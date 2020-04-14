 Італія почала поступове зняття карантинних обмежень: запрацювали пральні, книжкові крамниці та магазини дитячого одягу

Про це інформує CNN, передає Цензор.НЕТ.

Серед закладів, дозволених до відкриття, - книжкові магазини, пральні, канцелярські магазини та магазини одягу для немовлят і дітей.

Водночас, як наголошується, деякі регіони вирішили відкласти зняття обмежень.

Уряд також розширив список дозволених виробничих операцій, зокрема роботи в лісовому господарстві, догляд за ландшафтом і гідравлічні роботи. Виробники комп'ютерів, паперу та картону також можуть відновити виробництво.

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