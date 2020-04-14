 Суд відкрив провадження про заборону Соколову виконувати обов'язки глави ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Позивач просить суд заборонити заступнику Директора ДБР Олександру Соколову виконувати обов’язки Директора ДБР та визнати відсутність у нього таких повноважень.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику учасників справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань у зв’язку з призначенням керівника відомства Ірини Венедіктової Генеральним прокурором буде заступник директора ДБР Олександр Соколов.

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