Ярослав (27)

 Засідання Ради щодо "антиКоломойського" законопроєкту і щодо змін до регламенту завтра не буде, - нардеп "Голосу" Железняк

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що очікується інформація про наступну дату.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра засідання парламенту не буде - ні щодо змін до Регламенту, ні щодо "банківського" закону. Чекаємо інформацію про наступну дату) Весело)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що народні депутати Верховної Ради попередньо домовилися в середу, 15 квітня, зібратися на ще одне позачергове засідання, щоб розглянути зміни до регламенту роботи парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Антиколомойський" законопроєкт Рада, найімовірніше, розгляне після Великодня, зараз обговорюємо зміни до регламенту, - "слуга народу" Наталуха

Планується, що це прискорить розгляд законопроєкту, який повинен регулювати питання збанкрутілих і націоналізованих банків, більш відомого як "антиКоломойський". Про це раніше заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Засідання Ради щодо антиКоломойського законопроєкту і щодо змін до регламенту завтра не буде, - нардеп Голосу Железняк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188950
 
 
 Топ коментарі
 
Главное, кушая лебеду и крапиву, приговаривать "ХужеНеСтало" и "ЗатоПрогналиПорошенко!"
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Торги продолжаются? Или Беня в поиске недостающей суммы?
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Главное, кушая лебеду и крапиву, приговаривать "ХужеНеСтало" и "ЗатоПрогналиПорошенко!"
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Торги продолжаются? Или Беня в поиске недостающей суммы?
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Этот проект слишком очевидно справедливый, чтобы бесы его приняли. Как же - пенсионера не обворовать. Он же согласен всю свою пенсию олигофрену на замок в Италии отдать.
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Самоизолировалися??
Вирус похлеще люстрации...
А если за 💰💰💰💰??
😁
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Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью!
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Тобто кредити не потрібні, а Бєня хоче дефолт!
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Понятно было еще год назад, когда Беня выдвинул самого глупого своего шута...
Но до некоторых еще до сих пор не дошло...
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Шут дудел во всю что он не с Какломойским. Видно знал, что с Какломойским непроходной.
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Не буде й голосування у другому читанні. Якби Буба хотів прийняти той закон, то Разумков поставив би на голосування зразу після першого читання за основу і в цілому. Антиколомойський закон - це черговий випуск шоу квартал 95.
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