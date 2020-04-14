EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном, Здоров'я
  3908  57
Матеріали за темою:
Все про:Італія (496) карантин (2817) COVID-19 (3699) коронавірус (2369)

 Італія почала поступове зняття карантинних обмежень: запрацювали пральні, книжкові крамниці та магазини дитячого одягу

Відповідно до урядової постанови, підписаної прем'єр-міністром Джузеппе Конте, у вівторок деяким магазинам і підприємствам в Італії дозволяється відновити роботу.

Про це інформує CNN, передає Цензор.НЕТ.

Серед закладів, дозволених до відкриття, - книжкові магазини, пральні, канцелярські магазини та магазини одягу для немовлят і дітей.

Водночас, як наголошується, деякі регіони вирішили відкласти зняття обмежень.

Уряд також розширив список дозволених виробничих операцій, зокрема роботи в лісовому господарстві, догляд за ландшафтом і гідравлічні роботи. Виробники комп'ютерів, паперу та картону також можуть відновити виробництво.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція в Італії оштрафувала за порушення карантину 23 тис. людей лише за два дні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188948
 
 
 Топ коментарі
 
И через неделю опять десятки тысяч новых заражённых
 показати весь коментар
 
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
 показати весь коментар
 
 
Пандемії виникають, коли нафта падає нижче 30 дол за барель.... Италия начала постепенное снятие карантинных ограничений: заработали прачечные, книжные лавки и магазины детской одежды - Цензор.НЕТ 5676
 показати весь коментар
 
 
И через неделю опять десятки тысяч новых заражённых
 показати весь коментар
 
 
предлагаете извести вирус вместе с итальянцами? эффективно - не спорю.
 показати весь коментар
 
 
Не будет, если будут придерживаться санитарных норм. Поэтому и поэтапное ослабление. Хотя итальянцы и дисциплина - такой же нонсенс как и у нас. Италия начала постепенное снятие карантинных ограничений: заработали прачечные, книжные лавки и магазины детской одежды - Цензор.НЕТ 6358
 показати весь коментар
 
 
Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов)
 показати весь коментар
 
у вас удивительно богатый словарный запас. Италия начала постепенное снятие карантинных ограничений: заработали прачечные, книжные лавки и магазины детской одежды - Цензор.НЕТ 5137
 показати весь коментар
 
 
Кирилл, чего ты круглосуточно в интернете , а не на свежем воздухе? ты ж свободный пенс или таки раб?
 показати весь коментар
 
ответь на простой вопрос: чего тебе? 11.80? на!
 показати весь коментар
 
Кирилл таки еврей? 11.80-твои расходы на день? тогда ясно, сильно не погуляешь.
 показати весь коментар
 
в чём кайф выставлять себя... зачем тебе это надо? ты под шафе?
 показати весь коментар
 
твой ****** порядком глаза мозолит- сидит старый каммуняка в норе - и круглосуточно про свое геройство и свободомыслие постоянно всем втирает.
 показати весь коментар
 
фи, деточка. больше не кормлю сегодня. приходи в пятницу.
 показати весь коментар
 
в моркве и ленинграде увеличивается кол-во больных в геометрической прогрессии!
значит не было никакой московской помощи Италии, были лишь шпиёны и провокаторы
 показати весь коментар
 
Можно в цифрах по "москве" и "ленинграду" в разрезе геометрической прогрессии.

Геометри́ческая прогре́ссия - последовательность чисел, в которой каждое последующее число, начиная со второго, получается из предыдущего умножением его на определённое число
Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: геометри́ческая прогре́ссия. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой. Італія почала поступове зняття карантинних обмежень: запрацювали пральні, книжкові крамниці та магазини дитячого одягу - Цензор.НЕТ 7418
 показати весь коментар
 
Умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих.
Это будет интересный опыт.
 показати весь коментар
 
А зебіли ніколи не вчаться і наступають кожен раз на граблі!
 показати весь коментар
 
 
да тут больше для себя. Чтоб понимать, что будет, когда тут такое же сделают. На улицу ж никто пинками не гонит. Можно и дальше дома сидеть.
 показати весь коментар
 
Молодцы.... не иначе, как помощь паРаши сработала. Иначе как бы они сами.... без скреп же никуда.
 показати весь коментар
 
 
Хороша новина! Значить італійці вже виконали план по кількості померлих.
 показати весь коментар
 
 
Стахановка допоможе перевиконати план🐸
 показати весь коментар
 
 
Та їй же нема коли італійців вбивати. Ця гадюка на Цензорі більше працює 🐍😁
 показати весь коментар
 
Італія пройшла пік і буде далі помірно хворіти . Майже всі ми (як мінімум 60%) пропустимо вірус через себе. Хтось зараз, хтось через місяць, хтось через рік.

Суть карантину у тому і є, щоб згладити пік і розвантажити СОЗ. Карантин не лікує, і не зупинить вірус на палнеті.

P.S. Колективний імунітитет виробиться або природнім шляхом або через тотальне вакцинування. Інших варіантів нема.
 показати весь коментар
 
 
Розклякли,штани обтерли,труси переоділи,почали приходити до пам'яті.
 показати весь коментар
 
 
у них будет всё хорошо. если не поддадутся нажиму американских и европейских мандражёров
 показати весь коментар
 
Никому не рассказывай эту чепуху.
+497 заразившихся и +114 умерших.

Хотя, в Бельгии и Голландии - гораздо больше.
 показати весь коментар
 
Мальчик, засунь свою википедию в одно место.
Есть официальный сайт статистики ВОЗ, который наполняют министерства здравохранения всех стран.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
 показати весь коментар
 
Моз тобі шведський.
https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa

Source: "Public Health Agency of Sweden"

п.с. ще раз. Дивись.баран. на дату
 показати весь коментар
 
А теперь, придурок, раззуй глаза, посмотри эту таблицу, мою таблицу и сравни с той фигней, которую ты писал выше.
 показати весь коментар
 
Ну. і... глазатий баран. Де там твої 114 смертей?
 показати весь коментар
 
Смертність. Спеціально для тебе потрудивсь. (Можеш не дякувати, баран)
Італія почала поступове зняття карантинних обмежень: запрацювали пральні, книжкові крамниці та магазини дитячого одягу - Цензор.НЕТ 8279
 показати весь коментар
 
Піддадутсья. Зламають їх. Інакше виникне багато запитань і виставлених рахунків до карантинщиків після психозу.
 показати весь коментар
 
 
после возвращения в реальность с карантинщиками разберутся. возможно, очень жестоко. там в Испании, похоже. стокгольмский синдром начался.
 показати весь коментар
 
Вот и конец афере коронавируса. Ещё пару недель кое - где по дальним посёлкам будут отдельные хайпы. Но вирус в общем выполнил задачи на него аозложеные.
 показати весь коментар
 
Сьогодні немає жодного померлого та захворівшего в Італії. Дивилась на сайті korona-virus.news. От що буває, коли вже всім набридло сидіти вдома.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору