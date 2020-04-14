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 Політика України, Суспільство
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Все про:ДБР (1028) Окружний адмінсуд Києва (50) Соколов Олександр (3)

 Суд відкрив провадження про заборону Соколову виконувати обов'язки глави ДБР

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Ростислава Поповича до в.о. директора ДБР Олександра Соколова, третя особа - Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Позивач просить суд заборонити заступнику Директора ДБР Олександру Соколову виконувати обов’язки Директора ДБР та визнати відсутність у нього таких повноважень.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику учасників справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань у зв’язку з призначенням керівника відомства Ірини Венедіктової Генеральним прокурором буде заступник директора ДБР Олександр Соколов.

Також читайте: Ексзаступник генпрокурора Гузир просить ОГП і ДБР відкрити справу за фактом "фізичного насильства" над Шокіним

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188946
 
   
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Що б тепер не "співали" в ДБР -і ОГП(у) сам факт порушення справи проти Чорновол - свідчення їх праці на Пуйла і його "орлів" в Україні... разом із суддями... Якщо на АТОвців повісили справу Шеремета, Федина і Звіробій - під домашнім арештом, якщо загадкові загибелі демібілізованих АТОвців - не роозслідувані, злочини проти Майдану - не розслідувані, справі вбивства Гандзюк - вже роки, але те, що моментально хватають Чорновол, "раптове" відновлення справи Одеського активіста за вбивство нападника прри обороні (під час третього нападу) а спільники нападників не затримані( бо з позиції ОГП(у) - "святі"... - свідчення цілеспрямованої антиукраїнської діяльності всього ЛІВОохоронного блоку... А Портнов, в кабінеті якого знайшли "амбарну книгу" РИГів - не затриманий - хоча б для допиту... Це все ланки одного путінського ланцюга... А основну його ланку слід шукати на Банковій в ОП...

І попередні помилки, коли державні злочинці вже кілька разів втікли в Орду ЖИВИМИ і неушкодженими - більше допускати ніяк НЕ можна!!! НІЯК і НІКОЛИ...
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Все верно, только насколько я помню эту книгу, вернее часть ее нашли на территории резиденции Овоща, а не в кабинете Портнова. Это можно использовать как толчок к расследованию, но никак не доказательную базу. Всего лишь список. А то, что сейчас творят уроды с подачи Портнова - вообще за гранью.
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Які "помилки"?? Невже ви думаєте порося дурне? та настільки щоб бути таким добрим? Порохоботство та зелепухоботство - це два рівнозначні цирки . Порося наплодило нахрін не потрібних структур які у його користь порушували ..та жерли з бюджету мільярди разом з тими хрінами які вже були - як хач смердячий наприклад.. Прийшло це клоунське бидло тупе - вже ті ж скоти смокчуть йому..Гроші не пахнуть. Завтра як що бидло-населення знов роги устромить у землю та вибере бойка з пєтуховичем наприклад - ті ж самі мусори, *****, БИДЛОЕР, КРАДЗК буде смоктати вже бойку та порушувати за для його пограбунків країни.. Скільки вам потрібно часу щоб усвідомити що в нас структури всі ці тотально хворі та невиліковні без хірургічного втручання? Вони настільки вже ****** що їх до тями може привести тільки вигляд та смак їхньої крові. Що? не подобається? Мені теж.. Але це буде не сьогодні - завтра ,як що бидло-населення стадом буде лізти на вибори та голосувати за шлунок та об'*****. Та що зробиш як що мізків немає? А другого шляху в нас немає вже рік приблизно як...
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ВрИО может быть однозначно. ИО - никак.
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Суд відкрив провадження про заборону Соколову виконувати обов'язки глави ДБР - Цензор.НЕТ 5058Генерал-майор СБУ задержан по подозрению в совершении терактов....
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Наступні вибори однозначно виграють ті, що пообіцяють загнати зелених клоунів назад в цирк. Найкращий варіант, звичайно, було б їх примусове лікування в психдиспансері. Але то вже таке, тут хоч би в цирк.
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