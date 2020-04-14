 Італія почала поступове зняття карантинних обмежень: запрацювали пральні, книжкові крамниці та магазини дитячого одягу

Про це інформує CNN, передає Цензор.НЕТ.
Серед закладів, дозволених до відкриття, - книжкові магазини, пральні, канцелярські магазини та магазини одягу для немовлят і дітей.
Водночас, як наголошується, деякі регіони вирішили відкласти зняття обмежень.
Уряд також розширив список дозволених виробничих операцій, зокрема роботи в лісовому господарстві, догляд за ландшафтом і гідравлічні роботи. Виробники комп'ютерів, паперу та картону також можуть відновити виробництво.
значит не было никакой московской помощи Италии, были лишь шпиёны и провокаторы
Геометри́ческая прогре́ссия - последовательность чисел, в которой каждое последующее число, начиная со второго, получается из предыдущего умножением его на определённое число
Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: геометри́ческая прогре́ссия. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.
Это будет интересный опыт.
Суть карантину у тому і є, щоб згладити пік і розвантажити СОЗ. Карантин не лікує, і не зупинить вірус на палнеті.
P.S. Колективний імунітитет виробиться або природнім шляхом або через тотальне вакцинування. Інших варіантів нема.
+497 заразившихся и +114 умерших.
Хотя, в Бельгии и Голландии - гораздо больше.
2020-04-12 10,865
2020-04-13 10,948 (+0,8%)
п.с. на дату дивись. коли хєрню пишеш
Есть официальный сайт статистики ВОЗ, который наполняют министерства здравохранения всех стран.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa
Source: "Public Health Agency of Sweden"
п.с. ще раз. Дивись.баран. на дату