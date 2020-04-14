 Засідання Ради щодо "антиКоломойського" законопроєкту і щодо змін до регламенту завтра не буде, - нардеп "Голосу" Железняк

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра засідання парламенту не буде - ні щодо змін до Регламенту, ні щодо "банківського" закону. Чекаємо інформацію про наступну дату) Весело)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що народні депутати Верховної Ради попередньо домовилися в середу, 15 квітня, зібратися на ще одне позачергове засідання, щоб розглянути зміни до регламенту роботи парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Антиколомойський" законопроєкт Рада, найімовірніше, розгляне після Великодня, зараз обговорюємо зміни до регламенту, - "слуга народу" Наталуха

Планується, що це прискорить розгляд законопроєкту, який повинен регулювати питання збанкрутілих і націоналізованих банків, більш відомого як "антиКоломойський". Про це раніше заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.